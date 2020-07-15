РУС
Новости
Если зеленый "законопроект" будет сорван, инвестняни будут работать с исками инвесторов, - Кушнирук

Если зеленый

Если депутаты не примут закон о снижении "зеленых" тарифов, о котором правительство договорилось с инвесторами в сектор ВИЭ, они начнут подавать иски в международный арбитраж, что показывает нецелесообразность деятельности так называемых инвестиционных нянь.

 Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Сейчас вопрос идет о том, что якобы договорились с инвесторами по переформатированию модели стимулирования, которое предусматривает уменьшение тарифа на возобновляемые источники, но при этом государство гарантирует, что будет выкупать всю эту электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников. И если это будет обеспечено и будет принят закон, то в этом случае мы родили проблемы, но можем выйти из них с наименьшими потерями. Если не примем закон, то скорее всего нас ожидают иски в международных судах, которые Украина будет проигрывать этим инвесторам", - сказал Кушнирук.

По его словам, у Украины нет шансов выиграть в международных судах, поэтому с инвесторами нужно договариваться. И если большинство из них согласится на реструктуризацию "зеленых" тарифов, риски судебных исков будут минимальны.

"Если львиная доля согласились, то в этом случае суды принимают позицию государства, что есть общая договоренность ... Если будет договоренность и будет принят закон, то, надеюсь, это ограничит риски судебных исков по отношению к Украине", - пояснил Кушнирук .

При этом он подчеркнул, что планы государства привлекать инвестиции зависят от конкретных действий государства, а не предлагаемых законопроектив для якобы стимулирования инвестиций.


Понятно, что государству, не выполняющему своих обязательств по привлечению инвестиций, доверять особо нельзя. Это очевидно, и это, к сожалению, не первая и, боюсь, не последняя история, где Украина не умеет работать с инвесторами. Она не умеет правильно формулировать механизмы, которые позволяют привлекать инвесторов, с одной стороны. А с другой стороны, она не умеет выполнять те обязательства, которые берет на себя, когда эти инвестиции привлекает.


Напомним, Центр Разумкова оценил убытки государства в 250 млрд грн, если депутаты не примут законопроект №3658 относительно зеленой энергетики и инвесторы подадут иски в международные арбитражи.
Как сообщалось, проект Закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" планируется к рассмотрению Верховной Радой на текущей неделе.

10 июня правительство и инвесторы в зеленую энергетику подписали меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ стал базой для законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую ​​электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.

Це сивочолий шоколадник на пару з рижим гудком кинули Україну... Прописали під себе захмарні тарифи під гарантії держави.
15.07.2020 17:49
Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!
15.07.2020 18:03
Вадік, грошей хватало, того що платили собі рідним з бюджету..
Та ж схема з ротердамом по вугіллю..
Та ж схема з газом по 8 для населення, і вимиттям бюджетних коштів через субсидії...
А онова основ це обезцінення гривні в три рази...
Це той допінг на 3-4 роки...
Але прийшло похмілля...
15.07.2020 18:20
зелебобы кинули инвесторов
15.07.2020 17:45
О! ЗЕ зайшов на Цензор.
15.07.2020 17:51
Жебраче, а по суті сказати щось можеш???
15.07.2020 17:55
Вовка, чому продовжується війна?
15.07.2020 18:01
Дурпелику, твій кумир шоколадний війну не оголосив, значить її немає.
показать весь комментарий
дятел зеленожопый, ты можешь привести пример обьявления войны какой либо страной в мире после 1945 года?
показать весь комментарий
"Зеленая энергия будет продаваться через аукционы Prozorro. Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить ее цену. Первые "зеленые" аукционы планируем на апрель", - сообщил в декабре бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

видишь кто говорит - зеленый самокатчик, так что он в доле. и это же эти, инвесторы которыми все потрясают.

только при порохе хватало денег выплачивать инвесторам, а при зеле все че-то сдулось.

один из способов был продавать дешевую энергию аэс по рыночной цене и этими деньгами стимулировать зеленую энергетику, а при зеле энергию девать стало некуда что блоки останавливают, а инвесторам платить нечем. зе-лошара все сломал как всегда...
15.07.2020 17:58
Так ты же хочешь в Европу? А закон об энергорынке в котором прописан зеленый тариф, был принят с подачи ЕС и МВФ, и нам под этот закон транш давали.
15.07.2020 19:27
Каким образом? Если зебилы посмеют принять закон этот - Украина еще больше потеряет в арбитражах.
15.07.2020 19:26 Ответить
Ручным депутанам кинут кость и дадут указание не принять. И их хозяева получат с украинского бюджета (с наших с вами карманов) многомиллиардные компенсации по искам и тариф останется прежним. Еще одна схема по скорейшему обанкрочиванию нашей страны.
15.07.2020 17:50
Фракция «Мудаки народа» и главный Мудак ведут страну к финансовой катастрофе - СМИ

«Нами правят не слуги народа, а мудаки народа. Точнее, редкие мудаки народа»… (с)
15.07.2020 17:53
"Если зеленый "законопроект" будет сорван, инвестняни будут работать с исками инвесторов, - Кушнирук" - мне, и другим украинцам интересно, сколько инвестиций и куда пришло в Украину из Омана. Рассказывали, что Зеленский в Омане про инвестиции договорился.
15.07.2020 18:00
наверное у тебя даже доказательства есть, балабол?
15.07.2020 19:28 Ответить
Доказательств у меня нет Есть такое:

"С 2013 года преимуществами "зеленого тарифа" в Украине будут пользоваться преимущественно два больших инвестора. Всех остальных 20 ноября оттеснили решением Верховной Рады. (Укр.)
Инвесторам, вкладывающим в альтернативную энергетику, можно начинать паниковать.
Вроде бы не произошло ничего неожиданного.
Все, кто вкладывают деньги в строительство ветряков, мини-ГЭС и другие виды "альтернативки", знали, что с 2013 года условия получения "зеленого тарифа" могут ухудшиться.
И для того, чтобы получить желаемый "зеленый тариф", придется выдерживать жесткую норму - что большая часть комплектующих и работ должны быть отечественного происхождения. 30% для проектов, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года, 50% - после 1 января 2014 года.
Эти требования к "местной составляющей" были внесены в закон "Об электроэнергетике" в октябре 2008 года. То есть еще в начале реализации проектов в области возобновляемой энергетики девелоперы и инвесторы знали о наличии подобных требований.
Однако инвесторы надеялись, что удастся отсрочить введение драконовской нормы относительно "местной составляющей". Что они успеют построить свои объекты, получить сверхвысокий "зеленый тариф", и только после этого начнут действовать жесткие требования.
Но этого не произошло. 20 ноября Верховная рада http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10183&skl=7 утвердила законопроект №10183 . Он вовсе не облегчает инвестиции в "альтернативу".
Если этот закон будет подписан президентом, образуется круг привилегированных "альтернативщиков", использующих "зеленый тариф" на наиболее выгодных условиях. Ими станут Ринат Ахметов и Андрей Клюев.
Первый из них, Ахметов, открыто называет себя владельцем бизнеса по выработке электроэнергии из ветра. Второй, Клюев, открещивается от своей причастности к солнечным электростанциям. Однако рынок убежден: это он.
Конечно, ЭП не имеет доказательств, что именно Ахметов и Клюев отдали приказ "проталкивать" такой закон. Хотя автор документа депутат Игорь Глущенко считается главным энергетическим лоббистом Ахметова. В частности, он создает наилучшие условия работы для Ахметова на рынке электроэнергетики.
Однако даже если не прослеживать связи Глущенко с двумя олигархами, последние должны быть очень заинтересованы в принятии проекта №10183.
Мощные игроки успели получить разрешения на строительство и ввести в эксплуатацию свои объекты, поэтому для них будут действовать специальные, гораздо более выгодные условия получения "зеленого тарифа".
Возможно, пришло время достаточно выгодно их продать?
16.07.2020 09:57 Ответить
Можешь себе в одно место засунуть эти "доказательства". Доля ДТЭК в ВИЭ не превышает 25%.
16.07.2020 12:28 Ответить
Да? И из какой жопы ты выковырял доказательства того, что "Доля ДТЭК в ВИЭ не превышает 25%"?
16.07.2020 15:54 Ответить
Из официальных данных выработки ВИЭ, зедебил:

Якщо зелений "законопроєкт" буде зірвано, інвестняні працюватимуть із позовами інвесторів - Кушнірук - Цензор.НЕТ 289
16.07.2020 18:54 Ответить
Неужели табличка?
Может ты даже таблицами "эксель" владеешь?
16.07.2020 19:00 Ответить
да, для даунов зедебильных вроде тебя, на Лиге сделали табличку для более упрощенного восприятия
16.07.2020 19:18 Ответить
Ну давай Лигу!
17.07.2020 08:57 Ответить
что тебе давать Зедебил? Я тебе все данные дал, тебя в гугле забанили? Или тебе документ нац комисси вручить с мокрой печатью?
17.07.2020 10:13 Ответить
Слышь, гавнюк, в приличном обществе приводить первоисточники в подтверждение своей позиции - обязанность автора. Но тибе, подзаборнику, это не известно. Так что засунь гугл сибе в жопу.
17.07.2020 10:36 Ответить
дебил, в таблице в низу указан источник- https://www.ukrinform.ru/tag-nkreku НКРЭКУ и Минэкоэнерго
17.07.2020 13:59 Ответить
Гавно твоя ссылка. https://www.ukrinform.ru/tag-nkreku НКРЭКУ и Там нет этой таблицы.
17.07.2020 14:00 Ответить
все понятно, ты еще и дислексик
17.07.2020 14:19 Ответить
Ты - идиот. Ссылка - это когда нажимаешь и видишь то, на что ссылаешься.
17.07.2020 14:56 Ответить
Дебил, повторяю еще раз - внизу таблицы указаны все источники. Уже даун бы понял, что статья на Лига.нет, и Лига как источники указывает НКРЭКУ и Минэкоэнерго. Учись пользоваться интернетом и поиском.
17.07.2020 15:48 Ответить
Слышь, гавнюк, в приличном обществе приводить первоисточники в подтверждение своей позиции - обязанность автора. Но тибе, подзаборнику, это не известно. Так что засунь интернет и поиск сибе в жопу.
17.07.2020 17:39 Ответить
ты же не привел мне ссылки, а лишь скопировал текст от куда то. Я тебе скопировал таблицу.
и ты еще что-то вякать будешь?)))
17.07.2020 17:57 Ответить
Если бы ты умел читать, то ты бы прочитал то, что я написал перед приведенным мной текстом, а именно: "Доказательств у меня нет Есть такое:". Ты же пыташься впарить мне "доказательство" того, что я не прав. Так что будь любезен, ссылку, по которой открывается твой первоисточник.
17.07.2020 19:05 Ответить
так нахрена ты мне постишь какую-то херню, которая твои слова не подтверждает?
https://project.liga.net/projects/greentariff_kings/
17.07.2020 19:21 Ответить
Ну вот, совсем другое дело!
Пожалуй, действительно моё сообщение

https://censor.net/user/137888

Какие в жопу "иностранные инвесторы"?
Всё те же на манеже наши пацаны во главе с Ахметовым и Клюевым через офшоры!

можно признать несколько устаревшим, хотя

лиганет
"Результат: первая тройка за год заработала более 9 млрд грн. Львиная доля этих денег - у Рината Ахметова."
"Лоббистом "зеленой революции" стал политик и бизнесмен из Донецка Андрей Клюев. По его инициативе, в 2008 году Верховная Рада https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17 внесла изменения в закон "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80 Об электроэнергетике ", где впервые закрепила с 2009 года особые условия для альтернативных источников энергии до 2030 года.


Вот видишь, какой результат приносит правильное обращение со ссілками!
18.07.2020 08:21 Ответить
Никто и не спорил, что Ахметов на 1 месте. Но он далеко не монополист. При этом еще надо понимать, что станции в ДТЭК - это не все Ахметовские станции. Через ДТЭК Ахметова рыги ставили свои станции и входили в долю, по простым причинам - поменьше светиться активами, и потому что у ДТЭК была накатана колея с оформлением у установкой. Дал бабла, получил договор доли и не паришься.
18.07.2020 12:35 Ответить
Никогда они не договорятся. Инвесторы (они же олигархи) видят слабую, не профессиональную власть. Зачем им деньги терять.
15.07.2020 18:17 Ответить
Зе-балаболы конченные. "правительство договорилось с инвесторами в сектор ВИЭ".
Ни с какими инвесторами никто не договаривался. Меморандум был подписан с общественными организациями не комерческими, которые никуда не инвестируют и ничего не производят.
15.07.2020 19:25 Ответить
что значит "инвестняни"? кто пишет заголовки?
15.07.2020 19:47 Ответить
Иван Петрович Сидоров в школе круглым отличником был только по физкультуре. Поэтому он несколько раз обращался к отличникам и крепким хорошистам не только по физкультуре за помощью в решении такой математической задачи. Установленная мощность зелёной энергетики 8% от мощности всех эектростанций Украины.Пусть КПД зелёной энергетики 40%. Тогда выработка электроэнергии составит 3% от всей выработки. Тариф за обычную электроэнергию 1,68 грн. за 1 кВт⋅час, за зелёную 6 грн. за 1 кВт⋅час( в 2016 году). 6 гривен потому что вложенные 1000 долларов за 1 квт мощности зеленой энергетики должны отбиться за термін окупності, 3-5 лет. Задача такая .Если пять лет обходиться без зелёной енергетики и за неё не платить по 6 грн, то тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час снизится.На сколько он снизится. В ответных комментах было много нового и интересного. Но все они были философскими -мимо денег.
15.07.2020 20:15 Ответить
закон про інвестнянь без узаконення проституції НЕЕФЕКТИВНИЙ.
15.07.2020 21:57 Ответить
Зелёные тарифы это прямая уголовщина Януковича и Порошенко.
15.07.2020 22:16 Ответить
Свинорус, может ты еще на МВФ уголовное дело заведешь?)))
16.07.2020 12:30 Ответить
 
 