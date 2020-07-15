За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов. ИНФОГРАФИКА
За первое полугодие 2020 г. Служба безопасности Украины предупредила 3 теракта и задержала 4 фигурантов, причастных к их подготовке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя итоги работы Службы за шесть месяцев текущего года.
"Бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению - это важный приоритет нашей работы. У каждого украинца должна быть уверенность в том, что он и его родные находятся в безопасности независимо от того, какой он веры, политической принадлежности или какой у него социальный статус", - отметил Баканов.
За полгода суды вынесли приговоры лицам, которых ранее задержала СБУ, 53 приговора - за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 28 - за террористическую деятельность.
Среди важных достижений СБУ - резонансная спецоперация по разоблачению и задержанию генерал-майора Службы, который подозревается в сотрудничестве с российским ФСБ.
Также СБ Украины задержала руководителя и участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военных объектах, участниках АТО / ООС и тому подобное.
В Грузию экстрадирован один из руководителей "ИГ" по кличке "Аль Бара Шишани", которого ранее СБУ задержала на Киевщине.
В целом же 254 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности религиозно-экстремистских организаций, запрещен въезд в Украину.
Еще 45 приговоров суда вступили в силу, а именно 11 - по признакам государственной измены, 16 - создание террористической группы или террористической организациии, 1 - шпионажа.
За государственную измену к 12 годам заключения, в частности, осужден бывший сотрудник органов МВД, задержанный в ходе спецоперации контрразведчиков СБУ. А уличенному на шпионаже гражданину КНР решением суда назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Отдельно досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских связях.
https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8 Гарна пісня, чесно. На щастя, таких як ти не допускають, хоча і без тебе витачає, які все ломають, і ніби щось нове роблять.
СБУ предупредило все теракты! Ни одного не было осуществлено.
На лице растерянность, на лице сомнения,
- Это ж надо, влипнуть так в ЗЕлёное лайно.
(пестня)
интервью раздает и смеется...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAbKlllPij3P15IhQqje5DNQPfjZp0mcv1VFtiUrz61bs9oggWao8cqcpNQeJkZyQN9h-VdgAI2vKQx&hc_ref=ARTdlsNJncqrNanD6L847KXo32QFohtXwTw0t4ojRjF0ekJLIZiYHq6X6oOVrHOu2j8&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4298582566848673 5 хв ·
В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный. Сегодня судебно-медицинская экспертиза, по данным наших источников, подтвердила - это было умышленное преступление.
Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль.
Чтобы была возможность предъявить обвинение в совершении этими личностями военного преступления?
Жду ответа.
А скількох кацапів ліквідували?