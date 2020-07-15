Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области женщина заказала своего бывшего мужа. Киллер должен был утопить жертву в пруду, в результате чего совместное имущество, а именно квартира, перешла бы в собственность злоумышленницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники уголовного розыска полусили оперативную информацию, что в городе Константиновка 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга.

Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, задаток в размере 4 500 гривен и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. Убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде, если тело когда-то найдут, поскольку мужчина имеет инвалидность.

"Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем", - говорится в сообщении.

Смотрите: Мужчина за $140 тыс. "заказал" частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство. ФОТО

Профессиональные действия полиции и реалистичная имитация преступления спасли человеку жизнь. Сегодня при передаче второй части вознаграждения в сумме 600 долларов заказчица была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обысков у нее изъяты фотографии "убитого", которые киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания, паспорт потерпевшего, а также подписанные документы на жилье и ключи от квартиры. Перед тем, как рассчитаться с исполнителем, организатор убийства проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Также смотрите: Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию. ФОТОрепортаж

Фигурантке инкриминируют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (приготовление заказного убийства). Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. До избрания меры пресечения женщина будет находиться в следственном изоляторе Мариуполя.