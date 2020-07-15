РУС
США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - Помпео (обновлено)

США включили в санкционный закон

Государственный департамент США объявил о включении в полномочия закона CAATSA (противодействие противникам Америки путем введения санкций - ред.) российских проектов "Северный поток - 2" и второй нитки "Турецкого потока".

Об этом заявил в среду государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Государственный департамент обновил полномочия в рамках закона CAATSA, включив в него проекты "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами" , - отметил глава Государственного департамента.

Он подчеркнул, что эти проекты нацелены на усиление "злонамеренного влияния России" в регионе, подрыв трансатлантической безопасности и не имеют ничего общего с коммерцией.

"Это кремлевские инструменты, которые используются для эксплуатации и усиления зависимости Европы от энергетических поставок из России. Это инструменты для того, чтобы подорвать Украину", - отметил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США против "Северного потока-2" затронут свыше 120 компаний

Государственный секретарь США назвал это "недвусмысленным сообщением" для любой европейской или другой иностранной компании о возможности наложения экономических и финансовых ограничений США.

"Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Также читайте: Евросоюз не согласен с санкциями США против компаний ЕС, связанных с "Северным потоком 2"

Топ комментарии
+33
Ну его могут даже построить, но Штаты могут сделать так, что пользоваться им будет дороже чем гипотетическая низкая цена на газ
15.07.2020 19:27 Ответить
+23
Каспер Привидение

2040 год.
"Через пять лет Россия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира"

15.07.2020 19:30 Ответить
+23
«Северный поток» на техобслуживании, «Голубой поток» с мая не работает, «Сила Сибири» на нуле... Три трубы в РФ сразу на паузе! Такого даже в совке не было

Обнуление так обнуление
15.07.2020 19:33 Ответить
включили, а меркель сказала- быть потоку
15.07.2020 19:24 Ответить
Ну его могут даже построить, но Штаты могут сделать так, что пользоваться им будет дороже чем гипотетическая низкая цена на газ
15.07.2020 19:27 Ответить
и европа будет ненавидеть штаты, за то, что срут не на своем континенте
15.07.2020 19:28 Ответить
с чего бы им штаты ненавидеть? это ж не расейка
15.07.2020 19:31 Ответить
а не любит меркельша, когда ей указывают , да и европа тоже, что штаты, что расея- любят посрать по всему миру,ну везде им нужно хрен всунуть
15.07.2020 19:34 Ответить
кацапа,ты до сих пор не понял,что в твоих лифтах и подьездах какают такие же как и ты лаптненогие?а не обама с меркельшей
15.07.2020 19:43 Ответить
помыняй методичку, уже не обама, а трамп
15.07.2020 19:46 Ответить
да?а чо ж вы до сих пор ездите с наклейками обамачмо,а не по модному трампчмо?
15.07.2020 19:55 Ответить
ага,особливо Польща і таких ага набереться штук 10-12
15.07.2020 19:33 Ответить
Штатам уже и не нужно делать - это уже есть фактом что стоимость газа из трубы выше чем сжиженного...
15.07.2020 19:56 Ответить
веселье грянет, заржутся эскандеры Dajoš sankcyji na poljzu velikoj skalenvstavaniji !!!
17.07.2020 02:52 Ответить
обоссанная меркельша и вонючая продажная немчура уже опустили германию...
Всех, кто сотрудничает с паРашей будут постепенно опускать.
Себестоимость газа в кацапских трубах уже значительно дороже чем сжиженного - его покупают только за взятки...
15.07.2020 19:55 Ответить
В Єревані вірмени закидали Посольство України якоюсь бурдою.
https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/15-july-protesters-thrown-objects-at-embassy-of-ukraine-in
15.07.2020 19:26 Ответить
Вірмени рузьгого міру?
Чи там так все погано?
15.07.2020 19:29 Ответить
ну, да, ара хоче забрати в азерів Карабах; як касапи забрали в нас Крим...
15.07.2020 19:31 Ответить
Уже забрали, еще до Крыма.
15.07.2020 20:14 Ответить
не чіпляйся до несуттєвих помилок. Ти суть зрозумів, бачу.
16.07.2020 01:43 Ответить
Дашнаки , такие-же отморозки , как руSSкие нацики.
15.07.2020 20:52 Ответить
П@здец подкрался незаметно... или прекрасный повод для кацапского быдлостада в очередной раз проблеять любимую мантру - "этА фсе русАфобияяяя".
15.07.2020 19:26 Ответить
А європіки, що кажуть?
15.07.2020 19:27 Ответить
Помпео висловив співчуття через вбивство військового медика

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео прокоментував обстріл групи військових медиків на Донбасі, через який загинув один із них. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 15 липня.
«Ще одне питання, пов'язане з Росією: я хочу висловити глибокий сум Сполучених Штатів у зв'язку з убивством українського військового медика. Ми приєднумося до народу України в засудженні тривалої та брутальної агресії підконтрольних Росії сил на Донбасі та віддаємо належне українцям, які загинули чи дістали поранення в боротьбі за свою демократію», - сказав Помпео.Напередодні схожу позицію https://www.facebook.com/usdos.ukraine/photos/a.431664811935/10158175621936936/?type=3&theater озвучило посольство США в Україні.​

https://www.radiosvoboda.org/a/news-pompeo-vbyvstvo-viiskovoho-medyka/30728620.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-pompeo-vbyvstvo-viiskovoho-medyka/30728620.html

Скоріш за все, події санкцій пов'язані.
Але цікаво інше: американець заявляє, що вбивця - касапи. А наш бубочка - "третя сторона"...
15.07.2020 19:29 Ответить
Так, США вводить санкції проти північного і турецького потоку через загибель українського медика, а зовсім не через боротьбу за ринок газу у Європі.
15.07.2020 19:33 Ответить
вам свиноцабакам всё напользу...!
15.07.2020 19:59 Ответить
Каспер Привидение

2040 год.
"Через пять лет Россия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира"

15.07.2020 19:30 Ответить
😃😁🤪🤣😭😂👍👏
15.07.2020 19:34 Ответить
мабуть "третьего мира"... Posle Zimbabve na četvertom meste...
17.07.2020 02:57 Ответить
Газпром повышает цены на газ для потребителей в России. Повысить на 5% не получилось, сошлись на 3%. В Европу газ продается ниже уровня безубыточности, Миллер голодает, поэтому решили пошариться в карманах у населения.
15.07.2020 19:30 Ответить
Мечты имеют свойство сбываться!
Правда не совсем так,как мечталось.
На рэфии мечтали о 1.000$ за 1.000куб/метр,ну они и начали приближаться к мечте.
15.07.2020 19:52 Ответить
Лаша тумбай!)))
15.07.2020 19:31 Ответить
Моника ПАМАГИ, ПАГАВАРИ С ТРАМПАМ !
Моника ПАМАГИ, ПАГАВАРИ С ТРАМПАМ !
15.07.2020 19:33 Ответить
«Северный поток» на техобслуживании, «Голубой поток» с мая не работает, «Сила Сибири» на нуле... Три трубы в РФ сразу на паузе! Такого даже в совке не было

Обнуление так обнуление
15.07.2020 19:33 Ответить
Та да , а через ГТСУ Газпром качает в два раза меньше , чем платит.
15.07.2020 20:54 Ответить
...До 2020 року карта світу виглядатиме зовсім по-іншому.
Фінальний демонтаж СРСР ще попереду, але поки що він штучно затримувався м'яким переплетенням інтересів невидимих сил.
Ми ще станемо свідками грандіозної історичної драми, завершення 100- або навіть 500-річного циклу. А поки цього не сталося, інфантильно говорити, що все буде добре, і купувати собі "бусики".
Ми всі маємо прийти до усвідомлення, що ця війна, за великим рахунком війна цивілізацій, тільки почалася. І якщо знати історію за 100 років, можна втішати, що усе проходить за наймилосерднішим сценарієм порівняно з тим, як могло бути. - О. Забужко
https://rozmova.wordpress.com/2014/12/28/oksana-zabuzko-10/
15.07.2020 19:34 Ответить
Экспорт товаров РФ: январь 2000 - май 2020 гг, млрд $ [сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, СПГ]США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 5436
15.07.2020 19:34 Ответить
ІНфографікадемагогія..
останній стовпчик -за квартал,тоді як попередні -за рік...
15.07.2020 22:01 Ответить
Какой квартал? Январь - май - пять месяцев, почти полгода.
16.07.2020 08:47 Ответить
США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 1954
15.07.2020 19:36 Ответить
США включили до списку санкцій закон "Північний потік-2" і "Турецький потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 4351
15.07.2020 19:54 Ответить
После окончания Второй мировой войны союзники обнаружили в Германии огромные запасы химического оружия - авиабомбы, снаряды и мины, начиненные ипритом, фосгеном, табуном, адамситом, люизитом, арсиновым маслом. На Потсдамской конференции решили уничтожить опаснейший арсенал. Незначительную часть боеприпасов утилизировали на предприятиях Германии, остальное в течение 1946-1948 годов захоронили в море. Первоначально планировали сделать это в глубоководной Атлантике, но по ряду причин десятки кораблей вермахта, загруженных химическими боеприпасами, затопили в проливе Скагеррак, в районе датского острова Борнхольм, недалеко от шведского порта Люсечиль, на норвежском глубоководье близ Арендаля, между материком и датским островом Фюн, у крайней северной точки Дании, в водах Польши.

Советские военные архивы содержат подробную информацию о том, что было обнаружено в химических арсеналах Восточной Германии и затоплено в Балтийском море:
- 71 469 снаряженных ипритом 250-килограммовых авиабомб;
- 14 258 снаряженных хлорацетофеноном, дифенилхлорарсином, адамитом и арсиновым маслом 500-килограммовых, 250-килограммовых и 50-килограммовых авиабомб;
- 408 565 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 105 мм и 150 мм, снаряженных ипритом;
- 34 592 снаряженных ипритом фугасов по 20 кг и 50 кг;
- 10 420 дымовых химических мин калибра 100 мм;
- 1004 технологических емкостей, содержащих 1506 тонн иприта;
- 8429 бочек, в которых находилось 1030 тонн адамсита и дифенилхлорарсина;
- 169 тонн технологических емкостей с отравляющими веществами, в которых находилась цианистая соль, хлорарсин, цианарсин и аксельарсин;
- 7860 банок циклона, который гитлеровцы широко применяли в 300 лагерях смерти для массового уничтожения пленных в газовых камерах.
Советская доля представляет собой лишь двенадцатую часть всего объема захороненного в море химического оружия.
К сожалению, страны Балтийского региона более полувека скрывали проблему, ловили рыбу и развивали природный туризм. На информацию о химическом оружии был наложен гриф "секретно", во избежание социально-политических катастроф. Великобритания и США в 1997-м продлили гриф секретности на 20 лет.
строящийся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 магистральный газопровод из рhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F оссии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германию через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA Северный поток ». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ? ) и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции
давление газа атмосфер 200 до 300
температура газа 120-140 имени Цельсия
А́нгела Дороте́я Ме́ркель - немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик, действующий федеральный канцлер Германии
15.07.2020 19:56 Ответить
Takije sankciji mozet podejstvujet na kompaniji kotoryje rabotajet s raskoj,poskolku u nix jest kompaniji amerike,tam biznis im vaznej cem s raskoj.Jesli nado budet vybyrat vyberut amerikanski rynok
15.07.2020 19:59 Ответить
Перефразировав известную поговорку про собак можно сказать,что чем больше узнаешь меркантильных европейцев,тем больше нравится госдеп.
15.07.2020 20:43 Ответить
Особенно , если Госдеп работает под руководством президента-патриота , а не старого бизнесюка-застройщика...
15.07.2020 20:58 Ответить
Амеры входят во вкус)
15.07.2020 21:56 Ответить
хтось пояснить -Який зміст вводити санкції проти половини "Турецькгого потоку-2",якщо він однаково "заглушений" у звязку з відсутністю потреби в Турції в дорогому рашистському газі ?
15.07.2020 22:04 Ответить
Хай буде... У доброго господаря нічого не пропаде.
15.07.2020 22:45 Ответить
Такий зміст,що підлога маккартні.
15.07.2020 23:48 Ответить
Турецкий 2 не для Турции, он по плану дальше в Болгарию и дальше. Турки на транзите хотят зарабатывать.
16.07.2020 01:25 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/6/1/4/e/614e99d0bc23eff698c74c43f637c838/original.jpgДержавний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій - ред.) російських проєктів "Північний потік - 2" та другої нитки "Турецького потоку".

друга нитка не заповнена .Тому"на плановому ремонті".."на болгарію" вистачає і першої..
16.07.2020 06:25 Ответить
Даешь санкции,Америка! Обнуление так обнуление....пускай пуцин строит все сначала, с чистого листа. Авось и достроится до революции в расее...
16.07.2020 01:43 Ответить
 
 