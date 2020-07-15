Если зеленый "законопроект" будет сорван, инвестняни будут работать с исками инвесторов, - Кушнирук
Если депутаты не примут закон о снижении "зеленых" тарифов, о котором правительство договорилось с инвесторами в сектор ВИЭ, они начнут подавать иски в международный арбитраж, что показывает нецелесообразность деятельности так называемых инвестиционных нянь.
Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.
"Сейчас вопрос идет о том, что якобы договорились с инвесторами по переформатированию модели стимулирования, которое предусматривает уменьшение тарифа на возобновляемые источники, но при этом государство гарантирует, что будет выкупать всю эту электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников. И если это будет обеспечено и будет принят закон, то в этом случае мы родили проблемы, но можем выйти из них с наименьшими потерями. Если не примем закон, то скорее всего нас ожидают иски в международных судах, которые Украина будет проигрывать этим инвесторам", - сказал Кушнирук.
По его словам, у Украины нет шансов выиграть в международных судах, поэтому с инвесторами нужно договариваться. И если большинство из них согласится на реструктуризацию "зеленых" тарифов, риски судебных исков будут минимальны.
"Если львиная доля согласились, то в этом случае суды принимают позицию государства, что есть общая договоренность ... Если будет договоренность и будет принят закон, то, надеюсь, это ограничит риски судебных исков по отношению к Украине", - пояснил Кушнирук .
При этом он подчеркнул, что планы государства привлекать инвестиции зависят от конкретных действий государства, а не предлагаемых законопроектив для якобы стимулирования инвестиций.
Понятно, что государству, не выполняющему своих обязательств по привлечению инвестиций, доверять особо нельзя. Это очевидно, и это, к сожалению, не первая и, боюсь, не последняя история, где Украина не умеет работать с инвесторами. Она не умеет правильно формулировать механизмы, которые позволяют привлекать инвесторов, с одной стороны. А с другой стороны, она не умеет выполнять те обязательства, которые берет на себя, когда эти инвестиции привлекает.
Напомним, Центр Разумкова оценил убытки государства в 250 млрд грн, если депутаты не примут законопроект №3658 относительно зеленой энергетики и инвесторы подадут иски в международные арбитражи.
Как сообщалось, проект Закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" планируется к рассмотрению Верховной Радой на текущей неделе.
10 июня правительство и инвесторы в зеленую энергетику подписали меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ стал базой для законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.
видишь кто говорит - зеленый самокатчик, так что он в доле. и это же эти, инвесторы которыми все потрясают.
только при порохе хватало денег выплачивать инвесторам, а при зеле все че-то сдулось.
один из способов был продавать дешевую энергию аэс по рыночной цене и этими деньгами стимулировать зеленую энергетику, а при зеле энергию девать стало некуда что блоки останавливают, а инвесторам платить нечем. зе-лошара все сломал как всегда...
Та ж схема з ротердамом по вугіллю..
Та ж схема з газом по 8 для населення, і вимиттям бюджетних коштів через субсидії...
А онова основ це обезцінення гривні в три рази...
Це той допінг на 3-4 роки...
Але прийшло похмілля...
«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»… (с)
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!
"С 2013 года преимуществами "зеленого тарифа" в Украине будут пользоваться преимущественно два больших инвестора. Всех остальных 20 ноября оттеснили решением Верховной Рады. (Укр.)
Инвесторам, вкладывающим в альтернативную энергетику, можно начинать паниковать.
Вроде бы не произошло ничего неожиданного.
Все, кто вкладывают деньги в строительство ветряков, мини-ГЭС и другие виды "альтернативки", знали, что с 2013 года условия получения "зеленого тарифа" могут ухудшиться.
И для того, чтобы получить желаемый "зеленый тариф", придется выдерживать жесткую норму - что большая часть комплектующих и работ должны быть отечественного происхождения. 30% для проектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года, 50% - после 1 января 2014 года.
Эти требования к "местной составляющей" были внесены в закон "Об электроэнергетике" в октябре 2008 года. То есть еще в начале реализации проектов в области возобновляемой энергетики девелоперы и инвесторы знали о наличии подобных требований.
Однако инвесторы надеялись, что удастся отсрочить введение драконовской нормы относительно "местной составляющей". Что они успеют построить свои объекты, получить сверхвысокий "зеленый тариф", и только после этого начнут действовать жесткие требования.
Но этого не произошло. 20 ноября Верховная рада http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10183&skl=7 утвердила законопроект №10183 . Он вовсе не облегчает инвестиции в "альтернативу".
Если этот закон будет подписан президентом, образуется круг привилегированных "альтернативщиков", использующих "зеленый тариф" на наиболее выгодных условиях. Ими станут Ринат Ахметов и Андрей Клюев.
Первый из них, Ахметов, открыто называет себя владельцем бизнеса по выработке электроэнергии из ветра. Второй, Клюев, открещивается от своей причастности к солнечным электростанциям. Однако рынок убежден: это он.
Конечно, ЭП не имеет доказательств, что именно Ахметов и Клюев отдали приказ "проталкивать" такой закон. Хотя автор документа депутат Игорь Глущенко считается главным энергетическим лоббистом Ахметова. В частности, он создает наилучшие условия работы для Ахметова на рынке электроэнергетики.
Однако даже если не прослеживать связи Глущенко с двумя олигархами, последние должны быть очень заинтересованы в принятии проекта №10183.
Мощные игроки успели получить разрешения на строительство и ввести в эксплуатацию свои объекты, поэтому для них будут действовать специальные, гораздо более выгодные условия получения "зеленого тарифа".
Возможно, пришло время достаточно выгодно их продать?
https://project.liga.net/projects/greentariff_kings/
Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
"Результат: первая тройка за год заработала более 9 млрд грн. Львиная доля этих денег - у Рината Ахметова."
"Лоббистом "зеленой революции" стал политик и бизнесмен из Донецка Андрей Клюев. По его инициативе, в 2008 году Верховная Рада https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17 внесла изменения в закон "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Об электроэнергетике ", где впервые закрепила с 2009 года особые условия для альтернативных источников энергии до 2030 года.
Ни с какими инвесторами никто не договаривался. Меморандум был подписан с общественными организациями не комерческими, которые никуда не инвестируют и ничего не производят.