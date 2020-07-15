США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - Помпео (обновлено)

Государственный департамент США объявил о включении в полномочия закона CAATSA (противодействие противникам Америки путем введения санкций - ред.) российских проектов "Северный поток - 2" и второй нитки "Турецкого потока".

Об этом заявил в среду государственный секретарь США Майкл Помпео

"Сегодня Государственный департамент обновил полномочия в рамках закона CAATSA, включив в него проекты "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами" , - отметил глава Государственного департамента.

Он подчеркнул, что эти проекты нацелены на усиление "злонамеренного влияния России" в регионе, подрыв трансатлантической безопасности и не имеют ничего общего с коммерцией.

"Это кремлевские инструменты, которые используются для эксплуатации и усиления зависимости Европы от энергетических поставок из России. Это инструменты для того, чтобы подорвать Украину", - отметил Помпео.

Государственный секретарь США назвал это "недвусмысленным сообщением" для любой европейской или другой иностранной компании о возможности наложения экономических и финансовых ограничений США.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

