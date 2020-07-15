Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова

В Офис Генпрокурора после аттестации попали 610 прокуроров. Их средняя зарплата составляет около 30 тысяч гривен.

Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Средняя зарплата прокурора Офиса Генпрокурора - это где-то 30 тысяч гривен", - сказала она.

Также Венедиктова сообщила, что в начале аттестации прокуроров количество в Генпрокуратуре было 1339 человек, из них в Офис Генпрокурора заявили намерение перейти 1083 человека - почти 81 процент.

После трех этапов аттестации - тестов на профессиональные знания, тестов на общие способности и навыки и проведения собеседований - в ОГП перешли 610 человек, это 45 процентов тех прокуроров, которые были в Генпрокуратуре.

По словам Венедиктовой, в январе, был объявлен отбор в Офис Генпрокурора, и когда он закончился, 71 человек был готов идти в тренинговый центр прокуроров, затем на стажировку в ОГП.

"Хочу сообщить, что сегодня у нас для 65 человек продолжается процедура назначения - это спецпроверки, это как раз лица, пришедшие извне системы", - уточнила она.

Венедиктова отметила, что с 9 июня был объявлен второй отбор на вакантные должности, пока продолжается прием документов, который должен продолжаться до 9 августа.

Генпрокурор уточнила, что в Украине с марта также начался этап аттестации прокуратур регионального уровня. В первый этап этой аттестации был включен 3161 прокурор, а ко второму этапу, собеседованию, были допущены из этого количества 2657 прокуроров. На сегодняшний день из допущенных к собеседованиям 50 человек его не прошли, отметила руководительница ОГП.

Венедиктова сообщила, что эти собеседования проходят с 1 июля, и их должны закончить 21 июля.

По словам Венедиктовой, в ОГП готовятся и к реформе местных прокуратур, чтобы их перевести в статус окружных прокуратур. При этом организационные мероприятия уже проведены. "С августа мы планируем это сделать, думаю, что закончим в декабре, если нам ничего не будет мешать", - отметила Венедиктова.

Напомним, в начале июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату. "Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она.

