Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"
Президент Украины Владимир Зеленский доволен результатами приватизационных торгов, на которых был продан принадлежащий Госуправлению делами отель "Днепр".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Гостиница" Днепр ". Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.
Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.
Президент убежден, что государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - руководит отелями.
"Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", - отметил Зеленский.
Глава государства ожижает, что в ближайшее время успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.
"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успишноӥ и процветающей Украины", - добавил президент.
Дороги "строятся" за счет фонда борьбы с вирусом. Выделяют деньги на лекарства, маски и халаты, а "строят" дороги. "Строят" в кавычках, потому как там строительство только на картинках. Это дерибан в чистейшем его проявлении.
На первую уголовную статью, после перевыборов, кто-то уже заработал.
По факту: 2-й, 3-й и 4-й предложили свыше 1В; 5-й - 999,999,999; 6-й - 960М.
Сьогодні продали готель за мілліпрд гривен.
Зеленський міттево відреагував.
Позавчора попали в засідку та загинули наші військові. Зеленський добу шмарклі жував.
П - пріоритети!
Вундеркінд з зони екологічного лиха.
Бровари , вулиця Київська 130
фото офиса покупателя
Интересно,когда выставят на приватизацию дачу в Конча Заспе?
но ничего кроме рвотного рефлекса это блеяние не вызывает))))
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3357906237562720?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Пост на сторінці з стосовно продажу готелю - 15 хвилин
Пост на сторінці з стосовно вбивства військових - більше доби, без ніякої конкретики.
Ворог - не ворог, а якась невідома "та сторона". Не окупований росіянами Донбас - а якісь "сірі анклави".
Гидко.
Всю прибыль от работы гостиницы будет получать новый инвестор, когда организует там казино, ресторан и прокат корабельных сосен.
Поступивший в бюджет миллиард будет проеден и частично разворован.
Рабочих мест там особо не будет, ВВП страны гостиница не добавит.
И если от продажи этой гостинцы испытывает радость новый владелец, то я его понимаю, но если по этому поводу испытывает радость пересичный украинец, то он полный дебил.
но/номера/сосны............
эфемернатаинственна и коварна, что сколько не трать на "борьбу" всё равно будет мало. Это вам не онкология, где видосики не прокатывают...