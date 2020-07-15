Подписание Соглашения об общем авиапространстве с ЕС должно состояться как можно быстрее, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что подписание Соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом должно произойти как можно быстрее.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба вице-премьера по результатам телефонного разговора с еврокомиссаром по вопросам транспорта Адиной-Иоанной Велян.
"Соглашение будет способствовать развитию украинской авиационной индустрии, увеличению количества рейсов и пассажиропотока", - сообщила Стефанишина.
Во время разговора она также подчеркнула важность включения внутренних водных путей Украины к региональной карте Трансевропейской транспортной сети (TEN-T), в частности украинской части реки Дунай.
"Активизация участия Украины в реализации Дунайской стратегии ЕС является одним из моих приоритетов. Речь идет об усилении нашего практического сотрудничества и сообщения с государствами-членами ЕС", - отметила она.
