Украина теряла 2 млрд грн в месяц из-за технической ошибки, которой воспользовались мошенники, - замглавы ГНС Олейников

В начале июля Украину всколыхнул громкий финансовый скандал: в результате аудита была выявлена мошенническая схема, по которой государство ежемесячно недополучало 2 миллиарда гривен.

То есть за год бюджет страны терял 24 миллиарда, которые можно было бы потратить на социальные нужды. По данным следствия, в схеме были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица Государственной фискальной службы и транзитно-конвертационные группы. Об этом сообщает издание "Факты", передает Delo.ua.

Государственная налоговая служба отчиталась, что совместно с Министерством цифровой трансформации и Службой безопасности Украины самую крупную мошенническую схему в истории нашей страны заблокировали, а за последние два месяца дополнительно получили в бюджет около 9 миллиардов гривен.

На вопрос, что именно позволяло мошенникам обогащаться за счет государства, удалось ли обнаружить ту самую "налоговую дыру" и какие дополнительные документы были приняты, чтобы исключить подобные схемы в дальнейшем, заместитель главы ГНС Евгений Олейников ответил на брифинге, который состоялся сегодня, 14 июля, в информационном агентстве "Укринформ": "То, что мы обнаружили, имело не нормативный, а технический характер. Была проблема некорректной работы системы электронного администрирования, которая позволяла лицам, осведомленным в ошибке алгоритма, использовать его таким образом, чтобы система их идентифицировала как абсолютно добропорядочных плательщиков, налоговые накладные которых подлежат безусловной регистрации. Эта ошибка была выявлена с помощью сотрудников СБУ, коллег из Минцифры и была ликвидирована. Полтора месяца мы видим результат".

Кто допустил эту погрешность, благодаря которой налоговые накладные вообще не проверялись и через систему налоговой за минуту могли проводиться накладные на несколько миллиардов гривен, обогащая махинаторов, Олейников не уточнил.

Но он не стал скрывать, что полностью победить схемы уклонения от налогов пока невозможно.

"Вопрос состоит не только в их объемах. У нас идет дискуссия с разными экспертами насчет СМКОР, я привожу в пример отмену ограничения скорости на дороге. В чем проблема быстрой езды самой по себе? Она как-то мешает? Нет. Проблема состоит в тех рисках, которые она несет. Точно также и СМКОР, только здесь налоговые риски. Любая система мониторинга не может исключить уклонения от оплаты налогов. Но она способна снизить эти риски, а также уровень теневой экономики", - сказал Евгений Олейников.

А пока с недобросовестными налогоплательщиками будут бороться с помощью постановления № 1165, принятого еще правительством Гончарука 11 декабря 2019 года, "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". На сегодняшний день изменения в него не вносились. Поэтому в любой непонятной ситуации будут блокироваться электронные накладные. Предприниматели бьют тревогу, ведь это может негативно сказаться на бизнесе, который и так переживает не лучшие времена в связи с кризисом, отмечается в материале "Фактов".

"То есть ГНС намерена усилить контроль и еще больше затянуть налоговый ремень на шее бизнеса и простых украинцев вместо того, чтобы проработать четкие прозрачные механизмы, исключить коррупционные схемы с пресловутым ПДВ, за счет которого и наживаются мошенники, грабя государство", - резюмируют "Факты".