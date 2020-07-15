РУС
Мы против партизации местных советов и введения императивного мандата, - Кличко на митинге под Радой

Виталий Кличко выступил против тотальной партизации местных советов – внедрения пропорциональной системы для населенных пунктов, где меньше 90 тыс. избирателей, и императивного мандата.

 Об этом мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины заявил во время митинга под Верховной Радой Украины.

По его словам, депутаты должны услышать представителей громад.

"Сейчас мы собрались на мирную акцию под стенами Верховной Рады, чтобы совместными усилиями дожать всех депутатов, которые должны услышать нас: не допустить внесения антидемократических, мы можем их назвать и диктаторскими, изменений в нормы избирательного законодательства о выборах в местные советы. Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и введения императивного мандата", – заявил Кличко.

По мнению Кличко, представители громад не должны иметь партийных цветов. Их ключевая задача – работать для людей. Их должны выбирать независимо от партийного окраса, лозунгов и всего прочего, а по принципу – насколько громада доверяет тому или иному человеку.

"Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии. Мы требуем не вводить пропорциональных выборов на местных общинах с количеством избирателей менее 90 тыс. Мы также требуем от народных депутатов не голосовать за закрепление императивного представительского мандата для депутатов местных советов", – отметил Кличко.


Ранее председатель АГУ, мэр Киева Виталий Кличко от имени Ассоциации городов Украины обратился к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, руководителям депутатских фракций и групп, народным депутатам Украины относительно недопустимости введения партийной избирательной системы на уровне городских, поселковых, сельских советов с количеством избирателей меньше 90 тыс.

Зельоная плєсєнь закрєпляєтся.
15.07.2020 15:00 Ответить
Наче вчора народився...
15.07.2020 15:00 Ответить
Шатается табуретка под зеленым. А завтра, когда будет решаться вопрос украинской речи, у клоуна вообще диарея начнется
15.07.2020 15:01 Ответить
- Мы выступаем против тотальной партизации местных советов и введения императивного мандата...

Что ни день, то новое слово!
Ми проти партизації місцевих рад та запровадження імперативного мандата, - Кличко на мітингу під Радою - Цензор.НЕТ 461
15.07.2020 15:22 Ответить
Ух ты какие слова педалик выучил...
15.07.2020 15:58 Ответить
 
 