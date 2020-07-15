РУС
Новости
60,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 21,5% - в правильном, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие нескольких лет, 47%- считают, что на это понадобится больше времени, а 13,5% - верят, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива", передает Цензор.НЕТ.

"21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении , 60,5% - что события развиваются в неправильном направлении", - говорится в исследовании.

"20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% выражают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы", - отмечают социологи.

"33% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции: такого мнения придерживаются 72% сторонников "Европейской Солидарности" (не согласны с этим 13,5% из них), среди тех, кто голосовал за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 42% и 29,5%; за "Оппозиционную платформу - За жизнь" ˗ соответственно 41% и 31%. Среди голосовавших за партию "Слуга народа", с этим согласны 19%, не согласны ˗ 55%", - добавили авторы исследования.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

+15
Мои нынешние ощущения...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:26 Ответить
+9
показать весь комментарий
15.07.2020 15:33 Ответить
+7
Что можно на это сказать, если, по другим опросам, 40.5% считают, что "царь" - хороший, а бояре - плохие...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:23 Ответить
Вже зебілів 21%, трохі поменшало...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:20 Ответить
"правильное направление" для нашего нарида, это шоп у соседа "корова сдохла"
показать весь комментарий
15.07.2020 15:25 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 15:33 Ответить
Краще б ви 43 роки назад скористались ефективним протизапліднювальним засобом.
Щоб не плодити ублюдків-фалопіаністів!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:39 Ответить
То і так брехня. Так спішили малювати цифри, що опублікували явну дурню - 21 відсоток "вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку", а голосів за партію, яка ці події "розвиває" намалювала аж 36 відсотків. Тобто 12 відсотків українців за версією центру Разумкова є очевидними ідіоиюиами - го ові голосувати за партію, яка на їхню ж думку веде країну у неправильному напрямку. Лютий треш.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:54 Ответить
Ты путаешь яблоки с апельсинами, поэтому и пишешь трэш. В случае определения правильности направления нет сравнения с другими партиями. В случае опроса по партиям люди выбирают сравнивая, что им больше подходит. Иными словами, не соглашаться с правильностью направления на данном этапе не означает отдавать предпочтение другой партии, ибо можно сохранять надежду, что направление будет исправлено действующей властью и правящей в ВР партией.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:48 Ответить
Вір, надійся, чекай! 😁 А там і Трампа помінчють. Не твій цей рік, ой не твій. ☺️
показать весь комментарий
16.07.2020 11:35 Ответить
По теме тебе снова "нечем крыть". Как всегда! Не удивлён.

Я за Трампа не голосовал и больше меня волнует смена ДеБилазио, а не Трампа. Я за четверть века пережил в Штатах многих президентов и не жалуюсь ни на один свой год - все мои, включая этот.
показать весь комментарий
17.07.2020 02:30 Ответить
Чи етично для людини, яка 25 років з її ж слів живе в Штатах, голосує чи не голосує за їхніх президентів і мерів міст втручатися у політичні процеси іншої країни, хоч і колись рідної? Це все одно, що виїхати з батьківського будинку на навчання в інше місто, і через 25 років писати про людей, які живуть у цьому будинку після смерті батьків.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:24 Ответить
Я живу в свободной стране, общаюсь в свободном инете и мыслю свободно. Никакого незаконного вмешательства в высказывании мнений в пабликах - нет.
показать весь комментарий
25.07.2020 12:25 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 15:23 Ответить
Дуже цікаво,що робиться в мізках тих індивідуумів,які вважають,що країна розвивається в неправильному напрямку,але готові обрати знову цю ж саму владу.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:55 Ответить
Потому что пока у них жива надежда, что действующая власть ещё может выправить направление. Кто-то связывает свои надежды с посадкой попаредника, кто-то с окончанием войны, кто-то с экономическими показателями... итд. Ну и какой партии они должны отдать предпочтение в надежде, что она сделает это лучше, чем СН?

У СН был лишь год и очень непростой, говоря о пандемии, поэтому народ не спешит сбрасывать надежду на исправление ситуации со счетов.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:55 Ответить
Как и перед первым туром выборов у Зе 35% "за". 60% считают, что направление неправильное, но среди прочих партий народ отдаёт предпочтение СН. Какая доля из этих 60% связывает ошибочность направления с Зе, а какая с "боярами" здесь не сказано.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:01 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 15:26 Ответить
Они решили, что с Хабаровским краем будут дружить...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:28 Ответить
🤮
показать весь комментарий
15.07.2020 15:32 Ответить
Хитрый вопрос.
Правильно, не правильно - но все считают что развивается.
То, что сейчас происходит - не развитие!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:29 Ответить
ну как рассказывал один кацап . звонят - вы одобряете выплату пособий при карантине . вы одобряете повышение минимальной зарплаты. вы одобряете повышение минимальной пенсии . ну естественно одобряю - так и пишем одобряете действия правительства и президента.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:40 Ответить
Не тот , кто Думает , а тот , кто считает и пишет Любой % и под Ситуацию , а она Меняется вместе с Гонораром.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:35 Ответить
Це рахувалка спікера разумкова ?
Певно результати ще і завищені.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:39 Ответить
Судя по многочисленным опросам по разным темам, оценки центра Разумкова близки к результатам других опросов.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:05 Ответить
то все олігархічні контори.
показать весь комментарий
16.07.2020 06:48 Ответить
И КМИС?
показать весь комментарий
16.07.2020 07:58 Ответить
ви реально вірити що опитування проводились ?
покажіть хоч одного опитаного українця
показать весь комментарий
16.07.2020 06:49 Ответить
Я знаю одно: результаты их опросов совпадали (+/-) с другими аналогичными, а главное с результатами обоих выборов.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:54 Ответить
60.5% вважають,що подіі в Україні розвиваються в неправільному напрямку.Це майже як за часи агента російських спецслужб Порошенко.Але рейтинг чомусь 34% довіри?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:41 Ответить
Так им же приходится выбирать, значит остальные для них ещё хуже, а на этих пока есть надежда, что исправят направление.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:07 Ответить
Я зараз знайду аналогічні рейтинги півтора року тому. Але й так, по пам'яті скажу, що тоді лише ~40% вважали, що "события в стране развиваются в неправильном направлении"
показать весь комментарий
15.07.2020 15:42 Ответить
Найди, думаю, что ошибаешься - доверие к действующей власти тогда было очень низким и выборы это показали.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:22 Ответить
21% считает - в неправильном, но за " Слуг народа"- за монобольшинство, т.е. власть ,готовы голосовать почти 35%. Т.е 14% населения конченные идиоты? - хотят, чтобы и дальше- в неправильном. им так нравится?
показать весь комментарий
15.07.2020 15:43 Ответить
9% считает "слуг" порядочными людьми, остальные 26% готовы голосовать за жуликов.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:02 Ответить
21% считает - в правильном. Про оставшиеcя 14% мы не знаем думают ли oни, что в неправильном или не знают ответа.

Даже если они считают, что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ, власть идёт не туда, то это не значит, что во-первых, власть не исправится, а во-вторых, что другие претенденты сделают это лучше.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:35 Ответить
21,5 % у кормушки и направление правильное......60,5 % отлучили от халявы.....им точно не по пути с первыми......а от те оставшиеся 18 % ..они вообще..... на месте.......при любом раскладе и направлении им нужно самим себя обеспечивать
показать весь комментарий
15.07.2020 15:53 Ответить
Українці почінають відчувати, що Зєля все брехав. А Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А їх протистояння удаване, постановочне. І всі ці троє лили брехливий бруд на Юлю. Не пізновато прокидаємось?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:24 Ответить
Ерунда, они считают, что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ власть идёт в неправильном направлении, причём у каждого понимание правильности направления своё, только при чём здесь "поняли, что врал"?!
показать весь комментарий
15.07.2020 23:38 Ответить
Я их тех кто считает что - в правильном направлении.
Быдломасса выбрала мошенника который обещал все и сразу. Быдломассу предупреждали - они не верили и с пеной у рта защищали мошенника.
Должны ответить. Обнищанием, разрухой.
Быдломасса должна осознать СВОЮ ответственность. Только после этого может начнут выбирать достойных.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:39 Ответить
Проблема в том, что БЫДЛОмасса не осознАет, мозгов для осмысливания и осознания нет.Только желудок - пожрать и зрение - " квартал" и Голобородька смотреть.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:11 Ответить
Я даже не сомневался, что для зехейтеров главное показать неправоту выбора народа, пусть даже путём полного развала Украины. Кто бы сомневался!

Не надо врать, никаких сказочных обещаний не было, а предыдущая власть обосралась по многим статьям, поэтому дали шанс другим. В первом туре было 30% за Зе, а во втором выбрали между обосравшимися попаредниками и неизвестностью с надеждой.

Кстати, вы не задумывались над тем, что немалая часть этих 60% связывает своё понимание правильного направления с посадкой попаредников? Хотите сказать, что попаредники справились бы с этой задачей лучше?! Как насчёт прекращения войны?! Какая из партий могла/может это сделать лучше?!
показать весь комментарий
15.07.2020 23:47 Ответить
Вот потому что зебилы "связывают правильное направление с посадкой парередников", эта быдломасса и живет в дерьме. Т.н. "народ" который мечтает кого-то посадить и думает что сразу наступит счастье, должен пройти через обнищание и крах.
По прекращению войны даже говорить не хочу. Сам термин "прекращение войны" выдает в собеседнике идиота.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:44 Ответить
Нет, помимо тех, которые связывают направление ТОЛЬКО с посадкой попаредника, есть много других понимающих, что он обосрался по многим статьям.

Само отношение собеседника к термину "прекращение войны" выдаёт в нём идиота.
показать весь комментарий
17.07.2020 03:10 Ответить
Вот это поворот, избирателям Голобородька опять чтото не до вподобы
показать весь комментарий
15.07.2020 18:24 Ответить
Они хотят посадки попаредника. Ну и кто с этой задачей справится?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:48 Ответить
"Главное идти, а не знать куда..."
показать весь комментарий
16.07.2020 08:07 Ответить
Події розгортаються не правильно починаючи із 1991 року, коли замість шляху, яким пішли країни Балтії, нас повели манівцями. Але за умови, що пішли би шляхом Балтійських країн, то у нас не було би ані "зелених шмаркль", ані "сивочолих гетьманів" при владі.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:39 Ответить
 
 