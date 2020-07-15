РУС
Снижение проходных баллов ВНО и экзамена "Крок" для будущих медиков грозит будущим пациентам, - БФ Таблеточки

Снижение проходных баллов ВНО и экзамена

Предложенное Министерством здравоохранения снижение проходного балла ВНО для будущих педиатров и санитарных врачей, а также проходного балла лицензионного медицинского экзамена "Крок" для студентов-медиков негативно повлияет на лечение детей.

Об этом заявляют в благотворительном фонде "Таблеточки", информирует Цензор.НЕТ.

По данным специалистов фонда, детский рак успешно лечится только при условии раннего выявления и предоставления качественной медицинской помощи.

Поэтому именно врач первичного звена, то есть, педиатр или семейный врач, отвечает за то, чтобы как можно раньше заметить у ребенка признаки той или иной болезни и направить на обследование к нужному узкопрофильному специалисту.

В случае с раком каждый день задержки лечения увеличивает его стоимость в будущем и может иметь смертельные последствия для ребенка.

"Мы и сейчас сталкиваемся с тем, что наших подопечных по несколько месяцев лечат от любой болезни - гастрита или, например, бронхита - и лишь потом подозревают рак", - подчеркивают в "Таблеточках".

Если студент-педиатр, который сдал вступительные экзамены "на тройку", решит получить специализацию детского онколога, качество лечения детей с раком тоже окажется под угрозой.

"Онкология - сложная специализация, на которую в развитых странах набирают только лучших абитуриентов и на которую учатся по 14-15 лет. Поэтому врач, который должен лечить по самым сложным международным протоколам, принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть ребенка, проводить интенсивную химиотерапию и трансплантацию костного мозга, должен быть без преувеличения лучшим из лучших", - говорит Юлия Ноговицына, директор по работе с семьями и подопечными "Таблеточек".

Фонд призывает Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки Украины "не ухудшать и без того сложную ситуацию с лечением детского рака".

Ранее гендиректор "Института сердца Министерства здравоохранения Украины", член медицинского совета при Минздраве Борис Тодуров сообщил, что на первом заседании совета говорили о необходимости снизить проходной балл ВНО до 130 баллов для педиатров и санитарных врачей.

В мае 2017 года Минздрав принял решение установить минимальный проходной балл на медицинские специальности (в т.ч. специальность "Педиатрия") на уровне не ниже 150 баллов по каждому сертификату ВНО.

+12
Зелохторат,

15.07.2020 18:04 Ответить
+11
Лицо обворованное интеллектом со сниженным проходным баллом по жизни
15.07.2020 18:06 Ответить
+10
"- ...мне врач пить запретил.
- А ты что?
- А я дал ему 50 долларов - разрешил..."(с)
15.07.2020 18:06 Ответить
Зелохторат,

15.07.2020 18:04 Ответить
та нах врачи зебилам! Мало того что там уже всё лечить поздно, так они больше доверят делать операции - клоунам из цирка или свадебным фотографам))
15.07.2020 18:31 Ответить
И добавят - какая разница.
15.07.2020 19:47 Ответить
Лицо обворованное интеллектом со сниженным проходным баллом по жизни
15.07.2020 18:06 Ответить
Зеленые рептилии только обрадуется, что пополнят дебилами ряды наших медиков. Это легче, чем повышать зарплаты медработникам и делать их профессию престижной, чтобы в медицине не было место олигофренам.
15.07.2020 18:25 Ответить
"- ...мне врач пить запретил.
- А ты что?
- А я дал ему 50 долларов - разрешил..."(с)
15.07.2020 18:06 Ответить
А кого це хвилює? Дебілів? Навряд чи.
15.07.2020 18:07 Ответить
В своё время софок был единственной страной мира , где в технические вузы кроме по физики и математике сдавались бы экзамены по языку и литературе и писались какие-то *************** "сочинения" . Везде достаточно просто зачет .
Но экзамены в мед меня поражали особенно глубоко . И до сих пор поражают там , где нужно сдвать математику . Поэтому , средний бал на вступительные экзамены в мед для меня , собственно , весьма условный критерий ! Любой хирург или оккулист подтвердит , что фактаж того , что они сдавали на вступительных и что проходили в ин-те разится диаметрально . В технических вузах это только язык , знания которого всё меньше требуется за пределами чисто лингвистики и банальной эрудиции .
15.07.2020 18:20 Ответить
с другой стороны не хотелось бы во врачах или ученых иметь овец со строгой специализацией .
ибо гуманитарность и гуманность-однокоренные слова
15.07.2020 18:25 Ответить
Всё должно быть в меру, и самое сложное определить эту самую меру в условиях, когда каждая кафедра тянет одеяло на себя и кричит о необходимости своего предмета и большого количества часов для его изучения.
показать весь комментарий
причем здесь кафедра?речь идет об общей подготовке аббитуриентов при поступлении.о снижении проходного бала и его влиянии на общий уровень поступающих
показать весь комментарий
Они говорят о докторах, а докторами не становятся сразу после поступления в ВУЗ. Ну проскочил кто-то на этом чyть заниженном балле, дальше-то что?! Ему это не поможет учиться в ВУЗе, не падать в обморок при виде крови и/или покойников, выучить колоссальные объёмы образовательного материала... итд. Не вижу трагедии. На мой взгляд, ВУЗ сам должен определить этот проходной балл, а в дальнейшем работать с этими студентами и исправлять то, что не сделала школа, конечно если самому студенту это нужно. ВУЗ может создать гораздо более эффективные фильтры для сдерживания будущиx нерадивых докторов, чем вступительный экзамен или ВНО.
15.07.2020 20:26 Ответить
с этим согласен...только вот состраданию и человечности этот обьем знаний уже не научит.время упущено
показать весь комментарий
Состраданию и человечности должны научить родители причём желательно до 4-х летнего возраста ребёнка. Дальше уже придётся перевоспитывать.
показать весь комментарий
Математика - это фундаментальная наука, методы которой, активно применяются во многих естественных дисциплинах, таких как физика, химия и даже биология. Сама по себе, эта область знаний оперирует абстрактными отношениями и взаимосвязями, то есть такими сущностями, которые сами по себе не являются чем-то вещественным.

Математика позволяет развить некоторые важные умственные качества: это аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, прогностические (умение прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) способности.
Также эта дисциплина улучшает возможности абстрактного мышления (ведь это абстрактная наука), способность концентрироваться, тренирует память и усиливает быстроту мышления. Вот сколько всего вы получаете! Но в то же время вы или ваши дети могут многого лишиться, если вы не будете уделять этому предмету должного внимания.
Если говорить более подробно и оперировать конкретными навыками, то математика поможет человеку развить следующие интеллектуальные способности
Умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления общего порядка. Умение находить роль частного в общем.
Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора.
Умение находить закономерности.
Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли, делать верные логические выводы.
Способность быстро соображать и принимать решения.
Навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько последовательных шагов.
Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме.
15.07.2020 18:34 Ответить
п.с. добавлю, что отсутствие критического мышления свойственно людям которые в школе на математику "забили", а после школы или универа - ничего сложнее "2+3" - не решали.. Не говоря уже о алгебр.-геометрич. задачах.
показать весь комментарий
Математика организует, упорядочивает и оптимизирует ваше мышление
..Математика тренирует, такие умственные качества, которые формируют каркас и скелет всего вашего мышления! Это, в первую очередь, логические способности. Это все то, что организует все ваши мысли в связанную систему понятий и представлений и связей между ними.
Математика сама является воплощением природного порядка и нет ничего удивительного в том, что она упорядочивает ваш ум. А без этой пресловутой логики в голове человек не способен делать верные логические выводы, сопоставлять понятия разного рода, он теряет способность к здравому анализу и рассуждению. Что может повлечь явление «каши в голове», путаницы в мыслях и рассуждениях, невнятность аргументации.
Такого человека легко вводить в заблуждение, что собственно обычно и происходит, так как он не способен выявить явное нарушение логики в утверждениях всяких махинаторов и шарлатанов (привет зебилам!)
(Уже второй плаченый опыт с финансовыми пирамидами в нашей стране говорит о том, что огромная часть людей считает, что математика им не нужна). Знание математики не позволяет вас обмануть!
Так что это не только расчеты и формулы, это прежде всего логика и упорядоченность! Это набор правил и функций, которые делают ваше мышление последовательным и логичным. Это отражается на вашем умении рассуждать, формулировать мысли, удерживать в голове сложные концепции и выстраивать витиеватые взаимосвязи.
15.07.2020 18:38 Ответить
Математика, формальная логика, элементы тервера и статистики, элементы комбинаторики... обязательно нужны медикам, но вопрос, как глубоко, ибо практика показывает, что только порядка 15%-20% материала преподаваемого в ВУЗах используют специалисты на практике, исключение составляют лишь те, кто пошёл в науку. И это я говорю о специализациях. Когда же математика непрофилирующий предмет, тогда больше надо уделить внимание на тот же школьный курс, где всё то, что я перечислил, изучается, нужно просто всё это прочно закрепить и углубить, а не сильно расширить.

У нас в третьeм классе учат отличать факты от мнения, а в реальности я вижу, что люди с высшим образованием "плавают" в этом. Не надо будущим докторам лезть в дебри высшей математики и изучать интегралы по криволинейным поверхностям, но что такое Нормальное (Гаусса) распределение должны знать все и не только доктора; просто каждый должен это знать на определённых уровне/глубине. Тоже самое и с основами мат. статистики, ЗБЧ итд.

Образование должно быть сбалансированным, и это - самое сложное при разработке систем образования. Одно я знаю точно - делать большие ставки на экзамены - ошибочный путь. Этот фильтр зачастую отсеивает тех, кто на голову выше в выбранной профессии, чем те, у кого отменная память, благодаря которой они могут зазубривать материал и хорошо сдавать экзамены. Поэтому, статья эта ни о чём: дилетанты в вопросе образования из какого-то БФ берутся судить о том, в чём они не разбираются.
15.07.2020 19:15 Ответить
Да пол процента не используется какие уж там 15-20%, причём не то , что в медицине вообще , но даже в такой математической области , как разработка софтвера .
В этом и кроется недоверие масс к "науке" статитстике или стохастике . Ведь нужно взять общее число медиков и тупо спросить их сколько раз в своей практике за всю жись оне исспользовали математический аппарат сложнее обычно арифметики . Даже просто школьную алгебру . Но берут погодовые отчёты отдельных центров медицинских разработок и выходит даже 20% . У кого-то лично в лабаратории может быть и все 100% . Но таких врачей один на десять тысяч .
15.07.2020 21:23 Ответить
Всё правильно, потому что концентрируются в мед ВУЗах не на тех разделах математики, которые нужны будущим врачам, и так по многим специальностям.

Алгебру мы используем регулярно: х+7=10 - Алгебра.
показать весь комментарий
Проще: математика -царица наук!
показать весь комментарий
Математика - инструмент, который разработали люди, чтобы количественно описывать предметы, явления и процессы с той или иной долей приближения/аппроксимации. В Природе нет идеальных фигур типа квадратов, рoмбов, круга... итд, но в определённых условиях/мат. моделях мы можем пренебречь этими отклонениями от идеалов до определённого уровня приближения. С азами математики и формальной/математической логики мы сталкиваемся каждый день, а порой и час, но именно с азами, а не вычислением экспонент.
показать весь комментарий
Почти всякая другая наука становится наукой только поле того, как начинает применять математический аппарат
показать весь комментарий
Так называемые естесственные науки.
показать весь комментарий
Ссылка на соотвествующую статью в Вики куда эффективнее copy-paste - это тоже логика , но обычная - не отягчённая системой диффуравнений или умножением матриц ...
Ведь не арифметику сдают , не тригонометрию и не геометрию -- последний класс это уже дифференициальные исчисления . Во зачем оне практикующему окулисту на вступительных экзаменах ?!
Спрашиваю не как дежурный сантехник , а как человек выигравший районную олимпиаду по математике в возрасте 12 лет решив задачку , которую раз пять уже получал будучи в зрелом возрасте на софтверном интервью ...
За надцать лет программисткой практики ну хотелось бы хоть разик найти применения своим знаниям высшей математики - кроме матриксной геометрии - ну нет и нет .
А когда я ещё работал проектантом , то мой руководитель группы (не старший инженер и не ведущий - team leader) очень бахвалился тем , что не помнил , на синус ли прилежащего угла нужно делить (ли) катет , чтобы получить гипотинузу - 8 класс простейшей тригонометрии . Просто - ну не расчётчик он , но зато очень быстро чертил и компилировал куски проекта из других аналогов : так и выбился в руководители группы .
Да и вообще там в институте было отделе 30 инженеров и я рядовой инженер был единственных , кто мог делать курсовые студентам -- другие просто тупо старались забыть весь институтский курс по сопрамату , по ТММ , по гидравлике и теплопередаче . Один раз делал даже по литейному делу , а другой по общей електотехнике .
Я как раз любитель теоритических знаний , но чтобы ими пользоваться в работе нужно так свою судьбу перелопатитить , что часто задаешься вопросом , а не Сизипов труд сие ?!
Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме.

Все правильно. Но складывается впечатление, что правительства всех стран мира с математикой не знакомы , а больше похожи на шаманов с бубном - ковид, ковид,,,Тьфу!...
показать весь комментарий
Так математики и люди, хорошо владеющие формальной логикой, практически не идут в политику. Туда идут гуманитарии, которые умеют запудривать мозги и вешать лапшу на уши тем, кто этой формальной логикой не владеет.
показать весь комментарий
Мане особливо понравилась эта сентенция "Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора."


Сразу хочется спростить у генератора сих восторженных соплей по поводу матанализа и общей теории графов : ну и насколько безусловно самого выдающегося современного математику Гриши Перельмана эта способность к анализу жизни и прочее бла-бла-бла позволила ему выбрать нищету питерских тараканов и отказаться от лимона баксов ?!

Скажу намного проще и в тыщу раз менее пафосней - математика нужна почти всем , если это арифметика и элементарная геометрия . Алгебра и тригонометрия будет использоваться в жизни далеко не каждым инженером . И потому лишь десятая часть жертв постсофковой программы способны это всё освоить . Элементы высшей математики - статистика , комбинаторика и дифисчисления , изучаемые в школе , способны понять один два человека на класс из 30 учеников . Во втузах понимание выше и всё равно где-то только половина будующих инженеров способно разобраться в полном курсе ...
Вот и вопрос - зачем из своего народа лепить дебилов и кормить его тем , что пригодиться лишь 2-3% инженеров ?!

Так может физика и химия царицы наук ?! Ибо и математика изначально создавалась только исключительно как обслуга к тем же пониманиям природы вещей и веществ ?!
15.07.2020 23:22 Ответить
Не только в этом проблема высшего образования. Самая большая проблема - оторванность от "производства". Студенты слишком много времени проводят за партами, вместо того, чтобы практически с первых месяцев быть на объектах своей будущей профессии, где они будут понимать для чего им нужны те самые теорeтические знания. Тот же будущий врач должен будет начать с нижней стадии и ознакомиться с работой всех подразделений больницы, увидеть как это работает и влияет на работу врачей, одним из которых этот студент планирует стать.

Теперь о статье, сразу видно, что эти из БФ не имеют никакого представления об эффективном образовании, и как все дилетанты думают, что определяющими являются экзамены. Нет, нет и ещё раз нет! Экзамены - это скорее тест на преодоление стресса и способности памяти, чем проверка знаний, а главное умений. Самое главное - текущие оценки, а не впускно-выпускные. В существующей системе экзаменов необязательно побеждает лучший студент. Эта система построена под обладающих лучшей памятью и умеющих справиться с эмоциями. Это никак не значит, что он(a) будет лучше того врача, который не помнит так хорошо материал всех учебников, но при этом на практических занятиях он(a) Best of The Best.
15.07.2020 18:48 Ответить
В каждой области есть свои ньансы , а уж тем паче в отдельно взятой профессии . Где-то теория нужнее в 10 раз любой практики -- если готовят научных работников или разработчиков . А если , например , инженеров для производства , то оне обычно даже если и имеют теоритическую и научную подготовку , то за пару лет всё забывают , как ненужный в их деле хлам . Т.е. в тупую потраченное время . Человеческая жизнь не такая уж бесконечная - вот зачем прорабу дифуравнения , ну нахрен не нужны . Но в науке любой без них никуда и на практике это не объяснишь . Скажу даже больше - люди с научной жилкой чаще всего хуже проходят вступительные чем просто практики с хорошей памятью , бо помнят не формулы и конечные результаты , а логические цепочки выводов этих форм и принципы - а это всегда занимает больше времени , которого на экзаменах всегда в обрез .
Поэтому в среде некоррумпированной устный экзамен в сто раз эффективнее письменного .
С текущими оценками - согласен на 100% . Чек надцать лет учится , а потом выходит , шо какие-то 3-5 часов его жизни как-то иначе выстраивают реальность .
Кстати , в США это давно поняли и потому каждый универ выбирает студентов себе просто по школьным оценкам и заявлению кандидата . И можно в несколько универов сразу подавать .
15.07.2020 19:18 Ответить
Даже люди, которые хотя заниматься наукой, должны начать знакомиться с практикой (работой в лабах) как можно раньше. Пусть идут в эти лабы и наблюдают, как работают учённые, полмогают им с оборудованием (настройка, тестирование), задают им и их ассистентам вопросы, знакомятся с атмосферой их будущего труда... итд. Тогда слушая лекцию на примерно ту же тему они будут понимать для чего им нужна эта лекция.

К сожалению не всё выводится логически. Если вы изучали математику в ВУЗе, то должны помнить метод подстановки. Зачастую это подстановка огромна и её просто нужно было запомнить. Умные преподаватели и грамотные программы допускают незапоминание этих подстановок, но если это не общепринято для ВУЗа, то это всегда даст преподу возможность придраться и снизить оценку неугодному студенту.
Снова упирается всё в разговор о балансе: что нужно помнить на автомате, а что можно разрешить "подсмотреть". Безусловно должен быть како-то минимум для запоминания, как формулировка теоремы Пифагора, таблица умножения до 10, хотя там всё связано итерационно и можно практически ничего не запоминать.

Устный экзамен позволяет учителю легко завалить студента на тонкостях и дополнительных вопросах. Этот экзамен не объективен, потому что вмешивает человеческий фактор, который портит любые самые эффективные системы. Экзамен должен быть письменным, но задания должны не сильно базироваться на запоминании, некоторые громозские формулы, применение которых очевидно для данной задачи, можно просто ставить в условиях этих задач.

У нас в Штатах далеко не так, как вы это описали. Помимо SAT хорошие ВУЗы обращают внимание и на характеристики со школ, и на спортивные достижения (не совсем правильное решение), и на многие другие факторы.
15.07.2020 20:05 Ответить
"Снижение проходных баллов ВНО и экзамена "Крок" для будущих медиков грозит будущим пациентам" - платное обучение будущих медиков грозит не только здоровью будущих пациентов, а ещё и ихнему кошельку.
показать весь комментарий
Самый классный врач тоже заглядывает в кошелёк пациента.
показать весь комментарий
Тіпа раніше випускники мед.вузів щось вміли. )
показать весь комментарий
Это потому, что не хотят люди становиться педиатрами - непрестижно и всё тут.
показать весь комментарий
як фактор! +
показать весь комментарий
https://biz.censor.net/news/3208329/kabmin_predlojil_shtrafovat_za_poseschenie_obschestvennyh_mest_bez_masok
показать весь комментарий
И штрафовать тех, кто нет делает КУ!...
показать весь комментарий
Как-то довелось мне в меде гуманитарку преподавать... Давно это было. Девочка-карлик, глухонемой мальчик, дочка -наркоманка крутого районного деятеля. Да, я их жалела и даже любила. Но как они могли лечить?!
показать весь комментарий
Тут или брехня или... Мне один фармацевт рассказывал, что его не приняли в медунивер по причине инвалидности и ему пришлось заканчивать фармунивер, чтобы быть почти медиком и иметь высшее образование.
показать весь комментарий
Это был ещё ссср. У этих несчастных деток были высокопоставленные родители. И мне из ректората приносили списки, кому какую оценку поставить или зачёт. И если я не ставила зачёт, то студенты мне говорили, что придьоцца, бо у него папка... Но я говорила, что я тоже не сирота!) И таки да, студики меня обожали. Я красивенькая была.)
показать весь комментарий
Почти то же рассказывала моя тётя, бывшая преподавательница математики в медучилище при союзе; как она по настоянию директора на вступительных экзаменах должна была поставить не меньше 4-х баллов одной тупейшей овце. Говорила, помню, так: "Та дура молчит, как столб, сколько ни задавай ей наводящих и подводящих вопросов, другие абитуриенты смотрят на нас, мне стыдно, а я вынуждена ей ставить 4, потому что работы в нашем городке в случае увольнения не найду".
показать весь комментарий
Проблема человеческого фактора, который портит любую, даже самую эффективную систему.
показать весь комментарий
для Вашого відома, в мед універ не може вступити чоловік (саме чоловік, жінкам це не загрожує) - дальтонік та навіть кольороаномальне бачення. Все просто, цей студент на розрізі не відрізнить віддтінок вени та артерії! Яка інвалідність Вашого знайомого - ключове питання.
показать весь комментарий
Снижение проходных баллов - диверсия против Украины!
показать весь комментарий
А кто может сказать какой нужен балл, какая программа оптимальна для определения этого балла... итд?

Нет такой Природной линейки, поэтому эти параметры меняются. Какой смысл ставить какой-то искусственный балл, который не позволит набрать нужное количество студентов из абитуриентов?! Да пусть поступят, главное смогут ли они учиться. Критерии же для выпускников ВУЗов должен устанавливaть рынок труда, а не МО.
показать весь комментарий
Зесрань не знала,что дыровцы будут лечить их,а не бубочку с его выродками?
показать весь комментарий
Мы и сейчас сталкиваемся с тем, что наших подопечных по несколько месяцев лечат от любой болезни - гастрита или, например, бронхита - и лишь потом подозревают рак", - подчеркивают в "Таблеточках". Саме так , і по цій причині помер два тижні тому мій друг, 42 !!!! роки !
показать весь комментарий
Совсем не по этой причине, а точнее далеко не только из-за неё. Диагностика - очень сложный процесс, многие заболевания дают похожую симптоматику, поэтому даже профи ошибаются.
показать весь комментарий
саме по цій, тому що, не побачити пухлину, а побачити БРОХІТ а потім ПНЕВМОНІЮ... а коли метастати в головний мозок..
Наведу приклад, коли вчився в Богомольця (на ті часи то медичний факультет Київського імператорського університету Святого Володимира.) з втупивших (прошу вибачення за точність, привожу як приклад- з 50 вступників звкінчували 10! Тобто виключно відмінники! Інші йшли.. а нині? Нині за 100 ує можна здати будь який іспит.. тому що, якщо прохідний як для ПТу.. мій син вступив в Політех, де прохідний біля 180. але він компами буде управляти, а не людським ЖИТТЯМ!
показать весь комментарий
А вот не надо ля-ля про проходной для меда! ( Минимальный сейчас на контракт 150, а бюджет в зависимости от факультета стартует от 180, стоматология от 195).КПИ далеко не многие факультеты 180 проходной, химико-технологический 140 бюджет (керамика и стекло). Да и за 100 у.е. вы даже модуль не купите, а экзамен 300-1000 у.е ( нму Богомольца). Те кто хотят учиться - учатся! Да есть коррупция . Но не забывайте, что студенты еще сдают Крок, английский , ОСКИ. Крок 1 и Крок 2 порог - 60,5% , Крок 3 порог - 70,5%. Назовите хоть одну профессию которая имеет такой жесткий отбор в Украине? Учиться совсем не просто. 80% материала студент проходит/изучает сам . Моя дочь закончила 3 курс : пары с8-20 до 18-50 каждый день + время на дорогу ( Киев) клинические кафедры находятся в разных концах города! На подготовку к парам - вся ночь твоя + некоторые успевают подрабатывать .
То что касается снижения проходного по ЗНО до 130% - я против!!!! Большинство вылетит еще на 1 курсе! Они не представляют какие трудности, бессонные ночи и прочее их ждет. Выживет/выпустится сильнейший
показать весь комментарий
Зараз невелике лікуваня проходю . то для мене лікар з медсестрою це підприємці .
показать весь комментарий
Я не вчився на медика (я б і не міг би вчитися через нездатність запамятовувати великі масиви інформації). Абітурієнти в медінститут здавали математику як і я. Здавалося б, що логічне мислення у лікаря присутнє само собою як у того, хто здав вступний з математики. Питання до аудиторії: як більшість лікарів не можуть помітити відсутність епідемії ковід 19 в Україні маючи на руках цілком офіційну стастику, яка заперечує епідемію (1400 померлих на сорок мільйонів населення - дуже незначна частина). Диплом мають і Степанов, і Ляшко. Але таке враження, що вони не знають навіть шкільної математики.
Ну ладно. Я не знаю, як саме вчилися ці два типи. Але мій сімейний лікар вчилася явно не за сало. Але у приватних розмовах ( а вона - сестра моєї дружини) довести їй щось навіть із цифрами у руках - неможливо. Щось їм пороблено там у медінституті чи що?
Спостерігаючи подібні ефекти, я підозрюю, що здатність запамятовувати і здатність мислити не завжди ходять поруч в одній людині. Найщасливіші в цьому сенсі ті, у кого і того, і іншого більш-менш урівноважено. Не думаю, що лікарі знають і вміють більше ніж представники багатьох технічних професій. Чи скажімо біологи. Але ті вчаться пять, а то й менше років. Може лікарів учать не так і не тому, що треба, раз так довго приходиться готовити спеціаліста?
показать весь комментарий
Дык дело не в ЗНО, а в том как учат (будут учить) в вузах. Чем будущему врачу поможет знание истории или украинского языка???? Что за бред вы там несете?
показать весь комментарий
Большего идиотизма чем введение сдачи ЗНО по математике для медиков трудно представить. Вместо того чтобы повысить средний вступительный балл хотя бы до 170 по профильным предметам (биология,химия) они вводят не профильный который "сожрет" массу времени, средств и усилий и приведет только к ухудшению уровня знаний в целом, что в свою очередь заставит существенно понизить общий проходной балл и - тут "вишенка на торте" мы получим существенное ухудшение качества врача. В "педуниверситете" им. Драгоманова уже "дореформировались до 103 вступительного по ЗНО и теперь выпускники-олигофрены будут "учить" наших школьников...
показать весь комментарий
не розумію, чого зниження бально-оцінної системи повинно стосуватися студентів? студент - вміюча, сама без лекцій, готуватися доросла людина.
показать весь комментарий
