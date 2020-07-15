РУС
Новости Коронавирус и карантин
Более 62% умерших от коронавируса киевлян - люди старше 65 лет, - Кличко

За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Самой старшей больной было 95 лет, а самой младшей - 25.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся сегодня 247 больных. 39 из них - в тяжелом состоянии. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве 126 человек. Самой старше больной было 95 лет. А самой младшей больной, которая не поборола вирус, было 25. Женщина имела тяжелые патологии", - отметил Кличко.

Всего - более 62% лиц, умерших от коронавируса - люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% - тех, кому было до 49 лет. И менее 1% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это - гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Топ комментарии
+5
Борислав Берёза:
Мои знакомые болеют и умирают от COVID-19. Расскажите мне, что его не существует!

Родители моего помощника заболели коронавирусом. Оба. Радует, что это не тяжёлая форма. Порядка 30% сотрудников в их компании так же болеют. Это Львов.
Моя близкая приятельница позавчера заболела коронавирусом. Она и ее семья ушли на самоизоляцию. Это Черновцы. Вернее возле них.
Мой старый приятель уже трое суток, как выполз из под аппарата ИВЛ. За 10 дней у него минус 7 килограмм и вся семья на нервах. Это Киев.
В начале мая этого года мама моего друга в Нью-Йорке переболела коронавирусом - и победила.
А в конце мая у моего приятеля в Испании от коронавируса скончались сын и жена. А он выжил.
Теперь расскажите мне, что никакого COVID-19 не существует и на него можно не обращать внимания.
Что я хочу сказать? Что многие не могут оценить угрозу, пока не столкнутся с ней и думают, что болячка пройдёт мимо. Может пройти. А может зацепить. Поэтому не стоит пренебрегать мерами предосторожности.
Берегите себя, соблюдайте дистанцию, мойте руки, пользуйтесь антисептиками для рук и носите маску в общественных местах. Последнее вы делаете не столько для себя, сколько для других. Если вы где-то подхватили коронавирус, то ношение вами маски может минимизировать возможность заражения других людей. Позаботьтесь не только о себе.
И не воспринимайте COVID-19, как пугалку. Все серьёзно. Особенно для тех, кто не сможет победить вирус. А вакцины все еще нет.
15.07.2020 12:36 Ответить
+2
Пенсионный фонд одобряетъ!
15.07.2020 12:31 Ответить
+2
Если без ожирения и до 23:00, то можно
15.07.2020 13:01 Ответить
Висновок: Якщо Вам 65+, не вештайтесь по ночним клубам і іншим закладам культури!
15.07.2020 12:23 Ответить
А по магазинам -- рынкам, где масса народу ходит без масок, вытирает сопли и слюни руками а потом хватается за всё (((
показать весь комментарий
15.07.2020 12:33 Ответить
Правильно все каже. Але. Пан Береза, наступного разу будьте відповідальним, бо ви відомий політик - не підтримуйте політичні сили, які завідомо несуть розруху і реальне зубожіння Україні.
15.07.2020 12:43 Ответить
Менее 1% звучит успокаивающе, если не начать пересчитывать на количество население этого возраста...
15.07.2020 12:48 Ответить
Та да - вийшов на пенсію, - і в тапки. Пенсійний фонд проти припинення послаблення!
В Європі більше 80% жертв коронавірусу - люди старші 70 років, а в Україні 38% - молдодші 65-ти ...
15.07.2020 13:21 Ответить
Самое опасное время для заражения COVID-19 меду 23.00 и 7.00 часами, осторожней спите, будьте внимательны вдруг кто-то спит на расстоянии менее чем 1.5 метра от вас.
15.07.2020 13:43 Ответить
Короче все понятно. В основном 65% жертв ковида умирают от старости, остальные 35%- от своих хронических болезней.
15.07.2020 15:24 Ответить
Не смешно.
15.07.2020 15:53 Ответить
13% смертность до 49 лет - это высокий показатель. В Италии в этой группе людей была 3%, а смертность в основном после 75 лет.
15.07.2020 17:30 Ответить
 
 