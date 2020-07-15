Кабмин освободил от арендной платы некоторые категории арендаторов на время карантина, - Немчинов

Сегодня на заседании Кабинета Министров Украины было принято постановление, освобождающее от арендной платы некоторые категории арендаторов на период действия карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета Министро Олег Немчинов.

Речь идет о о площадях и зданиях, принадлежащих государству.

"Будет определено несколько категорий: полное освобождение, оплата 50% или 25% от арендной платы. Расчет происходит по методике. Это позволит сохранить и поддержать украинский бизнес", - отметил Немчинов.

Также читайте: Фермеры призывают Верховную Раду положить конец теневым схемам аренды земли