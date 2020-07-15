РУС
Комитет ВР дал время фракциям до пятницы, чтобы снова подали кандидатов в конкурсную комиссию САП

Парламентские фракции к концу 16 июля могут повторно подать кандидатов в конкурсную комиссию по избранию административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение было принято на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Как отметил председатель комитета Денис Монастырский, фракции могут вновь подать кандидатов до конца суток 16 июля. По его словам, этих кандидатов комитет рассмотрит утром 17 июля, чтобы Рада смогла рассмотреть этот вопрос в этот же день.

Как сообщалось 15 июля, Верховная Рада провалила назначение своих представителей в конкурсную комиссию по отбору административных должностей в САП.

нафіга? Що, в уродів своїх не вистачає?
15.07.2020 18:37 Ответить
Комитет ВР дал время фракциям до пятницы, чтобы снова подали кандидатов в конкурсную комиссию САП

А если не подадут, комитет распустит нахер фракции и лишит распущенных мандатов, пусть идут улицы мести...
А если без шуток, квартал из всех дыр уже достал.
15.07.2020 19:00 Ответить
 
 