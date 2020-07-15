РУС
"Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева, - Качура

В четверг, 16 июля на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата на пост мэра Киева. Решить вопрос в этот день предложил Зеленский.

Об этом заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуру на пост главы НБУ и проведению праймериз (на пост мэра Киева. - Ред.). Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины", - сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады.

Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на пост Киевского городского головы будет избран.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада назначила местные выборы на 25 октября

"Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.

По его словам, на базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которая разработает механизм проведения праймериз или же фракция будет избирать своего представителя по тому сценарию, который предложил президент Владимир Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы мэра Киева: Кличко - 44%, остальные кандидаты существенно отстают, - опрос Центра Разумкова

"Мы приняли то предложение, которое поступило от президента, и предложили другие условия, которые мы наработаем на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. На базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которую возглавил Роман Гришук, Евгения Кравчук, а я взял самоотвод, поскольку у меня есть конфликт интересов, ведь я сам принимаю участие в праймериз. Они наработают процедуру прохождения самих праймериз, которая будет утверждена в четверг или же мы пойдем по тому предложению, которое поступило от президента и мы будем проводить праймериз на заседании фракции", - сказал Качура.

Смотрите также: "Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО

Зеленский Владимир (21680) Киев (26010) местные выборы (2753) мэр (1653) праймериз (46) Слуга народа (2658) Качура Александр (171)
+9
Зебилы идите нах, мэром будет или Кличко или кандидат от ЕС
15.07.2020 15:46 Ответить
+7
Ваще пох на ваших кандидатов
15.07.2020 15:47 Ответить
+7
Зачем нам в мэры Киева
ЗЕлёное говно?
15.07.2020 15:50 Ответить
а чего именно в этот день? Астролог советовал?
15.07.2020 15:45 Ответить
-- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.(с)
15.07.2020 15:50 Ответить
Для Слуги Народу краще не виставляти кандидата на мери Києва та в Київраду, бо провал на виборах в Києві буде катастрофою і Зеленського і Слуги Народу. Краще створювати широку коаліцію з демократами та патріотами і від них виставляти найбільш рейтингового єдиного кандидата в мери - так роблять в цивілізованих країнах! Посада мера Києва Зеленському не потрібна, бо Зеленський і так буде контролювати мера Києва, а потужних політиків, особистих друзів Зеленського, яких би треба було просунути на посаду мера Києва, для підтримки Президента - в Зеленського немає! Який би не був мер, навіть зі Слуги Народу, він буде в опозиції до центральної влади, тому Президенту абсолютно пофіг хто буде мером! Але вибори можуть додати прихильників Слузі Народу, або навпаки забрати прихильників! Для Слуги Народу зараз потрібно бути на стороні переможців, з тими кого більше, бо рейтинг влади падає кожен рік в два рази і критично важливо на виборах мера Києва не показати падіння рейтингу Слуги Народу! Тому якщо у Зеленського з головою все добре і він не дебіл, то на мера Києва має йти переможець, який однозначно виграє вибори у Кличка і у будь кого і цього переможця Слуга Народу просто підтримає разом з широкою коаліцією демократів та патріотів! І тоді на всю Україну буде картинка де Зеленський буде святкувати перемогу поруч з переможцем і Слуга Народу зробить вигляд що вона знову перемагає! І так потрібно робити по всій Україні!
15.07.2020 15:59 Ответить
Не мрій, бо Кличко скаже Зе: йди на...
15.07.2020 16:06 Ответить
Кличко став мером, бо не було потужного єдиного кандидата від демократів та патріотів. Тільки в таких обставинах таке му-му як Кличко змогло перемогти на місцевих виборах!
15.07.2020 16:12 Ответить
Слуги народу не будуть з демократами, бо це бєніни аферюги.
15.07.2020 16:15 Ответить
Муму тебе висрало на помийці, зебіл
15.07.2020 19:46 Ответить
Можете не расматривать , Никто не Пройдет и это уже Факт.
15.07.2020 15:46 Ответить
А Бенино бабло попилить?
15.07.2020 15:52 Ответить
В момент кипения Чайника , - Происходит произвольное кипение , а затем Он Остывает и долив Воды не стимулирует Кипения.
15.07.2020 16:00 Ответить
Да там все одинаковые. Или миллионеры или фигляры.

Кукловод один-- Коломойский.
15.07.2020 15:46 Ответить
слуга урода в четверг определится, а 25-го на выборах ОБДЕЛАЕТСЯ!...
15.07.2020 15:48 Ответить
16.07.2020 01:05 Ответить
То-то я смотрю, Лысого в последнее время не видно... Теперь понятно - презентацию готовит (в смысле, готовЯТ ему)
15.07.2020 15:49 Ответить
Так там вчера вроде опрос публиковали, дескать 44% за Кличка, имеет ли смысл вообще в таких условиях выдвигаться...
15.07.2020 15:49 Ответить
Потрібно, щоб ми його могли нецензурно послати.
15.07.2020 15:54 Ответить
Кто ж мешает?Бубачка или бородатая бабушка?На выборах можете делать что душе вздумается, мой пост был малость о другом.
15.07.2020 15:56 Ответить
Хочемо, щоб ваше зелено лайно усі побачили.
15.07.2020 15:57 Ответить
Пока что все увидели только вашу дурость, после того как вы дважды выбрали мэром Лёню-Космоса. Не стесняйтесь, повторяйте тот же кунштюк с Кличко.
15.07.2020 16:01 Ответить
Я Льоню Космосу не обирав, але якраз на тих виборах ловив його виборців на порушеннях. Льоня гроші студентам роздавав і пенсіонерам пайки...
15.07.2020 16:04 Ответить
Какая разница кто именно его выбрал, если выбрало как раз большинство. Ну, проделывайте теперь тот же трюк с Кличко, который толком не знает ничерта. Жалко мне вас что ли Сами себе жизнь усложняете.
15.07.2020 16:07 Ответить
Найгірше це обрати слугу народу.
15.07.2020 16:09 Ответить
Ну, вперёд, выбирайте кого ваша душенька пожелает. Я от души посмеюсь, если снова будет Кличко. А с таким настроем таки будет.
15.07.2020 16:12 Ответить
Якщо кращого нема, то я сам за Кличка. А після програшу слуг одного народу вас будуть грати дрючками.
15.07.2020 16:14 Ответить
Ну, и чем ты отличаешь от столь нелюбимых тобой зелебобиков, которые в твоём понимании "кто угодно, лишь бы не Порошенко"?Разве что цветом предпочтений, "кто угодно, лишь бы не зелёные"))А я даже за Кличко, пусть его дружки типа Столара застроят к чер-то-вой бабушке весь Киев своими застройками, включая всякие скверы. Дураков надо учить, в данном случае жизнь научит, не я.
15.07.2020 16:18 Ответить
Тим, що всі слуги народу є дебілами і там нема нормальних людей. Зебілів мером не треба обирати.
15.07.2020 16:23 Ответить
Да пожалуйста, в конце концов кто из нас киевлянин, ты или я?))))Вот и голосуй как считаешь нужным, мне даже лучше: больше новостроек=ниже цена, ниже цена=быстрее куплю себе квартиру
15.07.2020 16:32 Ответить
Так і зроблю. А ще у мене родичі в кожному районі Києва, які не будуть обирати зебілів. Після цих виборів вас виженуть із влади дрючками.
15.07.2020 16:34 Ответить
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...
15.07.2020 16:38 Ответить
Який нік візьмеш після програшу слуг народу?
15.07.2020 16:42 Ответить
Я такой ерундой не занимаюсь, извини, как зарегистрировался тут в конце 13го (точно не помню когда именно), так и не менял. И не собираюсь.
15.07.2020 16:50 Ответить
Побачимо.
15.07.2020 17:02 Ответить
Клоун, там где ты учился, Кличко преподавал
15.07.2020 19:48 Ответить
Правда?А, ну да, я ж забыл, до сих пор помню его лекции: шоп горячая вода из холодной стала горячей надо её нагреть
15.07.2020 19:50 Ответить
Что ты мне тут лепечешь, зебил? Виталик в 26 лет в Гемании создал одну из лучших промоутерских кампаний в мире с филиалом в США. А ты чего в жизни добился, клоун?
15.07.2020 19:54 Ответить
И что мне с его промоутерской компании, педиотик?На хлеб намазать или ноги вытереть?Морды бить умеет разве что, ну так это его работа. Мозгов он себе кулаками только не заработал, а так да, красаучег, йа атвичаю. Хочешь иметь мэром боксёра с отбитыми мозгами?Ну так ты его уже имеешь, а вернее он тебя.
15.07.2020 20:02 Ответить
Вы, млять тупая зелень, со своим "на хлеб намазать" (ВСУ, Веру, Томос, Мову) просто зипали уже. Иди сосни у *****, кацапское чмо. Человек не вор, патриот, и далеко не дурак, как ТЫ.
15.07.2020 20:09 Ответить
Асбестовую ткань подложи под тухес, а то бомбануло у тебя так, что того и гляди диван прожжёшь. Ах, да, совсем забыл. Не забудь выбрать его на второй срок, чтобы он тебе отпрмоумерил по полной
15.07.2020 20:12 Ответить
Алигофрен Качура))) Дурень думкою богатіє))) Незабаром ваше зелене лайно знесуть к х...м..
15.07.2020 15:49 Ответить
Зачем нам в мэры Киева
ЗЕлёное говно?
15.07.2020 15:50 Ответить
15.07.2020 15:53 Ответить
Хтивий дядько ЗЕ?
Та на ньго дручок дебелий треба.
В діброві собі знайти, бо ліс це скарб,
Його не треба різать.
15.07.2020 15:57 Ответить
А чи не здається цим обдовбаним слугам, що яке б зелене лайно вони не виставили результат буде програшним?
15.07.2020 15:52 Ответить
Хто б це не був, але побажаємо йому отримати 0,5 відсотка і йти геть від Києва.
15.07.2020 15:53 Ответить
Срала-мазала, бігала розказувала;
15.07.2020 15:55 Ответить
Когда землю будете делить, украденную у Украинцев, эй, слуги Урода?
А где мафию будете ещё узаконивать? Подсказываю--- Надо поближе к школам и детским садикам автоматы поставить.
15.07.2020 16:00 Ответить
...Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый МишкаЗатеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"...
15.07.2020 16:05 Ответить
Тищенко выдвигайте! Благодаря ему просре..е Киев и все близлежащие области. Тищенко в меры Киева! Т-и-щ-е-н-к-о!
15.07.2020 16:06 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



И ви чули, як сьогодні на Печерських пагорбах вила зажопівська шавка Королевська стосовно скачування виборів в окупаційних зонах, в Донецьку та Луганську обласні ради?
Натаха переплюнула навіть песика Баскервілів
15.07.2020 16:15 Ответить
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт https://twitter.com/babaikit @babaikit https://twitter.com/babaikit/status/1282978376664231936 14 июл.

«Блокатор вірусів» на піджаку й ікона від НАТО на айфоні.

15.07.2020 16:30 Ответить
Коля Тищенко лимонний рятівник! Він що дарма всю шоблу кормив нашару у "Велюрі"???
15.07.2020 16:35 Ответить
15.07.2020 16:44 Ответить
ЗЕленый хрен вам, а не Киев, сраные унтерменши!!!
15.07.2020 16:51 Ответить
Выберите уже идущего на три буквы зебуина
15.07.2020 21:43 Ответить
 
 