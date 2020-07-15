РУС
1 944 33

Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова

Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова

В Офис Генпрокурора после аттестации попали 610 прокуроров. Их средняя зарплата составляет около 30 тысяч гривен.

Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Средняя зарплата прокурора Офиса Генпрокурора - это где-то 30 тысяч гривен", - сказала она.

Также Венедиктова сообщила, что в начале аттестации прокуроров количество в Генпрокуратуре было 1339 человек, из них в Офис Генпрокурора заявили намерение перейти 1083 человека - почти 81 процент.

После трех этапов аттестации - тестов на профессиональные знания, тестов на общие способности и навыки и проведения собеседований - в ОГП перешли 610 человек, это 45 процентов тех прокуроров, которые были в Генпрокуратуре.

По словам Венедиктовой, в январе, был объявлен отбор в Офис Генпрокурора, и когда он закончился, 71 человек был готов идти в тренинговый центр прокуроров, затем на стажировку в ОГП.

"Хочу сообщить, что сегодня у нас для 65 человек продолжается процедура назначения - это спецпроверки, это как раз лица, пришедшие извне системы", - уточнила она.

Венедиктова отметила, что с 9 июня был объявлен второй отбор на вакантные должности, пока продолжается прием документов, который должен продолжаться до 9 августа.

Генпрокурор уточнила, что в Украине с марта также начался этап аттестации прокуратур регионального уровня. В первый этап этой аттестации был включен 3161 прокурор, а ко второму этапу, собеседованию, были допущены из этого количества 2657 прокуроров. На сегодняшний день из допущенных к собеседованиям 50 человек его не прошли, отметила руководительница ОГП.

Венедиктова сообщила, что эти собеседования проходят с 1 июля, и их должны закончить 21 июля.

По словам Венедиктовой, в ОГП готовятся и к реформе местных прокуратур, чтобы их перевести в статус окружных прокуратур. При этом организационные мероприятия уже проведены. "С августа мы планируем это сделать, думаю, что закончим в декабре, если нам ничего не будет мешать", - отметила Венедиктова.

Напомним, в начале июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась на небольшую зарплату. "Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала", - сказала она.

прокурор (1148) Венедиктова Ирина (726) заработная плата (2400) Офис Генпрокурора (2606)
+6
та не надо жалобить... 30 тыс зарплата... а премии?? доплаты-приплаты-бонусы и фокусы?
что-то никто на жигуля не пересел и в общагу не съехал...
так что не свисти - денег не будет))) и хорошего вам настроения (а....да! держитесь там)))))))))
15.07.2020 20:04 Ответить
+5
Їм ще і платню дають?!
15.07.2020 20:02 Ответить
+5
І живуть вони в комуналках, а їздять на метро. Під кожною прокуратурою хоч салон елітних авто відкривай. І тут не зарплату треба піднімати, а строки за хабар.
15.07.2020 20:06 Ответить
Вот падлы!
15.07.2020 21:09 Ответить
Более чем!
15.07.2020 20:03 Ответить
та не надо жалобить... 30 тыс зарплата... а премии?? доплаты-приплаты-бонусы и фокусы?
что-то никто на жигуля не пересел и в общагу не съехал...
так что не свисти - денег не будет))) и хорошего вам настроения (а....да! держитесь там)))))))))
15.07.2020 20:04 Ответить
они кипишуют, говорят 47 000 грн. мало...
15.07.2020 20:12 Ответить
Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9046
15.07.2020 20:16 Ответить
Конечно не пересел и не съехал. Потому что живут они не то что не на зарплату, а и не на бонусы и доплаты. Но факт - на такую зарплату профи не пойдет, а пойдут именно взятки брать.
16.07.2020 01:16 Ответить
В общем между строк звучит как-то так:
- Же не манж па сис жур (Дайте денег, а то Парашенка не пасадим).
15.07.2020 20:04 Ответить
средний зароботок украинца в Польше.
15.07.2020 20:05 Ответить
средний зароботок украинца в Україні на год
15.07.2020 21:18 Ответить
Добавить, с панов содрать. Чего стесняетесь.
15.07.2020 20:06 Ответить
Надо. Но проблема в том, что идут именно за взятками. Потому что профи проще пойдет адвокатом , на сумму большую и работу попроще.
16.07.2020 01:17 Ответить
У меня стартап ну или как это называется, когда зевакханалия закончится, и он вернется в рассмеши кого то там, можно ездить и читать новости с цензора времен его правления за любой день, все будут доходить до главного приза
15.07.2020 20:10 Ответить
Будет смешить соседей по камере.
15.07.2020 20:13 Ответить
Средняя зарплата прокурора в ОГПУ составляет около 30 тысяч гривен, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9515
15.07.2020 20:13 Ответить
врёт, с премиальными за не нормативный бег вокруг стола , смело можно множить на 2 или 3
15.07.2020 20:19 Ответить
Ви пішли проти своїх?
15.07.2020 20:21 Ответить
Не має значення 30 тисяч гривень вони отримують чи всі 300 тисяч, поки в комплекті з пряником не буде йти здоровенний батіг.
Там розслідують справи на десятки мільйонів доларів. Взяв один раз хабар за рішалово і на все життя забезпечений. За таких умов можна ризикувати і зарплатою, і посадою, і навіть перспективою невеликого тюремного терміну. Хто б не погодився провести 2-3 роки на комфортній спецзоні для мєнтів і прокурорських, а потім вийти на свободу багатим до кінця життя.
Тому я за підняття їм зарплат до 300 тисяч, але якщо попався на хабарі - 25 років тюряги. Тоді вони будуть реально боятись.
15.07.2020 20:25 Ответить
Чесність - категорія абсолютна, і не в якому разі не повинна залежати від розміру ЗП.
15.07.2020 21:42 Ответить
Средняя по палате? У Венидиктовой 1,5млн у 30 следователей 20тыс?
15.07.2020 21:45 Ответить
ОГПУ.Знакомая аббревиатура..
15.07.2020 22:52 Ответить
Да чтоб ты съела, да только не п#здела!
15.07.2020 23:33 Ответить
с такой нищенской зарплатой только на углу Хрещатика стоять и петь:" УУУ я так Хрещатик люблю", отстояв номер рвануть к тищенке на сотку с брюквенной похлёбкой.Райское наслаждение,хиба це життя...одно расстройство.С хлеба на воду !!! А на минималку пенсионера слабо крутиться ???
16.07.2020 09:42 Ответить
А тепер озвучте середню заррлату лікаря, викладача ВУЗу або учителя школи чи пожежного і встановіть (чи опитайте у людей) хто більше користі приносить. Ви будете дуже вражені, гниди!
03.01.2021 00:46 Ответить
 
 