Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 60 тонн продуктов, - Госпогранслужба. ФОТО

Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, последовали на выезд на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) по маршруту Киев – Донецк", - говорится в сообщении.

В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины



Фото: сайт Госпогранслужбы