В Украине хотят применить обанкротившуюся во многих странах пенсионную систему, - директор Института развития территорий Ганущак
По словам эксперта, долгосрочные вложения в кризисы обесцениваются в первую очередь.
Накопительная пенсионная система оказалась невыгодной и обанкротилась во многих странах мира, которые ее ввели. Об этом рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак в эфире телеканала "Украина 24", передает УНИАН.
"Накопительная система фактически обанкротилась почти во всех странах мира. Вкладывать в ресурсы 40 лет невозможно, потому что каждые 20 лет - глобальный кризис, и обесцениваются, прежде всего, долгосрочные вложения. Кроме того, для контроля нужен серьезный государственный аппарат, и фонды хотят заработать. Обязательная накопительная система - это примерно 7 процентов от всех вкладов людей, это очень дорого", - сказал Ганущак.
По его словам, во всем мире люди переходят на условно накопительную систему, "которая имеет накопительные и солидарные позитивы". "Солидарные никого не обанкротят, плюс всегда сохраняется соотношение между тем, сколько зарабатывал, и тем, сколько получаешь на пенсии. Мы сейчас копируем худшие системы, которые пытаются на нас отработать, страховщики на нас еще не заработали. В Украине применяют обанкротившиеся системы, от которых все давно отказались", - заявил Ганущак.
Как сообщалось, Кабинет Министров планирует ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.
В реалі буде (і є зараз) так - хто не працював зовсім, або неофіційно, буде мати мінімальну пенсію, хто працював нормально та в білу, але не хватав зірок з неба, буде мати на $10-15 більше, хто був суддею, буде отримувати в 20 разів більше.
От і думайте, якщо ви не суддя - чи варто вам віддавати 22% ЄСВ (а ще не так давно було 37% ) державі, щоб отримати +$10 к пенсії, чи разпоряджатися ними на власний розсуд.
Це питання риторичне.
лохазебіла життя погане.
а в гривасах пусть сами накапливают по офшорам... тут если посчитать последние 20ть лет то гривна обесценилась катастрофически. и как быть? человек копил, а тут в десять раз рухнуло... и что? в место 10 тыщ гривен пенсия 1 тысячу? да на кол таких кто это придумал и сделал.
Науковці, судді, прокурори,чиновники...там де не треба кайлом махать
З.Ы. А если у власти будут и дальше клоуны то мы столько не протянем.
Все інше-лохотрон
Можно раздерибанить, и сослаться на другие страны.
Вот с этого момента хотелось бы поподробней. В НЛ такая система работает нормально. В Германии вроде тоже. Интересно где ещё была такая система и обанкротилась...
З.Ы. Однако я верю, что зебилы смогут обанкротить любую систему. Самородки, блин, уральские...
И КУДА они будут вкладывать пенсионные деньги, если в Украине нет реального рынка акций?