Рейтинг партий: "Слуга народа" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, "Батькивщина" - 8,4%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"
Если бы в ближайшее время проходили выборы, то в Верховную Раду Украины прошли четыре партии.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать ). За "Оппозиционную платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос 19%, за "Европейскую Солидарность" - 15%, за ВО "Батькивщина" ˗ 8% из тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддерживать", - говорится в исследовании.
"Остальные партии не преодолевают 5% -й проходной барьер, нопартия "Сила и честь" может получить 4% голосов избирателей, "Гражданская позиция" - 3%. Радикальная партия Олега Ляшко, партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", Партия Шария, Оппозиционный блок получают по около 2% голосов избирателей", - добавили социологи.
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
