Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию, - Криклий

Новости Коронавирус и карантин
Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам!", - написал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду повысил с 40 до 55 активных больных с COVID-19 на 100 тыс. населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Читайте также: Для въезда украинцев в условиях пандемии открыты уже 25 стран, - Кулеба. СПИСОК

+3
Такие дебильные решения властей красноречиво доказывают, что всем нам четыре месяца морочат голову.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:43 Ответить
+3
Да собственно, нечего здесь и удивляться, если конечно не забыли, что всем этим правит клоун со своим кварталом 95.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:49 Ответить
+2
Полный дурдом. Какое-то броуновское движение. (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 16:10 Ответить
А для чего маски в АТБ ? Где логика ?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:04 Ответить
это распоряжение самого их начальства .. кассирши не должны обслуживать покупателей без масок .. хотя нигде у нас в городе кроме атб маски не нужны ..
показать весь комментарий
15.07.2020 16:17 Ответить
Так карантин продовжено. Хай це і формальність в наших реаліях. Там що, не хворіють? Стерилізація якась?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:04 Ответить
там есть закон и есть полиция, которая соблюдает закон и правила о карантинных мерах а Мы, Украина - в Красной зоне на 100 больше - на 100 меньше погоды не сиграет - по Украине тысячи зараженных....и им всем плевать на правила самоизоляции, карантинных мерах и даже полицейские, заезжая за шаурмой(как завещал преЗЕбен) ни масок, ни рукавиц... законов нет, судов нет, президента тоже нет - одни видосики
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
Полный дурдом. Какое-то броуновское движение. (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 16:10 Ответить
правильно ! пусть сразу несут вирусняк в массы !
показать весь комментарий
15.07.2020 16:13 Ответить
нужно просто завернуться в белую простынь и идти на городское кладбище
показать весь комментарий
15.07.2020 16:39 Ответить
Такие дебильные решения властей красноречиво доказывают, что всем нам четыре месяца морочат голову.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:43 Ответить
Так это наверное, специально сделали, чтоб карантин у нас продолжался и продолжался. Правительство от этого наверное, какую-то выгоду имеет???
показать весь комментарий
15.07.2020 16:44 Ответить
Да собственно, нечего здесь и удивляться, если конечно не забыли, что всем этим правит клоун со своим кварталом 95.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:49 Ответить
Боты отрабатывают на любой новости , гонят план по коментариям.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:37 Ответить
встретил зеленого слугу сброда, спаси страну , загаси урода)))
показать весь комментарий
15.07.2020 21:05 Ответить
Вчера вернулась с дочкой из Египта. На паспортном контроле ничего про отмену самоизоляции не знают, хотя всем нам по прилёту турагенты прислали новость об отмене самоизоляции.
Проверили установлено ли у меня приложение и записали адрес проведения самоизоляции. Ребенка 12 лет (до 14) не регистрируют! Детям до 14 самоизоляция не грозит. А я сижу))
показать весь комментарий
16.07.2020 09:45 Ответить
 
 