Судмедэкспертиза подтвердила, что следователь СБУ по особо важным делам Закладный был убит, - источник
В ночь с 13 на 14 июля в Киеве на улице Иорданской был убит полковник СБУ, следователь по особо важным делам Роман Закладный.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня судебно-медицинская экспертиза подтвердила - это было умышленное преступление.
"Очень тревожный сигнал, преступление, на которое должна быть максимальная реакция руководства государства, концентрация усилий всех правоохранительных органов, самый высокий контроль", - подчеркнул Бутусов.
Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.
Полиции было машин 15, и куча не полицейских)
Щось типу гельмінтея у МОУ.
Кто был начальником СБУ в то время? Отвечаю, некий Деркач, возможно вы слышали про такого. А вышел мой сосед на пенсию по хорошей причине "слабое здоровье - сердце" (помог хороший человек - главный терапевт города). Зато сосед остался живой.
Как-то созванивался с ним по старой памяти, спрашивал, изменилось ли что в "конторе"?
- "Да. Изменилось. Теперь "своих" почти не осталось. Одни "чужие".
Охотно верю. Как не поверить...
К какому госизменнику он близко подобрался?
Обычный грабеж пьяного в ночное время.