У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта

У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта

В среду, 15 июля, работники Одесского порта в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области зафиксировали небольшое пятно у судна Delfi. Загрязнение локализовано силами судовладельца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского филиала ГП "АМПУ".

"Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления вследствие неблагоприятных метеорологических условий в течение прошлых суток (наблюдались мощные порывы ветра)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе поинформировали, что по результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна Delfi, о чем составлен соответствующий акт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"

Для локализации пятна представители судовладельца обработали поверхность морской воды сорбентом (около 100 л), зафиксировали и закрепили боновое заграждение.

В настоящее время загрязнение полностью локализовано, подчеркивается в сообщении.

У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта 01

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

Читайте: В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

