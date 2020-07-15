2 464 5
Кабмин освободил от арендной платы некоторые категории арендаторов на время карантина, - Немчинов
Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление, освобождающее от арендной платы некоторые категории арендаторов на период действия карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета Министро Олег Немчинов.
Речь идет о о площадях и зданиях, принадлежащих государству.
"Будет определено несколько категорий: полное освобождение, оплата 50% или 25% от арендной платы. Расчет происходит по методике. Это позволит сохранить и поддержать украинский бизнес", - отметил Немчинов.
и при чем тут Игорь Валериевич? ))))
Або я працюю , заробляю гроші собі на прожиття + плачу за оренду .
Або не працюю - прийняте державне рішення про карантин ! Живу за гроші трудно зароблені раніше , які мали призначення - купівля житла , машини , розвиток справи і т.п. Але орендну плату - мусиш платити - бо постраждають "бідні орендодавці " . А їх карантин не стосується ?
А ще можеш кредитні платежі не гасити - але % все одно справно нараховують - що для прибутків банків - карантин не перешкода ?