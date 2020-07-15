РУС
Оккупанты изменили правила въезда в Крым: при себе нужно иметь результат ПЦР-теста на коронавирус

Оккупационная администрация, действующая на незаконно аннексированной Россией территории Крыма и города Севастополя, с 15 июля отменила прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих админграницу в сторону временно оккупированного полуострова.

Об этом информирует Офис омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ

"Обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, отменено прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР.

Отмечается, что тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. А в случае положительного теста на COVID-19 лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства.

Подчеркивается, что изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

В Офисе омбудсмена Украины обращают внимание на требования к условиям изоляции по месту жительства либо пребывания граждан. В частности, необходимо находиться в изолированном помещении и исключить контакт с окружающими, которые не находятся в изоляции.

нормальный туда, пока не поедет.........
15.07.2020 13:56 Ответить
и справку от санитаров
15.07.2020 13:55 Ответить
стоимость теста 2300 - 3500 фублей в зависимости от региона.. ессесна, рядом есть элитная очередь за быстро, но от 7000 фублей..
по сути говоря, это налог на въезд и выезд в Рабские Вымираты.. С обнулением вас, дебилы!
15.07.2020 13:57 Ответить
и справку от санитаров
15.07.2020 13:55 Ответить
нормальный туда, пока не поедет.........
15.07.2020 13:56 Ответить
едут к родственникам, у кого то родители или дети живут в Крыму.. таких семей в Украине много..или недвижимость есть, например дача..
а так, кто бы поехал, там сделали территорию лагерной зоны в руssких традициях....
15.07.2020 22:23 Ответить
стоимость теста 2300 - 3500 фублей в зависимости от региона.. ессесна, рядом есть элитная очередь за быстро, но от 7000 фублей..
по сути говоря, это налог на въезд и выезд в Рабские Вымираты.. С обнулением вас, дебилы!
15.07.2020 13:57 Ответить
коронавирусніх со всего кріма свозят в Феодосию - хорошо там отдохнуть, всего хорошего и хорошего настроения!
15.07.2020 14:14 Ответить
Ворованным не пользуюсь, сами жрите свой няшмяш.
15.07.2020 14:00 Ответить
нужно добавить обследование проктолога
15.07.2020 14:01 Ответить
и результаты колоноскопии
15.07.2020 14:04 Ответить
Фиолетово
15.07.2020 14:02 Ответить
От і чудово.
Тепер можна пройти тест і їхати відпочивати в Крим.
15.07.2020 14:03 Ответить
даже интереснее может быть - можно отдохнуть, потратить бабло и потом не пройти тест - вот это западло!
15.07.2020 14:19 Ответить
И педикулеза 🤦😂, А шо есть ещё дятлы которые едут в Крым?🤔
15.07.2020 14:07 Ответить
Всем , въехавшим в Крым малоросам, предлагаю проводить обсервацию за свой счёт в течение 1-2 месяцев. И пусть это им стоит 1-2 тыс .дол. США. Это - самый надёжный способ вытряхнуть приличные денежки из отдыхающих хохлов - малоросов,скучающих по "сруцкому миру".... Пусть уроды парятся "на отдыхе" до тошноты, то посинения, не имея возможности выехать из этого "рая"....И параллельно пусть ФСБ проверит их на предмет подрывной , диверсионной деятельности....Уверен, все "отдыхающие" едут вынюхивать секретную информацию об учениях "Кавказ - 2020"...
15.07.2020 14:08 Ответить
Поеду лабораторию открывать на границу, не плохой бизнес получится
15.07.2020 14:18 Ответить
Ты только за бояркой сбегать можешь.И не более.
15.07.2020 14:25 Ответить
Все справки "чушь собачья", если они не могут быть подтверждены электронно на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ! Но и в этом случае взятки и коррупция очень вероятны, просто будет труднее подделать.
15.07.2020 15:05 Ответить
 
 