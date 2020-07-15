В Украине хотят применить обанкротившуюся во многих странах пенсионную систему, - директор Института развития территорий Ганущак

По словам эксперта, долгосрочные вложения в кризисы обесцениваются в первую очередь.

Накопительная пенсионная система оказалась невыгодной и обанкротилась во многих странах мира, которые ее ввели. Об этом рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.

"Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать в ресурсы 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет - глобальный кризис, и обесцениваются, прежде всего, долгосрочные вложения. Кроме того, для контроля нужен серьезный государственный аппарат, и фонды хотят заработать. Обязательная накопительная система - это примерно 7 процентов от всех вкладов людей, это очень дорого", - сказал Ганущак.





По его словам, во всем мире люди переходят на условно накопительную систему, "которая имеет накопительные и солидарные позитивы". "Солидарные никого не обанкротят, плюс всегда сохраняется соотношение между тем, сколько зарабатывал, и тем, сколько получаешь на пенсии. Мы сейчас копируем худшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались", - заявил Ганущак.

Как сообщалось, Кабинет Министров планирует ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.





