Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения

Правительство изменило показатели для определения стран "красной" зоны. Теперь к этой зоне относятся страны, в которых 55, а не 40 активных больных на 100 тысяч населения.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания COVID-19 превышает 55 чел. на 100 тыс. населения. Ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в Украине было 37 активных больных на 100 тыс. населения. В настоящее время этот показатель составляет в Украине 62", - прокомментировал решение министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщалось, в Украину без самоизоляции/обсервации пускают людей из стран "зеленой" зоны. До сегодняшнего дня к таким относились страны, в которых количество активных случаев COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты изменили правила въезда в Крым: при себе нужно иметь результат ПЦР-теста на коронавирус

По состоянию на 9 июля в "красную" зону (показатель свыше 40 на 100 тыс. населения) входили: Французская Гвиана, США, Панама, Армения, Оман, Бельгия, Перу, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Катар, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Северная Македония, Эквадор, Израиль, Молдова, Экваториальная Гвинея, Россия, Кабо Верде, Габон, Колумбия, Португалия, Чили, Беларусь, Гватемала, Теркс и Кайкос, Аргентина, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Палестина, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Азербайджан, Сейшельские о-ва, Люксембург, Майотта, Коста-Рика, Канада, Сингапур, Ирак, Мавритания, ЦАР, Мальдивы, Мексика, Бангладеш, Египет, Гвинея-Бисау, Сальвадор, Пакистан, Эсватини, Албания, Болгария и Чехия.

Также на Цензор.НЕТ: "Неделю лечилась дома": на Львовщине от осложнений COVID-19 умерла 20-летняя девушка

По данным на 9 июля, в "зеленую" зону перешли бы Пакистан, Чехия, Болгария, Албания, Эсватини, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Египет и Бангладеш.