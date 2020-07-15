Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро, - исследование Центра Экономического Восстановления
Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млн евро.
Именно в такую сумму выливается остановка работы предприятий от вынужденного обесточивания по данным исследования "Влияние энергетической инфраструктуры на развитие экономики страны" Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ), который приниял участие в разработке плана Кабинета Министров по выходу из "коронакризиса", передают Українські новини.
Исследователи Центра Экономического восстановления сделали вывод, что значительная изношенность электросетей приводит к наиболее длительным среди европейских стран обесточиваний (показатель SAIDI) - около 700 мин/год. Значительная часть экономикообразующих предприятий подсоединенных к операторам системы распределения с проблемами перерывов в электроснабжении, приводящих к недовыработке продукции и быстрого выхода из строя оборудования. Это приводит к потерям для экономики в размере 30 млн евро.
По мнению аналитиков ЦЭВ, достаточное финансирование электросетей сможет исправить ситуацию и сократить время обесточивания из-за аварий. По их подсчетам, для достижения запланированного регулятором показателя SAIDI годовой объем инвестиций должен быть на уровне не менее 30 млрд грн.
Эти средства будут направлены на внедрение технологий "SMART GRID", автоматизации, диспетчеризации и телеметрии, реконструкции и модернизации электрических сетей, повышению эффективности и экономичности сетей путем изменения их топографии, автоматизации систем учета электроэнергии, создания технических предпосылок для развития распределенной генерации из ВИЭ.
Как утверждают эксперты ЦЭВ, при действующей модели тарифообразования "Расходы+" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год. Достичь необходимого уровня инвестиций позволит только переход на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру - ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.
Эксперты убеждены, внедрение такого регулирования и привлечения 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно обеспечить 31 тысячу рабочих мест в смежных отраслях и сгенерирует около 4 млрд налогов. Это произойдет за счет увеличения потребности в новом оборудовании для распределения электроэнергии и активизации процесса обновления электросетей.
Напомним, ранее экс-советник министра энергетики Сергей Чех подчеркнул, что привлечь инвестиции в развитие электросетей в достаточном объеме можно будет только при внедрении RAB-тарифа по европейской методологии. По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 черты, его определяющие: ставка возврата инвестиций должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нову машину, яхту віллу, оновити мережі, обладання
по-друге, грн, а не євро
а по-третє, про яку повну зупинку йдеться?
що за маячня?
Эта **** за копейки прихватизировала облэнерго, нихрена не вкладывала туда, а теперь решила за деньги эЛОХтората "модернизироваться".
Наверное к особнячку на Лазурном берегу за 200 лямов евро не хватает пары.
загального фонду - у сумі 975.170.869 тис. грнспеціального фонду - у сумі 120.409.577,2 тис. грн, 2. Видатки Держбюджету - 1.182.010.356,6 тис. грн, у тому числі:загального фонду - 1.052.678.829,4 тис. грн,спеціального фонду - 129.331.527,2 тис. грн.Час отсутствия электроэнергии стоит украинской экономике 30 млрд евро 30млрд*31 (курс евро в гривнях)
"итого" 930млрд гривень на годину ...це значить що "українська" економіка працює 1годину і ЧОТИРИ хвилини на рік ...ДЕБІЛИ #ЛЯДЬ
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Але треба бути здатним зрозуміти і використовувати.
Українець винайшов.
...
3 месяца 20% (остановка энергоблоков) - ??
По симкам, как перепись населения от юных диджитализаторов?!
Дебилы, бюджет страны порядка45 млрд в год, а мы в час теряем две его трети ?
Жаба давит...Ахметов, плати и обязуюсь врать вдохновенно и исключительно правдоподобно.
А Петя лучший кореш, друг и партнер рыжего Гудка.