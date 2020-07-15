Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором. ДОКУМЕНТ

Объяснить обществу, что такое "та сторона" и почему президент Зеленский избегает называть Россию агрессором - с таким обращением к Офису президента обратился народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Обращение политик опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля 2020 г. российско-террористические войска из засады обстреляли группу украинских военных, которые совместно с медиками в соответствии с нормами международного гуманитарного права проводили эвакуацию тела погибшего украинского военного в районе населенного пункта Зайцево. В результате коварного обстрела погиб медицинский работник. Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский почти сутки не давал реакции на это преступление. Только после возмущения общества на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилось сообщение под заголовком "По заданию Главы государства Главнокомандующий ВСУ и заместитель руководителя Офиса Президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе Зайцево, в котором было указано, что главнокомандующий "держит под личным контролем ситуацию", - говорится в обращении.

"Год и два месяца Владимир Зеленский занимает пост Президента Украины. Все это время в своих публичных выступлениях он всячески избегает конкретики и четкости в высказываниях, касающихся российско-украинской войны, которая уносит жизни защитников Украины. "Та сторона", "незаконные формирования", "мир в глазах Путина" - все эти размытые и неконкретные формулировки накладываются на неспособность четко ответить на вопрос "Кто напал на Украину и ведет войну против нашего государства?" и разрушают международную коалицию в поддержку Украины. Даже это вопиющее нарушение договоренностей, результатом которого стала гибель медика и ранения военных, не помогло Президенту отойти от абстрактных формулировок "та сторона", "незаконные формирования", "другую сторону линии фронта" и не заставили Зеленского назвать Россию агрессором и оккупантом ", - констатирует Арьев.

"Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое "та сторона" и ответить на другие вопросы моего обращения. Ответ опубликую ", - прокомментировал народный депутат свое обращение.

