Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский
Позиция России и их представителей в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу сводится к одному - или Украина принимает их условия, или о мире и реинтеграции не может быть и речи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.
"Там где им удобно, они требуют от нас, чтобы мы выполняли минские соглашения. А там где неудобно - сами их нарушают. Например, согласно с Минском, линия разграничения должна быть зафиксирована по состоянию на сентябрь 2014-го. А сейчас россияне требуют зафиксировать ее по состоянию на 1 января 2020-го, то есть требуют дополнительно передать в ОРДЛО 1800 квадратных километров украинской территории, которая, согласно договоренности, должна быть под контролем Киева. Требуют без всяких на то оснований, просто потому, что им так хочется", - говорит Казанский.
Он добавляет, что именно поэтому "переговоры в тупике, из-за неконструктивной позиции российской стороны", поскольку "для Украины такие условия и такое поведение не допустимы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Можно подумать об этом не говорили бубочке еще в 2018-2019 годах? Но кто хотел это слышать?
Впечатление, что Казанский думал, будто российский шпион на посту президента будет защищать интересы Украины.
те самые 1800 кв.км - которые зеленая шмаркля СДАЛА своим друзьям в кремле...
а сейчас Украина сильнее, но говнокомандующий - русский шпион.
У него в среднем ящике стола лежала подготовленная опытная армия с боевым опытом, а он ее там зажилил, а черт-те-кого послал воевать.
Порошенко виноват.
Конечно.
В 14-15 гг. не было армии - ее создавали.
И в 16-17-18 гг. армия уже медленно, но верно по куску отгрызала утраченное в 14 г.
И отступать назад начала опять в 19 г. - по приказу говнокомандующего потерпиллера.
на фоне деяний зележопого говнокомандующего - это до фига.
двигались вперед, а не назад.
руководство не ссало под себя, а развивало промышленность, повышало зарплаты и вкладывало деньги в оборону.
И да, Главнокомандующий Порошенко конечно виноват!
Не достал из кармана волшебную палочку - не сделал так, чтоб ррраз! - и взяли Москву.
И чтоб вся рос-армия разбежалась.
И пуцькин чтоб взял и застрелился...
От ведь паразит Порошенко! - не умеет чудеса творить.
Не умеет делать так, что война была да без потерь, да без пленных, да без котлов.
То ли дело величайший в мире.
У него - все чудесатее и чудесатее получается...
було інакше?
А не получили сепары желаемого, пока, не потому, что власть, которую ты выбрал, образумилась и из малороссийской стала украинской, а потому, что ей, власти, вилы показали.
За просвещением обратись к луноликому
Та миру і реінтеграції не буде , поки існує РФ.
Кэп очевидность. Как будто когда-то было иначе. Договоренности с кацапами не стоят даже той бумаги на которой они написаны. Можно конечно продолжать и дальше с ними эти игрища только ни к чему вменяемому это не приведет. Нужно иметь политическую волю чтобы самим себе признаться, что решение вопроса деоккупации не лежит в политической плоскости. Его решить можно только единственным путем. Иных решений нет.