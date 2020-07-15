Арьев требует от Зеленского объяснить, что такое "та сторона" и является ли Россия агрессором. ДОКУМЕНТ
Объяснить обществу, что такое "та сторона" и почему президент Зеленский избегает называть Россию агрессором - с таким обращением к Офису президента обратился народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.
Обращение политик опубликовал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"13 июля 2020 г. российско-террористические войска из засады обстреляли группу украинских военных, которые совместно с медиками в соответствии с нормами международного гуманитарного права проводили эвакуацию тела погибшего украинского военного в районе населенного пункта Зайцево. В результате коварного обстрела погиб медицинский работник. Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский почти сутки не давал реакции на это преступление. Только после возмущения общества на сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилось сообщение под заголовком "По заданию Главы государства Главнокомандующий ВСУ и заместитель руководителя Офиса Президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе Зайцево, в котором было указано, что главнокомандующий "держит под личным контролем ситуацию", - говорится в обращении.
"Год и два месяца Владимир Зеленский занимает пост Президента Украины. Все это время в своих публичных выступлениях он всячески избегает конкретики и четкости в высказываниях, касающихся российско-украинской войны, которая уносит жизни защитников Украины. "Та сторона", "незаконные формирования", "мир в глазах Путина" - все эти размытые и неконкретные формулировки накладываются на неспособность четко ответить на вопрос "Кто напал на Украину и ведет войну против нашего государства?" и разрушают международную коалицию в поддержку Украины. Даже это вопиющее нарушение договоренностей, результатом которого стала гибель медика и ранения военных, не помогло Президенту отойти от абстрактных формулировок "та сторона", "незаконные формирования", "другую сторону линии фронта" и не заставили Зеленского назвать Россию агрессором и оккупантом ", - констатирует Арьев.
"Все эти танцы с бубнами вокруг терминологии Зеленского и его офиса надо заканчивать. Язык у них не поворачивается назвать Россию врагом и агрессором? Решили использовать обходные фразы, чтобы не называть вещи своими именами? Хорошо. Придется объяснить - что такое "та сторона" и ответить на другие вопросы моего обращения. Ответ опубликую ", - прокомментировал народный депутат свое обращение.
иначе бы знало - и Порох, и ЕС - ВСЕГДА говорят о рашке как об агрессоре)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-42731853
или тебе в лахте об этом не сказали - и ты зашкварилось))
https://lb.ua/news/2018/07/13/402754_poroshenko_rossiya_agressor.html
Порошенко: Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах Саммита НАТО
Президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель дал интервью телеканалу France 24. Во время разговора с французскими журналистами он рассказал, что на Востоке Украины идет война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают гибнуть украинские военные и мирные жители.
Об этом сообщается на сайте президента.
"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт. Это реальная горячая война из-за российской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - подчеркнул Порошенко.
А https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html чью сталь закупала "Ленинская кузня" в 2016?
Для кого Порошенко восстанавливал https://censor.net/video_news/452590
Да много еще чего из реальных дел Порошенко припоминается в "священной" войне "святого".
18.12.2019 08:46
Решение Сената США уже прокомментировал пятый президент Украины Петр Порошенко.
На своей странице в Facebook он написал: "Благодарен нашим американским друзьям за четкий сигнал российскому агрессору! Сенат США одобрил оборонный бюджет с целевыми санкциями против "Северного потока-2".
@ZelenskyyUa, ты будешь раскручивать свой цуцванг между женой и Мендель, а в войне двух государств всегда называется враг, даже если тебе хочется от страха насрать в штаны.
зелений повинен одразу протрезвіти.
...
Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
Тут одна девушка в ютубе показала, как работает программа по имитации голосов.
Её там хвалили голосами Лукашенко, Путина и Зеленского.
Оказывается, уже давно существует компьютерная программа, позволяющая сымитировать голос любого человека, поэтому, думаю, не стоит все эти записи принимать за чистую монету.
Девушка этот эксперимент провела за обыкновенным домашним компьютером, значит на более сложной технике создать всякие разговоры всяких людей, так что от подлинных не отличишь, вообще не проблема.
Только не российско-террористические войска, а российско-ФАШИСТСКИЕ войска.Только фашисты стреляют в Красный крест
Это не безобидные шуточки его бывших коллег из 95 квартала, напоминающие рыбок Гарра Руфа.