Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам с 1 сентября, - Степанов
Кабинет Министров Украины выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.
Об этом во время онлайн-брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Как вы знаете, 19 июня было принято решение о повышении зарплат медработникам. Это касается и врачей, и медсестер, и медбратьев, и младшего медицинского персонала", - отметил министр.
По словам Степанова, решение касается повышения зарплаты врачей на 70% от тарифной сетки, если говорить в абсолютных цифрах приблизительно на 3,5 тыс. грн, среднего медперсонала - на 50% от минимальной зарплаты (около 2,5 тыс. грн), младшего персонала - на 25% от минимальной зарплаты (около 1,25 тыс. грн).
"Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", - объяснил Степанов.
Блин, это ж получается, учителя будут курить за углом школы вместе учениками.
Интересно, кто из них больше нервничать будет? Или найдут общий язык....
Уже больше получают чем учителя!!!
С первого сентября? А ПО КАКОЕ число этих денег хватит? Новые напечатаем?