Украина в ОБСЕ показала фото с места убийства медика на Донбассе и призвала отреагировать на варварское поведение оккупантов

Украина призывает государства-участники ОБСЕ отреагировать на убийство российскими оккупационными силами украинского военного медика во время эвакуационной операции на Донбассе, которое имеет все признаки военного преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в среду, которое было посвящено гибридным войнам.

"Мы хотели бы обратить внимание присутствующих на один из последних практических случаев гибридной агрессии, сопровождавшийся наглым обманом, жестоким предательством и грубым нарушением достигнутых договоренностей и элементарных правил честной войны со стороны Российской Федерации на Донбассе. Он имел место 13 июля 2020, когда на запрос украинской стороны СЦКК в координации с СММ ОБСЕ была спланирована безопасная эвакуация тела убитого военнослужащего ВСУ, которое находилось в районе поселка Зайцево (Жованка) Бахмутского района Донецкой области", - заявил Лоссовский.

Он обратил внимание делегаций стран-участниц ОБСЕ на тот факт, что военнослужащие ВС Украины предварительно получили со стороны российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства о прекращении огня в районе Зайцевой (Жованки) в период с 14.00 до 18.00 (по киевскому времени) 13 июля.

"Однако во время эвакуации тела убитого украинского военнослужащего невооруженная эвакуационная группа, состоящая из представителей СЦКК с соответствующими белыми опознавательными знаками "СЦКК", попала в засаду вооруженных формирований российских оккупационных сил", - заявил дипломат.

Он проинформировал иностранных дипломатов, что российские вооруженные формирования обстреляли группу эвакуации. В результате нападения погиб медик, еще два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Тело медика также осталось на территории, которая не контролируется правительством Украины, и требуется его эвакуация.

"Это убийство имеет все признаки военного преступления", - отметил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

Украинская делегация также продемонстрировала фотографии с места коварного убийства медика и ранения двух других военных в ходе эвакуационной операции, согласованной с российской стороной.

"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания лиц, ответственных за смерть безоружных украинских граждан. Также мы призываем наших партнеров, государства-участники ОБСЕ осудить это очередное нарушение Россией элементарных норм цивилизованного международного поведения", - заявил Лоссовский.

Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали наемники РФ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны российско-оккупационных войск действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.

"После сообщения, что в серой зоне находится тело погибшего ВСУ, мы отработали запросы СММ ОБСЕ относительно предоставления гарантий соблюдения режима тишины. Когда пришел ответ, что режим тишины предоставили с 14.00 до 18.00, начали сотрудничать с бригадой, с батальоном", - рассказал Левицкий.

Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек - представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего - все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало оккупантам открыть огонь по эвакуационной группе.

На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

Зебил, созывай СОВБЕЗ, кусок урода недоделанный!
15.07.2020 15:26
Лучшее реагирование будет 5 за 1 нашего, вот так они соображают. А в очередные "глубокие озабоченности" и "призываем все стороны к спокойствию" уже никто не верит
15.07.2020 15:17
Іловайський «коридор»,ДАП,вбивство лікаря - скільки разів наші військові командири будуть наступати на ті самі граблі? Росіяни недоговороздатні - цю аксіому треба вивчати з першого шкільного класу.Ми зможемо як народ, як країна,вижити і перемогти тільки в тому випадку, коли ворог отримуватиме десятикратну відповідь.
А тіла загиблих можна забирати виключно підчас артпідготовки.
15.07.2020 15:19
Оце то активна дія
15.07.2020 15:11
Україна має ввести Воєнний стан на 5 років! Вбивство медика та біців ЗСУ які йшли на евакуацію тіла згідно домовленостей про припинення вогню - це військовий злочин терористів, за який терористів будуть вбивати без суду і слідства, просто через факт належності людини до терористичних підрозділів путіна!
15.07.2020 15:36
А ОБСЕ своего представителя вместе с группой эвакуации почему не послало ? Банкетные генералы с.ка .
15.07.2020 15:16
Лучшее реагирование будет 5 за 1 нашего, вот так они соображают. А в очередные "глубокие озабоченности" и "призываем все стороны к спокойствию" уже никто не верит
15.07.2020 15:17
а сами мы не можем их наказать? или не хотим?
15.07.2020 15:18
Іловайський «коридор»,ДАП,вбивство лікаря - скільки разів наші військові командири будуть наступати на ті самі граблі? Росіяни недоговороздатні - цю аксіому треба вивчати з першого шкільного класу.Ми зможемо як народ, як країна,вижити і перемогти тільки в тому випадку, коли ворог отримуватиме десятикратну відповідь.
А тіла загиблих можна забирати виключно підчас артпідготовки.
15.07.2020 15:19
Скільки?
Поки буде 50% хохлів, які на питання:«Как ви относитесь к россіі ?», будуть відповідати: «хорошо».
15.07.2020 15:34
Зебил, созывай СОВБЕЗ, кусок урода недоделанный!
15.07.2020 15:26
підказати нікому, а саме воно дурне
15.07.2020 15:29
А где Зебил пропал ? Язык из жопы высунуть не может ?
15.07.2020 15:27
В путинский глаз засмотрелся.
Не может оторваться.
15.07.2020 15:30
Нарешті.
Треба ще добавти, що кацапи такі ж і в «чєсной дружбє».
Права була Маргарет Тетчер, коли казала: «З Россією, краще бути ворогом ніж другом, бо ворогів вони підкупають, а друзів, продають.»
15.07.2020 15:27
А то битовуха.битовуха.Да,ЗЄ?
15.07.2020 15:27
Хана Лоссовскому. Ждем указа припиЗедента об увольнении. Нельзя же так оскорблять "ту сторону"
15.07.2020 15:30
Все это чушь.Пока ВСУ не выжгут территорию в глубь на километров 50,то никто не вразумеет,что по медикам стрелять нельзя.
15.07.2020 15:43
ОБСЕ не имеет никаких рычагов воздействия на оккупантов из рф и на кремль конкретно . ОБСЕ - наблюдатели . Власть Украины хочет военное преступление рф перевести в разряд второстепенного события на уровне доклада ОБСЕ ? Это очень дурно попахивает и тогда украинским чиновникам отмыться в итоге просто не получится...
15.07.2020 15:53
В ООН нужно шум поднимать! Про нарушение правил ведения войны. Чтобы все осознали, для чего Расия вышла из Женевского протокола!
15.07.2020 16:34
"Украина решительно осуждает варварское поведение российских военных и требует немедленных объяснений, международного расследования и справедливого наказания- почему сами тут же не наказали???
15.07.2020 17:16
Факт !
Це як сусіда гопника викликати у товариський суд при ЖЕКу
Якщо прийде , то макнутий , та буде зверхньо слухати слухати слова суспільного стурбування його вчинками .
Та якщо раз за свої фокуси отримає пару п..дюлін (хоча це не законно і не педагогічно ) , то по крайній мірі до цього сусіда - буде ставитися дуже чемно
15.07.2020 23:37
Треба ще раз домовитись і хто ж піде туди вдруге? І якщо знову засада буде? Або через раз таке саме. Безвихідь. Якщо наші тепер зроблять те саме з кацапами, не повернеться язик їх засуджувати.
16.07.2020 00:59
 
 