Снижение проходных баллов ВНО и экзамена "Крок" для будущих медиков грозит будущим пациентам, - БФ Таблеточки

Предложенное Министерством здравоохранения снижение проходного балла ВНО для будущих педиатров и санитарных врачей, а также проходного балла лицензионного медицинского экзамена "Крок" для студентов-медиков негативно повлияет на лечение детей.

Об этом заявляют в благотворительном фонде "Таблеточки", информирует Цензор.НЕТ.

По данным специалистов фонда, детский рак успешно лечится только при условии раннего выявления и предоставления качественной медицинской помощи.

Поэтому именно врач первичного звена, то есть, педиатр или семейный врач, отвечает за то, чтобы как можно раньше заметить у ребенка признаки той или иной болезни и направить на обследование к нужному узкопрофильному специалисту.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий

В случае с раком каждый день задержки лечения увеличивает его стоимость в будущем и может иметь смертельные последствия для ребенка.

"Мы и сейчас сталкиваемся с тем, что наших подопечных по несколько месяцев лечат от любой болезни - гастрита или, например, бронхита - и лишь потом подозревают рак", - подчеркивают в "Таблеточках".

Если студент-педиатр, который сдал вступительные экзамены "на тройку", решит получить специализацию детского онколога, качество лечения детей с раком тоже окажется под угрозой.

"Онкология - сложная специализация, на которую в развитых странах набирают только лучших абитуриентов и на которую учатся по 14-15 лет. Поэтому врач, который должен лечить по самым сложным международным протоколам, принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть ребенка, проводить интенсивную химиотерапию и трансплантацию костного мозга, должен быть без преувеличения лучшим из лучших", - говорит Юлия Ноговицына, директор по работе с семьями и подопечными "Таблеточек".

Также на Цензор.НЕТ: 332 больницы оказались на грани существования: НСЗУ должна заключить договоры для их дофинансирования, - Степанов

Фонд призывает Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки Украины "не ухудшать и без того сложную ситуацию с лечением детского рака".

Ранее гендиректор "Института сердца Министерства здравоохранения Украины", член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров сообщил, что на первом заседании совета говорили о необходимости снизить проходной балл ВНО до 130 баллов для педиатров и санитарных врачей.

В мае 2017 года Минздрав принял решение установить минимальный проходной балл на медицинские специальности (в т.ч. специальность "Педиатрия") на уровне не ниже 150 баллов по каждому сертификату ВНО.

Читайте также: Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов