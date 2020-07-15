ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси: "Не пригласили"

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) впервые не пришлет наблюдателей на президентские выборы в Беларуси.

В заявлении организации поясняется, что ОБСЕ не получила официального приглашения от властей Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

В то же время директор БДИПЧ выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что потенциальных кандидатов в президенты запугивали, а оппозиционных активистов арестовывали.

"Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для проведения подлинно демократических выборов", - сказала она.

