Новости
Военная прокуратура должна оставаться стопроцентно, но нужно правильно организовать ее деятельность, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена в необходимости функционирования военной прокуратуры как специализированной, но подчеркивает важность организации ее работы, в том числе территориально.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Венедиктова заявила в ходе выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Думаю, что военные прокуратуры могут давать хороший КПД, но необходимо взвешенно подойти к организации их деятельности. То есть, как специализированная прокуратура (военная) должна оставаться стопроцентно", - отметила генпрокурор.

"По закону после открытия областных прокуратур (в контексте реформирования органов прокуратуры. - Ред.) необходимо что-то делать с военными прокуратурами. Просто формально подойти к этому вопросу нельзя… у нас есть 7 территориальных управлений Государственного бюро расследований, к ним "привязаны" прокуратуры. Военные прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 75% производств ГБР. Поэтому если мы оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас, будет сложно с точки зрения сотрудничества с ГБР", - добавила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что необходимо понимать, как размещать военные прокуратуры.

"Привязываться ли нам к будущей реформе по децентрализации, или к судам, или к размещению правоохранительных органов. ... Вопрос у нас в разработке. Думаю, что к сентябрю мы уже выйдем с результатом, и он будет взвешенным", - подытожила Венедиктова.

Топ комментарии
+19
в устах венедиктовой слово "правильно" уже звучит настораживающе (и...мерзко)
15.07.2020 17:29 Ответить
+5
"Правильно организовать" это у них начать ещё с десяток уголовных производств против Порошенко и неугодных патриотов.
15.07.2020 17:33 Ответить
+5
Обосруться в судах, как и по всем прочим резонансным делам.
15.07.2020 17:35 Ответить
"Военные прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 75% производств ГБР.
А 25% расследуют дело о клистронах...
15.07.2020 17:28 Ответить
15.07.2020 17:29 Ответить
Що там зі справою Шеремета?
15.07.2020 17:32 Ответить
15.07.2020 17:35 Ответить
Одні скарги прокуратури на адвокатів.
15.07.2020 17:57 Ответить
15.07.2020 17:33 Ответить
Так вроді і військова прокуратура ще тільки не порушувала таких справ, тому і необхідно організувати відповідну роботу.
15.07.2020 18:00 Ответить
"Правильно" - это не по закону, а так как начальство приказало.
15.07.2020 17:34 Ответить
необходимо что-то делать
Фраза недалекой обывательницы. Свидетельство непрофессионализма топ-прокураторши.
15.07.2020 17:34 Ответить
Не тебе решать мразь..вынырнула из не откуда..туда и сгинешь...
15.07.2020 17:36 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/rada-likvidirovala-********-prokuraturu-i-sozdala-ofis-genprokurora-chto-izmenit-prinyatyy-zakon-1413675.html Рада (монобольшинство) ликвидировала военную прокуратуру и создала офис генпрокурора.
19 сент. 2019 г.

Уявляю, кого вона планує туди прилаштувати на роботу.
15.07.2020 17:36 Ответить
И кто будет организовывать? Безграмотная и безтолковая Венедиктова?
15.07.2020 17:36 Ответить
До того ж "зашкварена" на "липі" по запобіжному заході відносно Порошенка
15.07.2020 18:06 Ответить
"...правильно" - это как скажет закон или хозяин?
15.07.2020 17:41 Ответить
В устах Венедиктовой это звучит так: "организовать по-приколу", "100% КПД для правильных пацанов", "любые сложности решаются через кассу ЗЕ-партии", "взвешенный результат - аукцион для заинтересованных лиц".
15.07.2020 17:45 Ответить
Прокуратура и военная в том числе , сбу, мвд, суды, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ ***** полностью до ФУНДАМЕНТА !!! И только потом начинать чет там строить с новыми людьми..
15.07.2020 17:47 Ответить
Военная прокуратура должна заняться убийством украинского медика!
15.07.2020 17:50 Ответить
А почему нет военной адвокатуры? Априори получается, военный всегда виноват?
15.07.2020 17:54 Ответить
По справі Шеремета ми розуміємо про що вона
15.07.2020 17:57 Ответить
Цивільних з ВП - нахер! Генералів, що не були полковниками юстиції - нахер! Що отримали звання без військового юридичного факультету або без військових кафедр - нахер! + відновити військові суди.
15.07.2020 18:00 Ответить
Просто, тупая овца, и откуда её зелёный выкопал???
15.07.2020 18:02 Ответить
З кошари.
15.07.2020 18:07 Ответить
нахрена она ввязалась в этот проект "Быть Генпрокурором".. Она реально не тянет даже уровень городского прокурора.. просто мажорная ТП..
15.07.2020 19:00 Ответить
 
 