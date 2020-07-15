У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта
В среду, 15 июля, работники Одесского порта в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области зафиксировали небольшое пятно у судна Delfi. Загрязнение локализовано силами судовладельца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского филиала ГП "АМПУ".
"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления вследствие неблагоприятных метеорологических условий в течение прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра)", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе поинформировали, что по результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна Delfi, о чем составлен соответствующий акт.
Для локализации пятна представители судовладельца обработали поверхность морской воды сорбентом (около 100 л), зафиксировали и закрепили боновое заграждение.
В настоящее время загрязнение полностью локализовано, подчеркивается в сообщении.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.
