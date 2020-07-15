Президентский рейтинг: 36,8% - за Зеленского, 17,2% - Бойко, 15,3% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.

"В. Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным. Д. Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%. Доверие к другим представителям власти значительно ниже. Так, Д. Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют - 62%; А. Авакову - соответственно 18% и 70%, А. Ермаку - соответственно 9% и 48% и тому подобное. Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает -40% и для оппозиционных политиков - С. Вакарчука, Ю.Тимошенко, П. Порошенко, В. Медведчука и Ю. Бойко. 40,5% граждан согласны, что Президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать. 9% склоняются к ответу о честности и порядочности и Президента, и его политической команды, а 33% придерживаются мнения, что ни Президент, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми", - говорится в исследовании.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский - 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать . Бойко получил бы 17% голосов избирателей, П.Порошенко ˗ 15%, Тимошенко ˗ 8%. За И. Смешко отдали бы голоса 4,5%, за А. Гриценко - 3%, за О. Ляшко и Р. Кошулинского ˗ по 2%, за Вилкула ˗ 1%. В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него вышли бы Зеленский и Бойко, за Зеленского проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко ˗ 32%. Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 71,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Порошенко ˗ 28,5%", - отметили социологи.





















Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.