РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости
9 744 37

В Украине хотят применить обанкротившуюся во многих странах пенсионную систему, - директор Института развития территорий Ганущак

В Украине хотят применить обанкротившуюся во многих странах пенсионную систему, - директор Института развития территорий Ганущак

По словам эксперта, долгосрочные вложения в кризисы обесцениваются в первую очередь.

Накопительная пенсионная система оказалась невыгодной и обанкротилась во многих странах мира, которые ее ввели. Об этом рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.

"Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать в ресурсы 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет - глобальный кризис, и обесцениваются, прежде всего, долгосрочные вложения. Кроме того, для контроля нужен серьезный государственный аппарат, и фонды хотят заработать. Обязательная накопительная система - это примерно 7 процентов от всех вкладов людей, это очень дорого", - сказал Ганущак.

По его словам, во всем мире люди переходят на условно накопительную систему, "которая имеет накопительные и солидарные позитивы". "Солидарные никого не обанкротят, плюс всегда сохраняется соотношение между тем, сколько зарабатывал, и тем, сколько получаешь на пенсии. Мы сейчас копируем худшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались", - заявил Ганущак.

Как сообщалось, Кабинет Министров планирует ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.


Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2163)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Какаяразница©
показать весь комментарий
15.07.2020 12:20 Ответить
+6
В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
15.07.2020 12:33 Ответить
+5
Хочеш жити , збирай сам собі на пенсію. Бариги крадуть все.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какаяразница©
показать весь комментарий
15.07.2020 12:20 Ответить
Ее еще и введут рано или поздно под лозунгом - "Или накопительная, или никакой!"...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:26 Ответить
и накапливать будут на счетах кого надо счетах . ну в крайнем случае могут просто заморозить\ просто отобрать \ мы же ударно по зелёной дороге движемся в сторону кацапии
показать весь комментарий
15.07.2020 12:40 Ответить
А раньше по какой дороге двигались в сторону кацапии? Ибо идея накопительных пенсий не нова.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:48 Ответить
Солідарна пенсія теж хирня.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:28 Ответить
Хочеш жити , збирай сам собі на пенсію. Бариги крадуть все.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:41 Ответить
Ну почему же. Вполне себе жизнеспособная схема. Только вот для ее полноценной работы необходимо, чтобы власть стимулировала людей честно работать и платить налоги. А такая стимуляция не делается путем увеличения числа налогов и их размеров.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:42 Ответить
Ага. А потім 90% отримує мінімальну, а "особи наближенні до корита(чиновники , судді прокурори, і т.д.) жирують. Ні, держава повинна забезпечити всім мінімальну пенсію при необхідних кількостях відпрацьованих років і сплачених податків, а решту нехай кожен сам собі збирає протягом життя як захоче. Хтось захоче більше зібрати, хтось взагалі не захоче.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:34 Ответить
А це вже зветься законодавчо навести лад щодо соціальної справедливості.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:30 Ответить
Хто і коли буде наводити лад?..

В реалі буде (і є зараз) так - хто не працював зовсім, або неофіційно, буде мати мінімальну пенсію, хто працював нормально та в білу, але не хватав зірок з неба, буде мати на $10-15 більше, хто був суддею, буде отримувати в 20 разів більше.

От і думайте, якщо ви не суддя - чи варто вам віддавати 22% ЄСВ (а ще не так давно було 37% ) державі, щоб отримати +$10 к пенсії, чи разпоряджатися ними на власний розсуд.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:31 Ответить
Хто і коли буде наводити лад?..
Це питання риторичне.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:39 Ответить
Судьи, прокуроры и прочие государевы люди с пенсиями в несколько десятков тысяч НЕ считают что солидарная система плоха!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:07 Ответить
В тому то і справа.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:36 Ответить
будуть капусту стригти,як в тій пісні бо без лоха зебіла життя погане.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:31 Ответить
Приклад, банк Аркада, збирав заощадження для пенсіонерів, і в результаті киданув інвесторів-на квартири, 13 000 чоловік, і скоро обанкротиться і кидане всіх і вся.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:44 Ответить
В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
15.07.2020 12:33 Ответить
ну дак накапливать надо не в фантиках, а минимум в долларах или золоте. доллар как был - так и остался. а так конечно все страны обанкротились... конечно, если их валюта обесценилась. кто-то из верхушки на этом нажился как обычно. по этому только так, если вводить такую систему.
а в гривасах пусть сами накапливают по офшорам... тут если посчитать последние 20ть лет то гривна обесценилась катастрофически. и как быть? человек копил, а тут в десять раз рухнуло... и что? в место 10 тыщ гривен пенсия 1 тысячу? да на кол таких кто это придумал и сделал.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:34 Ответить
А кто на себя возьмет регуляторные и гарантийные функции? Государство? Да и за последние лет 20 и сам доллар чувствительно "просел". Достаточно сравнить что можно было купить в нашей стране на 100 долларов в 2000 году к примеру и на что можно рассчитывать сейчас.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:47 Ответить
Лет сто назад в США на Диком Западе за 20 000 $ грабили банки и поезда, сейчас это на один заход в казино )
показать весь комментарий
15.07.2020 13:07 Ответить
В 2002 г. я . мог купить 1 комнатную в заводском городке за 500$.Правда без ремонта,в 9-этажке.Завод заглох и люди драпали хто-куда.Продавали даже за 300$.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:09 Ответить
Ну а сейчас в зимний период 100 баксов не хватит чтобы оплатить коммуналку 3-х комнатной квартиры за месяц. Вот именно об этом я и говорил.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:13 Ответить
Беня наверное подготовился , как только по этой реформе соберут с людей деньги - сп зтит их нахрен . Нужно просто поднять пенсионный возраст до 70 лет - и эта реформа решит 90% проблем пенсионного фонда
показать весь комментарий
15.07.2020 12:35 Ответить
В Україні хочуть застосувати збанкрутілу в багатьох країнах пенсійну систему, - директор Інституту розвитку територій Ганущак - Цензор.НЕТ 6707
показать весь комментарий
15.07.2020 12:45 Ответить
І відмінити блатні пенсії. В 45 на пенсію можуть іти або вояки з першої лінії АТО, або менти, які реально бігали за урками. Всі інші- в 65-70
показать весь комментарий
15.07.2020 12:59 Ответить
пенсия в 70 лет -это сарказм. Но для зелёных идея не плохая
показать весь комментарий
15.07.2020 17:34 Ответить
Для деяких професій-цілком припустима.
Науковці, судді, прокурори,чиновники...там де не треба кайлом махать
показать весь комментарий
15.07.2020 18:52 Ответить
У рашки, например.'НГПФ, оперирующие средствами 2,2 млн человек, находятся в стадии ликвидации, [...]. У пяти из них [...] выявлены признаки преднамеренного банкротства. В общей сложности, 34 лопнувших фонда остались должны 112,6 млрд рублей. Однако большая их часть- "низкого качества", т.е.вернуть деньги от них будет невозможно". Ну как? Наступим на грабли рашки? А ещё в голливудских синема подобные сценарии. Когда НГПФ кинули старичков, а те... Очень правдоподобно. Только у нас явно по- другому. У старичков стволов нет, и выдумки. А жаль.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:49 Ответить
Так всю дорогу все робиться як у рашці, а людям впарюють про "внешне правление запада", бо їх більше цікавить як стирить бюджетні гроші, а не добробут країни і її народу.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:32 Ответить
Как говорил мой бывший босс, начинайте зарабатывать на пенсию уже сейчас (мне тогда было 30) имея в виду самому копить и куда-то вкладывать. Накопительная система может еще сущетвовать в странах с сильнейшей экономикой, в нашей стране это просто выброшенные деньги. Гривна начиналась с 1.8 за доллар в 96 г. если я не ошибаюсь, прошло почти 25 лет, по итогу имеет обесценивание в 15 раз, теперь представтье что будет через еще 25 лет.
З.Ы. А если у власти будут и дальше клоуны то мы столько не протянем.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:55 Ответить
Найкраще вкладення- трое-четверо гарновихованих дітей, які виїхали на пмж в нормальну країну
Все інше-лохотрон
показать весь комментарий
15.07.2020 13:01 Ответить
Долар знецінюється удвічі кожні 15 років, тобто гривня зара дешевша не в 15 разів, а в усі 50.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:35 Ответить
Украина не хочет применить эту систему, а Украину заставляют применить эту систему. Это мошенническая схема выкачки денег и не более, никаких выплат пенсий по ней не будет.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:01 Ответить
Так звана "накопичувальна" пенсійна система це, фактично, відсутність пенсійного забезпечення як явища, фікція.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:04 Ответить
Потому и хотят, что обанкротившаяся!
Можно раздерибанить, и сослаться на другие страны.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:14 Ответить
""Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира"
Вот с этого момента хотелось бы поподробней. В НЛ такая система работает нормально. В Германии вроде тоже. Интересно где ещё была такая система и обанкротилась...
З.Ы. Однако я верю, что зебилы смогут обанкротить любую систему. Самородки, блин, уральские...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:19 Ответить
Негосударственные пенсионные фонды?
И КУДА они будут вкладывать пенсионные деньги, если в Украине нет реального рынка акций?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:45 Ответить
Не беспокойтесь. Карманов и оффшоров у них хватит. Денег бы хватило, чтобы их наполнить.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:42 Ответить
 
 