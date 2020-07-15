РУС
Новости
16 327 27

Украина теряла 2 млрд грн в месяц из-за технической ошибки, которой воспользовались мошенники, - замглавы ГНС Олейников

В начале июля Украину всколыхнул громкий финансовый скандал: в результате аудита была выявлена мошенническая схема, по которой государство ежемесячно недополучало 2 миллиарда гривен.

 То есть за год бюджет страны терял 24 миллиарда, которые можно было бы потратить на социальные нужды. По данным следствия, в схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица Государственной фискальной службы и транзитно-конвертационные группы. Об этом сообщает издание "Факты", передает  Delo.ua.

Государственная налоговая служба отчиталась, что совместно с Министерством цифровой трансформации и Службой безопасности Украины самую крупную мошенническую схему в истории нашей страны заблокировали, а за последние два месяца дополнительно получили в бюджет около 9 миллиардов гривен.

На вопрос, что именно позволяло мошенникам обогащаться за счет государства, удалось ли обнаружить ту самую "налоговую дыру" и какие дополнительные документы были приняты, чтобы исключить подобные схемы в дальнейшем, заместитель главы ГНС Евгений Олейников ответил на брифинге, который состоялся сегодня, 14 июля, в информационном агентстве "Укринформ": "То, что мы обнаружили, имело не нормативный, а технический характер. Была проблема некорректной работы системы электронного администрирования, которая позволяла лицам, осведомленным в ошибке алгоритма, использовать его таким образом, чтобы система их идентифицировала как абсолютно добропорядочных плательщиков, налоговые накладные которых подлежат безусловной регистрации. Эта ошибка была выявлена с помощью сотрудников СБУ, коллег из Минцифры и была ликвидирована. Полтора месяца мы видим результат".

Кто допустил эту погрешность, благодаря которой налоговые накладные вообще не проверялись и через систему налоговой за минуту могли проводиться накладные на несколько миллиардов гривен, обогащая махинаторов, Олейников не уточнил.

Но он не стал скрывать, что полностью победить схемы уклонения от налогов пока невозможно.

"Вопрос состоит не только в их объемах. У нас идет дискуссия с разными экспертами насчет СМКОР, я привожу в пример отмену ограничения скорости на дороге. В чем проблема быстрой езды самой по себе? Она как-то мешает? Нет. Проблема состоит в тех рисках, которые она несет. Точно также и СМКОР, только здесь налоговые риски. Любая система мониторинга не может исключить уклонения от оплаты налогов. Но она способна снизить эти риски, а также уровень теневой экономики", - сказал Евгений Олейников.

А пока с недобросовестными налогоплательщиками будут бороться с помощью постановления № 1165, принятого еще правительством Гончарука 11 декабря 2019 года, "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". На сегодняшний день изменения в него не вносились. Поэтому в любой непонятной ситуации будут блокироваться электронные накладные. Предприниматели бьют тревогу, ведь это может негативно сказаться на бизнесе, который и так переживает не лучшие времена в связи с кризисом, отмечается в материале "Фактов".

"То есть ГНС намерена усилить контроль и еще больше затянуть налоговый ремень на шее бизнеса и простых украинцев вместо того, чтобы проработать четкие прозрачные механизмы, исключить коррупционные схемы с пресловутым ПДВ, за счет которого и наживаются мошенники, грабя государство", - резюмируют "Факты".

Автор: 

аудит (364) мошенничество (1272)
Топ комментарии
+24
Что вы хотели?
Турборежим от клунов, фотографов и корабельных сосен.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:41 Ответить
+21
Дубілет, диджиталізація, держава в смартфоні...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:43 Ответить
+20
Сами ошиблись,сами украли,сами кипеш подняли... Красавцы
показать весь комментарий
15.07.2020 16:47 Ответить
15.07.2020 16:41 Ответить
Что вы хотели?
Турборежим от клунов, фотографов и корабельных сосен.
15.07.2020 16:41 Ответить
Дубілет, диджиталізація, держава в смартфоні...
15.07.2020 16:43 Ответить
Дубілет, диджиталізація, держава в смартфоні...

Так ! А не інакше !
А на рахунок Дубілет ...
Маю рахунки та карточки багвтьох банків ..., робота багатьох з них - ... (щоб не матюкатися)
Дубілета система Приватбанк - працює - ОК!

Мій син користується Монобанком - теж Дубілет - теж -ОК!
А державні Ощадбанк чи Укргазбанк - повна совдепія
16.07.2020 02:55 Ответить
Сами ошиблись,сами украли,сами кипеш подняли... Красавцы
15.07.2020 16:47 Ответить
Кто будет компенсировать? Или хотя бы кого накажут? Что за идиоты! Ау, где вы, 73% идиотов?
15.07.2020 16:47 Ответить
А з чого Ви вирішили, що ця помилка і як наслідок схема почала існувати з "Зелених"? Наразі ми знаємо, що Зелені її ліквідували. А хто припустився (чи "припустився") цієї помилки, ще треба розібратися. І покарати, звісно.
15.07.2020 18:43 Ответить
Странный Bы: всё плохое произошло и происходит только при Зе, а при По произошло только всё хорошее.
15.07.2020 22:34 Ответить
Предприятия Коломойского и Рената Ахметова случайно не облагались налогами ? Ну бывает!
15.07.2020 16:48 Ответить
Это петьки.
15.07.2020 16:48 Ответить
Можно себе представить, какие проблемы "технического характера" таит в себе та же "Дия". А процесс голосования с помощью смартфонов - это та еще песня. Сколько там будет чудес "технического характера", и не "***********" .
15.07.2020 16:52 Ответить
Тю, а в чем мошенничество?
Люди использовали легальног ПО, которое им предоставило государство.
Можно вычесть из разных тупых дубилетов, а в цивилизованных странах премируют тех, кто выявил некорректность ПО.
15.07.2020 16:54 Ответить
Вот к примеру я как налогоплательщик не заплатил неумышленно, а в результате технической ошибки, 1 000 000 грн. в бюджет. Мне простят (мол так получилось, не хотел) или накажут + штраф и остальное?
Ваши версии ....
15.07.2020 16:57 Ответить
"... осведомленным в ошибке алгоритма, использовать его таким образом, чтобы система их идентифицировала как абсолютно добропорядочных плательщиков, налоговые накладные которых подлежат безусловной регистрации.
Источник: https://censor.net/n3208295
15.07.2020 17:20 Ответить
Не совсем так. Вы может и добропорядочный плательщик.
Но если Вас заподозрить и заблокировать - можно с Вас выжать денежку,
плевать что порядочный. Но Вы нашли дырку в системе, и Вас не доили
сверх того, что Вы должны платить по Закону. И это конечно дыра, ее закрыли.
Теперь все норм - можно любого подозревать в чем угодно, и сначала наказать на деньги,
после уже разбираться (или не разбираться, бо наказывать выгодно, плевать за что)
15.07.2020 17:55 Ответить
один вопрос - где эти все офулиарды спасенных гривен? шото прошли они мимо бюджета...
15.07.2020 17:02 Ответить
Как говорил "бородатая бабушка" - там где вы учились,я там преподавал! Толи еще будет...ой-ой-ой!
15.07.2020 17:03 Ответить
Эге, да эти охранники воруют больше воров...
15.07.2020 17:11 Ответить
Що не кажи, а взнати куди йшли гроші для нормального адміністратора зовсім просто. Але схему розкрили, а куди пішли гроші - таємниця. От коли б там був задіяний Порошенко - то вже смерділо б від ЗЕ-ків на всю планету.
15.07.2020 17:15 Ответить
Как можно вообще, деньги доверять этим рахитам?
15.07.2020 17:25 Ответить
где уголовное производство?
15.07.2020 17:56 Ответить
"за год бюджет страны терял 24 миллиарда, которые можно было бы потратить на социальные нужды" (читай "рассовать по карманам")
15.07.2020 18:40 Ответить
НЕхай вішає лапшу ЗЕбілам. В податковій копійка не може пропасти, мільярди перевіряють вручну. Мені через 3 роки недоїмку чи пеню 0,75 грн знайшли по земельному податку за город, бо заплатив на день пізніше
15.07.2020 22:51 Ответить
а что мешает пересчитать и начислить потерянное бабло? - потраченный откат? почему-то когда банкомат вместо условных купюр по 100 выдает 500 - банк, вдруг, пересчитывает бабло после расследования... и даже успешно судится.
15.07.2020 23:19 Ответить
Какую-то лапшу нам тут вешают... Если ошибешься с налогами копеечно, то тебе их обязательно доначислят, еще и пеню насчитают (правда никогда сами не подскажут, что ошибся, ждут всегда чтоб пеню побольше насчитать. Сервисмены 3.14...). А тут что-то плетут про техническую ошибку... Кто сел? С кого взыскали?
Сдается мне просто кому-то не будут возмещать НДС, хотя должны или еще каие-то мутки, как обычно...
16.07.2020 00:32 Ответить
 
 