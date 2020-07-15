Коронавирусом болеют 185 тыс., а не 55 тыс. украинцев, карантин с осени усилят, - Киевская школа экономики

Реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тыс., в то время как официально подтверждены 55 тыс. случаев заболевания. Как бы не развивались события, осенью карантин придется усилить.

К таким выводам пришли в результате расчетов исследователи Киевской школы экономики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы видим 55,607 тыс. официально зарегистрированных случаев, но, согласно по результатам нашей модели, реальное количество - 185 тыс. чел. Таким образом, процент выявления составляет около 30%", - сказал старший исследователь Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели KSE в среду.

Он отметил, что официально подтвержденные случаи показывают статистику по заболевшим с симптомами, в то же время модель KSE позволяет оценивать количество бессимптомных и слабосимптомных случаев заболевания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Винничанка родила на улице рядом с закрытым из-за COVID-19 роддомом. ФОТО

По словам Ганиченко, исследователи KSE отмечают: "Уменьшение новых случаев в день не настолько быстрое, как ожидалось, поскольку в регионах страны реакция происходит не так быстро и не так жестко, как предусматривалось".

По его словам, к концу этого года, согласно разным сценариям, следует ожидать от 75 до 650 тыс. случаев заболевания COVID-19 и от 2,5 тыс. до 7 тыс. умерших.

Ганиченко сообщил, что с начала осени ожидается усиление карантинных ограничений при любом сценарии.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения

"Это связано с тем, что сдерживающее влияние сезонности будет угасать с началом осени. Мы увидели, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тыс. чел. Сейчас Украина идет по "желтому" сценарию, который предполагает 4 тыс. умерших от COVID-19. Мир входит в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Это означает, что в странах умеренного климата сезонное затухание происходит медленнее, чем рост в странах субтропического климата", - сказал он.

По словам Ганиченко, в случае реализации "желтого" сценария в течение лета в районах и областях Украины, которые дают наибольшее негативное влияние на динамику заболевания, будут действовать достаточно жесткие карантинные ограничения. В то же время в случае реализации "желто-зеленого" сценария "остаток лета Украина сможет провести без карантина вообще, но к началу осени, когда влияние сезонности угасает, при любом сценарии карантинные ограничения будут усиливаться".

Читайте также: Шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Так называемый "зеленый" сценарий предполагает высокое (до 60%) влияние сезонного фактора на снижение роста заболеваемости COVID-19, "желтый" - до 21%.

"Мы рассматриваем "желто-зеленый" сценарий, который говорит: сезонность выше средней, около 45% дополнительного сдерживания на период летнего времени. Мы видим, что Украина четко двигается по "желтому" сценарию. Это означает, что на конец года стоит ожидать до 4 тыс. умерших и 410 тыс. случаев заболевания", - резюмировал Ганиченко.