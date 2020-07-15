ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества

В свежем выпуске газеты "СБ" ЦИК опубликовал декларации кандидатов в президенты. Из декларации действующего президента стало известно, что Александр Лукашенко все еще женат и у него нет никакого недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТУТ.by.

Андрей Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 рублей заработной платы, квартиру в Минске площадью 49,8 квадратного метра. Доход его супруги Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль "Ниссан-Кашкай" 2016 года выпуска.

Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратных метров, административное помещение в столице площадью 47,7 квадратного метра. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль "Лэнд-Ровер" 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО "Пуховичский КХП".

Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у действующего президента написано "нет". Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет.

Из декларации действующего президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей - это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

У Светланы Тихановской доход за прошлый год составил 15 784 рубля — это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет, но есть доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО "Студия КОМПАС", 49% — в ООО "Радуга развлечений", которая находится в стадии ликвидации.

Супруг кандидата Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей — это заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. В собственности у Сергея Тихановского есть два автомобиля: "УАЗ-31514" 2003 года выпуска, "Форд Мондео" 1994 года выпуска. Ему принадлежат и доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО "Студия КОМПАС", 51% — в ООО "Радуга развлечений", которая находится в стадии ликвидации.

Доход Сергея Череченя за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, а доход от договора купли-продажи. Недвижимости у Череченя в собственности нет. Ему принадлежит 50% в ООО "Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс", 50% в ООО "С58 Технолоджиз" и 50% в ООО "Информационный Спектр".