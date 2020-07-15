РУС
В интернате для лиц с инвалидностью на Виннитчине зафиксирована вспышка COVID-19, - ОГА

В Тывровском доме-интернате обнаружили коронавирус у 14 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА 

"В Тывровском областном доме-интернате для лиц с инвалидностью и пожилых людей после подтверждения заболеваемости COVID-19 у санитарки, которая неделю находилась дома, имела симптомы и самостоятельно обратилась к семейному врачу, было проведено полное обследование всех работников и подопечных учреждения. Проверено методом ПЦР 176 работников и 189 клиентов заведения. Коронавирус обнаружен у 7 сотрудников и 7 подопечных", - говорится в сообщении.

Ни у одного из них не наблюдаются проявления болезни. В настоящее время болезнь протекает безсимтомно.

Работники находятся на амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей. Клиенты заведения госпитализированы для постоянного надзора и медицинского контроля в больницу. В заведении проведена дезинфекция и усилен контроль состояния работников и их подопечных.

Винницкая область (1082) люди с инвалидностью (356) карантин (16729) ОГА (2397) интернат (85) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Ох уже эта безсимптомная болезнь 😆🤣
15.07.2020 13:21 Ответить
Тю, в кацапском протоколе даже бессимптомная корь есть.
15.07.2020 13:55 Ответить
Опоздал ЦЕНЗОР эту новость я знал ещё на прошлой неделе
15.07.2020 14:26 Ответить
 
 