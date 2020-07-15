Украина в ОБСЕ показала фото с места убийства медика на Донбассе и призвала отреагировать на варварское поведение оккупантов

Украина призывает государства-участники ОБСЕ отреагировать на убийство российскими оккупационными силами украинского военного медика во время эвакуационной операции на Донбассе, которое имеет все признаки военного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в среду, которое было посвящено гибридным войнам.

"Мы хотели бы обратить внимание присутствующих на один из последних практических случаев гибридной агрессии, сопровождавшийся наглым обманом, жестоким предательством и грубым нарушением достигнутых договоренностей и элементарных правил честной войны со стороны Российской Федерации на Донбассе. Он имел место 13 июля 2020, когда на запрос украинской стороны СЦКК в координации с СММ ОБСЕ была спланирована безопасная эвакуация тела убитого военнослужащего ВСУ, которое находилось в районе поселка Зайцево (Жованка) Бахмутского района Донецкой области", - заявил Лоссовский.

Он обратил внимание делегаций стран-участниц ОБСЕ на тот факт, что военнослужащие ВС Украины предварительно получили со стороны российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства о прекращении огня в районе Зайцевой (Жованки) в период с 14.00 до 18.00 (по киевскому времени) 13 июля.

"Однако во время эвакуации тела убитого украинского военнослужащего невооруженная эвакуационная группа, состоящая из представителей СЦКК с соответствующими белыми опознавательными знаками "СЦКК", попала в засаду вооруженных формирований российских оккупационных сил", - заявил дипломат.

Он проинформировал иностранных дипломатов, что российские вооруженные формирования обстреляли группу эвакуации. В результате нападения погиб медик, еще два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Тело медика также осталось на территории, которая не контролируется правительством Украины, и требуется его эвакуация.

"Это убийство имеет все признаки военного преступления", - отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

Украинская делегация также продемонстрировала фотографии с места коварного убийства медика и ранения двух других военных в ходе эвакуационной операции, согласованной с российской стороной.

"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания лиц, ответственных за смерть безоружных украинских граждан. Также мы призываем наших партнеров, государства-участники ОБСЕ осудить это очередное нарушение Россией элементарных норм цивилизованного международного поведения", - заявил Лоссовский.

Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали наемники РФ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны российско-оккупационных войск действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.

"После сообщения, что в серой зоне находится тело погибшего ВСУ, мы отработали запросы СММ ОБСЕ относительно предоставления гарантий соблюдения режима тишины. Когда пришел ответ, что режим тишины предоставили с 14.00 до 18.00, начали сотрудничать с бригадой, с батальоном", - рассказал Левицкий.

Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек - представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего - все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало оккупантам открыть огонь по эвакуационной группе.

На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.