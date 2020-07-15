РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости
3 314 39

ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества

ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества

В свежем выпуске газеты "СБ" ЦИК опубликовал декларации кандидатов в президенты. Из декларации действующего президента стало известно, что Александр Лукашенко все еще женат и у него нет никакого недвижимого имущества, автомобилей, акций или долей в уставных фондах юрлиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТУТ.by.

Андрей Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 рублей заработной платы, квартиру в Минске площадью 49,8 квадратного метра. Доход его супруги Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль "Ниссан-Кашкай" 2016 года выпуска.

ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества 01

Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратных метров, административное помещение в столице площадью 47,7 квадратного метра. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль "Лэнд-Ровер" 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО "Пуховичский КХП".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у действующего президента написано "нет". Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет.

ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества 02

Из декларации действующего президента стало известно, что он все еще женат. Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей - это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратых метров в городе Шклове Могилевской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".

У Светланы Тихановской доход за прошлый год составил 15 784 рубля — это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет, но есть доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО "Студия КОМПАС", 49% — в ООО "Радуга развлечений", которая находится в стадии ликвидации.

Супруг кандидата Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей — это заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. В собственности у Сергея Тихановского есть два автомобиля: "УАЗ-31514" 2003 года выпуска, "Форд Мондео" 1994 года выпуска. Ему принадлежат и доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО "Студия КОМПАС", 51% — в ООО "Радуга развлечений", которая находится в стадии ликвидации.

Доход Сергея Череченя за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, а доход от договора купли-продажи. Недвижимости у Череченя в собственности нет. Ему принадлежит 50% в ООО "Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс", 50% в ООО "С58 Технолоджиз" и 50% в ООО "Информационный Спектр".

Беларусь (7976) выборы (24776) декларация (1374) Лукашенко Александр (3641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Председатель колхоза на полном гособеспечении.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:18 Ответить
+5
Голий,босий та простоволосий. Та і навіщо йому бабло- у нього є вся країна. У сталіна,до речі,теж нічого не було.Окрім країни під назвою есесер...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:30 Ответить
+4
Просто БОМЖ (Баларуский Отец Местных Жителей)
показать весь комментарий
15.07.2020 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Председатель колхоза на полном гособеспечении.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:18 Ответить
І помре як "батько усіх народів" в одніх чоботях і шенельці. Все це вже проходили.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:53 Ответить
Просто БОМЖ (Баларуский Отец Местных Жителей)
показать весь комментарий
15.07.2020 12:21 Ответить
На Беларашке даже президент не может за всю свою жизнь насобирать на маленькую свою квартирку. Чего тогда говорить о простых людях
показать весь комментарий
15.07.2020 12:23 Ответить
ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества - Цензор.НЕТ 1544
показать весь комментарий
15.07.2020 12:35 Ответить
Бл***, зачем вообще идти на такие выборы
показать весь комментарий
15.07.2020 12:22 Ответить
Там этим строга - кто не галасуеть, тот террористъ !
показать весь комментарий
15.07.2020 12:27 Ответить
Так туда никто и не ходит, кроме загнанных строем вояк, ментов и студентов-бюджетников (под страхом вылета из института).
показать весь комментарий
15.07.2020 15:21 Ответить
Лука БОМЖ? Ото насмішили! Зате нашому зельцю є чому повчитися!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:23 Ответить
😀😃😄😁😆😅😂🤣😭🤪 Это пи.дец !!! Так разводить только на расее ещё умеют !
показать весь комментарий
15.07.2020 12:25 Ответить
Ну, прям "как Сталин" - пенсионерки умиленно пустили скупую слезу...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:27 Ответить
А зачем,находясь во власти у него всё есть
показать весь комментарий
15.07.2020 12:29 Ответить
Сябри, скиньтесь цьому ніщеброду - не соромте країну.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:29 Ответить
ЛУКАвый таки суров! )=
ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества - Цензор.НЕТ 2137
показать весь комментарий
15.07.2020 12:30 Ответить
Голий,босий та простоволосий. Та і навіщо йому бабло- у нього є вся країна. У сталіна,до речі,теж нічого не було.Окрім країни під назвою есесер...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:30 Ответить
Он владеет всей страной. Зачем ему эти мелочи.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:31 Ответить
БеднОта какая-то...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:34 Ответить
Там все записано на коленьку...и офшоры тоже...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:41 Ответить
Его имущество -- вся Белорусь
показать весь комментарий
15.07.2020 12:41 Ответить
продолжительность жизни в ссср была 47 лет.сталин вечно живой и его заплата 30 рублей тоже,рубль в день и рано дома.вы хотите пенсию 900 евро?тогда вам в ЕС
показать весь комментарий
15.07.2020 12:43 Ответить
"Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей - это пенсия и доходы от акций" - 5560 помножити на 11,22 = 62383,2 гривни, 5198,2 гривни на місяць.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:51 Ответить
А вот это и есть реальный доход простых беларусов. Пенсия 200$+-50$, зарплата 300$+-50$. Притом что в 2010 з/п была где-то 450$. Все деградирует и валится прямо на глазах.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:17 Ответить
То же беднОта. Слава богу, что ещё зеленью пучками на дороге не приторговывает.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:24 Ответить
нищий народ был выгоден советской власти по многим.не сбегут за бугор,не украдут,пролетариат честный,выполняет даже нося маску от придуманного дебилами коронавируса.вперед к победе коммунизма товарищи
показать весь комментарий
15.07.2020 12:55 Ответить
Это где "нищий народ" Вы имеете в виду?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:18 Ответить
А де у часи СССР жили гірше, ніж в СССР?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:08 Ответить
Нету СССРа давно.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:36 Ответить
И представьте себе в такую х***ню миллионы совкодрочеров верят же
показать весь комментарий
15.07.2020 12:55 Ответить
А представьте себе, что у нас, в Украине, есть люди, которые верят, что в Украине демократия. И что мы, имея президента клоуна олигарха, имеем право поучать и унижать беларусов и их президента, у которых ВВП на душу населения более чем в 2 раза выше чем в Украине
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
показать весь комментарий
16.07.2020 09:48 Ответить
Ну что... $48,3 тыс. за год, это по 4025 долларов в месяц. Заработок как у обычного украинского школьного учителя.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:58 Ответить
він бомж?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:23 Ответить
Опубликуйте ради прикола доходы наших потенциальных кандидатов на высшую должность.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:27 Ответить
а дом в селе? или он на жену записан?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:56 Ответить
1 белорусский рубль = 11,31 гривны.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:37 Ответить
Беларусы. Здесь против Лукашенко несколько ботоферм "работают".
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення .
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было.
По истерическим и хамским "комментариям" этих ботов можно подумать, что украинцы против Лукашенко. Но опрос менее годичной давности показывает, что более 63% украинцев хорошо относятся к Лукашенко. Не знаю, сейчас может и несколько меньше, так как истерия ботоферм и продажных журналюг против Лукашенко могла немного повлиять и на украинцев. Если не хотите чтобы у вас было как в Украине или хуже, то голосуйте за Лукашенко. Он человек проверенный, патриот (в хорошем смысле этого слова). Остальные хотят организовать дерибан, а есть и такие кто хотят Беларусь отдать в зубы московитам.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:20 Ответить
И еще. Ботофермы внушают, что, в отличие от Беларуси, в Украине демократия так как мы все время выбираем иных президентов. Но это совсем даже не демократия, а имитация. Так как мы (украинцы), выбираем из представителей олигархата, которые соревнуются друг с другом за близость к дерибану бюджета и обкрадыванию народа. Но у них договорняки и те кто проиграл тоже допускаются к дерибану, но в меньшей степени чем выигравшие.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:29 Ответить
И еще. В Беларуси более чем в 2 раза выше ВВП на душу населения чем в Украине. И это притом, что стартовые условия на момент развала СССР в Украине были намного лучше. Да и сейчас природные условия намного лучше. В Украине намного больше ископаемых, в том числе газа, нефти. Земля намного более плодородная. Вывод, что все это раскрадывалось и раскрадывается.
Поэтому, беларусы, голосуйте за Лукашенко. Иначе будет еще хуже чем в Украине. Что бы ни обещали претенденты, они идут обкрадывать народ.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:06 Ответить
 
 