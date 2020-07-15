РУС
Судмедэкспертиза подтвердила, что следователь СБУ по особо важным делам Закладный был убит, - источник

В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня судебно-медицинская экспертиза подтвердила - это было умышленное преступление.

"Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль", - подчеркнул Бутусов.

 Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода СБУ предупредила три теракта, задержала десятки террористов и разоблачила агентов иностранных спецслужб, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киев (26010) СБУ (20333) судмедэкспертиза (52) убийство (6552) Бутусов Юрий (4410)
+28
Баканова потрібно знімати з посади Голови СБУ, він не може керувати спецслужбою. Спецслужба це не перукарня і не кафе, тут потрібні справжні керівники а не лохи! Мафія та ворожі спецслужби крутять правоохоронними органами України куди хочуть, а тих хто не хоче виконувати вказівки мафії - просто вбивають! Ось результат роботи Баканова на посту Голови СБУ!
15.07.2020 16:29 Ответить
+10
нда...можно дожить до пенсии,но не получить ни за один месяц
15.07.2020 16:46 Ответить
+8
И кстати этот СБУшник сегодня на пенсию выходил, отмечал со вчера
15.07.2020 16:33 Ответить
Не в ночь с 13 на 14, я сегодня ночью, у нас во дворе
Полиции было машин 15, и куча не полицейских)
15.07.2020 16:28 Ответить
Як там у Баканова справи з протидиверсійної роботи?
15.07.2020 16:29 Ответить
Не хочу наговаривать на покойного, но есть сомнения, что это работа "диверсантов". Если бы были "диверсанты" нам бы уже слили все шпионские подробности убийства.
15.07.2020 17:14 Ответить
З часів кучмарика конторою рулять то митники, то мусора, то не пойми шо.
Щось типу гельмінтея у МОУ.
15.07.2020 16:40 Ответить
В сове время моим соседом в городе Икс был СБУшник в отставке. По соседски общались, узнал в общих чертах немного интересного из жизни конторы и нравов ее обитателей. И одна фраза: "там работать, это как все время под огнем, или свои грохнут, или чужие". "За что свои-то?" - спрашиваю. "А вот, у одного - друзья в ОПГ, у другого теща бизнесвумен (якобы), третий вообще обложил данью предпринимателей в городе, у четвертого - свои бензоколонки городские. Назначают замначальника отдела в соседнем городке, дают мне задание на проверку его связей. Докладываю: у человеко рыльце в пушку. А мне - пиши "правильное". Человека тянут оттуда, намекают на Владимирскую."
Кто был начальником СБУ в то время? Отвечаю, некий Деркач, возможно вы слышали про такого. А вышел мой сосед на пенсию по хорошей причине "слабое здоровье - сердце" (помог хороший человек - главный терапевт города). Зато сосед остался живой.
Как-то созванивался с ним по старой памяти, спрашивал, изменилось ли что в "конторе"?
- "Да. Изменилось. Теперь "своих" почти не осталось. Одни "чужие".
Охотно верю. Как не поверить...
15.07.2020 18:47 Ответить
Какой смысл его снимать? Он ничего там не решает..Как и през...В СБУ есть свои ермаки , которые рулят...Как и везде....
15.07.2020 20:23 Ответить
А где ж их, НАСТОЯЩИХ, взять, если скамейка запасных давно плесенью покрылась, а те, что в обозримом пространстве, не выдерживают никакой критики? А бАКАНОВ изначально был ZERO, а сейчас только подтверждает это. Но разве зеля отпустит такого ценного кадра? А САМИ у них не уходят. Смолий не в счет, он не их.
15.07.2020 21:14 Ответить
кажется, лейтенант Баканов стал ефрейтором..
15.07.2020 16:32 Ответить
Вот в этом одна из бед в Украине, значит как мента валят так особое внимание а как простого гражданина , то можно не заморачиваться..
15.07.2020 16:32 Ответить
https://censor.net/user/209857 Какого мента?
15.07.2020 17:08 Ответить
Ну СБУ разве результат меняется от перемены мест слагаемых!? По мне что мент что сбу что кгб одна малина!
15.07.2020 21:50 Ответить
https://censor.net/user/209857 Это разные конторы и всегда противоборствущие. Даже в СССР.
16.07.2020 15:18 Ответить
может и противодействующие, но суть в том же... кого нибудь нагнуть.
16.07.2020 16:46 Ответить
Зондеркоманда рашен-сепарів діє в Києві. Внаглу.
15.07.2020 16:38 Ответить
Мешал! Много знал! Сутки потеряли для выяснения очевидного и много другого потеряли...Видно не очень нужен результат.
15.07.2020 16:53 Ответить
ФСБ і їх агентура почала діяти відкрито. Мабуть важливу справу вів і знав багато інформації. А що московитам, вбили і під дах московської церкви. Там їх кишить.Співчуття родині.
15.07.2020 17:02 Ответить
https://censor.net/user/427424 Ага, кацапская ДРГ. Скорее всего, гоп-стоп. Начал сопротивляться -убили.
15.07.2020 17:10 Ответить
Обувь пропала, по гарячих следах не получится найти преступников.
15.07.2020 17:22 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1880629-u-kiyevi-znayshli-vbitim-slidchogo-sbu-yakiy-zaymavsya-rozsliduvannyam-sprav-pro-derzhzradu В Киеве нашли убитым следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене .

К какому госизменнику он близко подобрался?
15.07.2020 19:00 Ответить
Дізнався хто така моніка оманська?
15.07.2020 20:20 Ответить
Пока был в строю, не убили,а ушел на пенсию-сразу ДРГ напала?
Обычный грабеж пьяного в ночное время.
15.07.2020 19:51 Ответить
В Киеве очень много ночных нападений с раздеванием и грабежом. Бьют по голове и человек часто остается инвалидом. Много таких случаев каждую ночь, полиция скрывает статистику и закрывает глаза. На СБУшнике просто всплыла информация.
15.07.2020 20:24 Ответить
Знаю одного человека которого на той же Оболони когда-то ограбили, подошли сзади и ударили справа по голове. Ударили так, что раздробили челюсть, ударили бы выше - убили. Судя по тому, что у этого сбушника рана за правым ухом, вывернуты карманы и снята обувь - это грабежь с нападением и ударом по голове сзади.
15.07.2020 20:29 Ответить
Або імітація пограбування. У всіх випадках шукати будуть.
15.07.2020 20:41 Ответить
Если телефоны забрали, то могут найти.
15.07.2020 20:58 Ответить
 
 