Новости
Комитет рекомендует Раде определиться с назначением Уруского в зале, - нардеп "Голоса" Цабаль

Экономический комитет рекомендовал депутата Верховной Раде на заседании определиться с назначением Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Владимир Цабаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что экономический комитет поддержал решение о внесении на рассмотрение ВРУ Уруского О.С. на должность вице-премьера по ОПК и министра промышленности. Решение "по усмотрению ВРУ". 7 против 4", - написал он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

ВР (29395) комитет (562) Цабаль (9) Уруский Олег (116)
Топ комментарии
+5
Слугам і обирати та відповідати за цього Уруского, бо нормальні люди його не підтримують.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:26 Ответить
+5
слуги, а потім й зебіли будуть волати що "не винаватыє мы, то все Порох нам подстроил"
показать весь комментарий
15.07.2020 16:29 Ответить
+2
У - руский .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:37 Ответить
У-русский, круто звучит !!!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 16:38 Ответить
Це так тюрки русскіх називають!
показать весь комментарий
15.07.2020 16:39 Ответить
Урус!!))
показать весь комментарий
15.07.2020 16:40 Ответить
...аналог узеленского
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
Це Бариги многоходовка,однозначно !!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
А какая разница?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:32 Ответить
Разница--один долбит,а другой дразница !!!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 16:39 Ответить
Ще раз: що це за кадр, цей врусскій? Чи, мрже, врунскій?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
Усруский.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:25 Ответить
та чого там думати, ЗеБiли? назначайте всiх по дзвiнку своiх кураторiв з кремля, не парьтесь.

чого там думати? вам вже давно прислали з фсб-кдб прiзвища кого потрiбно назначати на всi стратегнi посади.


шта непонятно? и, вообще, какая разница?


Комітет рекомендує Раді визначитися з призначенням Уруського в залі, - нардеп "Голосу" Цабаль - Цензор.НЕТ 292
показать весь комментарий
15.07.2020 16:48 Ответить
Фамилия у него уж больно подозрительная, Уруский, полукацап полу урюк? И морда така мордовска, как у таво Ваньши из Саранска. Не нравится он мне. И старику Л. Чезаре так же он не понравился бы 100%.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:24 Ответить
 
 