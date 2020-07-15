60,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 21,5% - в правильном, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"
20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие нескольких лет, 47%- считают, что на это понадобится больше времени, а 13,5% - верят, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.
"21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении , 60,5% - что события развиваются в неправильном направлении", - говорится в исследовании.
"20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% выражают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы", - отмечают социологи.
"33% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции: такого мнения придерживаются 72% сторонников "Европейской Солидарности" (не согласны с этим 13,5% из них), среди тех, кто голосовал за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 42% и 29,5%; за "Оппозиционную платформу - За жизнь" ˗ соответственно 41% и 31%. Среди голосовавших за партию "Слуга народа", с этим согласны 19%, не согласны ˗ 55%", - добавили авторы исследования.
Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб не плодити ублюдків-фалопіаністів!
Я за Трампа не голосовал и больше меня волнует смена ДеБилазио, а не Трампа. Я за четверть века пережил в Штатах многих президентов и не жалуюсь ни на один свой год - все мои, включая этот.
У СН был лишь год и очень непростой, говоря о пандемии, поэтому народ не спешит сбрасывать надежду на исправление ситуации со счетов.
Правильно, не правильно - но все считают что развивается.
То, что сейчас происходит - не развитие!
Певно результати ще і завищені.
покажіть хоч одного опитаного українця
Даже если они считают, что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, власть идёт не туда, то это не значит, что во-первых, власть не исправится, а во-вторых, что другие претенденты сделают это лучше.
Быдломасса выбрала мошенника который обещал все и сразу. Быдломассу предупреждали - они не верили и с пеной у рта защищали мошенника.
Должны ответить. Обнищанием, разрухой.
Быдломасса должна осознать СВОЮ ответственность. Только после этого может начнут выбирать достойных.
Не надо врать, никаких сказочных обещаний не было, а предыдущая власть обосралась по многим статьям, поэтому дали шанс другим. В первом туре было 30% за Зе, а во втором выбрали между обосравшимися попаредниками и неизвестностью с надеждой.
Кстати, вы не задумывались над тем, что немалая часть этих 60% связывает своё понимание правильного направления с посадкой попаредников? Хотите сказать, что попаредники справились бы с этой задачей лучше?! Как насчёт прекращения войны?! Какая из партий могла/может это сделать лучше?!
По прекращению войны даже говорить не хочу. Сам термин "прекращение войны" выдает в собеседнике идиота.
Само отношение собеседника к термину "прекращение войны" выдаёт в нём идиота.