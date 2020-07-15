Судмедэкспертиза подтвердила, что следователь СБУ по особо важным делам Закладный был убит, - источник

В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня судебно-медицинская экспертиза подтвердила - это было умышленное преступление.

"Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль", - подчеркнул Бутусов.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

