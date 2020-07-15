РУС
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский

Позиция России и их представителей в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу сводится к одному - или Украина принимает их условия, или о мире и реинтеграции не может быть и речи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

"Там где им удобно, они требуют от нас, чтобы мы выполняли минские соглашения. А там где неудобно - сами их нарушают. Например, согласно с Минском, линия разграничения должна быть зафиксирована по состоянию на сентябрь 2014-го. А сейчас россияне требуют зафиксировать ее по состоянию на 1 января 2020-го, то есть требуют дополнительно передать в ОРДЛО 1800 квадратных километров украинской территории, которая, согласно договоренности, должна быть под контролем Киева. Требуют без всяких на то оснований, просто потому, что им так хочется", - говорит Казанский.

Он добавляет, что именно поэтому "переговоры в тупике, из-за неконструктивной позиции российской стороны", поскольку "для Украины такие условия и такое поведение не допустимы".

Читайте также: Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его "несущественным", - Казанский

Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)
Топ комментарии
+26
А посмотреть ***** в глазаа?

Можно подумать об этом не говорили бубочке еще в 2018-2019 годах? Но кто хотел это слышать?
15.07.2020 12:49
+26
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский - Цензор.НЕТ 1387
15.07.2020 12:55
+24
Зелені думали, що раніше, коли вони верещали "Порошенко, коли ти закінчиш війну?!!!",
було інакше?
15.07.2020 12:49
А посмотреть ***** в глазаа?

Можно подумать об этом не говорили бубочке еще в 2018-2019 годах? Но кто хотел это слышать?
15.07.2020 12:49
И не тока бубочке, но и Казанскому говорили.... и еще 73% олигофренов...
15.07.2020 12:58
угу...
Впечатление, что Казанский думал, будто российский шпион на посту президента будет защищать интересы Украины.
15.07.2020 14:30
"..россияне требуют зафиксировать ее по состоянию на 1 января 2020-го, то есть требуют дополнительно передать в ОРДЛО 1800 квадратных километров украинской территории"

те самые 1800 кв.км - которые зеленая шмаркля СДАЛА своим друзьям в кремле...
15.07.2020 13:04
Хотя по тем-же Минским бумагам Дебальцево, Углегорск, Новоазовск и т.д. -- наши.
15.07.2020 13:24
гонишь порохобот, ой гонишь. Эти 1800 кв.км. - результат поражения ВСУ под Дебальцево под командованием твоего шоколадного босса порошенко
15.07.2020 13:25
А под командованием Янелоха ВСУ уже Владивосток заняли?
15.07.2020 13:31
Точно, а про "разведуна" и отход нашими с позиций, которые потом заняли орки, ты не слышало?
15.07.2020 14:29
при Порохе отступали, ибо враг был сильней.
а сейчас Украина сильнее, но говнокомандующий - русский шпион.
15.07.2020 14:33
Сильнее кого? Самой себя в 2014 или армии противника? Самой себя да, но вот то, что сильнее наемников и военных россии на Донбассе - нет. Это было не отступление, а бегство в результате разгрома, который на совести Порошенко, и которого можно было избежать, также как и под Иловайском.
15.07.2020 14:40
а, ну да! - совсем забыл: конечно, Порошенко виноват.
У него в среднем ящике стола лежала подготовленная опытная армия с боевым опытом, а он ее там зажилил, а черт-те-кого послал воевать.
Порошенко виноват.
Конечно.
В 14-15 гг. не было армии - ее создавали.
И в 16-17-18 гг. армия уже медленно, но верно по куску отгрызала утраченное в 14 г.
И отступать назад начала опять в 19 г. - по приказу говнокомандующего потерпиллера.
15.07.2020 16:10
ну и много отгрызли? Дебальцево вернули? Если армия попадает в котел, то это всегда вина командующего. А моряков наших кто фактически в кацапский плен отправил??? не петя ли? три корабля против всего ЧФ рашки - это как вообще???
15.07.2020 16:18
вернули немало. Всю серую зону.
на фоне деяний зележопого говнокомандующего - это до фига.
двигались вперед, а не назад.
руководство не ссало под себя, а развивало промышленность, повышало зарплаты и вкладывало деньги в оборону.

И да, Главнокомандующий Порошенко конечно виноват!
Не достал из кармана волшебную палочку - не сделал так, чтоб ррраз! - и взяли Москву.
И чтоб вся рос-армия разбежалась.
И пуцькин чтоб взял и застрелился...
От ведь паразит Порошенко! - не умеет чудеса творить.
Не умеет делать так, что война была да без потерь, да без пленных, да без котлов.

То ли дело величайший в мире.
У него - все чудесатее и чудесатее получается...
15.07.2020 22:07
А поговорить с ним по телефону и поздравить пуйла с национальным праздником рф? Не? Не слышали?
15.07.2020 14:18
Это ты про поздравление от Зели с Новым годом? Если ты про фейк от Деркача -- то возьми эти "записи", сверни их поудобнее и засунь их себе в то причинное место, откуда их и достали.
15.07.2020 14:27
Зелені думали, що раніше, коли вони верещали "Порошенко, коли ти закінчиш війну?!!!",
було інакше?
15.07.2020 12:49
Московитов на XYZ !!!
15.07.2020 12:50
Странно, что есть те, кто еще не понимает политики империи зла.
15.07.2020 12:51
Так как наш президент "без костей", поэтому они и ведут себя так. А все действия "шлуродеров народа" отталкивает Европу от Украины.
15.07.2020 12:51
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский - Цензор.НЕТ 3811
15.07.2020 12:51
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский - Цензор.НЕТ 9176
15.07.2020 12:52
Откуда берутся люди, для которых это сейчас становится открытием ?
15.07.2020 12:52
Это не открытие, а просто информирование общественности. Если не веришь почитай посты того же Казанского, уж кто-кто, а он не был доверчивым наивнягой.
15.07.2020 12:58
хороше хйло-дохле хйло.
15.07.2020 12:52
Путин режет земной шар как пирог.
15.07.2020 12:53
Путэн президент мира!!!!! Ура!!!
15.07.2020 12:55
Куйло режет там где у местных дебилов принцип "какая разница"
15.07.2020 12:55
Твое ***** - тупой ватный длбб,который ведет заСраху к полной катастрофе и дезинтеграции!
15.07.2020 13:02
Молись *****, крепостной, это твой вековечный удел.
15.07.2020 13:06
Т.е. когда вам говорили єто раньше то было "шоколадник не хочет закончить войну, так как наживается". А теперь ...лять откровение...
15.07.2020 12:53
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский - Цензор.НЕТ 1387
15.07.2020 12:55
даже НЕ навчився, а лише імітує гру
15.07.2020 13:06
А зараз емітує президента
15.07.2020 13:43
жріть санкції кацапи!!!! а ми не поспішаєм,Донбас повинен насолодитись руссскім міром по повній....
15.07.2020 12:53
Стріляти перестали?
15.07.2020 12:55
На осла сели...и ножки свесли...кто везет на том и едут...
15.07.2020 12:56
Пусть говорят, слова немного стоят. Желаемого всё равно не получили и вряд ли получат.
15.07.2020 12:56
если ты о словах Вовы-юрызда, то да, уже год как убеждаемся, чего стоят его слова.
А не получили сепары желаемого, пока, не потому, что власть, которую ты выбрал, образумилась и из малороссийской стала украинской, а потому, что ей, власти, вилы показали.
15.07.2020 13:04
Ах да, я ж и забыл, что нарид под руководством Гая сказал Нит капитуляции (хотя никто и не собирался капитулировать). Слухай, а куда эти аватарки с Фейсбука поисчезали, давненько на особо упоротый сое-страничках их не вижу, не просветишь?
15.07.2020 13:07
просвещать тебя мне ни к чему, я в фейсбуках и прочих клоаках не сижу.
За просвещением обратись к луноликому
15.07.2020 13:13
Ну как обычно...))))
15.07.2020 13:33
щас буба позвонит Вове-старшему, мол, я вас очинь папрашу павлиять на ту сторану, и фсё парешаит!
15.07.2020 12:57
.i. вам москали
15.07.2020 13:00
Та неее....Это или вы, лошары, недорезанные принимаете условия цивилизации, или вы вообще не будете интегрированы в систему мира. Мы вас просто задавим, тупо просто нас больше и мы умнее вас, думающих только о войне. Вы - вчерашнее прошлое, гулаги, развал и нищета. Вы просто разрозненная запуганная толпа, управляемая другой формой жизни с зеленоватым оттенком. Как вы вообще допустили их туда??? Рано или поздно эта форма жизни вас уничтожит, медленно и уверенно. От вас как страны останется только пыль лесных пожаров и мул от наводнений. Ваши трупы она считать не будет.! Вам показать фотки с перевала Дятлова?? Вот так эта форма убивает нас людей. Крайне жестоко и беспощадно. Дык готовтесь, угрожатели.....
15.07.2020 13:01
Эти переговоры до одного места.Даже если Украина согласится на все условия рашки то она на второй день придумает ещё кучу невыполнимых условий в довесок.Ипут вола уже 6 год вместо того чтоб рыть ров с крокодилами.
15.07.2020 13:08
Крокодилы - это чересчур. Но вот с остальным трудно не согласиться.
15.07.2020 13:10
Это новость?
15.07.2020 13:09
або ви приймаєте наші умови, або миру і реінтеграції не буде, - Казанський

Та миру і реінтеграції не буде , поки існує РФ.
15.07.2020 13:16
провести референдум про відчуження окупованих земель. Гангрену потрібно видалити.
15.07.2020 13:22
Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский

Кэп очевидность. Как будто когда-то было иначе. Договоренности с кацапами не стоят даже той бумаги на которой они написаны. Можно конечно продолжать и дальше с ними эти игрища только ни к чему вменяемому это не приведет. Нужно иметь политическую волю чтобы самим себе признаться, что решение вопроса деоккупации не лежит в политической плоскости. Его решить можно только единственным путем. Иных решений нет.
15.07.2020 13:22
То как раз тот случай когда *мир* с РФ опаснее войны с РФ. Так что кацапская Орда идет нах.
15.07.2020 13:29
Скажите, а много мира вам принесли переговоры и договоренности с РФ в 2015 году в минске? Думаете в дальнейшем что то изменится и если вы пойдете на условия капитуляции то настанет мир?
15.07.2020 13:31
Ти туди пішов для констатації факту,чи видирати очі москалякам-окупантам?:"Я є Донбас,а ти вбивця-терорист-забирайся звідси на ***** і відпусти наших заручників!"
15.07.2020 13:44
пошли они нахер, пусть реинтегрируются с процветающим Приднестровьем и Абхазией
15.07.2020 18:30
 
 