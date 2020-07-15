Если зеленый "законопроект" будет сорван, инвестняни будут работать с исками инвесторов, - Кушнирук

Если депутаты не примут закон о снижении "зеленых" тарифов, о котором правительство договорилось с инвесторами в сектор ВИЭ, они начнут подавать иски в международный арбитраж, что показывает нецелесообразность деятельности так называемых инвестиционных нянь.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Сейчас вопрос идет о том, что якобы договорились с инвесторами по переформатированию модели стимулирования, которое предусматривает уменьшение тарифа на возобновляемые источники, но при этом государство гарантирует, что будет выкупать всю эту электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников. И если это будет обеспечено и будет принят закон, то в этом случае мы родили проблемы, но можем выйти из них с наименьшими потерями. Если не примем закон, то скорее всего нас ожидают иски в международных судах, которые Украина будет проигрывать этим инвесторам", - сказал Кушнирук.

По его словам, у Украины нет шансов выиграть в международных судах, поэтому с инвесторами нужно договариваться. И если большинство из них согласится на реструктуризацию "зеленых" тарифов, риски судебных исков будут минимальны.

"Если львиная доля согласились, то в этом случае суды принимают позицию государства, что есть общая договоренность ... Если будет договоренность и будет принят закон, то, надеюсь, это ограничит риски судебных исков по отношению к Украине", - пояснил Кушнирук .

При этом он подчеркнул, что планы государства привлекать инвестиции зависят от конкретных действий государства, а не предлагаемых законопроектив для якобы стимулирования инвестиций.



Понятно, что государству, не выполняющему своих обязательств по привлечению инвестиций, доверять особо нельзя. Это очевидно, и это, к сожалению, не первая и, боюсь, не последняя история, где Украина не умеет работать с инвесторами. Она не умеет правильно формулировать механизмы, которые позволяют привлекать инвесторов, с одной стороны. А с другой стороны, она не умеет выполнять те обязательства, которые берет на себя, когда эти инвестиции привлекает.



Напомним, Центр Разумкова оценил убытки государства в 250 млрд грн, если депутаты не примут законопроект №3658 относительно зеленой энергетики и инвесторы подадут иски в международные арбитражи.

Как сообщалось, проект Закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" планируется к рассмотрению Верховной Радой на текущей неделе.

10 июня правительство и инвесторы в зеленую энергетику подписали меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ стал базой для законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую ​​электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.