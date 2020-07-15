РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5541 посетитель онлайн
Новости
3 118 25

Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук

Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа". В парламенте за кандидатуру рассчитывают проголосовать на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На заседании фракции будет присутствовать глава государства. В то же время пока неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на фракции

"В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.

Вторая часть заседания будет посвящена выбору кандидата на пост городского главы Киева.

Также читайте: Зеленский пообещал главе МВФ Георгиевой назначить главой НБУ "независимого технократа"

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представление на назначение Уруского вице-премьером опять внесут в Раду в случае положительного решения фракции "Слуги народа", - нардеп Кравчук

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) НБУ (4843) Кравчук Евгения (368)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Новый глава НБУ:
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7530
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
+18
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1328
показать весь комментарий
15.07.2020 16:57 Ответить
+17
он!. нет?!.. по лицу видно, что профессионал!
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 5078
показать весь комментарий
15.07.2020 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новый глава НБУ:
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7530
показать весь комментарий
15.07.2020 16:54 Ответить
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1067
показать весь комментарий
15.07.2020 16:55 Ответить
то есть не кандидата, а сразу главу? совсем без палева...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:56 Ответить
он!. нет?!.. по лицу видно, что профессионал!
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 5078
показать весь комментарий
15.07.2020 16:57 Ответить
Технократ...😃
показать весь комментарий
15.07.2020 17:06 Ответить
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 1328
показать весь комментарий
15.07.2020 16:57 Ответить
да и нахрен не нужен...
показать весь комментарий
15.07.2020 18:11 Ответить
ну а шо делать:ща фсё так дорого...

Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7307
показать весь комментарий
15.07.2020 16:58 Ответить
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4960
показать весь комментарий
15.07.2020 16:58 Ответить
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6282
показать весь комментарий
15.07.2020 16:59 Ответить
Как выберут МВФ пришлет на переговоры своего представителя
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 2612
показать весь комментарий
15.07.2020 17:01 Ответить
Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6533
показать весь комментарий
15.07.2020 17:04 Ответить
У всіх випадках зебіли хочуть поставити на посади своїх непрофесійних корупціонерів.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:08 Ответить
Ну, ты потолок, поставят УЗГОДЖЕННЫМ с валютным фондом, с друзяками Пэтрухи. Так что охолонь и почухай фаберже.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:37 Ответить
Лєнка, чи лисий???
показать весь комментарий
15.07.2020 17:15 Ответить
Юзик
показать весь комментарий
15.07.2020 17:20 Ответить
Юзіку нізя - він «кривбас» готує до Лиги Чемпіонів...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:23 Ответить
Голосування за нового голову Національного банку України заплановане у Верховній Раді на 17 липня. Проте за кого доведеться голосувати депутатам - досі невідомо. Експерти вважають, що нардепам запропонують "темну конячку без темних плям в біографії". Бо: зняти Смолія з-за допомогою мертвечуків, беніних тюльчиних і замайбахів, а також олігархічних дверей зебільним та слугам уродів, кловану було легко; а от кого признчити... чи будуть голоси... Явно, за відому фігуру - не буде. Так, навіть за Данилишина не будуть голосувати "соросята", яких повно в слугах уродів; а також справді (нечислені, щоправда) патріотичні фігури з СН, як Лерос, Потураєв, Чернєв,...

Втім, https://business.ua/news/10743-zelenskij-rozglyadae-9-kandidativ-na-golovu-nbu-shcho-pro-nikh-vidomo почитате цікаву статтю з цього приводу .
показать весь комментарий
15.07.2020 17:19 Ответить
Зараз ще на НАБУ посадить 100-відсотково свою людину, на САП і, - безвіз помахає нам хвостиком...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:19 Ответить
кассира 95 квартала
показать весь комментарий
15.07.2020 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Александр Барыкин | Программа телепередач на завтра
показать весь комментарий
15.07.2020 17:31 Ответить
Будет очередной лохотронщик -- создатель пирамида по типу Мавроди.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:48 Ответить
Наиболее вероятным кандидатом (в свете последних тенденций) будет человек ответственный за печатанье плакатов "95 Квартала"
показать весь комментарий
15.07.2020 23:42 Ответить
 
 