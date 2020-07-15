ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества
В свежем выпуске газеты "СБ" ЦИК опубликовал декларации кандидатов в президенты. Из декларации действующего президента стало известно, что Александр Лукашенко все еще женат и у него нет никакого недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТУТ.by.
Андрей Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 рублей заработной платы, квартиру в Минске площадью 49,8 квадратного метра. Доход его супруги Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль "Ниссан-Кашкай" 2016 года выпуска.
Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратных метров, административное помещение в столице площадью 47,7 квадратного метра. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль "Лэнд-Ровер" 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО "Пуховичский КХП".
Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у действующего президента написано "нет". Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет.
Из декларации действующего президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей - это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".
У Светланы Тихановской доход за прошлый год составил 15 784 рубля — это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет, но есть доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО "Студия КОМПАС", 49% — в ООО "Радуга развлечений", которая находится в стадии ликвидации.
Супруг кандидата Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей — это заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. В собственности у Сергея Тихановского есть два автомобиля: "УАЗ-31514" 2003 года выпуска, "Форд Мондео" 1994 года выпуска. Ему принадлежат и доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО "Студия КОМПАС", 51% — в ООО "Радуга развлечений", которая находится в стадии ликвидации.
Доход Сергея Череченя за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, а доход от договора купли-продажи. Недвижимости у Череченя в собственности нет. Ему принадлежит 50% в ООО "Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс", 50% в ООО "С58 Технолоджиз" и 50% в ООО "Информационный Спектр".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было.
По истерическим и хамским "комментариям" этих ботов можно подумать, что украинцы против Лукашенко. Но опрос менее годичной давности показывает, что более 63% украинцев хорошо относятся к Лукашенко. Не знаю, сейчас может и несколько меньше, так как истерия ботоферм и продажных журналюг против Лукашенко могла немного повлиять и на украинцев. Если не хотите чтобы у вас было как в Украине или хуже, то голосуйте за Лукашенко. Он человек проверенный, патриот (в хорошем смысле этого слова). Остальные хотят организовать дерибан, а есть и такие кто хотят Беларусь отдать в зубы московитам.
Поэтому, беларусы, голосуйте за Лукашенко. Иначе будет еще хуже чем в Украине. Что бы ни обещали претенденты, они идут обкрадывать народ.