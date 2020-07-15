РУС
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, "Батькивщина" - 8,4%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время проходили выборы, то в Верховную Раду Украины прошли четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать ). За "Оппозиционную платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос 19%, за "Европейскую Солидарность" - 15%, за ВО "Батькивщина" ˗ 8% из тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддерживать", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 29,3%, ОПЗЖ - 15,3%, ЕС - 13,6%, "Батькивщина" - 10,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Остальные партии не преодолевают 5% -й проходной барьер, нопартия "Сила и честь" может получить 4% голосов избирателей, "Гражданская позиция" - 3%. Радикальная партия Олега Ляшко, партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", Партия Шария, Оппозиционный блок получают по около 2% голосов избирателей", - добавили социологи.

Рейтинг партий: Слуга народа - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, Батькивщина - 8,4%, - опрос Центра Разумкова и Фонда Деминициативы 01

Рейтинг партий: Слуга народа - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, Батькивщина - 8,4%, - опрос Центра Разумкова и Фонда Деминициативы 02

Рейтинг партий: Слуга народа - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, Батькивщина - 8,4%, - опрос Центра Разумкова и Фонда Деминициативы 03

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

+40
Элитная квартира Зеленского (Грушевского 9А) находится на расстоянии 1км от Офиса Президента. 5 минут ехать на велике. Но Голобородько гораздо комфортнее возить свою жопу кортежем мерседесов на госдачу в Конча-Заспу. Просто там бассейн, бильярд, сауна, солярий. Рейтинг партий: "Слуга народа" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЕС - 15,1%, "Батькивщина" - 8,4%, - опрос Центра Разумкова и Деминициативы - Цензор.НЕТ 5313

Зеленский до выборов: "Кортежи - нах! Виллы - нах! Госдачи - детям". Зеленский после выборов: "Велик - нах!" Детей - нах! Госдача - мне!"
15.07.2020 14:43 Ответить
+37
Ну раз Разумков- зебилов на 2 делим.
15.07.2020 14:36 Ответить
+37
Проблема в тому, що головного нелоха обрали попри усі його викрутаси...
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%, - опитування Центру Разумкова і Демініціативи - Цензор.НЕТ 3442
15.07.2020 14:46 Ответить
19% за росію,це жесть))) скільки ще голодоморів і війн має влаштувати Мордор,щоб Українець зрозумів,що до чого?
15.07.2020 17:14 Ответить
А я в ці рейтинги центру разумнікова кацапа не вірю і все.
15.07.2020 17:15 Ответить
Если часть народа идиоты то это надолго!Как можно голосовать или отдавать симпатии за ОПЗЖ разносят страну.Про Голос вообще трешак.Мы сами своими руками продолжаем войну мы сами своими руками выращиваем сепаратню и бандитов.
15.07.2020 17:17 Ответить
Як і очікувалося, патріоти кучкуються біля Пороха. А зеле-ватне лайно повільно перетікає з зеленого помийного відра до Мертвечини і рабіновіча.
15.07.2020 17:41 Ответить
Опитування "Социс" від 7 липня:

26,6% проголосували б за партію «Слуга народу»;
21,3% - за «Європейську солідарність»;
18,6% - за «Опозиційну платформу - За життя»;
7,3% - за «Батьківщину»;
5% - за «Силу і честь»

Де правда? посередині?
15.07.2020 17:44 Ответить
Раньше было спрячь паспорт у бабушки, чтобы она не смогла проголосовать. А теперь еще и у студента. Подросло молодое поколение зебилов, воспитанное лигой смеха
15.07.2020 17:54 Ответить
ці клоуни хоча б самі розуміють, шо з цих "опитувань" вже всі давно сміються? )))) У мене як голосували за Пороха та ЄС так і будемо голосувати
15.07.2020 19:27 Ответить
Как можно серьезно воспринимать результаты соцопросов от Центра Разумкова? У ВЦИОМа научились...
15.07.2020 19:39 Ответить
Писец Неньке, слили кацапам
15.07.2020 20:39 Ответить
Разумков пропихивает ОПЗЖ, как сам с партии Регионов.
15.07.2020 20:46 Ответить
Ущербный на разум нарид
15.07.2020 21:36 Ответить
Вата плавно от зелени перетекает к рыгам. Чего и следовало ожидать. С большой вероятностью следующими будут рыги. На этом и поставим жирную точку. Не мудачук правда. Тот вечный политический лузер по жизни. Но бойко чувствую мудрый нарид таки выберет. Это и будет единственным достижением шмаркли за всю каденцию.
15.07.2020 21:52 Ответить
Все "рейтинги" у нас делаются по заказам. Заказчики очень влияют на результаты рейтингов. Поэтому результаты "рейтингов" публикуются не для информирования людей, а для формирования его предпочтений. Для этого используют стадный инстинкт людей и желание быть не среди меньшинств.
Кроме того большинство людей больше боятся "если их голос пропадет" чем того, что они проголосуют за негодяев.

Насколько я знаю, что авторы соцопросов обязаны публиковать кто заказчик данного соцопроса. Но никогда этого не публикуют.
15.07.2020 22:14 Ответить
Эти все партии - это все одна шайка бандитов!!! Они все уже были у друг-друга в партиях - это все одна партия бандитов и воров и русской агентуры! Ни одной партии работающей в интересах Украины. Они все грабят Украину и работают на мафии Олигархов и на Россию. Нахер нам такая Рада надо??? чтобы грабли и работали на Россию??? Украине нужно убрать полностью Раду, потому что это враги Украины!!! Украине нужно ввести прямую демократию и принимать законы те, которые мы(народ Украины) хотим! И еще министров оставить, которые будут менеджеры отвечающие за все отрасли страны и будут нести всю ответственность за свои решения перед народом и народ сможет при помощи прямой демократии накладывать вето на плохие вредительские действия и также увольнять при помощи прямой демократии министров и нанимать новых. И президент не нужен, потому что все президенты в истории Украины были гниды!!! Министры будут и иностранными делами заниматься (МИД), Главнокомандующий будет Министр Обороны, который шарит в военном деле, и за медицину министр здравоохранения и т.д. Они все будут нести ответственность за свои действия и решения и реформы. А Рада - это черти тупорылые, их набрали откуда попало с тв, фотографы, короче что попало и они голосуют и не несут никакой ответственности за важные решения страны. А министры будут нести всю ответственность на себе и страховки я описал - это прямая демократия у народа, который сможет полностью контролировать все и без митингов. Это лучшая система власти в мире!!! я эту тему хорошо исследовал и по опыту из книг и из истории, лучше такой системы нет!
15.07.2020 22:21 Ответить
Жалко что ты не ответишь сколько тебе платят, но не думаю, что больше 100 баксов в месяц.
16.07.2020 01:07 Ответить
За час правління крадуна Пєці було вкрадено 100 млрд. дол. Пєця брав свою законну третину з кожного вкраденого бакса. Тому у Пєці сьогодні десь пару десятків мільярдів заховано по світах. Їми Пєця розраховується з своїми тролями з ботоферми. Але українці все розуміють і Пєця з своєю шоблою сяде на довічне з конфіскацією. Отак.
15.07.2020 23:05 Ответить
Сяде, але не при цій владі. Ця влада тільки піариться, як колись піарився на подібному Пеця. Одного при Пеці арештували і навіть на ліжку його несли. Може хтось скаже в якій в'язниці і в якій камері він сидить?
15.07.2020 23:21 Ответить
Какоп же ты тупое необучаемое животное. Кроме дерьма с г+г ничего своего ни в голове,ни на языке.
15.07.2020 23:55 Ответить
Надеюсь факты отнес в гбр? А то эти бенины пуесосы второй год мучаются ищут факты.
16.07.2020 00:02 Ответить
То шо Хряк крал то всем понятно, ботву оплачивает, митиги, журналистов, даже следователей которые по нему расследуют покупает - это все понимают кроме идиотов. Но вот насчет сядет не согласен - откупится, договорнячек замутит или уже замутил, да и международные коррупционеры типа Байдена подельника прикрывают.
16.07.2020 04:48 Ответить
Лучше бы такие ******* сели как ты. Глядишь и страна уже вошла бы в ЕС, например.
А то *******, доказательств нету... Дибилка.

Если ты такой ***** умный - может судиться будешь с Порошенко?
Докажи **** что ты чего-то стоишь! Открой миру всему глаза! Подай на него в суд!
Международный. Тебя там **** так ******, что тебе больше не захочется!
И не потому что у него там "куплено усё". А потому что у тебя ублюдка ничего на него нет!
Но зато ты мразь ******* дальше своего роста.
Это черта многих украинцев - ******* не разбираясь в вопросе. Тошнит от таких упырей.
16.07.2020 08:09 Ответить
Надо знать, что центр имени Разумкова сначала возглавлялся сейчас покойным отцом спикера и брата спикера Глебом, который сейчас воспитывается у своей матери в семье А.Гриценко. Поэтому они конечно корректируют вверх рейтинг Дмитрия Разумкова и партии в которой он находится и А.Гриценко и его партии. Это даже независимо от того, кто заказчик соцопроса.
15.07.2020 23:12 Ответить
И еще. Все повязаны родственными, кумовскими и иными связями и за нас решают за кого нам голосовать.
15.07.2020 23:15 Ответить
Все вирішує телевізор. А телевізор в олігархів. Тому треба обирати президента в інтернеті
15.07.2020 23:25 Ответить
С тебя,тупой избиратель зеленского,хватит и предыдущего голосования. Та и в этих,,интернетах,, кроме московских методичек ничего полезного из тебя не может выйти.
16.07.2020 00:00 Ответить
Ладно за ЗЕклоунов большинство проблеяло, но как второе место можно отдать паРашникам из ЖОПЫ..??Это просто ахиреть можно с нашего народа!!!...
15.07.2020 23:58 Ответить
Выше почитай,наглядный пример,ванька сулима. Полтора года назад за зелю жопу рвал,ах соплями захлебывался. Теперь вернулся к жульке-воровке. Но судя по умственному развитию,все равно окажется в зажеддистах или шариовцах. Наглядный пример необучаемого полуватного полудурка.
16.07.2020 00:06 Ответить
Вот вам и результаты 5 лет реформ Порошенко, что рейтинг меньше чем опзжы....
А люди предупреждали... А они в ответ - "каких вам 3.15 реформ не хватает..."
16.07.2020 00:17 Ответить
Посмотрим зебилье какие реформы ваш клоун сделает через 3,5 года.
16.07.2020 00:20 Ответить
Вы своим троллингом Зе приведёте к власти опзж. Так как после ющенко привели в кресло президента яныка.
16.07.2020 05:24 Ответить
Ні, це Зе своим недолугим презЕденством приведе до влади ОПЗЖ.
16.07.2020 08:35 Ответить
Я просто обалдеваю..Как? Ну как ОПА ЖОПА может быть второй партией после "Слуги народа"? Неужели это троли дурачат простой народ? Украинцы! Включайте мозги и посылайте эту партию на три веселых буквы...там ей место...
16.07.2020 01:48 Ответить
Как-как,а куда они могли деться?Это социально ущемлённые произошедшими изменениями совки,привыкшие жить и ни о чём не заботиться.Гудок на работу,звонок за зарплатой,в профком на мужа настучать,вечером "Известия" почитать,ну и винишко опять же креплёное положительно не влияло.Поколение выросшее на пропаганде соц благополучия,которое узнало о существовании туалетной бумаги в середине 70-х.
Уехавшие в 70-х писали им из Америки-"Вы счастливы,потому что не знаете как вы несчастны".Их "переубедит" только время.
16.07.2020 09:19 Ответить
Опзж с таким рейтингом! Это просто катастрофа. Опзж - партия путлера в Украине. Это ж нужно какими быть идиотами, чтобы забыть, что бойко украл вышки, специально от имени Украины проиграл Фирташу миллиардный иск по газу , что эти люди уже 30 лет воркют, и именно они привели страну к войне и потере территорий.
16.07.2020 05:22 Ответить
На выборах 2012г. рыги с коммунистами взяли 43%! 30% и 13% соответственно. Вы думаете за 8 лет кто-то из них прозрел? Крым и ОРДЛО не голосуют
16.07.2020 07:14 Ответить
19% это ещё весьма оптимистичный показатель. Если бы не деструктивный "фактор Петра", раскалывающий прозападный электорат...
16.07.2020 07:19 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 34,1%, ОПЗЖ - 19,1%, ЄС - 15,1%, "Батьківщина" - 8,4%, - опитування Центру Разумкова і Демініціативи - Цензор.НЕТ 2970
16.07.2020 08:24 Ответить
