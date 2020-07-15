Военная прокуратура должна оставаться стопроцентно, но нужно правильно организовать ее деятельность, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена в необходимости функционирования военной прокуратуры как специализированной, но подчеркивает важность организации ее работы, в том числе территориально.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Венедиктова заявила в ходе выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Думаю, что военные прокуратуры могут давать хороший КПД, но необходимо взвешенно подойти к организации их деятельности. То есть, как специализированная прокуратура (военная) должна оставаться стопроцентно", - отметила генпрокурор.

"По закону после открытия областных прокуратур (в контексте реформирования органов прокуратуры. - Ред.) необходимо что-то делать с военными прокуратурами. Просто формально подойти к этому вопросу нельзя… у нас есть 7 территориальных управлений Государственного бюро расследований, к ним "привязаны" прокуратуры. Военные прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 75% производств ГБР. Поэтому если мы оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас, будет сложно с точки зрения сотрудничества с ГБР", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что необходимо понимать, как размещать военные прокуратуры.

"Привязываться ли нам к будущей реформе по децентрализации, или к судам, или к размещению правоохранительных органов. ... Вопрос у нас в разработке. Думаю, что к сентябрю мы уже выйдем с результатом, и он будет взвешенным", - подытожила Венедиктова.

