В польском городе Пулавы жестоко убили 26-летнюю украинку. ФОТО

14 июля в польском городе Пулавы была жестоко убита 26-летняя гражданка Украины. Подозреваемый, 45-летний гражданин Молдовы, задержан.

Очевидцы сообщили дежурному по отделению, что мужчина тащит кого-то в многоквартирный дом. Патрульные прибыли по вызову и обнаружили на первом этаже окровавленную женщину. Ее пытались реанимировать на месте, потом продолжили медики, однако в больнице украинка скончалась.

Полиция подозревает в убийстве 45-летнего гражданина Молдовы, которого полицейские обезоружили и задержали. С ним ведутся следственные действия.

Фото: сайт полиции Польши

Установлено, что погибшая некоторое время жила и работала в Пулавах.