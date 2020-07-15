РУС
Новости
8 003 37

Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области женщина заказала своего бывшего мужа. Киллер должен был утопить жертву в пруду, в результате чего совместное имущество, а именно квартира, перешла бы в собственность злоумышленницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция 01

Сотрудники уголовного розыска полусили оперативную информацию, что в городе Константиновка 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга.

Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, задаток в размере 4 500 гривен и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать. Убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде, если тело когда-то найдут, поскольку мужчина имеет инвалидность.

"Полиция с использованием мер конспирации провела инсценировку преступления. Пострадавший оформил бумаги, по которым недвижимость переходила в распоряжение бывшей жены, и сыграл роль жертвы. Под контролем полицейских 57-летний мужчина нырнул в водоем", - говорится в сообщении.

Смотрите: Мужчина за $140 тыс. "заказал" частного предпринимателя на Донетчине, СБУ предотвратила заказное убийство. ФОТО

Профессиональные действия полиции и реалистичная имитация преступления спасли человеку жизнь. Сегодня при передаче второй части вознаграждения в сумме 600 долларов заказчица была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция 02

В ходе обысков у нее изъяты фотографии "убитого", которые киллер предоставил в качестве доказательства выполнения задания, паспорт потерпевшего, а также подписанные документы на жилье и ключи от квартиры. Перед тем, как рассчитаться с исполнителем, организатор убийства проверила подлинность доверенности у нотариуса.

Также смотрите: Житель Луганщины заказал за $200 убийство должника: "киллер" пошел в полицию. ФОТОрепортаж

Фигурантке инкриминируют ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, п.6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (приготовление заказного убийства). Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. До избрания меры пресечения женщина будет находиться в следственном изоляторе Мариуполя.

Автор: 

Топ комментарии
+13
15.07.2020 20:45 Ответить
+7
15.07.2020 20:39 Ответить
+6
И когда душа моя в рай взлетала
И сквозь предметы смогла посмотреть
Я увидел соседку, что меня доставала
Чтоб жилплощадь мою заиметь.
15.07.2020 20:40 Ответить
любоф
15.07.2020 20:39 Ответить
Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7757Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4794
15.07.2020 20:56 Ответить
данбасяо... берегись
15.07.2020 21:39 Ответить
А этот муж не сепар?
15.07.2020 20:39 Ответить
15.07.2020 20:39 Ответить
15.07.2020 20:40 Ответить
полусили оперативную информацию, что в городе Константиновка 61-летняя женщина подыскивает лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга

===============
цікаво як підшуковувала? Оголошення в газету подала чи по знайомих розпитувала?
15.07.2020 21:04 Ответить
Чем меньше город, тем лучше работает сарафанное радио Слышь, Петровна, там Васильевна мужика ищет. Да нет, не для того, а шоб паришать сирьйозный вапрос
15.07.2020 21:07 Ответить
Утопить? Как грубо, неизящно и даже как-то не по женски. Муженек вовремя спетлял от нее.
15.07.2020 20:41 Ответить
В душе морячка, наверное...
15.07.2020 20:46 Ответить
15.07.2020 20:45 Ответить
Який жах 🧐
15.07.2020 21:10 Ответить
класне кіно до речі вийшло..Раджу всім подивитися.До речі артистка яка зіграла ту бридку нєвєсту доволі симпатюлька.
15.07.2020 21:10 Ответить
Утопить! Ну сильно. Надо было позвать Герасима, или Сусанина---с последним конечно ждать зимы пришлось бы. Но выглядело бы логичней---замерз в дебрях терриконов!
15.07.2020 20:45 Ответить
Говориш, що чоловіка звали МУМУ?
15.07.2020 20:52 Ответить
То надо было при жизни писателя спросить кто из тех двух в лодке был большей *****. Так бы пол и определили.
15.07.2020 20:55 Ответить
А ще був дід Мазай... Це все було на кацапщині.
15.07.2020 21:01 Ответить
Та там и Стенька Разин девок кидал с лодки. Кстати был в серьёзной переписке с Иваном Сирко.
15.07.2020 21:33 Ответить
,,Жительница Донетчины за 800 долл. наняла киллера, чтобы утопить бывшего мужа."
-- Так, утопить больше, и не стоит.
Нормальная цена.
15.07.2020 20:45 Ответить
Алло, это адвокат?Сколько будет стоить бракоразводный процесс?
1000 долларов
Спасибо, но мне его уже обещали за сотню убить.
15.07.2020 20:52 Ответить
Баби дури, баби дури,баби бешенний народ....!!)))
15.07.2020 20:47 Ответить
Ця точно була дурою, але є і розумні.
15.07.2020 20:50 Ответить
Безумовно !!!)))
15.07.2020 20:53 Ответить
Отака зла любов🐍
15.07.2020 20:48 Ответить
Я не знайшов скільки часу вони разом прожили.
15.07.2020 20:49 Ответить
ещё ни разу, в новостях, на сайте утопление не заказывали
15.07.2020 20:50 Ответить
Какие страсти! Какой сценарий! Отличный фильм может выйти...Не зря Зе закон внес о льготах для мыльных опер!
15.07.2020 20:51 Ответить
95 квартал може зробити мініатюру про цей випадок.
15.07.2020 20:53 Ответить
І відразу економіка України вгору попре !!))
15.07.2020 20:55 Ответить
Не, Дизель шоу! А 95 стырить может у них...
15.07.2020 20:56 Ответить
Я бачу приблизно так
https://m.youtube.com/watch?v=***********
15.07.2020 20:58 Ответить
купе. Пластични йхіруг та сімейна пара. дружина не дуже гарна і дуже сварлива. Хірург - за 1000 дол. я для вас зроюлю з неї красуню! Для чого? Ми їдемо на море. я за 500 домовився щоб її втопили.... класика!
15.07.2020 21:00 Ответить
*Звільнилась * су....
15.07.2020 21:01 Ответить
Я не кровожадный, но в отдельных случаях смертная казнь была бы не лишней хотя бы в случае преднамеренного лишения жизни другого человека прямо или косвенно.
15.07.2020 22:02 Ответить
Увы но муж оказался Ихтиандр 2020 , без буйка не плавал.
15.07.2020 22:54 Ответить
Людям які вірять, що кілера можна найняти за 200-800 доларів можна втюхати будь що.
16.07.2020 04:10 Ответить
Думаю, большинство "женушек" банально травят своих "ненаглядных", подсыпав в борщ чего-нибудь "народного", сомневаюсь, что вообще назначают соответствующую экспертизу, при всеобщем пофигизме и бардачности системы в целом все процедуры носят чисто формальный характер!
16.07.2020 10:51 Ответить
 
 