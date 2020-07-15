Президентский рейтинг: 36,8% - за Зеленского, 17,2% - Бойко, 15,3% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"
Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.
"В. Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным. Д. Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%. Доверие к другим представителям власти значительно ниже. Так, Д. Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют - 62%; А. Авакову - соответственно 18% и 70%, А. Ермаку - соответственно 9% и 48% и тому подобное. Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает -40% и для оппозиционных политиков - С. Вакарчука, Ю.Тимошенко, П. Порошенко, В. Медведчука и Ю. Бойко. 40,5% граждан согласны, что Президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать. 9% склоняются к ответу о честности и порядочности и Президента, и его политической команды, а 33% придерживаются мнения, что ни Президент, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми", - говорится в исследовании.
"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский - 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать . Бойко получил бы 17% голосов избирателей, П.Порошенко ˗ 15%, Тимошенко ˗ 8%. За И. Смешко отдали бы голоса 4,5%, за А. Гриценко - 3%, за О. Ляшко и Р. Кошулинского ˗ по 2%, за Вилкула ˗ 1%. В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него вышли бы Зеленский и Бойко, за Зеленского проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко ˗ 32%. Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 71,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Порошенко ˗ 28,5%", - отметили социологи.
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
твій бойка, кацап, в прольотє, як і твоя расєя.
Сколько нарисуют,во столько лохи и поверят.
Кривой путь панове у вас.
Зеленський 30,24%
Порошенко 15,95%
Бойко (хоч йому місце зовсім не в парламенті) 11,67%
НО! Молчит Порошенко, молчит Гончаренко, молчит вся партия ЕС и голос, и я делаю вывод - очередной договорняк!
Почему ЭТА фигня (исследованием назвать как-то не получается) является ложью?
Находим на Цензоре еще одно исследование, где утверждается что 60% населения Украины недовольны ходом развития страны и, только, 21% - доволны.
Если, проследим все выборы в Украине после Кучмы, то видим, что 21% это именно тот процент кацапаф и замкнутых в себе сепаров, именно 21% всегда и поддерживал пророссийские на то время партейки. Поэтому прокацапы всегда и прибегали к манипуляциям на выборах, т.к. выграть честно они в Украине никак не могут.
Итак, 60% это те, которые любят Украину - это украинцы, некоторые из них, после оглушительного и скоропостижного краха Зеленского уже будут голосовать за Порошенко. И никакой медведчук и бойко и близко тут не проползает. Всё ЗА Порошенко 60% и за всё расейскае 18-20% и далее даже и не обговаривается. бойка в глубоком пролёте вместе с кацапами.
Поэтому данная фигня от этого разумкова - является манипуляцией, задача которой заведомо подготовить к этой брехне население, а уже на выборах путём фальсификаций вывести бойка в лидеры, чтобы проукраинские силы проголосовали за Зеленского... только не за бойка.
Вот такой уголовщиной занимаются зеленые. Почему молчит Порошенко? Уже не удивляюсь. Порошенко и Тимошенко промолчали фальсификацию зеленых на недавних выборах. Зачем? Вот это самый главный вопрос.
ось це пєчально.
Тотальное, просто запредельное кумовство...
Просранная внешняя политика...
Не выполнено ни одно предвыборное обещание...
Бездарная организация борьбы с пандемией...
Посмешище, которое обсырается от видосиков на Ютюбе и пишет на авторов этих видео кляузы в полицию...
Боящееся собственной тени ничтожество, которое не может шагу ступить без десятков охранников...
Километровые кортежи...
Единственный шанс победить на выборах, это пообещать нариду, что сделаешь то же самое...
Так что ты тут прав, бараны у Пороха не работают
То есть, людям уже внушают за кого нужно голосовать!
Уроды!
А вообще-то неудивительно, если наш *мудрий нарит* изберет любителя *****, бойко!
Даешь пятую колонну, пойдём в рабство, пойдём на убой, поедем в гулаг, даешь колбасу по 2.20 приведём взад януковоща!