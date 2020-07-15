"Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева, - Качура
В четверг, 16 июля на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата на пост мэра Киева. Решить вопрос в этот день предложил Зеленский.
Об этом заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуру на пост главы НБУ и проведению праймериз (на пост мэра Киева. - Ред.). Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины", - сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады.
Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на пост Киевского городского головы будет избран.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада назначила местные выборы на 25 октября
"Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.
По его словам, на базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которая разработает механизм проведения праймериз или же фракция будет избирать своего представителя по тому сценарию, который предложил президент Владимир Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы мэра Киева: Кличко - 44%, остальные кандидаты существенно отстают, - опрос Центра Разумкова
"Мы приняли то предложение, которое поступило от президента, и предложили другие условия, которые мы наработаем на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. На базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которую возглавил Роман Гришук, Евгения Кравчук, а я взял самоотвод, поскольку у меня есть конфликт интересов, ведь я сам принимаю участие в праймериз. Они наработают процедуру прохождения самих праймериз, которая будет утверждена в четверг или же мы пойдем по тому предложению, которое поступило от президента и мы будем проводить праймериз на заседании фракции", - сказал Качура.
Смотрите также: "Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кукловод один-- Коломойский.
ЗЕлёное говно?
Та на ньго дручок дебелий треба.
В діброві собі знайти, бо ліс це скарб,
Його не треба різать.
А где мафию будете ещё узаконивать? Подсказываю--- Надо поближе к школам и детским садикам автоматы поставить.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"...
https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) @leusenko1
https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1
И ви чули, як сьогодні на Печерських пагорбах вила зажопівська шавка Королевська стосовно скачування виборів в окупаційних зонах, в Донецьку та Луганську обласні ради?
Натаха переплюнула навіть песика Баскервілів
https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1282978376664231936 14 июл.
«Блокатор вірусів» на піджаку й ікона від НАТО на айфоні.