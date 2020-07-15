РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5541 посетитель онлайн
Новости
2 027 17

ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси: "Не пригласили"

ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси:

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) впервые не пришлет наблюдателей на президентские выборы в Беларуси.

В заявлении организации поясняется, что ОБСЕ не получила официального приглашения от властей Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", - заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

В то же время директор БДИПЧ выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что потенциальных кандидатов в президенты запугивали, а оппозиционных активистов арестовывали.

"Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для проведения подлинно демократических выборов", - сказала она.

Смотрите также: Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Беларусь (7976) выборы (24776) ОБСЕ (4897)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А пригласили бы, то толк от вас был бы такой же, как и на Донбассе. Никакой.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:49 Ответить
+5
В Беларуси нет выборов .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:50 Ответить
+5
Уже всем и так ясно, что узурпатор и диктатор. Зачем деньги тратить на наблюдателей.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А пригласили бы, то толк от вас был бы такой же, как и на Донбассе. Никакой.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:49 Ответить
В Беларуси нет выборов .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:50 Ответить
Уже всем и так ясно, что узурпатор и диктатор. Зачем деньги тратить на наблюдателей.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:50 Ответить
😁 зачєм попусту тєрять целий виходной дєнь?
показать весь комментарий
15.07.2020 16:52 Ответить
Таракан реально страх потерял, мало того что не допустил основных конкурентов так еще и запретил наблюдателей пускать чтоб уж наверняка победить.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:53 Ответить
Зато в городах чистенько, и дороги хорошие. А выборы и права, то такое...
Именно так говорят наши ватники и совкодрочеры.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:07 Ответить
Но переезжать туда не хотят. А вот в Польшу, Германию, или Литву - с удовольствием
показать весь комментарий
15.07.2020 17:10 Ответить
Зате у Білорусі медицина безоплатна і немає корупції. У них з Президентом Лукашенком зараз краще, ніж в Україні, Росії і навіть у Польщі. ОБСЄ там нічого робити.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:41 Ответить
Ось і класичний приклад совкодрочера.
Навіщо мені безкоштовна медецина/освіта/коммуналка?
Не потрібно не мні, ні жодній адекватній людині. Дайте можливість добре заробляти, і не потрібно нічого безкоштовного.
А спрводу корупції, ви дуже помиляєтесь. З України здається, шо не має корупції тільки тому, що ніхто про неї не говорить.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:46 Ответить
А зачем наблюдать за региональными , местными выборами гауляйтера кремля по белорусской провинции....Лукашенко уже сегодня можно поздравлять с высоким постом путинского наместника в Минске.... Беларуси - конец, белорусской автономии ПаРаши быть теперь западной окраиной ПаРаши....
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
Имитационная демократия она такая...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
Вот будет хохма если эти выборы не признают легитимными в ЕС.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:56 Ответить
Думаю что признают. Не захотят создавать напряженность в отношениях. Бацька с точки зрения ЕС шото типа мягкого либерального диктатора.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:12 Ответить
Признають. Для ЄС краще такий союзник, як Білорусь. Їм головне прозорість політики і економіки, стабільність фінансової системи і курс на Захід. Все це у Білорусі є. А узурпатор, чи ні -- це внутрішня справа.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:48 Ответить
Це так жартують у 95 кварталі?
показать весь комментарий
15.07.2020 18:51 Ответить
ОБСЕ расписывается что на них всем начхать и они на фиг никому не нужны .
показать весь комментарий
15.07.2020 16:58 Ответить
Так думаешь только ты.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:11 Ответить
 
 