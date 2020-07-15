С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - пресс-центр ОС

15 июля незаконные вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы 120 калибра, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Талаковки - еще и из минометов 120 калибра. По защитникам Гнутово враз стрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор обстреливал наших защитников из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Итоги за прошлые сутки

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку 10 населенных пунктов: Авдеевки, Гнутово, Шумов, Талаковки, Лебединского, Новомихайловки, Водяного, Марьинки, Крымского, Березового.

За минувшие сутки семь украинских защитников получили ранения.

14 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто 21 преступление: 9 краж и 9 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 78 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 521 транспортных средств и 4 972 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 558 человек. В обратном направлении - 451 человек. Через КПВВ "Марьинка" на контролируемую ОС территорию прибыло 2 человека. КПВВ "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировал. Также, за минувшие сутки представители СММ ОБСЕ предприняли попытку пересечения линии разграничения через КПВВ. Незаконные вооруженные формирования РФ отказали им в проезде, аргументируя это карантинными мероприятиями.