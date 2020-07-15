Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова
В случае провала голосования за законопроект №3658, который предусматривает решение проблемы долгов за зеленую электроэнергию, государство может понести убытки на сумму 250 млрд гривен из-за исков по инвестиционным арбитражам.
Об этом сообщает Центр Разумкова.
"Мы имеем четкие сигналы от отечественных и иностранных инвесторов, что в случае срыва голосования за законопроект № 3658 состоятся массовые иски в международные инвестиционные арбитражи, что нанесет ущерб государству в размере 250 миллиардов гривен", - сообщили в Центре Разумкова.
В организации убеждены, что учитывая прецеденты аналогичных судебных процессов в странах Европейского Союза, существует очень большая вероятность, что иски инвесторов против Украины будут удовлетворены в судебном порядке.
Аналитики центра также отметили, что принятие проекта Закона с сохранением редакции первого чтения и ранее подписанного меморандума является крайне важным не только для производителей альтернативной энергетики, а в первую очередь для усиления имиджа Украины как государства, которое должно иметь действенные механизмы защиты инвестиций.
"Центр Разумкова еще раз выражает поддержку законопроекту и настаивает на принятии в парламенте, поскольку это сохранит репутацию Украины как инвестиционно привлекательного государства, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", - отметили в аналитическом центре.
Как сообщалось, Секретариат Энергетического Сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины в законопроект, подготовленный на основе меморандума, не должны вноситься какие-то дополнительные изменения и Рада должна его принять до выхода на каникулы.
Вместе с тем, в начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.
А тока появились проффесионалы начались проблемы. Может не в ней дело?
это про тебя
Но стоило прийти зебилам к власти - как на ожиданиях "экономического прорыва" - "экономика проехалась мордой по асфальту"(с)зелена шмаркля..
ТАК ЧТО ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ ОДНИ А ЛОХИ ЗА ВСЕ ПЛАТЯТ ПОКА ТЕ КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОНЫ ОТДЫХАЮТ НА МАЛЬДИВАХ!!!
ПЛАТИТЕ ЛОШАРЫ!!!
Но это государство само принадлежит хану Ахмету, пока к сожалению.
Потеряем гораздо больше. Никто не будет инвестировать на изменяющихся условиях. Особенно в экологически чистые технологии.
Почему некоторые автогиганты не поставляют в Украину электромобили? Они не видят стремления к оздоровлению экологической ситуации.
Самый продаваемый в Украине новый электромобиль - Jaguar I-PACE. Не самый дешевый вариант.
Цена на электричество может и вырастет, но вырастет и цена лечения онкобольных и аллергий. А они в прямой зависимости от качества воздуха.
Новый Ioniq электро 25 000 дол., с ДВС 20 000.
Как не крути, а они получаются намного дороже чем ДВС) срок службы меньше, заряда хватает на короткие расстояния)
Электромобили еще сырое недоработанное транспортное средство
Я проехал уже более 22 000 км. Срок службы больше, чем у ДВС, запчастей меньше ... Замена масла через 150 тыс, ТО каждые 50 тыс. Заряда на день с лихвой (280-300 км). Да, стартовые вложения больше, но окупаются максимум за 5 лет.
НО: - Средний выброс ДВС 25 кг газов на 100 км. Смешиваясь с жидкостью в легких, образуется кислота, не совсем полезная для здоровья. Отсюда аллергии и онкозаболевания.
Откуда берем бензин? Каждый сожженный литр бензина - патрон для вооружения вражеской армии.
Заряда на 280-300км это Тесла)по пробкам с печкой или кондиционером будет меньше) цена непомерно выше чем у машины с ДВС такого же класса)
5-7лет это срок службы аккумулятора)
Производство и утилизация аккумулятора даст не меньше вреда окружающей среде)
И главное, на дальнее расстояние на электромобиле не поедешь)
Утилизация и производство аккумулятора наносит вреда меньше, чем такой же вес батареек. Выбросы ДВС прямо под нос, утилизация в конролируемой среде. А вреда меньше, чем на выплавку металла для кузова.
90% населения далеко и не ездят. Если мне нужно, беру на прокат в автосалоне.
Сколько стоит замена отдельных элементов аккумулятора? И на каком пробеге это придется делать?
К примеру при нормальной эксплуатации ДВС, до ремонта минимум 250-350тыс. пробега)
Верным путем идете товарищи!)))
Через пару років то на пару буханців хлібу гроші.
А у нас - чистое воровство, ещё и при дефицитном бюджете!