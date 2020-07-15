РУС
Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 60 тонн продуктов, - Госпогранслужба. ФОТО

Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, последовали на выезд на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) по маршруту Киев – Донецк", - говорится в сообщении.

Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 60 тонн продуктов, - Госпогранслужба 01

В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины

Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 60 тонн продуктов, - Госпогранслужба 02
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6776) Красный Крест (443) гуманитарная помощь (1276)
+4
Этот весь груз...это все для обдраченцев и их семей...простым людям там уже давно ничего не перепадает...
Красный крест помогает бандитам и убийцам..
15.07.2020 13:42 Ответить
+2
у начальства ордло сегодня праздник
15.07.2020 13:42 Ответить
+1
https://censor.net/news/3208227/v_kremle_priznali_chto_imeyut_opredelennoe_vliyanie_na_respubliki_okkupirovannogo_donbassa

Ну и кому эти питары там помогают?
15.07.2020 13:45 Ответить
у начальства ордло сегодня праздник
15.07.2020 13:42 Ответить
Этот весь груз...это все для обдраченцев и их семей...простым людям там уже давно ничего не перепадает...
Красный крест помогает бандитам и убийцам..
15.07.2020 13:42 Ответить
?????????????????????? А шо такоє? Оні же кормят всю Україну, зачем ім продовольствіє?
15.07.2020 13:42 Ответить
Імєнна паетаму! Оні кормят всю Україну, а самі галодниє сідят!
15.07.2020 15:12 Ответить
https://censor.net/news/3208227/v_kremle_priznali_chto_imeyut_opredelennoe_vliyanie_na_respubliki_okkupirovannogo_donbassa

Ну и кому эти питары там помогают?
15.07.2020 13:45 Ответить
Е..нутые.
15.07.2020 13:46 Ответить
Красный крест создает видимость работы. У мордора денег некуда девать. Вот и пусть кормят своих "хочувроссию".
15.07.2020 13:46 Ответить
Це плата, за вчорашні смерті наших воїнів, підло убитих, тварі при владі, заробили бали га політичній арені, а сьогодні жодного комента про їх долю...
15.07.2020 13:52 Ответить
УРА!!
15.07.2020 14:00 Ответить
а чо не отправить на подконтрольньіе?
15.07.2020 17:06 Ответить
Всего три фуры?
Срань туда по 15-20 посылает "гуманитарки".
Там уже хари трещать должны
15.07.2020 17:09 Ответить
 
 