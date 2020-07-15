Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник. ВИДЕО+ФОТО
Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, предположительно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники.
Одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони - неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанного зовут Александр Мамчук, он уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.
У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.
По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.
Читайте на Цензор.НЕТ: Судмедэкспертиза подтвердила, что следователь СБУ по особо важным делам Закладный был убит, - источник
Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.
Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было.
Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.
У Закладного остались вдова и двое детей.
Также на Цензор.НЕТ: В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ. ФОТО
Второй ватник имеет на коже ожоги и рубцы, проверять надо ватника.
В грабёж не верю.
Думаю, что нужно дознаться любыми возможностями.
У меня на районе чувак зарезал девочку беременную, снял обручалку, пластмассовую бижутерию, и забрал мобилку.
Кольцо в ломбард сдал под свой паспорт, а мобилку себе оставил, бо с тюрьмы токо вчера вышел, своей мобилки не было.
Менты его в хостеле по этой мобиле на следующее утро и нашли.
Так шо и карточку себе оставить, и паспорт свой на месте убийства потерять - смогли бы аж бегом.
шо бомжа убылы шо цього крадия = похеру.
слишком просто...и очень быстро нашли...и такая роковая дата выхода на пенсию...нехорошо это...
какая тут презумция?
на урок с Дамбасса законы не распространяются
Нет уж. То что шнырей пустили и ограбить тоже - не убирает тот факт, что убили его намеренно. Ибо видать докопался до прокацапов каких-то...
ходи с стилетом в рукаве.
- Если спросили сигарету
то сразу гирькой по башке!
Сепарам мордочки сразу прячут, а тут задержанных на всю страну засветили сразу