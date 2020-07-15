РУС
Президентский рейтинг: 36,8% - за Зеленского, 17,2% - Бойко, 15,3% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.

"В. Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным. Д. Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%. Доверие к другим представителям власти значительно ниже. Так, Д. Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют - 62%; А. Авакову - соответственно 18% и 70%, А. Ермаку - соответственно 9% и 48% и тому подобное. Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает -40% и для оппозиционных политиков - С. Вакарчука, Ю.Тимошенко, П. Порошенко, В. Медведчука и Ю. Бойко. 40,5% граждан согласны, что Президент Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать. 9% склоняются к ответу о честности и порядочности и Президента, и его политической команды, а 33% придерживаются мнения, что ни Президент, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми", - говорится в исследовании.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский - 37% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать . Бойко получил бы 17% голосов избирателей, П.Порошенко ˗ 15%, Тимошенко ˗ 8%. За И. Смешко отдали бы голоса 4,5%, за А. Гриценко - 3%, за О. Ляшко и Р. Кошулинского ˗ по 2%, за Вилкула ˗ 1%. В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него вышли бы Зеленский и Бойко, за Зеленского проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко ˗ 32%. Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 71,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Порошенко ˗ 28,5%", - отметили социологи.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Топ комментарии
+40
54% дебилов в стране
15.07.2020 15:04 Ответить
+26
сколько кацапья в стране... только мрази продажные за медведчуков голосовать могут
15.07.2020 15:08 Ответить
+23
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 4646
15.07.2020 15:26 Ответить
Пусть. Я им лозунг придумал даже новый, бей зелёных-спасай пэтю. Интересно, будут ли пользоваться...
15.07.2020 15:39 Ответить
Это говорит о высоком уровне инфатильности украинцев. 30 - 60 летние дети, мечтают вернуться в беззаботное детство, которое они застали будучи детьми в ссср. Их разум, так и не смог повзрослеть, что является психологической травмой, которая не позволяет объективно воспринимать реальность. А реальность такова - Как в детстве уже не будет ибо во взрослой жизни, за все приходится отвечать своим благосостоянием.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:23 Ответить
Не верю в такое количество дебилов в стране!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:24 Ответить
Хаха, Мародер, он же Порошенко, уже ниже в рейтинге чем Бойко. Скоро у него будет 1-2%, вот так и закончится каръера барыги, ну а потом суд и тюрьма.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:27 Ответить
Мародер должен сидеть в тюрьме, вот только никто его не садит... Состава преступления нет?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:31 Ответить
Уже год эти сказки слушаем, а рейтинг только растет...
показать весь комментарий
16.07.2020 08:57 Ответить
Жаль не смоделировали второй тур Бойко/Порошенко. Здаётся мне Бойко не значительно, но всё же обойдёт Петра.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:28 Ответить
упс, мацкаль приповз імітувати дискусію
твій бойка, кацап, в прольотє, як і твоя расєя.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:39 Ответить
Бойко во втором туре проиграет всем основным кандидатам, кроме Порошенко. Ваты в стране больше, чем порохоботов. Остальные на такой второй тур просто не придут. Жаль, что не смоделировали.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:46 Ответить
15.07.2020 16:08 Ответить
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА НИКТО НЕ ВЕРИТ !!!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:29 Ответить
Они никого и не спрашивают.
Сколько нарисуют,во столько лохи и поверят.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:49 Ответить
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 26
15.07.2020 15:32 Ответить
Димочка, ты же за "хлеб" на предыдущих выборах голосовал.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:44 Ответить
От як ти, поміж Порошенком і Зеленським вибрав Путіна.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:59 Ответить
Деградация населения налицо. Казалось бы..бойко-ну ворьё,клейма негде ставить. И всё же на поверхности. Одни вышки чего стоят. Нет-17.2% Тьфу,долбо@бы.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:32 Ответить
Эпично смешной рейтинг. Я конечно понимаю, что его показывают прежде всего самому презогному. Я думаю ему вообще, в его майонезной баночке показывают в основном кадры из сериала а не реальное положение дел.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:34 Ответить
Что бы не происходило в Украине, мировое сообщество все равно удушит рашку. Какой смысл ломится туда, где корыто пустое и свиньи голодные?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:34 Ответить
Я не понимаю этих украинцев.Ведь если президентом вдруг станет бойко, то это прямой путь к гражданской войне и навой агресии со стороны роSSии.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:37 Ответить
Со мной работал парень , переселенец из Луганска . А родители в Северодонецке . Он им говорит : если Украине будет плохо , то и вам тоже будет плохо . Ответ : пускай нам будет плохо , но Украине пусть будет ещё хуже . Логика ?...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:53 Ответить
Нет там логики. У моего друга отец в Торезе живет. Получает шахтерскую пенсию (немаленькую), живет, бухенит за неё каждый день, а через день звонит в Киев сыну и на чем свет клянёт Украину.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:11 Ответить
США вкладывает в Украину миллиарды. Вы и впрямь верите что США отдаст Украину рашке?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:38 Ответить
+100%
15.07.2020 16:07 Ответить
Бойко выше Порошенко?
Кривой путь панове у вас.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:38 Ответить
Так, тому що Порошенко зв'язався з Медведчуком і тягнув його, як міг. Чого вартує засилка його в Мінськ як офіційної особи, розгрібання під нього ринку газу, дизпалива. Це вже не кажу про регулярні зустрічі Кремль-Бориспіль-Адміністрація Президента. А тим часом Тягнибок "годується з рук кремля" )).
показать весь комментарий
15.07.2020 18:10 Ответить
50 миллиардов госдолга Украины, вложены в Крым, 20 миллиардов было влито в Донбасс, а отдавать должны украинцы? Этого не должно быть и не будет.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:40 Ответить
Это когда?
показать весь комментарий
16.07.2020 13:59 Ответить
сепарня и коллаборанты, предатели Украины и просто генетические кацапы с паспортами Украины, за что бойко так много %?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:42 Ответить
Ну вони ж не кажуть напряму: ми прийдемо, дограбуємо і здамо потроху вас кацапам. Вони тихою сапою, з урахуванням невдоволення громадян, підлаштовуються під електорат. 70 % населення було проти продажу землі. І вони проти. Хоча тільки тому, що в основному захопили промислові галузі. На кожному зашкварі у влади мали свій електоральний гешефт. А все тому, що ні одної кримінальної відповідальності, з часів Майдану Гідності, так і не понесли. Тому ****** і пролетів на виборах. Бо за його каденцію дамбвабська мафія, не те що не сіла, а примножила свої статки.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:59 Ответить
Очень жаль ,что в Украине 54% дебилов
показать весь комментарий
15.07.2020 15:45 Ответить
А оці 40 відсотків довбо..бів , які вважають зе порядним та чесним , такі "порядні та чесні" . Це - совки , істоти , в яких в крові вже "щось поцупити" , без національності , без совісті , без Батьківщини . Ну і "бойківці" - це просто вороги України , які тільки і мріють , як здатися в рабство до ху..овскої орди .
показать весь комментарий
15.07.2020 15:46 Ответить
Невже у нас ще стільки придурків? Не віриться. У мене багато знайомих, і жоден з них не підтримує ні Зеленського, ні "слуг", ні ОПЗЖ.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:47 Ответить
Рік тому було так:
Зеленський 30,24%
Порошенко 15,95%
Бойко (хоч йому місце зовсім не в парламенті) 11,67%
показать весь комментарий
15.07.2020 15:49 Ответить
Так недавно цензор публиковал опрос от Социса ,так там шоколадник на втором месте был ,а Бойко на третьем .Видно каждый центр подтягивает результаты опросов под тех , на кого работают
показать весь комментарий
15.07.2020 21:11 Ответить
https://censor.net/user/461391 Я о том же
показать весь комментарий
15.07.2020 15:57 Ответить
центр разумкова петросянит анекдоты про президентский рейтинг.. ну-ну... оторванные от реальности ...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:57 Ответить
Особенно впечатлил рейтинг самого Разумкова, метит на место главнюка?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:28 Ответить
Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 842
15.07.2020 15:58 Ответить
Осьол сосново-корабєльний?!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 16:46 Ответить
олігархічні хотєлкі...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:01 Ответить
Откровенная ЛОЖЬ и манипуляция, за которые уже необходимо привлекать к уголовной ответственности.

НО! Молчит Порошенко, молчит Гончаренко, молчит вся партия ЕС и голос, и я делаю вывод - очередной договорняк!
Почему ЭТА фигня (исследованием назвать как-то не получается) является ложью?
Находим на Цензоре еще одно исследование, где утверждается что 60% населения Украины недовольны ходом развития страны и, только, 21% - доволны.

Если, проследим все выборы в Украине после Кучмы, то видим, что 21% это именно тот процент кацапаф и замкнутых в себе сепаров, именно 21% всегда и поддерживал пророссийские на то время партейки. Поэтому прокацапы всегда и прибегали к манипуляциям на выборах, т.к. выграть честно они в Украине никак не могут.
Итак, 60% это те, которые любят Украину - это украинцы, некоторые из них, после оглушительного и скоропостижного краха Зеленского уже будут голосовать за Порошенко. И никакой медведчук и бойко и близко тут не проползает. Всё ЗА Порошенко 60% и за всё расейскае 18-20% и далее даже и не обговаривается. бойка в глубоком пролёте вместе с кацапами.

Поэтому данная фигня от этого разумкова - является манипуляцией, задача которой заведомо подготовить к этой брехне население, а уже на выборах путём фальсификаций вывести бойка в лидеры, чтобы проукраинские силы проголосовали за Зеленского... только не за бойка.

Вот такой уголовщиной занимаются зеленые. Почему молчит Порошенко? Уже не удивляюсь. Порошенко и Тимошенко промолчали фальсификацию зеленых на недавних выборах. Зачем? Вот это самый главный вопрос.
15.07.2020 16:04 Ответить
С Пети был такой "успешный" президент. что за плюгавенького клоуна пргололосовали аж 73 % избирателей, лишь бы Петя снова не стал президентом! Вова просто обозначился за год с хвостиком тем. кем он и был! А Петя за это время похорошел неузнаваемо? С чего бы это, порохобот?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:15 Ответить
даже если этот гавнорейтинг с большой погрешностью - то всё равно, какой позор и как печально всё. грустно.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:05 Ответить
смутно від того, що цих маніпуляторів ніхто не хоче притягнути до криміналу.
ось це пєчально.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:11 Ответить
Порох і зараз мій Президент! крапка
показать весь комментарий
15.07.2020 16:12 Ответить
Так, тільки твій. А Зеленський - президент України.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:57 Ответить
А чому не Кучма? Той теж крав і у вишиванці ходив.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:54 Ответить
Летящая в пропасть экономика...
Тотальное, просто запредельное кумовство...
Просранная внешняя политика...
Не выполнено ни одно предвыборное обещание...
Бездарная организация борьбы с пандемией...
Посмешище, которое обсырается от видосиков на Ютюбе и пишет на авторов этих видео кляузы в полицию...
Боящееся собственной тени ничтожество, которое не может шагу ступить без десятков охранников...
Километровые кортежи...

Единственный шанс победить на выборах, это пообещать нариду, что сделаешь то же самое...
15.07.2020 16:15 Ответить
Как только рейтинг катится вниз зеленая букашка начинает покупать соцопросы.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:19 Ответить
Судячи з рейтингів можна сказати, що "фініта" країні.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:20 Ответить
Ми ще вас переживемо
показать весь комментарий
15.07.2020 18:36 Ответить
Переживеш, після того як Бєня здере з тебе останню сорочку.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:43 Ответить
Верю этому центру,точно так же как верю зельоным,то есть на 0,001%
15.07.2020 16:22 Ответить
А шо есть дебилы кто голосует за Бойка и Порошенко?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:28 Ответить
Нет конечно. Все дебилы будут голосовать за Зеленского. За Бойко проголосует вата и сепары. Умные будут голосовать за Порошенко. Все повторится как и год назад.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:32 Ответить
Если посчитать всех работников фабрики Карла Маркса ,то это как раз и будет процент этих самых умных.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:56 Ответить
Посчитай лучше, кто спонсирует голимые сериальчики на недоимперии по центральным кАналам.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:21 Ответить
Да, ты абсолютно прав. На фабриках Пороха одни из самых высоких зарплат. И на работу они берут или самых умных, или блатных.

Так что ты тут прав, бараны у Пороха не работают
16.07.2020 09:10 Ответить
Народ вы дебилы какой Бойко он регака ещё та мойте попы для его
показать весь комментарий
15.07.2020 16:40 Ответить
За П.О.П и Зе можно не говорить, пролетают. Это еще сейчас, через годик, два, никаких шансов.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:45 Ответить
Вы заметили какое манипулирование пррволят над людьми? Пятая колонна бойко прставлен первым!
То есть, людям уже внушают за кого нужно голосовать!
Уроды!
А вообще-то неудивительно, если наш *мудрий нарит* изберет любителя *****, бойко!
15.07.2020 17:17 Ответить
Проводят*
15.07.2020 17:18 Ответить
Хорошо Барыга проплатил за рейтинг.. Кому он нафиг всрався.. Никого не знаю, кто бы за него проголосовал.
15.07.2020 17:29 Ответить
За Порошенко проголосует Пётр и Марина.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:52 Ответить
Сложно найти поклонников Порошенко у тебя на лахте?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:48 Ответить
Ну з Петром вже все зрозуміло. А от якщо Зеля піде його щляхом, то на наступних виборах отримає такого ж самого підсрачника.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:08 Ответить
Спостерігається міграція ідіотів від Зеленського до Бойка
показать весь комментарий
Во втором туре будут Бойко и Зеленский...Лозунг- лишь бы не Зеленский. Вот так скот будет поимет в очередной раз.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:34 Ответить
Брехня всё это, народ этому уже не верит, и не надо приписывать ему выдуманные проценты. Это всё дело рук коломойши, ему это так хочется.
15.07.2020 19:03 Ответить
Фуйня це малята, а не "опрос"...Якщо зараз можна буде голосувати без реєстрації, то буде рейтинг як у Яника 105%...
15.07.2020 20:37 Ответить
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
15.07.2020 20:55 Ответить
Петя слился окончательно, даже рыгам проигрывает. И никакой пиар не помогает...
15.07.2020 21:20 Ответить
Жосче надо, кацапа)))
15.07.2020 21:42 Ответить
Хрен вам, а не Украину!
15.07.2020 22:04 Ответить
М-да, реальні рейтинги допомагають яскравіше спалахнути пуканам **********.
15.07.2020 21:56 Ответить
Ну да) полезным идиотам, зебилам, совкодрочерам, а бы только не Порошенко!
Даешь пятую колонну, пойдём в рабство, пойдём на убой, поедем в гулаг, даешь колбасу по 2.20 приведём взад януковоща!
15.07.2020 22:03 Ответить
Я понимаю, дякула, шо попа полыхает адским пламенем. Но зачем об этом верещать на весь ЦН?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:14 Ответить
Ну так закройся и не верещи
16.07.2020 09:12 Ответить
