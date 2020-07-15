Комитет рекомендует Раде определиться с назначением Уруского в зале, - нардеп "Голоса" Цабаль

Экономический комитет рекомендовал депутата Верховной Раде на заседании определиться с назначением Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Владимир Цабаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что экономический комитет поддержал решение о внесении на рассмотрение ВРУ Уруского О.С. на должность вице-премьера по ОПК и министра промышленности. Решение "по усмотрению ВРУ". 7 против 4", - написал он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

