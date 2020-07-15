В интернате для лиц с инвалидностью на Виннитчине зафиксирована вспышка COVID-19, - ОГА

В Тывровском доме-интернате обнаружили коронавирус у 14 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА

"В Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 у санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения. Проверено методом ПЦР 176 работников и 189 клиентов заведения. Коронавирус обнаружен у 7 сотрудников и 7 подопечных", - говорится в сообщении.

Ни у одного из них не наблюдаются проявления болезни. В настоящее время болезнь протекает безсимтомно.

Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль состояния работников и их подопечных.

