Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова

Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с

В случае провала голосования за законопроект №3658, который предусматривает решение проблемы долгов за зеленую электроэнергию, государство может понести убытки на сумму 250 млрд гривен из-за исков по инвестиционным арбитражам.


Об этом сообщает Центр Разумкова.


"Мы имеем четкие сигналы от отечественных и иностранных инвесторов, что в случае срыва голосования за законопроект № 3658 состоятся массовые иски в международные инвестиционные арбитражи, что нанесет ущерб государству в размере 250 миллиардов гривен", - сообщили в Центре Разумкова.

В организации убеждены, что учитывая прецеденты аналогичных судебных процессов в странах Европейского Союза, существует очень большая вероятность, что иски инвесторов против Украины будут удовлетворены в судебном порядке.

Аналитики центра также отметили, что принятие проекта Закона с сохранением редакции первого чтения и ранее подписанного меморандума является крайне важным не только для производителей альтернативной энергетики, а в первую очередь для усиления имиджа Украины как государства, которое должно иметь действенные механизмы защиты инвестиций.

"Центр Разумкова еще раз выражает поддержку законопроекту и настаивает на принятии в парламенте, поскольку это сохранит репутацию Украины как инвестиционно привлекательного государства, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", - отметили в аналитическом центре.


Как сообщалось, Секретариат Энергетического Сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины в законопроект, подготовленный на основе меморандума, не должны вноситься какие-то дополнительные изменения и Рада должна его принять до выхода на каникулы.

Вместе с тем, в начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.


По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.

Топ комментарии
+20
бл.. управленцы от бога
показать весь комментарий
15.07.2020 13:44 Ответить
+15
все работало пока не пришли зели. теперь все госпредприятия в убытках...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:48 Ответить
+10
тупые козлы хотят взуть инвесторов.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:46 Ответить
бл.. управленцы от бога
показать весь комментарий
15.07.2020 13:44 Ответить
причем показательно, что сумма - 250 млрд - та самая, которой сейчас не хватает зебильной власти чтобы гарантированно продержаться до осени))
показать весь комментарий
15.07.2020 13:58 Ответить
Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 1932
показать весь комментарий
15.07.2020 14:15 Ответить
Ой,подумаешь..Напечатают-всего делов то.Да и сколько до той осени осталось.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:55 Ответить
тупые козлы хотят взуть инвесторов.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:46 Ответить
Ахметов инвестор??? И что же он инвестировал и куда?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:02 Ответить
Речь об международных и внутрених инвесторах в зеленную энергетику. Как ни странно, Ахметов тоже туда вложился, но не так, как инностранные инвесторы.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:06 Ответить
100%
показать весь комментарий
15.07.2020 14:10 Ответить
Кого ты называешь инвесторами? Тех кто пришел к нам в гости со своей ложкой выжрать всю нашу еду и убежать? Хоть одна копейка с тех *инвестиций* в бюджет Украины пошла? наоборот ети *инвесторы* требуют бешенных дотаций на свое оборудование привезенное из Китая, с помощью которого они будут качать наши деньги с наших карманов. Да и нет там никаких иностранных инвесторов. Потому что их украинская мафия сюда не пустит. Ахметов и КО через подставные фирмы оформили десятки фиктивных фирм чтобы избежать криков о монополизации рынка
показать весь комментарий
15.07.2020 14:11 Ответить
У него 18% от ВИЭ, так что он тоже здесь хорошо должен откусить
показать весь комментарий
15.07.2020 14:22 Ответить
зеленые - мастера все развалить
показать весь комментарий
15.07.2020 13:46 Ответить
Ага. Систему которую Парашенко с рыгами строил 30 лет
показать весь комментарий
15.07.2020 14:04 Ответить
злб пнх
показать весь комментарий
15.07.2020 14:05 Ответить
Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2416
показать весь комментарий
15.07.2020 13:46 Ответить
фейк
показать весь комментарий
15.07.2020 14:03 Ответить
Интересно, в какую сумму обойдутся Украине "ЗЕленые инвесторы" на Банковой?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:47 Ответить
все работало пока не пришли зели. теперь все госпредприятия в убытках...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:48 Ответить
альо, центр разумкова, а скільки країна потєряє, коли президент-ішак?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:51 Ответить
Такой зелёной энергетики нет нигде в мире. Кто-то должен бесплатно обеспечить баланс в энергосистеме, а зелёные - снять сливки. Везде тариф такой именно потому, что дорого сделать технически полноценную, сбалансированную зелёную генерацию. Нужно много чего построить, кроме ветряков и солнечных панелей.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:52 Ответить
почему пять лет получалось, а когда пришли герусы с дубинскими, - резко перстало?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:54 Ответить
Потому что вредитель и предатель нац. интересов Герус разрешил импорт э/э из росии.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:59 Ответить
В Германии зелёная энергетика получала повышенные тарифы ("снимали сливки") напротяжении 30 лет, и тперь занимает долю 30-40% всей энергетики, что позволило отказаться от атомной энергии и от русско-арабской зависимости. Без инвестиций через льготные тарифы этого было бы невозможно добиться.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:09 Ответить
мы не в Германии а в Украине! и вопрос тебе умному какая себестоимость твоей зеленой энергии и какая она там зеленая спроси у аккомуляторов которые пользуются!! что там у них зеленого внутри!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:22 Ответить
Ето ты про ту Германию которая сейчас в полной жопе и которая вместо закрытых АЕС теперь тянет к себе росийскую газовую трубу СП-2 чтобы на нее сесть потому что електроенергия в Германии одна из самых высоких в мире? Предлагаешь Украину тоже вернуть под контроль Газпрома?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:40 Ответить
Господи, кто вам такую чушь вливает в головы? Я вижу, что у людей нет элементарного понятия о том, что именно есть зелёная энергетика и для чего нужны специальные тарифы. Ну ладно, грабли разложены - вперёд!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:07 Ответить
Вы не поняли техническую суть проблемы. Кто покрывает недовыработку зелёную, когда пиковые нагрузки, ночь, тучи,нет ветра? Нужен быстрый резерв мощности, например газовая турбина, гидроаккумулятр, француз с избытком на АЭС и т д. Иначе катастрофа.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:30 Ответить
Чето-то та зеленая енергетика работала и всем хватало е/е. И из Раши не покупали.

А тока появились проффесионалы начались проблемы. Может не в ней дело?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:52 Ответить
А никто не хочет отзеркалить эти 250 млрд. грн. тем, кто принимал решение о стоимости "зеленого кВт"? Даже учитывая то, что эта цифра не более чем плод больного воображения "самого честного и не предвзятого" центра Разумкова.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:52 Ответить
Решение Витька Янукович принимал. К нему вообще много вопросов осталось.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:09 Ответить
При Януковоще приняли етот кабальный закон о *зеленых тарифах*. А при Петьке его расширили и еще добавили что все китайское оборудование для выкачки *зеленых тарифов* освобождается от уплаты налогов в том числе ПДВ.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:15 Ответить
как ты живешь с такой кашей в башке?
это про тебя
Україна втратить 250 млрд гривень через суди із "зеленими" інвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 1042
показать весь комментарий
15.07.2020 14:32 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу за закон про "зелену" енергетику!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:53 Ответить
да-да)) Помнится, при Порохе убытков не было да и э/э в рашке НЕ покупали.
Но стоило прийти зебилам к власти - как на ожиданиях "экономического прорыва" - "экономика проехалась мордой по асфальту"(с)зелена шмаркля..
Украина потеряет 250 млрд гривен из-за судов с "зелеными" инвесторами, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2210
показать весь комментарий
15.07.2020 14:02 Ответить
ну так прорвалось все...
показать весь комментарий
15.07.2020 14:06 Ответить
Согласен полностью! Скажу больше: при Порохе и солнце ярче светило и погода как-то лучше была. При Пете я вообще не болел и радостно как-то было жить. И урожаи у нас больше были и расход топлива в моей машине был меньше.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:18 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
ТАК ЧТО ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ ОДНИ А ЛОХИ ЗА ВСЕ ПЛАТЯТ ПОКА ТЕ КТО ПРИНИМАЛ ЗАКОНЫ ОТДЫХАЮТ НА МАЛЬДИВАХ!!!

ПЛАТИТЕ ЛОШАРЫ!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:58 Ответить
Кстате тут в этом заяевлении хорошо показано чьи интересы для государства важнее!! и это не интересы граждан ОДНОЗНАЧНО!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:59 Ответить
В чём проблема. конфисковать у врага народа- слуги Путина - Ахметова ВСЁ. Энергетика станет государственной и сколько захочешь устанавливай.
Но это государство само принадлежит хану Ахмету, пока к сожалению.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:00 Ответить
Отнять, поделить и 2 недели бухать. Дайте ему селедки.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:11 Ответить
Таких бездарей и идиотов, как Зеленский, Разумков и их упыри еще не знала Украина..
показать весь комментарий
15.07.2020 14:00 Ответить
Спасибо тебе Петя. 200млрд украл с бюджета чтобы выкупить у Бени обанкротившийся Приватбанк, теперь еще 250 млрд чтобы отменить твой кабальную сделку по *зеленым тарифам* с твоим дружбаном Ахметовым.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:01 Ответить
Брехня! Не потеряем 250 млрд.
Потеряем гораздо больше. Никто не будет инвестировать на изменяющихся условиях. Особенно в экологически чистые технологии.
Почему некоторые автогиганты не поставляют в Украину электромобили? Они не видят стремления к оздоровлению экологической ситуации.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:01 Ответить
токо ЛОХИ верят что в страну с таким судовым беспределом прийдут инвестиции!!! их не было и не будет пока ВОРЫ у власти!! а если завтра тут появится справедливый суд то первым кто сядет будут власть в полном составе!! как думаешь тут появится справедливый суд?!!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:04 Ответить
Ты дурак или притворяешься? Кто будет завозить в страну електромобили стоимостью в 30-50тыс. Евро где средняя зарплата $200, а цена на електроенергию в будущем вырастет в 10 раз и станет дороже чем бензин?
показать весь комментарий
15.07.2020 14:06 Ответить
А сам то кем себя считаешь?
Самый продаваемый в Украине новый электромобиль - Jaguar I-PACE. Не самый дешевый вариант.
Цена на электричество может и вырастет, но вырастет и цена лечения онкобольных и аллергий. А они в прямой зависимости от качества воздуха.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:12 Ответить
Скажи, а где работяга заработает на такой по твоему самый чистый електромобиль? (о самом чистом електромобиле, сделанного из свинца, пластика и металла ето конечно же стеб). Но конкретно спрашиваю о цене на него? Вы настолько тупые что даже не хотите копнуть глубже, что чтобы заработать на очень дорогой електромобиль человеку нужно лет 20 работать на заводах загрязняющих окружающую среду так что в сравнении с выбросами ДВС не идет нивкакое сравнение. О побочный загрязнениях связанных с ежедневным посещением работы ради покупки супердорогого електрокара уже даже не имеет смысла перечислять. Поетому я продолжаю утверждать что самый чистый автомобиль ето тот который стоит минимальную цену и который большую часть времени стоит в гараже а не ездит круглосуточно на работу ради выплаты кредита за етот самый автомобиль. Кстати выплатив кредит к тому времени уж нужно опять менять автомобиль на новый. И все по новому. Поетому снимай лапшу которую тебе вешают на уши *екологи*, работающие в основном на крупные автоконцерны. Кстати в США уже доказали что немецкие якобы самые чистые автомобили Евро-6 ето фейк и наказали Фольксваген за ложь на 50млрд долларов.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:24 Ответить
Т.е. на новое авто с ДВС заработает за 19 лет, это намного легче.
Новый Ioniq электро 25 000 дол., с ДВС 20 000.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:35 Ответить
Новое авто с ДВС такого же класса!!! примерно в 2 раза дешевле електромобиля. Кроме того заправка електромобиля требует не менее 32А/ч в розетке. Чтобы провести в частный дом такое напряжение нужно например в КиевОбленерго занести $2-3 тыс. В результате из економии получается пшик. У меня сосед год ездил на Ниссане Лиф (жаба в простонароде). Два месяца назад продал и купил ауди А6 такого же года и комфортом на порядок лучше. И теперь пальцем у виска сверлит тем кто хочет сейчас купить електромобиль на фоне очередного повышения цен на електроенергию.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:22 Ответить
А кому нужны эти электромобили?
Как не крути, а они получаются намного дороже чем ДВС) срок службы меньше, заряда хватает на короткие расстояния)
Электромобили еще сырое недоработанное транспортное средство
показать весь комментарий
15.07.2020 14:24 Ответить
Сколько Вы пользуетесь электромобилем, или это с чужих слов?
Я проехал уже более 22 000 км. Срок службы больше, чем у ДВС, запчастей меньше ... Замена масла через 150 тыс, ТО каждые 50 тыс. Заряда на день с лихвой (280-300 км). Да, стартовые вложения больше, но окупаются максимум за 5 лет.
НО: - Средний выброс ДВС 25 кг газов на 100 км. Смешиваясь с жидкостью в легких, образуется кислота, не совсем полезная для здоровья. Отсюда аллергии и онкозаболевания.
Откуда берем бензин? Каждый сожженный литр бензина - патрон для вооружения вражеской армии.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:20 Ответить
У меня за год пробег 40-60 тысяч) для меня электромобиль не подходит из-за маленького запаса хода) но у знакомых есть, в основном для поездок в магазин и на короткие расстояния)
Заряда на 280-300км это Тесла)по пробкам с печкой или кондиционером будет меньше) цена непомерно выше чем у машины с ДВС такого же класса)
5-7лет это срок службы аккумулятора)
Производство и утилизация аккумулятора даст не меньше вреда окружающей среде)
И главное, на дальнее расстояние на электромобиле не поедешь)
показать весь комментарий
15.07.2020 15:36 Ответить
Нет, не Тесла, попроще и подешевле. Зимой с печкой (точнее теплонасосом) минимум 200. Ну и цена пробега зимой увеличивается до 40 грн/100км. Гарантия производителя на аккумулятор 9 лет. Никто акк не выбрасывает, меняют только отдельные элементы.
Утилизация и производство аккумулятора наносит вреда меньше, чем такой же вес батареек. Выбросы ДВС прямо под нос, утилизация в конролируемой среде. А вреда меньше, чем на выплавку металла для кузова.
90% населения далеко и не ездят. Если мне нужно, беру на прокат в автосалоне.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:48 Ответить
Если не Тесла, то пробег по городу максимум 120-150км)
Сколько стоит замена отдельных элементов аккумулятора? И на каком пробеге это придется делать?
К примеру при нормальной эксплуатации ДВС, до ремонта минимум 250-350тыс. пробега)
показать весь комментарий
15.07.2020 16:14 Ответить
Что так, что сяк... Будут платить за все налогоплательщики-избиратели)))
Верным путем идете товарищи!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 14:11 Ответить
СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ПОРОХОСРАНИ НАБЕЖАЛО ЗАЩИЩАТЬ АХМЕТОВА, ТЕПЕРЬ ЗНАЙТЕ КОГО БУДЕТЕ БЛАГОДАРИТЬ.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:17 Ответить
Чего орешь? Звони в скорую, если плохо. А здесь орать без толку.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:20 Ответить
Та й що з того?
Через пару років то на пару буханців хлібу гроші.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:36 Ответить
"Зеленьіе" инвестиции не создали рабочих мест , не принесли в бюджет налогов , зато поставили под удар атомную генерацию и разбалансировали єнергосистему Украиньі. Плюс обкрадьівают каждого жителя Украиньі. Єто настоящая диверсия против страньі , спросить за єто следует с тех , кто начал аферу. Никак не с командьі Зеленского , а с папередника.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:44 Ответить
Диверсия - это покупать у оккупанта ху#ла эл. энергию, газ и уголь...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:25 Ответить
Инвестиционные арбитражи - это жёпа. Голая.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:04 Ответить
Потросяка продався у 2015 році Ахметову і надягнув на Україну зелене ярмо - от і результат потрохівської влади.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:07 Ответить
Эх, прокачу!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:12 Ответить
Все эти "зелёные энергетики" - забавы БОГАТЫХ стран!
А у нас - чистое воровство, ещё и при дефицитном бюджете!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:28 Ответить
Все працювало,як швейцарські часіки. З кожним місяцем вводилися в експлуатацію все нові і нові станції, які не потребували вугілля, газу і мазуту. Постійно йшли інвестиції і створювалися робочі місця. І тут.... прийшли "зелені" і позаздрили назві "зелена енергетика" і почалося. Зупинили генерацію СЕС, відключили енергоблоки на атомних станціях і почали закупляти електроенергію з росії і бульбашів і вугілля з росії. Бо москалі пообіцяли Бені мільярди і Беня натиснув на свого слугу і той дав команду. А ще програємо суди і ще буде одна дірка в бюджеті на 300 млрд до тої що є 300 млр. і того буде вже 600 млрд. Таке колись було?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:22 Ответить
Бред сивой кобылы. Конечно,если в такую пересмотреть то да. А если объявить форс-мажор( а у нас форс-мажор,мы вынуждены останавливать донора этой энергетики) а затем пересмотреть на основании форс-мажора то нет. Основные "инвесторы" это владельцы тепловой энергетики. Принять закон что бы они ( если у них монополия) пусть и компенсируют. Форс мажор.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:47 Ответить
А есть ещё отрасли экономики, где зелёные не обо#рались ? Эти дебилы сделали и себя, и страну разом ...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:16 Ответить
 
 