Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, предположительно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники.

Одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони - неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанного зовут Александр Мамчук, он уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.

У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было.

Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.

У Закладного остались вдова и двое детей.

