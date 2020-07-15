Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа". В парламенте за кандидатуру рассчитывают проголосовать на этой неделе.

об этом сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На заседании фракции будет присутствовать глава государства. В то же время пока неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на фракции

"В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.

Вторая часть заседания будет посвящена выбору кандидата на пост городского главы Киева.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

