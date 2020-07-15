Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 60 тонн продуктов, - Госпогранслужба. ФОТО
Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, последовали на выезд на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) по маршруту Киев – Донецк", - говорится в сообщении.
В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Привет
15.07.2020 13:42
шурец
15.07.2020 13:42
Letchik
15.07.2020 13:45
Красный крест помогает бандитам и убийцам..
Ну и кому эти питары там помогают?
Срань туда по 15-20 посылает "гуманитарки".
Там уже хари трещать должны