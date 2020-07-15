РУС
Новости
2 401 10

Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам с 1 сентября, - Степанов

Кабинет Министров Украины выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

Об этом во время онлайн-брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, 19 июня было принято решение о повышении зарплат медработникам. Это касается и врачей, и медсестер, и медбратьев, и младшего медицинского персонала", - отметил министр.

По словам Степанова, решение касается повышения зарплаты врачей на 70% от тарифной сетки, если говорить в абсолютных цифрах приблизительно на 3,5 тыс. грн, среднего медперсонала - на 50% от минимальной зарплаты (около 2,5 тыс. грн), младшего персонала - на 25% от минимальной зарплаты (около 1,25 тыс. грн).

"Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", - объяснил Степанов.

Автор: 

Кабмин (14099) врачи (1526) медсестра (43) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400)
перед виборами також підкинуть пару сотень вчителям та пенсіонерам, але вже після того як надрукують грошей на фабриці НБУ)
15.07.2020 15:15 Ответить
Рад за медиков.
Блин, это ж получается, учителя будут курить за углом школы вместе учениками.
Интересно, кто из них больше нервничать будет? Или найдут общий язык....
15.07.2020 15:20 Ответить
Это все предвыборная лапша. Как с 300% доплатой медикам по ковид-19. Как и с 70% повышением всем.
15.07.2020 15:37 Ответить
Ну всьо, мєдікі ваши! Пєрєдайтє "центру разумкова" что к рєзультатам іх социолохічєскіх ісслєдованій можно смєло прібавлять процентов 20 лохтората.
15.07.2020 15:21 Ответить
Эй, мародёры, а как там насчёт увеличения пенсий в два раза? Или решили уже всех пенсионеров заживо поубивать и заморить голодом?
15.07.2020 15:28 Ответить
Лудше пусть здєлают ето оні чєм Порошенко!
15.07.2020 15:36 Ответить
Та вы же уже повысили? И на 300% и на 70% Только вот медикам непонятно где эти деньги.
15.07.2020 15:36 Ответить
Да сколько же им повышать- то можно?

Уже больше получают чем учителя!!!
15.07.2020 15:46 Ответить
Шо, опять?
15.07.2020 15:49 Ответить
С первого сентября? А ПО КАКОЕ число этих денег хватит? Новые напечатаем?
15.07.2020 16:19 Ответить
 
 