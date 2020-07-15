Комитет рекомендует Раде определиться с назначением Уруского в зале, - нардеп "Голоса" Цабаль
Экономический комитет рекомендовал депутата Верховной Раде на заседании определиться с назначением Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Владимир Цабаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что экономический комитет поддержал решение о внесении на рассмотрение ВРУ Уруского О.С. на должность вице-премьера по ОПК и министра промышленности. Решение "по усмотрению ВРУ". 7 против 4", - написал он.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.
Также на Цензор.НЕТ: Шмыгаль рассчитывает на поддержку Рады относительно назначения Уруского: "Кандидатуры прошли обсуждение на фракции"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чого там думати? вам вже давно прислали з фсб-кдб прiзвища кого потрiбно назначати на всi стратегнi посади.
шта непонятно? и, вообще, какая разница?