Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

Президент Украины Владимир Зеленский доволен результатами приватизационных торгов, на которых был продан принадлежащий Госуправлению делами отель "Днепр".

"Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Гостиница" Днепр ". Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.

Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.

Президент убежден, что государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - руководит отелями.

"Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", - отметил Зеленский.

Глава государства ожижает, что в ближайшее время успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.

"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успишноӥ и процветающей Украины", - добавил президент.



