РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10635 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
14 759 43

Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики

Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики

Реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс., в то время как официально подтверждены 55 тыс. случаев заболевания. Как бы не развивались события, осенью карантин придется усилить.

К таким выводам пришли в результате расчетов исследователи Киевской школы экономики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы видим 55,607 тыс. официально зарегистрированных случаев, но, согласно по результатам нашей модели, реальное количество - 185 тыс. чел. Таким образом, процент выявления составляет около 30%", - сказал старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели KSE в среду.

Он отметил, что официально подтвержденные случаи показывают статистику по заболевшим с симптомами, в то же время модель KSE позволяет оценивать количество бессимптомных и слабосимптомных случаев заболевания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО

По словам Ганиченко, исследователи KSE отмечают: "Уменьшение новых случаев в день не настолько быстрое, как ожидалось, поскольку в регионах страны реакция происходит не так быстро и не так жестко, как предусматривалось".

По его словам, к концу этого года, согласно разным сценариям, следует ожидать от 75 до 650 тыс. случаев заболевания COVID-19 и от 2,5 тыс. до 7 тыс. умерших.

Ганиченко сообщил, что с начала осени ожидается усиление карантинных ограничений при любом сценарии.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения

"Это связано с тем, что сдерживающее влияние сезонности будет угасать с началом осени. Мы увидели, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тыс. чел. Сейчас Украина идет по "желтому" сценарию, который предполагает 4 тыс. умерших от COVID-19. Мир входит в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Это означает, что в странах умеренного климата сезонное затухание происходит медленнее, чем рост в странах субтропического климата", - сказал он.

По словам Ганиченко, в случае реализации "желтого" сценария в течение лета в районах и областях Украины, которые дают наибольшее негативное влияние на динамику заболевания, будут действовать достаточно жесткие карантинные ограничения. В то же время в случае реализации "желто-зеленого" сценария "остаток лета Украина сможет провести без карантина вообще, но к началу осени, когда влияние сезонности угасает, при любом сценарии карантинные ограничения будут усиливаться".

Читайте также: Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Так называемый "зеленый" сценарий предполагает высокое (до 60%) влияние сезонного фактора на снижение роста заболеваемости COVID-19, "желтый" - до 21%.

"Мы рассматриваем "желто-зеленый" сценарий, который говорит: сезонность выше средней, около 45% дополнительного сдерживания на период летнего времени. Мы видим, что Украина четко двигается по "желтому" сценарию. Это означает, что на конец года стоит ожидать до 4 тыс. умерших и 410 тыс. случаев заболевания", - резюмировал Ганиченко.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
В Украине все очень любят приводить в качестве доказательств цифры.
Но еще никто не показал расчеты, в результате которых эти цифры были получены...
показать весь комментарий
15.07.2020 19:45 Ответить
+10
пошли нахер со своими моделями, неучи
показать весь комментарий
15.07.2020 19:51 Ответить
+9
Так тогда и смертность в 3 раза ниже чем официальная, то есть около процента как я не раз здесь и писал. В нынешних условиях усилить карантин равно убийству экономики
показать весь комментарий
15.07.2020 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине все очень любят приводить в качестве доказательств цифры.
Но еще никто не показал расчеты, в результате которых эти цифры были получены...
показать весь комментарий
15.07.2020 19:45 Ответить
Теорія ВіроГідності))
показать весь комментарий
15.07.2020 19:47 Ответить
пошли нахер со своими моделями, неучи
показать весь комментарий
15.07.2020 19:51 Ответить
Какие ваши доказательства?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:52 Ответить
Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики - Цензор.НЕТ 8765
показать весь комментарий
15.07.2020 20:04 Ответить
Ага, мілованов, який сам визнав, що дебіл, робить прогнозні моделі опираючись на невідомо звідкіля взяті дані.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:53 Ответить
Милованов - известный соросенок. Вы не знали ???
показать весь комментарий
15.07.2020 20:18 Ответить
Это плохо?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:32 Ответить
Блаблабла без аргументов: по нашим расчетам, мы предполагаем, по разным сценариям, - вот и вся аргументация.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:53 Ответить
Так тогда и смертность в 3 раза ниже чем официальная, то есть около процента как я не раз здесь и писал. В нынешних условиях усилить карантин равно убийству экономики
показать весь комментарий
15.07.2020 19:55 Ответить
Чтобы не выпускать за границу заробитчан и обвалить зарплаты украинцам внутри страны, они и не такие цифры нарисуют.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:02 Ответить
А зачем?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:57 Ответить
В начале декабря обычным гриппом будут болеть более миллиона. Действия власти?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:03 Ответить
Только что столкнулся - есть приказ людей с симптомами не направлять на пцр, только если принесёшь справку с печатью что у тебя был контакт с зараженным, только тогда. Так что большинство и не знают что у них ковид.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:06 Ответить
Исходя из этого - зараженных не меньше миллиона в Украине.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:07 Ответить
Бери больше, тунгус, сто тысяч миллионов!
показать весь комментарий
15.07.2020 21:35 Ответить
И что ? Раз не знают, значит - всё в порядке ! Зачем трястись ?!
У вас аппендицит есть, но вы же его не вырезаете, если он реально вас не беспокоит и никто вам при этом диагноз соответстующий и не ставит - не смотря на то, что апендицит у вас есть...
показать весь комментарий
15.07.2020 21:21 Ответить
Что-то мало верится в такие приказы)) просто интересно теперь кроме ковида не бывает простуды?)) Тоесть любой симптом простуды это значит ковидло?))
показать весь комментарий
15.07.2020 21:30 Ответить
єто значит, что следует проверить и исключить ковид, если что. а у нас такого не делают. 3 недели назад заболела моя сотрудница- кашель, температура. А анализ не делали, сказали проверяют только если подтвержденная пневмония. Чувствует себя поганенько, кашляет до сих пор, жалуется на слабость. Как то так. Количество инфицированніх у нас - єто плюс минус километр от официальной статистики
показать весь комментарий
15.07.2020 21:44 Ответить
Я вже казав,що карантин будуть намагатися повторити.Він вигідний олігархам і тим хто наближений до них.Якщо ще раз положать економіку,то буде крах
показать весь комментарий
15.07.2020 20:15 Ответить
Бред. Олигархи как раз за то, чтобы вы ходили ишачить за копейки на их заводики до откидывания копыт. Святой Пеца- тому яркий пример. Громче всех гарлопанил против карантина и закрытия метро.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:20 Ответить
https://censor.net/user/472961 Спочатку карантин,потім люди будуть вимушені працювати за копійки на олігархів.А ще скуплять за копійки бізнес,який розорився,або нерухомість від цього бізнесу.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:42 Ответить
А еще будут на метро вместо тебя кататься.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:00 Ответить
https://censor.net/user/467976 Тобі слово не давали.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:05 Ответить
7 тысяч умерших от коронавируса в Украине ожидается за год - это 0,02 процента населения Украины. И из-за этого до конца года пустят под откос всю экономику, все образование, всю настоящую (некоронавирусную) медицину ??? Будет новый Майдан, уже третий по счету!!! Бог любит троицу !!!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:16 Ответить
Не будет никакого Майдана. Будет естественный отбор по уровню IQ.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:21 Ответить
Милованов - известный грантоед !!!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:21 Ответить
Киевская школа экономики а эти чудики каким боком к вирусу
показать весь комментарий
15.07.2020 20:45 Ответить
вот чего у нас дофига, так всевозможных типа экспердов)))))
столько говна развелось трепящего языком , а вот как что сделать руками, то фиг кого найдешь)))у всех руки из жопы ростут))))
показать весь комментарий
15.07.2020 20:49 Ответить
https://censor.net/user/30384 Так ще й насміхаються і принизливо кажуть,за закручування гайок на заводах.Нехай би самі попробували позакручувати на якомусь заводі.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:55 Ответить
Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.
Об этом https://t.me/vladyslavkryklii/207 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3208281Цих скотів час вішати.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:50 Ответить
ну пора уже привыкнуть , что страной управляют дегенераты зебараны.
крыклий такой же имбецил. встретил зеленого слугу народа , загаси урода)))
показать весь комментарий
15.07.2020 21:02 Ответить
Смысл теста если безсимптомные не передают вирус. ? Почему тебя злит адекватность хочь в чем то. Вся эта ситуация с тестированием и карантинами это и есть неадекватность. А вся эта истерия создана не вирусом а с помощью СМИ. Это афера и не более. С обычного ОРВви с помощью сми и лживой статистико
Пцр раскрутили аферу.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:33 Ответить
А как же зрада?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:38 Ответить
О Санчо-бот, сегодня под другим флагом впахиваешь ,чорт ольгинский
показать весь комментарий
15.07.2020 22:21 Ответить
Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку.https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
показать весь комментарий
15.07.2020 20:56 Ответить
В таких случаях вет препараты принимать будем. Напугали ежа...
показать весь комментарий
15.07.2020 22:17 Ответить
Люди не имеющих отношение ни к медицине ни к медицинской науке, что то там "прогнозируют", а бараны их слушают...!
Может у меня кто прогноз спросит..., у меня тоже не медицинское образование - чем я хуже !?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:17 Ответить
А что скажет федерация бобслеистов и нумезматики по этому поводу?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:26 Ответить
НумИзматики однако.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:47 Ответить
В мене є питання до економістів (школярів) : Затримує звичайна маска вірус? Або це все казка. Хоча, на це питання повинно відповідати МОЗ. Тому в мене є ще одне питання до редакції цього порталу.
Що ви пишите!!!!!?????? Школа економіки....
показать весь комментарий
15.07.2020 22:03 Ответить
Кризис жанра если экономисты считают больных вместо профильных учреждений.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:35 Ответить
 
 