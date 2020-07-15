РУС
За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

За первое полугодие 2020 г. Служба безопасности Украины предупредила 3 ​​теракта и задержала 4 фигурантов, причастных к их подготовке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя итоги работы Службы за шесть месяцев текущего года.

"Бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению - это важный приоритет нашей работы. У каждого украинца должна быть уверенность в том, что он и его родные находятся в безопасности независимо от того, какой он веры, политической принадлежности или какой у него социальный статус", - отметил Баканов.

За полгода суды вынесли приговоры лицам, которых ранее задержала СБУ, 53 приговора - за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 28 - за террористическую деятельность.

За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов 01

Среди важных достижений СБУ - резонансная спецоперация по разоблачению и задержанию генерал-майора Службы, который подозревается в сотрудничестве с российским ФСБ.

За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов 02

Также СБ Украины задержала руководителя и участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военных объектах, участниках АТО / ООС и тому подобное.

В Грузию экстрадирован один из руководителей "ИГ" по кличке "Аль Бара Шишани", которого ранее СБУ задержала на Киевщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ. ФОТО

В целом же 254 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности религиозно-экстремистских организаций, запрещен въезд в Украину.

Еще 45 приговоров суда вступили в силу, а именно 11 - по признакам государственной измены, 16 - создание террористической группы или террористической организациии, 1 - шпионажа.

За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов 03

За государственную измену к 12 годам заключения, в частности, осужден бывший сотрудник органов МВД, задержанный в ходе спецоперации контрразведчиков СБУ. А уличенному на шпионаже гражданину КНР решением суда назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отдельно досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских связях.

За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов 04

Топ комментарии
+8
А еще три кинокамеры...шпионских...три портсигара с диктофоном...и три пиджака замшевых с потайными карманами нашла..😃
15.07.2020 15:22 Ответить
+3
баканов, баран, засунь собі в сріку свою статістіку.
15.07.2020 15:23 Ответить
+3
...лийтинант бакланов, берите пример...
За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов - Цензор.НЕТ 9786
15.07.2020 15:35 Ответить
СБУ потрібно ліквідувати і створити нормальну нову спецслужбу без ідіотів, корупціонерів та фальсифікаторів! 30 тис. людей змогла зловити тільки тих терористів яких сама і завербувала під виглядом ФСБ та ГРУ! Це не робота, це імітація діяльності! Досі мера Одеси та Харкова не посадили, досі Медведчук на волі, досі контрабанда, досі корупція! Таке враження що в Україні немає спецслужби!
15.07.2020 15:39 Ответить
Игарьоша...я не собираюсь писать докторскую по психиатрии...мне не нужны твои откровения...
15.07.2020 15:41 Ответить
Судячи з Ваших дописів Вам і кандидатська не світить.
15.07.2020 15:44 Ответить
Єгорцю, дронів, їм не вистачає дронів, щоб за всім слідкувати, щоб літали на митницею, над кордоном і контролювали хто ходить, їздить і таке інше, всі проблема в дронах, точніш їх відсутності.
15.07.2020 15:47 Ответить
Я інколи думаю що Україна має шанс, але потім згадує що є такі як Ви і надія гасне.
15.07.2020 15:52 Ответить
на послухай, і заспокойся, прийми якусь пігулку, чи речовини, які ти вживаєш, коли починаєш писати всякі нісенітниці.
https://www.youtube.com/watch?v=y-WOw8Bv6_8 Гарна пісня, чесно. На щастя, таких як ти не допускають, хоча і без тебе витачає, які все ломають, і ніби щось нове роблять.
15.07.2020 15:57 Ответить
Брехня.
СБУ предупредило все теракты! Ни одного не было осуществлено.
15.07.2020 15:22 Ответить
Это типа Аваковских минеров мостов?
15.07.2020 15:22 Ответить
Это Ваша Работа и не за Медаль и поощрение , а за то , что Платят Налогоплательщики , что бы существовала Украина.
15.07.2020 15:29 Ответить
Президент ЛНР Пасичник, полковник СБУ и кавалер медали "За военную службу Украине", доволен вашими успехами. Как и командир Альфы СБУ Донецкой области Ходаковский. Молодцы,ребята.
15.07.2020 15:33 Ответить
Тема не раскрыта. Хотелось бы понимать сколько, за то же время, взято конвертцентров, коррупционеров (с которыми порехано и не один не сидит), контрабандистов (с которыми порехано и не один не сидит), нелегальных производств (с которыми порехано и не один не сидит) и т.д. и т.п. Короче, пропорцию в %: "Безопасность Украины / все где можно срубить бабло".
15.07.2020 15:36 Ответить
це не їх компетенція, тут авакян руки гріє.
показать весь комментарий
Та щас! Это и есть основной конфликт между СБУ и МВД. СБУшники весь "жир" у ментов отбирают.
15.07.2020 15:51 Ответить
Бездарність в кубі!
15.07.2020 15:38 Ответить
А кто чертей ловит?
15.07.2020 15:44 Ответить
Лейтенант ЗЕлёненький, словно в поле колышек,
На лице растерянность, на лице сомнения,
- Это ж надо, влипнуть так в ЗЕлёное лайно.

(пестня)
15.07.2020 15:46 Ответить
а ***** Гиркин на Московии живет и здравствует...
интервью раздает и смеется...

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAbKlllPij3P15IhQqje5DNQPfjZp0mcv1VFtiUrz61bs9oggWao8cqcpNQeJkZyQN9h-VdgAI2vKQx&hc_ref=ARTdlsNJncqrNanD6L847KXo32QFohtXwTw0t4ojRjF0ekJLIZiYHq6X6oOVrHOu2j8&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4298582566848673 5 хв ·

В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный. Сегодня судебно-медицинская экспертиза, по данным наших источников, подтвердила - это было умышленное преступление.
Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль.
15.07.2020 15:56 Ответить
Баканов, Вы уже начали следствие для установление личностей, убивших вчера украинского военного медика?
Чтобы была возможность предъявить обвинение в совершении этими личностями военного преступления?
Жду ответа.
15.07.2020 16:01 Ответить
После того, как ты, баканов , в раде, руки мертвечуку чуть ли не целовал..,и у суркиса на юбилее шестерил, не отмыться тебе, никакими отчётами.
15.07.2020 16:10 Ответить
а де ті два чорта, що затримали, і ніби готували чи то теракт, чи вбивство, закрили, чи депортували на кацапію? бо в новинах прозвучало, що депортуютьь, кацапи наших взагалі за надуманими обвинуваченнями судять і в тюрмах тримають, а тут реальні чорти, а Бакланов їх депортувати, замість "Обмінний" фонд створити.
15.07.2020 16:14 Ответить
"За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов..."

А скількох кацапів ліквідували?
15.07.2020 16:23 Ответить
А тих, хто прослуховував кабінет Баканова вже знайшли? А тих, хто дав команду забрати клістрони в частинах ППО в рамках кримінальної справи про їх "незаконне" використання, арештували за цю диверсію проти України? А тих зрадників, які блокують забезпечення артилерійськими ************ нашої армії, скоро посадять за грати? Дико вибачаюся, якщо я ще може багато чого не згадав.
15.07.2020 16:43 Ответить
 
 