За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

За первое полугодие 2020 г. Служба безопасности Украины предупредила 3 ​​теракта и задержала 4 фигурантов, причастных к их подготовке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя итоги работы Службы за шесть месяцев текущего года.

"Бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению - это важный приоритет нашей работы. У каждого украинца должна быть уверенность в том, что он и его родные находятся в безопасности независимо от того, какой он веры, политической принадлежности или какой у него социальный статус", - отметил Баканов.

За полгода суды вынесли приговоры лицам, которых ранее задержала СБУ, 53 приговора - за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 28 - за террористическую деятельность.

Среди важных достижений СБУ - резонансная спецоперация по разоблачению и задержанию генерал-майора Службы, который подозревается в сотрудничестве с российским ФСБ.

Также СБ Украины задержала руководителя и участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военных объектах, участниках АТО / ООС и тому подобное.

В Грузию экстрадирован один из руководителей "ИГ" по кличке "Аль Бара Шишани", которого ранее СБУ задержала на Киевщине.

В целом же 254 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности религиозно-экстремистских организаций, запрещен въезд в Украину.

Еще 45 приговоров суда вступили в силу, а именно 11 - по признакам государственной измены, 16 - создание террористической группы или террористической организациии, 1 - шпионажа.

За государственную измену к 12 годам заключения, в частности, осужден бывший сотрудник органов МВД, задержанный в ходе спецоперации контрразведчиков СБУ. А уличенному на шпионаже гражданину КНР решением суда назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отдельно досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских связях.