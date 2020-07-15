Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро, - исследование Центра Экономического Восстановления

Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро.

Именно в такую ​​сумму выливается остановка работы предприятий от вынужденного обесточивания по данным исследования "Влияние энергетической инфраструктуры на развитие экономики страны" Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ), который приниял участие в разработке плана Кабинета Министров по выходу из "коронакризиса", передают Українські новини.

Исследователи Центра Экономического восстановления сделали вывод, что значительная изношенность электросетей приводит к наиболее длительным среди европейских стран обесточиваний (показатель SAIDI) - около 700 мин/год. Значительная часть экономикообразующих предприятий подсоединенных к операторам системы распределения с проблемами перерывов в электроснабжении, приводящих к недовыработке продукции и быстрого выхода из строя оборудования. Это приводит к потерям для экономики в размере 30 млн евро.

По мнению аналитиков ЦЭВ, достаточное финансирование электросетей сможет исправить ситуацию и сократить время обесточивания из-за аварий. По их подсчетам, для достижения запланированного регулятором показателя SAIDI годовой объем инвестиций должен быть на уровне не менее 30 млрд грн.



Эти средства будут направлены на внедрение технологий "SMART GRID", автоматизации, диспетчеризации и телеметрии, реконструкции и модернизации электрических сетей, повышению эффективности и экономичности сетей путем изменения их топографии, автоматизации систем учета электроэнергии, создания технических предпосылок для развития распределенной генерации из ВИЭ.

Как утверждают эксперты ЦЭВ, при действующей модели тарифообразования "Расходы+" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год. Достичь необходимого уровня инвестиций позволит только переход на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру - ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.



Эксперты убеждены, внедрение такого регулирования и привлечения 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно обеспечить 31 тысячу рабочих мест в смежных отраслях и сгенерирует около 4 млрд налогов. Это произойдет за счет увеличения потребности в новом оборудовании для распределения электроэнергии и активизации процесса обновления электросетей.

Напомним, ранее экс-советник министра энергетики Сергей Чех подчеркнул, что привлечь инвестиции в развитие электросетей в достаточном объеме можно будет только при внедрении RAB-тарифа по европейской методологии. По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 черты, его определяющие: ставка возврата инвестиций должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC.