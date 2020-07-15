РУС
В польском городе Пулавы жестоко убили 26-летнюю украинку. ФОТО

14 июля в польском городе Пулавы была жестоко убита 26-летняя гражданка Украины. Подозреваемый, 45-летний гражданин Молдовы, задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городское управление полиции в Польше.

Очевидцы сообщили дежурному по отделению, что мужчина тащит кого-то в многоквартирный дом. Патрульные прибыли по вызову и обнаружили на первом этаже окровавленную женщину. Ее пытались реанимировать на месте, потом продолжили медики, однако в больнице украинка скончалась.

Полиция подозревает в убийстве 45-летнего гражданина Молдовы, которого полицейские обезоружили и задержали. С ним ведутся следственные действия.

В польском городе Пулавы жестоко убили 26-летнюю украинку 01
Фото: сайт полиции Польши

Установлено, что погибшая некоторое время жила и работала в Пулавах.

+10
Ну, ее убили не за то, что она "украинка" (а по всей видимости, были другие "причины" и обстоятельства), тогда зачем об этом вообще здесь писать, мало ли кого и где убили, ни к польско-украинским, ни украинско-молдавским отношениям это не имеет никакого дела!
15.07.2020 15:10 Ответить
+5
п'яти виродка в крові
15.07.2020 14:40 Ответить
+5
В них хоч не відпустять, як наші недореформовані суди.
15.07.2020 14:52 Ответить
п'яти виродка в крові
15.07.2020 14:40 Ответить
Главное, что в махровом халате........
15.07.2020 14:44 Ответить
а тело приволок из боулинг-клуба..
15.07.2020 15:15 Ответить
и в шлёпанцах...
15.07.2020 15:47 Ответить
В них хоч не відпустять, як наші недореформовані суди.
15.07.2020 14:52 Ответить
Полицейские производят арест в резиновых рукавицах. Вот это - уважение к закону!
15.07.2020 14:52 Ответить
Завидую вашей способности, Игорь Яковлевич, искренне, неподдельно восхищаться элементарным требованиям охраны труда по части гигиены и профтребованиям для чистоты следствия, возводя их в ранг закона. Придумайте религию. Вы станете миллионером.
15.07.2020 15:10 Ответить
Я восхищаюсь, потому что сравниваю с Украиной.
Если интересно, могу для коллекции еще добавить. Мы с женой в 2006 г. были в Вене. Прекрасный город, очень удобный для жизни, но речь не об этом. Однажды вечером в метро людей оказалось больше, чем места на эскалаторе (там такое бывало редко). Я ожидал, по аналогии с Киевом, что люди станут на обе стороны эскалатора, ибо форс-мажор. И люди действительно начали заходить на обе стороны, но: те кто оказался на левой полосе эскалатора - не стояли, а шли. Вся колонна людей на левой полосе эскалатора шла, причем вверх. У них в крови уважение к нормам, что стоять нужно справа, а слева - идти.
15.07.2020 15:17 Ответить
Разумно однако. Чтобы увеличить пропускную способность в узком месте нужно увеличить скорость потока. Образование и солидарность группы в данной ситуации решает проблему. И по эскалатору идти тяжелее, чем по стандартным ступеням. Угол круче и высота ступеньки больше. Не каждые сможет прошагать от платформы на поверхность на Арсенальной.
15.07.2020 15:26 Ответить
Там метро мелкого залегания, эскалаторы относительно короткие - хотя, подняться пешком от платформы на поверхность тяжело. Но я уверен, что здесь дело было не только и не столько в рациональной оценке ситуации (если пойдем пешком - быстрее разгрузим станцию), сколько в фанатичном (в хорошем смысле этого слова) следованию нормам и правилам. Сказано - стоять справа, идти слева, значит - слева стоять нельзя. Даже если людей мало, у них слева на эскалатор никто не станет - в отличие от Киева.
15.07.2020 15:47 Ответить
Понятно. Я не учёл, что это прописано в правилах. Ну, культура и общественное сознание у них немного выше, нежели, например у "Нацкорпуса". Так и живём...
15.07.2020 15:51 Ответить
Согласен, плюсую. Только причем здесь Нацкорпус? Уровень уважения (скорее - неуважения) к закону у нас слабо коррелируется с партийной принадлежностью.
15.07.2020 15:54 Ответить
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Привёл в качестве примера. Никто так неуважительно не относится к закону и демонстрирует это открыто, как уромянутая организация.
15.07.2020 16:01 Ответить
Quod licet Iovi, non licet bovi сказано давно, но похоже, на долгие времена. ИМХО, Майдан-2013-14 еще раз показал, что система сама себя изнутри не поменяет. Наверное, нужно вспоминать совет Владимира Ильича о том, что во время революционных преобразований нужно руководствоваться не законами (старые не работают, новых еще нет), а революционной целесообразностью. Рискованно? Легко скатиться к диктатуре (как это случилось после смерти Ленина)? Однозначно.да. Но, если пробовать менять систему в рамках самой системы, система найдет способ для самосохранения. Возможно, в Нацкорпусе это поняли.
15.07.2020 18:52 Ответить
а чим Нацкорпус не вгодив, пєтушаріків ********, так заслужили.
16.07.2020 13:15 Ответить
Почему никто? Например Президенты Порошенко и Зеленский относятся даже к Конституции Украины, как к половой тряпке, об которую вытирают ноги. Нац корпус по сравнению с ними просто младенцы.
16.07.2020 13:36 Ответить
Ну, и матчасть - это не рукавицы, а перчатки. И не резиновые. Они изготовлены из другого материала. Вроде и Игорь Яковлевич, а такие ляпы...
15.07.2020 15:13 Ответить
Сорри, я не профессионал в этом, не разглядел.. Уверен, что эти ляпы не меняют сути - налицие защитных элементов у полицейских, производящих арест.
15.07.2020 15:20 Ответить
у їх навіть дубці гумою обтянуті ... все по карантинному
15.07.2020 16:50 Ответить
Песец ну не хватает слов.
Турист из одной страны убил гражданку другой страны в третьей стране.
Мотив по видимому ревность, если тащил обратно в хату в махровом халате. Это млогло произойти где угодно.
Но тогда зачем такой заголовок?! "В польском городе...жестоко убили..."
15.07.2020 15:19 Ответить
Так это же жёлтая пресса. Спереди жёлтая...)
15.07.2020 15:29 Ответить
вот если бы россияне убили украинца в лугандоне - то ополченцы, наемники но никак не террористы-россияне!
15.07.2020 15:42 Ответить
ну или гражданин соседнего государства....
15.07.2020 15:43 Ответить
Ну, а где-же ещё всё это произошло, как не в польском городе? В каком городе произошло, в таком и написали. Ах, да, они просто тебя забыли спросить, - как-же им правильно написать???
15.07.2020 18:46 Ответить
це його жiнка. вони там жили та працювали.
16.07.2020 12:34 Ответить
Радше, то був не молдаванин, а румун, бо вони дуже жорстокі.
03.01.2021 18:47 Ответить
Чоловік зарізав 26-річну українку у багатоквартирному будинку, зловмисника вже затримали

У Польщі сталося вбивство 26-річної українки в місті Пулави на південному сході країни в Люблінському воєводстві.

Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яким виявився 45-річний чоловік загиблої, громадянин Молдови, пише radio.lublin.pl.

Зазначається, що чоловік у багатоквартирному будинку вчора в першій половині дня напав на дружину з ножем і завдав їй фатальних ран. Попри зусилля лікарів, українка померла в лікарні.

Жінка зі своїм чоловіком працювали на заводах по переробці фруктів у комуні Вольниця. Між ними виник конфлікт, і в певний момент чоловік затягнув жінку в будівлю і напав на неї. Мотив злочину поки не відомий.

«Ми затримали 45-річного (чоловіка) на місці події. Було також вилучено ніж, який, ймовірно, (використовували) при нападі на жертву», - заявив комісар Ева Рейн-Козак з штабу поліції Повіту в Пулавах.

Як пише видання volodymyr.rayon з посиланням на власні джерела, загибла була мешканкою міста Володимир-Волинський. Офіцери проводили роботи на місці злочину під наглядом прокурора.

Тепер підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.

За інформацією ЗМІ, загиблу волинянку звали Майя Ваколюк. Знайомі молодої українки розповіли, що вона була енергійною і життєрадісною, щирою і працьовитою. Дівчину любили та поважали всі, хто її знав, додає видання «Володимир Media».
16.07.2020 12:24 Ответить
загибла


У польському місті Пулави жорстоко вбили 26-річну українку - Цензор.НЕТ 3527
16.07.2020 12:25 Ответить
підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.

питання- яке покарання за подiбне вбивство в Українi?
Чому, наприклад, вбивцi за кермом навiть за масовi вбивства, як у випадку з харкiвською хвойдою, часто отримують всього по декiлька рокiв?
16.07.2020 12:34 Ответить
Потому что ДТП со смертельными - это убийство по неосторожности.

А за УМЫШЛЕННОЕ убийство с ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ у нас бы он получил от 15 до пожизненного
16.07.2020 13:16 Ответить
зрозумiло... дякую.
16.07.2020 13:17 Ответить
ДТП под наркотиками - это умышленное убийство неважно кого - кто попадётся.
16.07.2020 13:25 Ответить
Автор не писав про наркотики. По Зайцевій це не доведено.
16.07.2020 13:50 Ответить
Не доведено підкупленим судом - не означає, що вона не була "під кайфом".
16.07.2020 14:15 Ответить
ДТП со смертельными - это убийство по неосторожности



можно поспорить насчет неосторожности, ведь обнюхавшийся, обколотый или обколотая, напившийся или напившаяся за рулем сознательно плюют на на безопасность движения и сознательно подвергают повышенной опасности жизни и пешеходов и других водителей, т.е. делают осознанный выбор- нажраться и за руль, наплевав на других.
16.07.2020 13:31 Ответить
Ви написали: Чому, наприклад, вбивцi за кермом навiть за масовi вбивства, як у випадку з харкiвською хвойдою.


Де тут про обдовбаних чи обпоєних?

Є й звичайні ДТП, коли людина їхала собі, нікого не чипала, але раптом щось сталося: йому замакітрилося, просто втратив керування, виїхав на секунду раніше зеленого світла - скоїв ДТП, загинули люди. Це вбивство з необережності.

А бухарики і нарики у випадку ДТП з загиблими мають розцінюватися як умисні вбивці.

Якщо в такому стані спричинив ДТП - забрати права назавжди, автомобіля продати.

Якщо просто піймали в такому стані за кермом, та хоч і велосипеда - 15 діб, великий штраф.
16.07.2020 13:50 Ответить
В Україні й на решті пострадянського простору насаджується порядок, при якому доступ до грошей мають ті, хто лояльний до системи. Свої (наші). Лояльність до тоталітарної системи дає також право на фактичну безкарність. Хочеш, щоб у тебе все було, і тобі за це нічого не було - давай до нас ! Ми своїх не здаємо.
16.07.2020 13:19 Ответить
"Декілька" -- це більше десяти, від слова "дека" -- десять,
а "Кілька" -- це до десяти.
03.01.2021 19:00 Ответить
Декілька - більше десяти?)Пані, для ого Ви пишете цю маячню?

Кілька, декілька - обидва слова вживаються для позначення невеликої кількості - від трьох до десяти. Слова є тотожними і їх можна заміняти одне іншим, при цьому зміст речення не змінюється.
03.01.2021 19:51 Ответить
16.07.2020 12:43 Ответить
Почему бы в заголовке сразу не указать, что украинку убил молдаванин ?
Зачем сознательно бросать тень на Польшу ?
Давит жаба, что там снова победил национальный пропольский Президент ?
А не "рафал", милый цензоровским редакторам ?
16.07.2020 13:21 Ответить
потому, чтоб читали не только заголовки
16.07.2020 13:56 Ответить
 
 