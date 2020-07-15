РУС
18 895 174

Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором. ДОКУМЕНТ

Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое

Объяснить обществу, что такое "та сторона" и почему президент Зеленский избегает называть Россию агрессором - с таким обращением к Офису президента обратился народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Обращение политик опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля 2020 г. российско-террористические войска из засады обстреляли группу украинских военных, которые совместно с медиками в соответствии с нормами международного гуманитарного права проводили эвакуацию тела погибшего украинского военного в районе населенного пункта Зайцево. В результате коварного обстрела погиб медицинский работник. Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский почти сутки не давал реакции на это преступление. Только после возмущения общества на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилось сообщение под заголовком "По заданию Главы государства Главнокомандующий ВСУ и заместитель руководителя Офиса Президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе Зайцево, в котором было указано, что главнокомандующий "держит под личным контролем ситуацию", - говорится в обращении.

Читайте: Зеленский о гибели военного медика в зоне ООС: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство

"Год и два месяца Владимир Зеленский занимает пост Президента Украины. Все это время в своих публичных выступлениях он всячески избегает конкретики и четкости в высказываниях, касающихся российско-украинской войны, которая уносит жизни защитников Украины. "Та сторона", "незаконные формирования", "мир в глазах Путина" - все эти размытые и неконкретные формулировки накладываются на неспособность четко ответить на вопрос "Кто напал на Украину и ведет войну против нашего государства?" и разрушают международную коалицию в поддержку Украины. Даже это вопиющее нарушение договоренностей, результатом которого стала гибель медика и ранения военных, не помогло Президенту отойти от абстрактных формулировок "та сторона", "незаконные формирования", "другую сторону линии фронта" и не заставили Зеленского назвать Россию агрессором и оккупантом ", - констатирует Арьев.

"Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое "та сторона" и ответить на другие вопросы моего обращения. Ответ опубликую ", - прокомментировал народный депутат свое обращение.

Также читайте: Украина продала 500 тонн медицинских масок за границу перед карантином, - Арьев

Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое та сторона и является ли Россия агрессором 01
Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое та сторона и является ли Россия агрессором 02

Автор: 

Арьев Владимир (663) Зеленский Владимир (21680) Европейская Солидарность (1076) Офис Президента (1821)
Топ комментарии
+62
Арьев обратился к Зеленскому: Требует объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором - Цензор.НЕТ 7246
15.07.2020 16:41 Ответить
+54
Сейчас Зелю снова переклинит на пару дней. Нельзя же так с тонкой душой шута горохового.
15.07.2020 16:42 Ответить
+53
Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором - Цензор.НЕТ 7144
15.07.2020 16:51 Ответить
Арьев думает, что "та сторона" это США или Германия? В отличии от него Зеленский не идиот).
15.07.2020 16:58 Ответить
А евреи никогда прямо не отвечают. Кабы чего не вышло.
15.07.2020 17:00 Ответить
Можливо, ти помилився.... Бо підвязався пояснювати одному такому єврею, напічканому Г+Г
15.07.2020 17:05 Ответить
Более того в ЕС никто не осмеливается говорить , что это Россия .... а Арьев действительно болван, пока не признано судом, президент не имеет права так говорить.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:16 Ответить
зебил, то что ты тупой - это понятно))
иначе бы знало - и Порох, и ЕС - ВСЕГДА говорят о рашке как об агрессоре)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42731853

или тебе в лахте об этом не сказали - и ты зашкварилось))
15.07.2020 17:23 Ответить
Покажи мне где ЕС или НАТО ОФИЦИАЛЬНО говорит, что это сделала Россия ... а бла-бла это сколько угодно, и Пепа говорил и Зеля говорил, но болвану Арьеву захотелось лично услышать
15.07.2020 17:37 Ответить
еще раз ткнём кацапа https://censor.net/user/454222 в факты:
https://lb.ua/news/2018/07/13/402754_poroshenko_rossiya_agressor.html

Порошенко: Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах Саммита НАТО
Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель дал интервью телеканалу France 24. Во время разговора с французскими журналистами он рассказал, что на Востоке Украины идет война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают гибнуть украинские военные и мирные жители.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт. Это реальная горячая война из-за российской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - подчеркнул Порошенко.
15.07.2020 17:24 Ответить
На словах у Порошенко Россия агрессор, тут не поспоришь.
А https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html чью сталь закупала "Ленинская кузня" в 2016?
Для кого Порошенко восстанавливал https://censor.net/video_news/452590
Да много еще чего из реальных дел Порошенко припоминается в "священной" войне "святого".
15.07.2020 20:23 Ответить
"ЧЕТКИЙ СИГНАЛ РОССИИ-АГРЕССОРУ": ПОРОШЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ СЕНАТ США ЗА ПРИНЯТИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"
18.12.2019 08:46
Решение Сената США уже прокомментировал пятый президент Украины Петр Порошенко.
На своей странице в Facebook он написал: "Благодарен нашим американским друзьям за четкий сигнал российскому агрессору! Сенат США одобрил оборонный бюджет с целевыми санкциями против "Северного потока-2".
15.07.2020 17:26 Ответить
Повесьте у зебилёныша эту карту:
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 4489
15.07.2020 17:00 Ответить
Наконец-то этот вопрос поднят на официальном уровне. Ибо "та сторона" - это когда,
@ZelenskyyUa, ты будешь раскручивать свой цуцванг между женой и Мендель, а в войне двух государств всегда называется враг, даже если тебе хочется от страха насрать в штаны.
15.07.2020 17:02 Ответить
Просто у нас президент якийсь потойбічний.
15.07.2020 21:22 Ответить
Что то требовать он может только у своей жены.
15.07.2020 17:02 Ответить
Вы не на россее. У нас согласно закону народный депутат может направлять запросы как преЗеденту, так и заменяющему ему Ермаку.
15.07.2020 17:06 Ответить
* заменяющему его
15.07.2020 17:07 Ответить
кацап, снова ты зашкварился) Украина - не твоя рашка с порядками х*уйла)
15.07.2020 17:27 Ответить
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 6912
15.07.2020 17:02 Ответить
тоді треба зеленого переконати в тому, що рашку ось-ось захопить Китай і всім тім, хто буде в той час на рашці, китайці будуть вставляти мотигу прямо в жопу.
зелений повинен одразу протрезвіти.
15.07.2020 17:08 Ответить
Зе ждет очередного обмена, поэтому законный месяц на ответ использует по полной!
15.07.2020 17:05 Ответить
Ну, в конкретному випадку - Ар'єв звернувся до Єрмака; і тому термін відповідді тут - 5 днів...
15.07.2020 17:06 Ответить
Ти знову проявляєш свою 73/43%зебільну суть Хоча в мене, в кондуїті записано: https://censor.net/user/223869 провокатор-касап. Скоріш за все.
15.07.2020 17:31 Ответить
зеЛя ссыкливый чмырь!
15.07.2020 17:09 Ответить
русс. страна від сторона, в сторонє, на окраінє.
15.07.2020 17:09 Ответить
и забыл спросить- крым наш?
15.07.2020 17:11 Ответить
Тоже интересно, та сторона это где?
15.07.2020 17:11 Ответить
"Гегемония США, агрессия, экспансия..." (Из речи представителя Северной Кореи на заседании ООН в 2014 году при обсуждении вопроса о Крыме)
15.07.2020 18:01 Ответить
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 7604

...
15.07.2020 17:18 Ответить
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и дерьмака, которые не желают понять: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
15.07.2020 17:20 Ответить
Так почему Моника боится назвать московию агрессором и оккупантом? Кстати, а ты сможешь?
15.07.2020 17:31 Ответить
ти навіть не запитуєш зебіла, якої свіжості в нього Г+Г в черепку... А це також важливо
15.07.2020 17:34 Ответить
Навiщо? Якще воно не може вiдповiсти на прости запитання, то воно е москалем.
15.07.2020 17:38 Ответить
Ти просто кацапський троль,причому дуже брехливий і дурний.
15.07.2020 17:41 Ответить
Насчет поздравляшек и обнимашек.
Тут одна девушка в ютубе показала, как работает программа по имитации голосов.
Её там хвалили голосами Лукашенко, Путина и Зеленского.
Оказывается, уже давно существует компьютерная программа, позволяющая сымитировать голос любого человека, поэтому, думаю, не стоит все эти записи принимать за чистую монету.
Девушка этот эксперимент провела за обыкновенным домашним компьютером, значит на более сложной технике создать всякие разговоры всяких людей, так что от подлинных не отличишь, вообще не проблема.
15.07.2020 17:50 Ответить
Я так і не зрозумів із їхньої віповіді : " По заданию Главы государства Главнокомандующий ВСУ и заместитель руководителя Офиса Президента отправились на ДонбассИсточник:
15.07.2020 17:21 Ответить
А хто у нас є Головнокомандуючий ЗСУ? не Зеленський часом?
15.07.2020 17:32 Ответить
Він Верховний...
15.07.2020 17:45 Ответить
Ар'єв вимагає від Зеленського пояснити, що таке "та сторона" і чи є Росія агресором - Цензор.НЕТ 5730
15.07.2020 17:22 Ответить
В "десятку"! А хоч капля сорому буде? Як не як вже 42 роки і не лох.
15.07.2020 18:19 Ответить
Уверовал в потусторонние силы под действиемнаркоты.
15.07.2020 17:22 Ответить
Зеленский не может говорить про врага и чей Крым. Иначе его посадят при очередном заглядывании пуйлу в карий глаз.
15.07.2020 17:23 Ответить
"13 июля 2020 г. российско-террористические войска из засады обстреляли группу украинских военных, которые совместно с медиками в соответствии с нормами международного гуманитарного права проводили эвакуацию тела погибшего украинского военного в районе населенного пункта Зайцево. В результате коварного обстрела погиб медицинский работник. ...
Только не российско-террористические войска, а российско-ФАШИСТСКИЕ войска.Только фашисты стреляют в Красный крест
15.07.2020 17:25 Ответить
Спорим, не дождемся ответа на эти очень правильные вопросы? И Арьев ничего с этим поделать не сможет, ибо закон! "Обязаны ответить в 10-и дневный срок". А если не ответят, то что? То ничего.
15.07.2020 17:25 Ответить
Шуму наробить в верховній рад,і в ЗМІ, скрізь де можливо в інтернеті . Відгепати фейсом об коліно було б дієвіше та нажаль не вийде.
15.07.2020 20:41 Ответить
как наивно полагает Зеленский, он "мудро" не называет вещи своими именами, потому что товарищи из кремля обидятся..и вообще скоро всё кончится, ибо все войны рано или поздно заканчиваются и проче-и прочее...возможно, он был бы прав в 15 год...ну может ещё в 16...теперь уже очевидно, что война будет идти до полного уничтожения одной из сторон...ну если, конечно, паРашку не сметёт тунгусский метеорит № 2..но такое бывает раз в 100 тыс. лет минимум
15.07.2020 17:27 Ответить
"Та сторона" - это конечно залет и зашквар. Так не далеко и до "жму руку", "обнимаю"
15.07.2020 17:31 Ответить
"посмотрю в глаза", "прекратить стрелять" та "сойдемся где-то посредине" - вже було.
15.07.2020 17:35 Ответить
это ты про Вальцмана? Так он же брата убил и нажился на кроаи в 86 раз... это - такие же доказанные факты, как пленки с обнимашками с ******, предоставленные неунывающим агентом-комитетчиком, служителем ГэБни, коллегой вовки-*****... ты, наверное, и в гундяева веришь, слопатоед винторогий
15.07.2020 17:58 Ответить
те на той стороне.
15.07.2020 17:40 Ответить
Та да) Ещё должен ответить , чей Крым. Три правильных ответа дают все шансы стать кем угодно в стране) Если бы Мюллер знал хитрости Арьева, то спалил бы Штирлица на Сталин -*****.)
15.07.2020 17:58 Ответить
"та сторона" - это кацапстан, "на той стороне" - кацапы соответственно, чего к словам придрались-то?
15.07.2020 17:59 Ответить
нехай бубочка кажуть...
15.07.2020 18:10 Ответить
так шо теперь, голову в песок??? Вы лидера себе выбрали или говно на пплочке? Так и будет шут гороховый жопой вилять, как бандерлог перед удавом Каа? Вот и хочу услышать однозначные дефиниции: так, мол, и так, дамбасню поддерживает ********** лаптестан, более известный как расия... поддерживает живой силой и техникой, подлостью и вероломством, присущим руской срани. Вот ответ лидера страны, на востоке которой ***** распплило пожар войны... а не "та сторона"... привык, ****, иносказательно называть поставщиков кокаина, говно зеленое..
15.07.2020 18:30 Ответить
Это ты на той стороне?
15.07.2020 18:17 Ответить
Так война с рашкой или с "той стороной"?
15.07.2020 18:28 Ответить
Судя по всему Зеленский боится - боится быть объявленным "бендерофцем" в рашке, боится получить по попе за радикальные изменения в отношениях с рашкой от "западных партнеров", ну и канешна боится разобидиться со своим старым товарищем Сивохой, который как никто лучше знает, что любо "народу Лугандонии".
15.07.2020 18:35 Ответить
Воно ж саме з тої сторони»»
15.07.2020 19:12 Ответить
Хороший и правильный троллинг Зеленского.
Это не безобидные шуточки его бывших коллег из 95 квартала, напоминающие рыбок Гарра Руфа.
15.07.2020 19:37 Ответить
ого как за мошонку потянул.
15.07.2020 20:00 Ответить
Скажу простые слова: если Верховный не может назвать вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ -КАЦАПИЯ АГРЕССОР, то, что мы можем сказать про простых ребят солдат, офицеров младшего и высшего состава? Против кого и ЗАЧЕМ мы там гибнем? Где мотивация и боевой дух? А его мало, очень мало, особенно после того, как дать ответку нужно на свой страх и риск принять решение! Я кадровый офицер 26 лет в армии служу в КОС на войне с января 2015, я - увольняюсь (и знаю таких очень много) при этом клоуне служить не буду!!! Но остаюсь в резерве! Надеюсь,что то поменяется и я призовусь обратно!
15.07.2020 20:48 Ответить
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
15.07.2020 20:58 Ответить
НЕ вважайте ЗЕПРЕЗЕдента "дибілом, валянком, тупим при удурком, клоуном". Більше року дрочити на раху, сосати у путіна і не зрозуміти що ніякий мир оркам-дамбаситам і маскалям з кацапстану непотрібен, це ким треба бути ? Навіть з почуття власного его , якогось честолюбства, коли ворог принижує керовану тобою державу, прямо івідкрито плює і сере на твої ініціативи, вже поміняв би пластинку, і сказав що раха агресор. Він не те що не презедент він навіть не мужчина. Одним словом, нема з ким край боронити
15.07.2020 22:42 Ответить
та сторона - это зазеркалье
16.07.2020 00:00 Ответить
Я не розумію Ар*єва, як він не додумався?. "Та сторона" - це піндоси, бо вони не купують шедевр світу "свати". А ще "кварталівці" з кривими... знімають кіно за кошти московії. Що за дурні питання?
16.07.2020 08:58 Ответить
А этот хитрожопый еврей зеленский никогда не скажет, что россия страна агрессор !Иначе его бизнесу в россии прийдёт полный и окончательный пиз....дец! как шоколадной фабрике в Липецке!! Где он ещё "заработает" себе на скромную жизнь.А вообще он большой, большой трус!!
16.07.2020 17:39 Ответить
