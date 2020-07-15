"Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам с 1 сентября, - Степанов"

Кабинет Министров Украины выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

Об этом во время онлайн-брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, 19 июня было принято решение о повышении зарплат медработникам. Это касается и врачей, и медсестер, и медбратьев, и младшего медицинского персонала", - отметил министр.

По словам Степанова, решение касается повышения зарплаты врачей на 70% от тарифной сетки, если говорить в абсолютных цифрах приблизительно на 3,5 тыс. грн, среднего медперсонала - на 50% от минимальной зарплаты (около 2,5 тыс. грн), младшего персонала - на 25% от минимальной зарплаты (около 1,25 тыс. грн).

"Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", - объяснил Степанов.

