60,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 21,5% - в правильном, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие нескольких лет, 47%- считают, что на это понадобится больше времени, а 13,5% - верят, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.

"21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении , 60,5% - что события развиваются в неправильном направлении", - говорится в исследовании.

"20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% выражают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы", - отмечают социологи.

"33% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции: такого мнения придерживаются 72% сторонников "Европейской Солидарности" (не согласны с этим 13,5% из них), среди тех, кто голосовал за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 42% и 29,5%; за "Оппозиционную платформу - За жизнь" ˗ соответственно 41% и 31%. Среди голосовавших за партию "Слуга народа", с этим согласны 19%, не согласны ˗ 55%", - добавили авторы исследования.











Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.