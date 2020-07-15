РУС
Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро, - исследование Центра Экономического Восстановления

Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро, - исследование Центра Экономического Восстановления

Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро.

Именно в такую ​​сумму выливается остановка работы предприятий от вынужденного обесточивания по данным исследования "Влияние энергетической инфраструктуры на развитие экономики страны" Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ), который приниял участие в разработке плана Кабинета Министров по выходу из "коронакризиса", передают Українські новини.

Исследователи Центра Экономического восстановления сделали вывод, что значительная изношенность электросетей приводит к наиболее длительным среди европейских стран обесточиваний (показатель SAIDI) - около 700 мин/год. Значительная часть экономикообразующих предприятий подсоединенных к операторам системы распределения с проблемами перерывов в электроснабжении, приводящих к недовыработке продукции и быстрого выхода из строя оборудования. Это приводит к потерям для экономики в размере 30 млн евро.

По мнению аналитиков ЦЭВ, достаточное финансирование электросетей сможет исправить ситуацию и сократить время обесточивания из-за аварий. По их подсчетам, для достижения запланированного регулятором показателя SAIDI годовой объем инвестиций должен быть на уровне не менее 30 млрд грн.


Эти средства будут направлены на внедрение технологий "SMART GRID", автоматизации, диспетчеризации и телеметрии, реконструкции и модернизации электрических сетей, повышению эффективности и экономичности сетей путем изменения их топографии, автоматизации систем учета электроэнергии, создания технических предпосылок для развития распределенной генерации из ВИЭ.
Как утверждают эксперты ЦЭВ, при действующей модели тарифообразования "Расходы+" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год. Достичь необходимого уровня инвестиций позволит только переход на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру - ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.


Эксперты убеждены, внедрение такого регулирования и привлечения 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно обеспечить 31 тысячу рабочих мест в смежных отраслях и сгенерирует около 4 млрд налогов. Это произойдет за счет увеличения потребности в новом оборудовании для распределения электроэнергии и активизации процесса обновления электросетей.
Напомним, ранее экс-советник министра энергетики Сергей Чех подчеркнул, что привлечь инвестиции в развитие электросетей в достаточном объеме можно будет только при внедрении RAB-тарифа по европейской методологии. По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 черты, его определяющие: ставка возврата инвестиций должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC.

исследование (567) электроэнергия (775)
+11
Хаха, американская экономика нервно курит, украинская промышленность зарабатывает 30 млрд евро в час.))
15.07.2020 15:51 Ответить
+10
Отсутствия электроэнергии где?? На какой территории?? Что за бред??
15.07.2020 15:43 Ответить
+10
...это подвод базы под покупку электроэнергии на эрэфии? Не хотите, чтобы где-то в углу плакал косоглазый герпес?
15.07.2020 15:44 Ответить
Отсутствия электроэнергии где?? На какой территории?? Что за бред??
15.07.2020 15:43 Ответить
Атомные стоят , ахмет засевает панелями поля .
15.07.2020 15:53 Ответить
...это подвод базы под покупку электроэнергии на эрэфии? Не хотите, чтобы где-то в углу плакал косоглазый герпес?
15.07.2020 15:44 Ответить
Это подвод базы к оплате еще и за транспортировку электроэнергии, как с газом за трубу так с электроэнергией за провода. RAB-тариф, мать бы их.
15.07.2020 16:02 Ответить
ніби до цього в тариф не закладалась модернізація мереж, їх обслуговування і транспортування. Було, тільки ж замість інвестувати прибуттки у бізнес, гроші виводяться і витрачаються на себе. а потім плачуть, тариф низький нам не вистачає на нову машину, яхту віллу, оновити мережі, обладання
15.07.2020 16:18 Ответить
Может млн а не млрд.
15.07.2020 15:45 Ответить
Наверное тысяч гривень скорее всего! Неужели можно звиздеть в миллион раз, да еще умноженных на 30, как курс евро к гривне!
15.07.2020 16:39 Ответить
"Изношенность электросетей" - это такой же термин, как "здоровье нации" или "средняя этажность по стране". Т.е. ваще не о чем. Поэтому на вопрос: "Кто конкретно должен восстанавливать эти самые изношенные электросети" ... ответ очевиден: "Кто-нибудь". Акуенная аналитика! Но для отработки грантов - считается.
15.07.2020 15:46 Ответить
а вот если сдать на металл все АЭС то можно заработать ещё больше, ахмэд с беней не даст скиздеть.
15.07.2020 15:47 Ответить
по-перше, млн., а не млрд.

по-друге, грн, а не євро

а по-третє, про яку повну зупинку йдеться?

що за маячня?
15.07.2020 15:47 Ответить
и да, мы живем в Украине - цены в гривнах, не так ли?
15.07.2020 15:50 Ответить
И что, нужно накручивать тарифы для Ахметова?
Эта **** за копейки прихватизировала облэнерго, нихрена не вкладывала туда, а теперь решила за деньги эЛОХтората "модернизироваться".
Наверное к особнячку на Лазурном берегу за 200 лямов евро не хватает пары.
15.07.2020 15:48 Ответить
...Держбюджет-2020 опубліковано. Знайомтеся з основними цифрами! ...1. Доходи Держбюджету - 1.095.580.446,2 тис. грн, у тому числі:
загального фонду - у сумі 975.170.869 тис. грнспеціального фонду - у сумі 120.409.577,2 тис. грн, 2. Видатки Держбюджету - 1.182.010.356,6 тис. грн, у тому числі:загального фонду - 1.052.678.829,4 тис. грн,спеціального фонду - 129.331.527,2 тис. грн.Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млрд евро 30млрд*31 (курс евро в гривнях)
"итого" 930млрд гривень на годину ...це значить що "українська" економіка працює 1годину і ЧОТИРИ хвилини на рік ...ДЕБІЛИ #ЛЯДЬ
15.07.2020 15:50 Ответить
Ще й эвро ?! ))) Це рахують спеціально так, щоб нам Ахметка підвищив тарифи за електроенергію ?
15.07.2020 15:51 Ответить
Хаха, американская экономика нервно курит, украинская промышленность зарабатывает 30 млрд евро в час.))
15.07.2020 15:51 Ответить
берите больше 30 триллиардов!
15.07.2020 15:52 Ответить
а статейка неспроста - делают информационный вброс от Ахметова с целью шантажа и привыкания к тому, что надо платить дань - а не то на час а то и 2 без света посидите
15.07.2020 15:52 Ответить
Скілки можна страшилки розповсюджувати? Ось просте вирішення проблем енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Але треба бути здатним зрозуміти і використовувати.
Українець винайшов.
15.07.2020 15:55 Ответить
Учитывая, что в году 8760 часов, можно подсчитать, что ВВП Украины согласно данным Центра Экономического Восстановления составляет 262 трлн. евро, при мировом ВВП 84 трлн. долларов. Ухаха.
15.07.2020 15:57 Ответить
ну так у нас экономика самая крутая в мире .. просто олигархи всё раскрадают ..
15.07.2020 16:22 Ответить
дурня рассчитанная на избирателей зеленского
15.07.2020 16:32 Ответить
это сарказм ..
15.07.2020 16:36 Ответить
А сколько тогда предприятия за год производят , если за час 30 миллиардов ? Так мы , оказывается , богаче всех остальных стран вместе взятых . Надо срочно увеличить мизерные двухмиллионные зарплаты самым (воровитым ) одарённым в несколько раз
15.07.2020 15:58 Ответить
РАБИ ...вам самі справедливі тарифи на "модернізацію" вілли у франції
Година відсутності електроенергії коштує українській економіці 30 млрд євро, - дослідження Центру Економічного Відновлення - Цензор.НЕТ 5949

...
15.07.2020 15:58 Ответить
А так більш переконливо виглядає...
15.07.2020 16:15 Ответить
И эти люди так "рассчитывают" во всех сферах. Труцкавецкий универ.
15.07.2020 16:04 Ответить
1 час простоя 100% э/э - 30 млрд евро.
3 месяца 20% (остановка энергоблоков) - ??
15.07.2020 16:05 Ответить
журналісти не дружать із цифрами від слова зовсім
15.07.2020 16:35 Ответить
RAB должен отвечать уровню WACC. Всё понятно!
15.07.2020 16:17 Ответить
наша экономика зарабатывает минимум 30 млрд евро в час ? а где же деньги, зин ?!
15.07.2020 16:20 Ответить
мало того що це риже падло захопило тисячі підприємств, та за бесцінь скупило електростанції та обленерго, воно ще тим що вивозить гроші в офшори капітально не ремонтує мережу, чим завдає додаткових збитків. Нехай тільки хоч одна гнида скаже що олігархи це добре для держави.
15.07.2020 16:33 Ответить
А Порошенко? Чи це "свій", патріотичний олігарх?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:18 Ответить
він олігарх, і я про це вже написав.
16.07.2020 10:07 Ответить
Это как вы считали?
По симкам, как перепись населения от юных диджитализаторов?!
15.07.2020 17:14 Ответить
У одного меня ощущение, что один из крупнейших новостных сайтов Украины уже месяц как сдан в аренду Ахметову....?
Дебилы, бюджет страны порядка45 млрд в год, а мы в час теряем две его трети ?
Жаба давит...Ахметов, плати и обязуюсь врать вдохновенно и исключительно правдоподобно.
15.07.2020 17:49 Ответить
Так Петя перед выборами прикупил сайт.
А Петя лучший кореш, друг и партнер рыжего Гудка.
16.07.2020 02:27 Ответить
Кто пишет и кто выпускает этот неграмотный, дикий бред?!?
15.07.2020 18:39 Ответить
 
 