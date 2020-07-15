Более 62% умерших от коронавируса киевлян - люди старше 65 лет, - Кличко

За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Самой старшей больной было 95 лет, а самой младшей - 25.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся сегодня 247 больных. 39 из них - в тяжелом состоянии. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве 126 человек. Самой старше больной было 95 лет. А самой младшей больной, которая не поборола вирус, было 25. Женщина имела тяжелые патологии", - отметил Кличко.

Всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

