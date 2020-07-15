РУС
Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники задержали в Киеве двоих мужчин, которые, предположительно, убили полковника СБУ, следователя по особо важным делам Романа Закладного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники.

Одного из мужчин задержали в квартире на ул. Маршала Малиновского на столичной Оболони - неподалеку от места, где был убит Закладный. Задержанного зовут Александр Мамчук, он уроженец Лисичанска 1997 года рождения. Следователям мужина заявил, что живет в Киеве по этому адресу.

У задержанных нашли банковскую карточку Закладного.

По предварительным результатам экспертизы, смерть полковника СБУ наступила в результате удара по голове тупым предметом, добавил источник.

Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник 01Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник 02Задержаны подозреваемые в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Закладного, - источник 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Судмедэкспертиза подтвердила, что следователь СБУ по особо важным делам Закладный был убит, - источник

Напомним, в ночь на среду, 15 июля 2020 г., в Оболонском районе столицы неподалеку от жилого дома по улице Иорданской (до 2015 года носила название - Лайоша Гавро) был обнаружен труп старшего следователя по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного.

Тело обнаружили без обуви, карманы были вывернуты, мобильных телефонов при нем не было.

Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 15 июля 2020 г. он должен был выйти на пенсию.

У Закладного остались вдова и двое детей.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного, - СМИ. ФОТО

Автор: 

задержание (6700) Киев (26014) СБУ (20338) убийство (6552)
Топ комментарии
+36
А что по морде не видно, откуда Второй? Переселенец с Даумбаса...
показать весь комментарий
15.07.2020 21:53 Ответить
+28
Ай яй яй! Лица не замазали...Шо бы это значило?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:53 Ответить
+26
Что и требовалось доказать, обычный грабежь. Вопрос почему когда так же грабят, колечат и убивают простых людей, то с розыском никто не заморачивается.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:53 Ответить
А ты ему что ответил? Или убежал?
показать весь комментарий
15.07.2020 23:24 Ответить
Ну от, звичайні наркомани, полковнику просто треба було не бухати без міри до стану овоча.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:30 Ответить
Нашли быстро это хорошо Плохо что у нас в стране ватного быдла из лугандонии полным полно Партия за життя мертвечука на втором месте по опросам
показать весь комментарий
15.07.2020 22:44 Ответить
Первый ватник из Донбасса.
Второй ватник имеет на коже ожоги и рубцы, проверять надо ватника.
В грабёж не верю.
Думаю, что нужно дознаться любыми возможностями.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:11 Ответить
кто-то заказал...солидный...а повесили на двух явно бывших уголовников...вроде похоже на то...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:49 Ответить
От, якби так швидко знайшли колись вбивць П. Шеремета, то я би пишався нашим СБУ. А тут, швидше за все не обійшлося без бональної п"янки, куди встряг сам потерпілий. Який ідіот буде забирати у своєї жертви банківську картку і тримати її до свого затримання. Ну, забрав гроші, зняв часи тощо... А навіщо вбивці забирати картку жертви і тримати її до моменту свого затримання? Навіщо вона йому без знання пін-коду? Це ж першокласнику зрозуміло. Тут щось не те. Тут знову, якась підстава. Знову в СБУ біжуть поперед потягу, який їм наїзджає на п"яти. Знову протухлим потягнуло. Бридко!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 23:20 Ответить
Ну судя по точкам на руке-второй наркоман конченный....а они в "экстазе" не думают о последствиях!!!!А судя по ухоженной мордахе первого...то тот вполне мог быть одним из новомодных "хакеров" и мог сделать что то с картой!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:32 Ответить
Та перестаньте, вы шо думаете, шо тупорылые гопники-убийцы - вменяемые люди?
У меня на районе чувак зарезал девочку беременную, снял обручалку, пластмассовую бижутерию, и забрал мобилку.
Кольцо в ломбард сдал под свой паспорт, а мобилку себе оставил, бо с тюрьмы токо вчера вышел, своей мобилки не было.
Менты его в хостеле по этой мобиле на следующее утро и нашли.
Так шо и карточку себе оставить, и паспорт свой на месте убийства потерять - смогли бы аж бегом.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:22 Ответить
для мене

шо бомжа убылы шо цього крадия = похеру.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:42 Ответить
какой-то странный случай...два тупаря тупо убили следователя СБУ ради денег...?!
слишком просто...и очень быстро нашли...и такая роковая дата выхода на пенсию...нехорошо это...
показать весь комментарий
15.07.2020 23:47 Ответить
Быстро нашли потому что два тупаря тупо убили бухого который шел домой, после отмечается выхода на пенсию, а така как два тупаря - то и поймали быстро. Заказуху быстро так не раскрывают даже по горячим.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:23 Ответить
Не пишите чушь. Никакой подставы, в этом случае, быть не может, т.к. задержали опера, а допрашивать из будут совместно с СБУ. СБУ подставы не нужны, ее сотрудники заинтересованы в поимке убийц и выяснении обстоятельств.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:51 Ответить
Презум невинуватості…лиця показали. Знач навісили діло
показать весь комментарий
16.07.2020 00:51 Ответить
лиця показали... с карточкой убитого
какая тут презумция?
на урок с Дамбасса законы не распространяются
показать весь комментарий
16.07.2020 14:12 Ответить
Сейчас расскажут, что это было ограбление.
Нет уж. То что шнырей пустили и ограбить тоже - не убирает тот факт, что убили его намеренно. Ибо видать докопался до прокацапов каких-то...
показать весь комментарий
16.07.2020 00:51 Ответить
Картка банківська не доказ. Скажуть знайшли на вулиці й підібрали. Як що по нормальному без знущань то по карті банку не посадили б... але в Україні може бути " добровільне зізнання" на один, два. Головне покарати тих хто вбив а не аби кого для галочки... сподіваюсь СБУ це усвідомлюють.
показать весь комментарий
16.07.2020 01:02 Ответить
Вы же понимаете, что к ним уже по какой-то причине пришли, и уже потом нашли у них карту? Возможно эти имбицилы телефон убитого к себе домой потащили. Если это они, конечно.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:51 Ответить
Громке вбивство, підставили наркоманів які з одного удару не можуть вбити людину, та ще так віртуозно. Паралелі з вбивствои контрозвідника Хараберюшем, думаю так
показать весь комментарий
16.07.2020 01:17 Ответить
А возможно убийцы специально эту карточку выкинули так чтобы ее нашли, а эти дурики полезли на нее что то покупать и попались.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:11 Ответить
"Візитка Яроша"
показать весь комментарий
16.07.2020 08:20 Ответить
Ви праві і таких методів відволікання уваги від справжнього вбивці можна навести тисячі!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 08:35 Ответить
И сикока ж таких жителей дамбаса рассекает по всей стране
показать весь комментарий
16.07.2020 07:35 Ответить
Так кормильцы же... мырни пэрэсэлэнци, чего им не рассекать ?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:13 Ответить
Ой много!Если верить СМИ...то из 1,5 млн переселенцев и беженцев официально зарегистрировано около 700 тысяч челов!!!А остальные 800 тысяч...не известно чем кормятся!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 14:50 Ответить
Как это? Они дали разрешение на публикацию лиц? Капец.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:11 Ответить
Ну якщо доказом послужила тільки знайдена у цих затриманих банківська карточка загиблого то буде ще одна "справа Шеремета".
показать весь комментарий
16.07.2020 08:33 Ответить
Полковника СБУ убивают одним ударом тупым предметом какие-то гопники? Что-то не очень верится!
показать весь комментарий
16.07.2020 08:38 Ответить
Оболнь - вотчина гопников.
ходи с стилетом в рукаве.
- Если спросили сигарету
то сразу гирькой по башке!
показать весь комментарий
16.07.2020 08:40 Ответить
ордловские засланцы....навесить статьи убийства и терроризма по полной
показать весь комментарий
16.07.2020 08:46 Ответить
Вот такие обезьяны, как эти двое на фото - очевидный факт того, кто в этой стране есть действительный хозяин страны - захотел - убил, захотел - ограбил, захотел - изнасиловал, захотел - президентом клоуна избрал. Таких - 90%, быдло калиро
показать весь комментарий
16.07.2020 09:14 Ответить
Сомневаюсь ,что он ночью добирался домой пешком! Даже если отмечал выход на пенсию, то возвращался бы домой на такси !
показать весь комментарий
16.07.2020 09:16 Ответить
Даже если на такси, А под подъездом сидели эти два торчка-ублюдка. Попросили закурить, тот ответил "не курю", ну а тем торчкам только дай повод
показать весь комментарий
16.07.2020 09:29 Ответить
Після всіх зашкварів влади, то є якісь підозри, що не все так як пишуть.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:18 Ответить
от як би були бійцями НЗФ..то одразу би пики замазали
показать весь комментарий
16.07.2020 10:41 Ответить
Мусор по ходу очень борзо себя повёл при гопстопе и эти животные слетели с нарезки. С мусорами это постоянно - повышенная самоуверенность помноженная на высокую степень черноротости.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:17 Ответить
Откуда информация, не уж то вы знакомы с этими двумя доходягами с фото?
показать весь комментарий
16.07.2020 12:29 Ответить
Мне такая логическая цепочка представляется наиболее вероятной.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:50 Ответить
https://censor.net/user/246395 Это их дружбан.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:16 Ответить
Суперследователь СБУ, опытный на пенсию шел это ему лет 45 значит, и вот как голимого фраера два недоробленых его убили. Как то не верится, либо следователь продвинутый петеушник неспособный к серьезной оперативной работе какими они в реале часто и являются, либо много знал.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:24 Ответить
следователь это не опер, и тем более не суперагент
показать весь комментарий
16.07.2020 16:28 Ответить
перш за все це людина, яку ці тварюки вбили лише за гаманець!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:27 Ответить
****, вони ж живуть поруч. Чи жили. Отак і ходи пізно по Оболоні...
показать весь комментарий
16.07.2020 13:44 Ответить
Та ты шо. Реально ходили? страшно жить.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:02 Ответить
Как-то да...
Сепарам мордочки сразу прячут, а тут задержанных на всю страну засветили сразу
показать весь комментарий
16.07.2020 16:26 Ответить
Млять, тварюк живцем на палю!
показать весь комментарий
16.07.2020 17:25 Ответить
Как только СБУ проводит успешную операцию, так сразу вылазит куча кацапских ботов с рассказами про то что все подстроено и т.д., что само по себе симптоматично.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:36 Ответить
вбив би нападників - затягали б по СБУ як Стерненка
показать весь комментарий
17.07.2020 03:18 Ответить
чому при виконаннi звертаються до торчкiв з бамбасу не державною українською мовою, а кацапським суржиком?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:48 Ответить
Улица какая то, комуняцкая, не правильно
показать весь комментарий
17.07.2020 15:46 Ответить
Как-то странно... То морды замазывают на фотках, то не замазывают. Вы уж определитесь, однако...
показать весь комментарий
17.07.2020 22:13 Ответить
