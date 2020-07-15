Позиция РФ и ее марионеток в ТКГ - или вы принимаете наши условия, или мира и реинтеграции не будет, - Казанский

Позиция России и их представителей в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу сводится к одному - или Украина принимает их условия, или о мире и реинтеграции не может быть и речи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

"Там где им удобно, они требуют от нас, чтобы мы выполняли минские соглашения. А там где неудобно - сами их нарушают. Например, согласно с Минском, линия разграничения должна быть зафиксирована по состоянию на сентябрь 2014-го. А сейчас россияне требуют зафиксировать ее по состоянию на 1 января 2020-го, то есть требуют дополнительно передать в ОРДЛО 1800 квадратных километров украинской территории, которая, согласно договоренности, должна быть под контролем Киева. Требуют без всяких на то оснований, просто потому, что им так хочется", - говорит Казанский.

Он добавляет, что именно поэтому "переговоры в тупике, из-за неконструктивной позиции российской стороны", поскольку "для Украины такие условия и такое поведение не допустимы".

