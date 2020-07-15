РУС
Кабмин освободил от арендной платы некоторые категории арендаторов на время карантина, - Немчинов

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление, освобождающее от арендной платы некоторые категории арендаторов на период действия карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета Министро Олег Немчинов.

Речь идет о о площадях и зданиях, принадлежащих государству.

"Будет определено несколько категорий: полное освобождение, оплата 50% или 25% от арендной платы. Расчет происходит по методике. Это позволит сохранить и поддержать украинский бизнес", - отметил Немчинов.

Могу угадать фамилию счастливчика, которому случайно повезло.
15.07.2020 16:52 Ответить
Жыд?
15.07.2020 23:46 Ответить
ой, да шо вы такое говорите?

и при чем тут Игорь Валериевич? ))))
15.07.2020 17:59 Ответить
Бред!

Або я працюю , заробляю гроші собі на прожиття + плачу за оренду .
Або не працюю - прийняте державне рішення про карантин ! Живу за гроші трудно зароблені раніше , які мали призначення - купівля житла , машини , розвиток справи і т.п. Але орендну плату - мусиш платити - бо постраждають "бідні орендодавці " . А їх карантин не стосується ?
А ще можеш кредитні платежі не гасити - але % все одно справно нараховують - що для прибутків банків - карантин не перешкода ?
