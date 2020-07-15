РУС
2 578 87

Кабмин предлагает установить штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, которые нарушили санитарное законодательство, а именно - осуществили пропуск, допуск лица в общественное здание, сооружение, общественный транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, которая закрывает нос и рот (в том числе изготовленной самостоятельно) предлагается применять штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей, - глава Нацполиции Клименко

Другим одобренным законопроектом предлагается установить штраф для граждан за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Топ комментарии
+22
Зеленое стадо нашло для себя источник получения бабла...штрафы...на большее ума нет...
15.07.2020 14:16 Ответить
+10
зеленые вообще крышей поехали, всё обложить штрафами, конфискация, пожизненное... при том что сами сидят в раде без масок
15.07.2020 14:19 Ответить
+10
Как это не связан?? Зеленое стадо на этом вирусе бабло заколачивает так...что аж гай шумит..
15.07.2020 14:23 Ответить
Зеленое стадо нашло для себя источник получения бабла...штрафы...на большее ума нет...
15.07.2020 14:16 Ответить
коронавирус не связан с ЗЕльоным стадом, к сожалению
15.07.2020 14:21 Ответить
Как это не связан?? Зеленое стадо на этом вирусе бабло заколачивает так...что аж гай шумит..
15.07.2020 14:23 Ответить
если ты быдло, нарушающее нормы жизни, то на тебе будут зарабатывать даже ЗЕльоные макаки
15.07.2020 14:26 Ответить
А если ты быдло...то зеленое стадо все одно заработает на вирусе...вернее уже заработало продав из госрезерва маски и другие средства защиты...
15.07.2020 14:28 Ответить
если ты быдло, то да !

я закупил 100 респираторов класса FFP 2 по 6 гривень и 100 масок по 2 гривни

еще в январе предупрежден - значит подготовлен



меня лично госрезерв не жмет, хотя за такие "финты" нужно сажать
15.07.2020 15:03 Ответить
Это все твои личные проблемы...проблемы зеленого быдла...
15.07.2020 15:20 Ответить
на голову ЗЕленью не болею,
так что промазал....
15.07.2020 15:25 Ответить
быдлак опущенный, сдрысни не воняй здесь, чмо...
показать весь комментарий
говорят, беда не приходит одна
15.07.2020 14:35 Ответить
Та хтось з них діє геть нелогічно: або корона, або влада.
показать весь комментарий
кто Тебе сказал?
показать весь комментарий
вже не знають до кого ще в кишеню залізти.. От виродки !
показать весь комментарий
Знают, поэтому и лезут.
показать весь комментарий
а піймли самі себе за йух: я зараз візьму фотки з учорашньої ради і помножу на 300. і отримаю суму штрафу яку рада повинна заплатить як організатор зборіща дятлів без масок.
показать весь комментарий
зеленые вообще крышей поехали, всё обложить штрафами, конфискация, пожизненное... при том что сами сидят в раде без масок
15.07.2020 14:19 Ответить
Цілком підтримую.
Носіння масок потрібно - або відмінити взагалі, або суворо карати порушників.
15.07.2020 14:19 Ответить
Выслать бы всех любителей тоталитаризма в Северную Корею. Там и коронавируса никакого нет
показать весь комментарий
вот там то тебя за нарушение карантина точно палками забьют, свободолюбивый ЗЕбил !
показать весь комментарий
однозначно НУЖНО !!!!

в маршрутках полно молодежи и жлобов, включая самих водителей или без масок вообще, или одетыми только на рот (с открытым носом)

ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ !
Отто фон Бисмарк
15.07.2020 14:19 Ответить
Что нужно?? Как это сделает так что бы маска не была одета только на рот??
показать весь комментарий
фото нарушителя и водителя на смартфон - проверено, действует безотказно
показать весь комментарий
15.07.2020 14:24 Ответить
На кого действует??? И в чем заключается факт нарушения??Где и в каком законе или постановлении написано как нужно носить маску...??
показать весь комментарий
на пассажира и водителя

17 марта Верховная Рада ввела штрафы за нарушение карантина. Украинские законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях.
За нарушение правил карантина и норм санитарной гигиены предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч.

законы и нормативные акты нужно знать, гражданин-товарищ, не в совке живете !
15.07.2020 14:38 Ответить
Слышь зеленый баран...я у тебя спросил в каком законе написано КАК одевать маску...а не о том что ее нужно надевать...
показать весь комментарий
ты быдло ?
показать весь комментарий
Быдло это ты...тупое зеленое быдло...
показать весь комментарий
ЗЕленью не болею, а порядок на улицах нужно соблюдать
показать весь комментарий
Соблюдай....я понимаю что доя зеленого быдла это трудно делать...но ты уж как нить постарайся...
показать весь комментарий
хватит сучить ножками....
привет !
показать весь комментарий
А еще полиция и общественные места должны проверять ЧТОБЫ МАСКА БЫЛА НОВОЙ И ОДНОРАЗОВОЙ!
Иначе штраф! Ура!
показать весь комментарий
да для начала пусть хоть портянкой обматываются
показать весь комментарий
Если маска одета не новая то постанова с теряет смысл с медицинской точки зрения А вот если бабла срубить тоды да..
показать весь комментарий
не новая маска это прежде всего проблемы дебила-носителя маски,
если здоровый, то подцепит вирус от неправильного ношения маски
показать весь комментарий
Он его подцепит при любом варианте ношения, если вирус попадет на его маску.
показать весь комментарий
Одевайте. Можете на руке носить, на подбородке, на макушке) Нигде не сказано, как ее нужно носить при пандемии коронавируса. Кстати, эпидпорог которого не определен до сих пор.
показать весь комментарий
Зато в рекомендациях ВОЗ написано, что "польза" ношения масок здоровыми научно не доказана. Поэтому в рекомендациях для населения нет даже упоминания о масках. Но что такое данные науки для наших чиновников от медицины? Судя по этому проекту закона- ничто.
показать весь комментарий
К сожалению, это теперь частная организация. Но спалилась немерянно, правда. Выполнила свое дело по запугиванию и загону в электронный мировой концлагерь, и поутихла.
показать весь комментарий
Она и раньше была общественной конторой на кормлении у БГ и фармбизнеса. Но даже у них пока хватает ума не подписываться под аферы с масками.
показать весь комментарий
https://twitter.com/Sob762

https://twitter.com/Sob762 Іван Соболь

-Не знаєш де Юрік пропав? Щось трубку не бере...
-Не пропав, він на тебе обідився.
-А чо?
-Помниш ти якось сказав, що краще б довбойоби в МММ вложилися, ніж Зєлю вибирали? Що якби на початку, то можна було б справді підняти бабла.
-І шо?
-То Юрік і за Зєлю, і в МММ був. В кінці.
показать весь комментарий
класно то как! заходишь в магазин без маски и требуешь чтобы тебе макаронов на шару насыпали а то так сказать позвонишь и им начислят штраф!!
показать весь комментарий
есть охранник и полиция
так что получишь 15 минимумов и нарушение общественного порядка вместо макарон
показать весь комментарий
а согласно принятого закона ну или проекта закона магазин получит штраф! а Я выйду через день и опять приду в тот же магазин без маски!!! ******** пыль глотать если конечно этот закон примут!!!
показать весь комментарий
просто начнут отстреливать всех, кто без маски)))
показать весь комментарий
100 % это единственный рабочий вариант все остальное просто не работает!!
показать весь комментарий
хорошая идея !

игнорирование масок подвергает опасности жизнь окружающих.
тяжело полнять?
тогда на отстрел !
показать весь комментарий
Религиозные убеждения дебилов, верующих, что маска их от чего-то там защитит, не должны распространяться на нормальных людей, и тем более минимально разбирающихся в эпидемиологии респираторных заболеваний. Ваше мракобесие оскорбительно для имеющих разум.
показать весь комментарий
Религиозные убеждения что маска их от чего-то там защитит -

распроси подробней о масках (респираторах) защищающих от короны у врачей, лечащих больных ею.
почему врачи носят маски (респираторы ?)
показать весь комментарий
Расспроси подробно у более, чем 7000 наших врачей носивших маски, но заразившихся ковид.
Потому, что не знают многочисленных научных исследований на эту тему и живут, по инерции, на уровне знаний начала прошлого века.
показать весь комментарий
Они твои единоверцы.
показать весь комментарий
"нормальные люди" без масок в 100% молодые пофигисты или жлобы
проверено на улицах Киева
показать весь комментарий
На улицах в масках только запуганные зомбоящиком коронофобы. И даже таких становится с каждым днем все меньше.
показать весь комментарий
Да кто ж против ?
Пока я в маске похожу у дыбилов выработается коллективный иммунитет (с учетом 10% смертности).
Глядишь, и прививку не надо будет делать 😂
показать весь комментарий
И где такая "смертность" у нас засветилась?
показать весь комментарий
А як бути в закладах громадського харчування? Їсти з маскою на обличчі?
показать весь комментарий
В ресторане "Велюр" в маске разрешено делать прорезь на ширину котлеты.
показать весь комментарий
а тебя сильно прет во время эпидемии "отдохнуть" в кабаке ?

подождать нельзя ?
показать весь комментарий
я так понял . что это ваше фото по интернету гуляет - на пляже в воде в маске и перчатках
показать весь комментарий
Введите сразу штрафы для микробов - это проще.
И потом, микробов очень много - поступления в бюджет будут заметнее.
показать весь комментарий
вы имеете ввиду одноклеточных дебилов ?
показать весь комментарий
Похоже, что Вы от их имени и выступаете.
показать весь комментарий
приходят два чела, снимают маски, и конкурент обанкротился...
показать весь комментарий
Добавьте: приходят от конкурентов, а перед этим рейд закажите
показать весь комментарий
И им за это ничего не будет Гениально!Людей такой постановой не оштрафуешь. А конкурента можно.И то если он сам директор,
показать весь комментарий
я зараз візьму фотки з учорашньої ради і помножу на 300. і отримаю суму штрафу яку рада повинна заплатить як організатор зборіща.
показать весь комментарий
Так случается, когда игорь валерьевич сильно усердно доносит сюжетную политику канала
Кабмин предлагает установить штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями - Цензор.НЕТ 7583
показать весь комментарий
пора вводить в обиход паранджу...
показать весь комментарий
Существенная разница: паранджу носят из глубоких религиозных верований, а намордники - по приказу сверху!
показать весь комментарий
не намордник а индивидуальная газовая камера
показать весь комментарий
Ну вот и изыскали возможность пополнить бюджет.
А если заставить всех дома намордники носить, и в намордниках спать - то и транш от МВФ не понадобиться.
показать весь комментарий
Эммм... Велюр таки встрянет?
показать весь комментарий
Не.
В том ресторане непрерывный митинг идет, в защиту чернож*пых гоменидов, им можно.
показать весь комментарий
Варежки на руки летом не забудьте приказать напялить лохторату, твари зеленые.
показать весь комментарий
Есть еще неплохая идея:
Оштрафовать всех поголовно сразу наперед.
А те, кто был в маске, пусть доказывают это в суде. Судебный сбор можно льготный сделать для таких исков - 200% от обычного.

И бюджет полный, и зеленые власти при деле.
показать весь комментарий
класс и штрафовать каждую неделю а по праздникам в двойном объеме!!
показать весь комментарий
можно просто ввести налог на ношение масок))) в размере одной минимальной зарплаты...
показать весь комментарий
Зєля вирішив додавити дррібний і середній бізнес
показать весь комментарий
Конечно, магазинам дешевле закрыться к ******, с такими раскладами.
А зеботы пусть жрут голубей и пьют воду из луж.
показать весь комментарий
действительно.
а еще дебилам лучше закрыться, чем замести мусор и помыть пол в заведении
показать весь комментарий
Я отлично понимаю, что никаких полномочий препятствовать входу посетителей без маски у м.о.п. - нет. За нарушение предлагается штрафовать моп, а препятствовать нарушению - невозможно. Иначе - самоуправство, нарушение прав потребителя, иски и жалобы уже на моп, конфликты с охраной, драки, мордобои.
Это идиотское предложение Кабмина - элементарно нарушает принцип персонализации юридической ответственности, не говоря уже о принципе виновности.
Надеюсь, это зеленоватое творчество не пройдет даже согласование внутри отделов
показать весь комментарий
періодично можна побачити в громадських місцях працівників поліції та військових без "і.з.з"
показать весь комментарий
людей можно понять: в жару иногда надо свободно подышать, чтоб не получить тепловой удар
показать весь комментарий
подивимося як самі депутати дотримуються санітарних норм коли будуть приймати рішення про нові штрафи...
показать весь комментарий
Кабмин - исполнительная власть!
Предлагаю штрафовать Премьера, за несоблюдение масочного режима гражданами. Пусть штраф будет небольшим, 100-200грн. (за каждого).
показать весь комментарий
очень системный подход
показать весь комментарий
Тот, кто носит очки - не может носить маску на носу - очки запотевают и нихрена не видно. Такая вот деталька.
показать весь комментарий
хм, учора у радімайже всі були без масок. тобто рада як організатор зборіща отримає штраф за цих дипутатів?
показать весь комментарий
