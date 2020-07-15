РУС
Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

Зеленский о продаже гостиницы

Президент Украины Владимир Зеленский доволен результатами приватизационных торгов, на которых был продан принадлежащий Госуправлению делами отель "Днепр".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Гостиница" Днепр ". Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.

Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.

Президент убежден, что государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - руководит отелями.

"Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", - отметил Зеленский.

Глава государства ожижает, что в ближайшее время успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.

"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успишноӥ и процветающей Украины", - добавил президент.

+64
Продал государственное это типа "начал с себя"?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:37 Ответить
+46
Деньги по карманам рассуют, гостиница в карман не лезла.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:39 Ответить
+36
клоун по жлобству и воровству перещеголял янукоовоща
показать весь комментарий
15.07.2020 17:50 Ответить
И что это меняет, если МИД постоянно говорит о влиянии РФ на "ту сторону". Дипломатию никто не отменял - всё очень чётко читается между строк и в словах МИДа.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:39 Ответить
Всё он сказал - исправляйте методички.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:37 Ответить
"Приватизацию мы начали с себя." Вот если свои квартиры и компании продашь, а деньги в бюджет Украины перечислишь, тогда будешь иметь право говорить такое. А так - опять пиар, опять понты, опять дешёвое самовосхваление...
показать весь комментарий
15.07.2020 17:57 Ответить
Так он и продаёт, что в Украине, чтобы свалить сразу и не повторять ошибку яныка.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:51 Ответить
Сколько он из этого продал и сколько осталось?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:42 Ответить
У него ещё есть время
показать весь комментарий
15.07.2020 22:26 Ответить
Что за глупость, какое это имеет отношении к приватизации гос. объектов?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:41 Ответить
Спочатку Зеленський створив українські чорноземи, чорне море, та річки, корпацькі гори та ліси, ну і готель Дніпро щоб продати коли стане презом.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:13 Ответить
Він же його будував, корабельні сосни розчин замішували, а брати Єрмаки цеглу клали. Виродки все у них на виніс.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:13 Ответить
Да нет, конечно же его построил попаредник, как и всё остальное в Украине.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:44 Ответить
идиот.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:14 Ответить
Что такое, не надо было продавать?!
показать весь комментарий
15.07.2020 21:45 Ответить
Восторженность бы ему поубрать. Продать большое здание в центре Киева - невелик труд. И восторгаться по этому поводу совершенно не стоит. А вот там, где реально требуются его усилия, он тупо проваливается.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:50 Ответить
Есть ещё Большая Стройка, идёт полным ходом и не только дорог.
показать весь комментарий
16.07.2020 05:31 Ответить
Большая стройка чего? Эти ****** средь бела дня Московский мост перекрывают и не только, по одной полосе оставляют, ремонтники ****₽е. По Киеву ездить невозможно. Даже до карантина такого не было. Они три месяца карантина х₽й прососали, потом выяснилось, что рабочих рук у них не хватает, во всем заробітчани виноваты, мол поуехали сволочи буржуйские дороги строить за тысячу долларов, вместо наших пяти тысяч гривен. Во всем цивилизованном мире дороги стараются ночью ремонтировать. Я такого цирка как за последний год, с 91 не видела.
показать весь комментарий
16.07.2020 06:40 Ответить
За чей счет эта стройка, если она не предусмотрена гос. бюджетом? Программы с этим названием юридически не существует. Средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено. Не существует ни одного объекта построенного в рамках этой программы
Дороги "строятся" за счет фонда борьбы с вирусом. Выделяют деньги на лекарства, маски и халаты, а "строят" дороги. "Строят" в кавычках, потому как там строительство только на картинках. Это дерибан в чистейшем его проявлении.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:10 Ответить
Есть еще местные бюджеты, которых "попросили" раскошелится на вовин пиар. Такое тоже есть.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:13 Ответить
А это,что его гостинница.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:25 Ответить
ЗЕ не понимает, что государственная собственность не может принадлежать отдельной государственной структуре. Собственность ГОСУДАРСТВЕННАЯ потому, что принадлежит ГОСУДАРСТВУ. Управлять ею может структура, уполномоченная ГОСУДАРСТВОМ на это. В данном случае - это ГУД.
"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.Источник: https://censor.net/n3208317

На первую уголовную статью, после перевыборов, кто-то уже заработал.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:31 Ответить
ГУД - распорядитель, а не владелец этой собственности. Так в чём нарушение закона?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:48 Ответить
Теперь любой пацан может посмотреть паспортные данные кто готов заплатить 500 лямов. Вот так в Украине защищают персональные данные https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
показать весь комментарий
15.07.2020 18:32 Ответить
Где там персональные паспортные данные покупателей?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:52 Ответить
Реєстр цінових пропозицій ниже перечень покупателей. Справа красным горит Документы. Нажимай всё увидишь
показать весь комментарий
16.07.2020 00:51 Ответить
Там много документов. Какой конкретно смотреть?

Публічні документи

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/7*******************************?KeyID=99379056&Signature=M4wR2SIPL88JOiYGEUIxKi5DQh4aQ4sOVHQO%252BOIs12SsS9hU4bZZMpJ5K7a8C0f3Uddck0dABKrqIgzjJoRLDA%253D%253D Гарантійний внесок

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/728d9887fe654b09a0b18da4e30aa136?KeyID=99379056&Signature=zQm8uVSSx9gRsW9wygPJ22EephLeDO9lf945ET0JbxbCFyuD5ixG4KgYHvHtQiC1ypBYQngqILrr3rHWIEp1Ag%253D%253D Заява

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/af474dfd8e1d494793bd7e93b78c7095?KeyID=99379056&Signature=LoN3MJY%2FXVW5JrCo1VyTZ%2FccXxEJLIxfcKvEqwGdu2v9twuJgt7tKrDP%2FsNSr6pVHKmA3qL8VvboaxIigENJAw%253D%253D Реєстраційний внесок

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/727dbf1a8eba495da0fea7d112063f56?KeyID=99379056&Signature=jUyDC2UonBjoh1mcPHsIXXHmUYKdYC4gfDZlV%252BXiV%2FqSbz6S8DLaVxgA7v3XxhP%252BaqTcm0omK2PJAUdKyf9yAA%253D%253D Згода

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/d59764b30c504d0da8d6a162e423691b?KeyID=99379056&Signature=77wwlAsfhLEOauzGQEcOzn4IchWtEQ5lXmfEoLkBsE8v4agMITqOz5rEbtnJzlNOQmcnwXJ0x4bihOSeqxs%2FBA%253D%253D Довідка про бенефіціара і структура

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/9c7e9538aa7c41ecabc7e344aef9d1b2?KeyID=99379056&Signature=75bQJZYB8cX1VmbfbbOc9aJ1A7zkE9qJ5b%252BtkrFhuOA4yalDScxZ0IXMzztISHpKsFK8NxzwKOl8hOqbmTWpBQ%253D%253D Звітність

14.07.2020 18:47
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/99ac7dcadd4349ca9dfecbdcf0b67207?KeyID=99379056&Signature=9Cc6u2%2FWnAviT4XRyEA3rumW8MVlR6QcHAq1FWWdYN1rJx2p5wWSJuE%2FjkSMo8sH%2FTEFkuMCZMG8jbhEzZijCg%253D%253D Витяг
показать весь комментарий
16.07.2020 03:42 Ответить
физ лица откройте паспорт с кодом качните, и справку с банка.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:04 Ответить
На халяву не получилось забрать за 3 ляма, не факт что заплатят. Такие обьекты продавать за 1 месяц, это грех. 12 тысяч квадратов. Нужны профильные инвесторы с брендом, которые под своё имя приведут туристов в Украину. могли и 3 доллара изначально поставить, яка різниця
показать весь комментарий
15.07.2020 18:54 Ответить
Похоже, продали своим же.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:01 Ответить
А міг і ти купити. )))
показать весь комментарий
15.07.2020 19:14 Ответить
Если бы ты дал мне пару лярдов!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:16 Ответить
Якщо сидіти на цензорі постійно, то гроші точно з неба не впадуть. )))
показать весь комментарий
15.07.2020 19:17 Ответить
Да, тебе виднее.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:19 Ответить
Ага, у нас все президенты!
показать весь комментарий
16.07.2020 01:07 Ответить
На чём базируется ваше похоже? Что вы знаете про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТЛЕНД"?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:55 Ответить
В украинских реалиях под этим или подобным ему названием может скрываться кто-угодно; попросту говоря, хрен найдешь конечного бенефициара. Им вполне может быть сам продавец, через схемы продающий сам себе такой объект.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:08 Ответить
Так откуда тогда ваше предположение, из невозможности найти информацию?!
показать весь комментарий
16.07.2020 03:53 Ответить
Кто купил, татаро монгол?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:02 Ответить
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТЛЕНД"?
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
показать весь комментарий
15.07.2020 21:56 Ответить
Обман для лохов))) Что за стартовая цена 81 млн.грн.? В центре Киева?))) За такое здание))) Кто сказал, что тот кто предложил наибольшую цену - купит его по факту?))) Второй или третий участник может заплатить 15 тыс.грн. и оскаржыты процедуру закупили))) и по факту купит второй или третий участник за 115 млн.грн.))) но! Картинку для лохов сделали - смотрите дальше сериал)))
показать весь комментарий
15.07.2020 19:07 Ответить
Стартовая цена может быть любой, ибо дальше идёт торг, который определит реальную цену. На этом построены любые аукционы: каждый участник определяет для себя "потолок".

По факту: 2-й, 3-й и 4-й предложили свыше 1В; 5-й - 999,999,999; 6-й - 960М.

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-14-000010-3
показать весь комментарий
15.07.2020 22:05 Ответить
Не хочу "палиться", но просто поверь - и с последнего места (а именно с 7-го) побеждал в тендерах... так что не удивлюсь если за 150 или даже 135 млн. заберут))))
показать весь комментарий
16.07.2020 09:33 Ответить
Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 7934
показать весь комментарий
15.07.2020 19:10 Ответить
Ты перепутал приватизацию с национализацией.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:06 Ответить
Зеленский - "Приватизацию мы начали с себя"

Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 4149
показать весь комментарий
15.07.2020 19:12 Ответить
К-95 не принадлежит Зе, он даже в нём уже не работает и своей долей не распоряжается. Ну и наконец: какое это имеет отношение к приватизации если К-95 и так "приват"?!
показать весь комментарий
15.07.2020 22:10 Ответить
Сделка по передачи его доли Шефиру юридически оформлена или там всё по..... устной договорённости? И что там у него с Fish House?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:37 Ответить
Kакое это имеет отношение к приватизации?!
показать весь комментарий
16.07.2020 05:11 Ответить
Колорівнобіжно-подібне.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:48 Ответить
То бишь никакое.
показать весь комментарий
17.07.2020 06:15 Ответить
Вот это продавца выбрали - сразу землю, гостиницу теперь и страну продаст ибо гешефт превыше всего.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:27 Ответить
В каких странах государство владеет гостинницами?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:14 Ответить
Все на продажу!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:42 Ответить
Не всё, но гостинницы к какой ветви государственной власти относятся?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:12 Ответить
Все на продажу!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:43 Ответить
@Punisher_Cat

Сьогодні продали готель за мілліпрд гривен.
Зеленський міттево відреагував.

Позавчора попали в засідку та загинули наші військові. Зеленський добу шмарклі жував.
П - пріоритети!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:44 Ответить
з себе, так з себе
Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 805
показать весь комментарий
15.07.2020 19:54 Ответить
І скільки в тебе тепер буде автівок у кортежу???
показать весь комментарий
15.07.2020 19:55 Ответить
Зеленський, а що готель твоя власність? Ми Владимир 2.0? Манію величі треба лікувати.
Вундеркінд з зони екологічного лиха.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:57 Ответить
"И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский." - новым частным владельцем стал Коломойский?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:18 Ответить
адрес покупателя
Бровари , вулиця Київська 130

фото офиса покупателя
Зеленський про продаж готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн: "Приватизацію ми почали з себе" - Цензор.НЕТ 2152
показать весь комментарий
15.07.2020 20:24 Ответить
Типичное бунгало обычного броварского миллионера.
Интересно,когда выставят на приватизацию дачу в Конча Заспе?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:02 Ответить
Это год назад такая бы фраза прошла на ура! А сегодня промолчать бы стоило. Такими темпами за ещё три года ну по червончику пенсами в год и настреляете. Задержки по выплате пенсух пошли массово кстати, бабло на почту привозят к часу дня, почтальоны в мыле. На два дня задержки пошли давно. С прошлого года. Относительно усреднённая в лучшем случае 2, 500гр. Хорошо если дед и баба живы пока. А как один остался---да неделю караул кричат! Сколько не продавай---когда нибудь кончится! Не с продаж государство живёт---а с производства рентабельного!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:38 Ответить
зебаран блеет зачетно))))
но ничего кроме рвотного рефлекса это блеяние не вызывает))))
показать весь комментарий
15.07.2020 21:12 Ответить
Когда продадите бассейн НБУ на Троещине?)
показать весь комментарий
15.07.2020 21:14 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3357906237562720?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Пост на сторінці з стосовно продажу готелю - 15 хвилин

Пост на сторінці з стосовно вбивства військових - більше доби, без ніякої конкретики.
Ворог - не ворог, а якась невідома "та сторона". Не окупований росіянами Донбас - а якісь "сірі анклави".
Гидко.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:37 Ответить
следующий лот - очко ЗЕбила
показать весь комментарий
15.07.2020 21:54 Ответить
Готовы поучаствовать в этом аукционе?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:29 Ответить
Вофа якый ты швыдкый Лишь бы очередной видосик записать и протрындеть про успех Откуда у компании из Броваров лярд денег Скорее всего там кацапские бабки зашли на счета Пусть сперва проверят фирму да деньги перечислят на счета казначейства А то окажется очередная афёра (Неловко потом тебе будет за трындёж Хотя какое неловко О чём это я Ты ж из кавэена
показать весь комментарий
15.07.2020 22:40 Ответить
А что украинцам с этой продажи гостиницы?
Всю прибыль от работы гостиницы будет получать новый инвестор, когда организует там казино, ресторан и прокат корабельных сосен.
Поступивший в бюджет миллиард будет проеден и частично разворован.
Рабочих мест там особо не будет, ВВП страны гостиница не добавит.
И если от продажи этой гостинцы испытывает радость новый владелец, то я его понимаю, но если по этому поводу испытывает радость пересичный украинец, то он полный дебил.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:46 Ответить
Ти мил недочеловек, видать коммуняка
показать весь комментарий
16.07.2020 08:21 Ответить
Це навіть не покриє збитків Центрэнерго за 2019 рік у розмірі 2 млрд грн...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:15 Ответить
ну, молодцы, вообщем, щас этот лярд прожрём и будем довольные такие, сидеть, в зубах ковыряться: да, был отель, но убыточный, шо аж никто покупать не хотел....
показать весь комментарий
16.07.2020 03:42 Ответить
ну шо потужна прыватызация масштабное мЫшленье всех грацаньки- бары/рестораны/кази-
но/номера/сосны............
показать весь комментарий
16.07.2020 05:27 Ответить
При порошенко такого не было. Просто президент не имеет к этому никакого отношения
показать весь комментарий
16.07.2020 08:19 Ответить
А денюжку - в фонд на борьбу с кокошкой, что равнозначно - сразу себе в карман, ибо кокошка настолько эфемерна таинственна и коварна, что сколько не трать на "борьбу" всё равно будет мало. Это вам не онкология, где видосики не прокатывают...
показать весь комментарий
16.07.2020 09:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 