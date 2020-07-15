Кабмин предлагает установить штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, которые нарушили санитарное законодательство, а именно - осуществили пропуск, допуск лица в общественное здание, сооружение, общественный транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, которая закрывает нос и рот (в том числе изготовленной самостоятельно) предлагается применять штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Другим одобренным законопроектом предлагается установить штраф для граждан за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.