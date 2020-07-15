Оккупанты изменили правила въезда в Крым: при себе нужно иметь результат ПЦР-теста на коронавирус

Оккупационная администрация, действующая на незаконно аннексированной Россией территории Крыма и города Севастополя, с 15 июля отменила прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих админграницу в сторону временно оккупированного полуострова.

Об этом информирует Офис омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ

"Обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, отменено прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР.

Отмечается, что тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. А в случае положительного теста на COVID-19 лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства.

Подчеркивается, что изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

В Офисе омбудсмена Украины обращают внимание на требования к условиям изоляции по месту жительства либо пребывания граждан. В частности, необходимо находиться в изолированном помещении и исключить контакт с окружающими, которые не находятся в изоляции.