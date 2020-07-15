РУС
Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Законопроект №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" предлагает освободить от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц гранты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетных средств, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Также документ предлагает освободить от НДФЛ суммы культурных грантов при условии их полного и целевого использования и предположить, что в случае неполного или нецелевого использования такого гранта он признается доходом и подлежит налогообложению на общих основаниях.

Документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость до 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности, показа спектаклей, выступлений профессиональных художественных коллективов, кинематографических премьер, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях и заповедниках и их посещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий

Также предлагается применять пониженную ставку НДС к показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха).

Законопроект инициирует освобождение от НДС импорта национального кинематографического наследия, и продление до 2025 года действующего освобождения от НДС операций по производству национальных фильмов, по тиражированию национальных фильмов и дублированных на государственном языке иностранных фильмов, по дублированию иностранных фильмов на государственном языке, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Также читайте: Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского

Зеленский Владимир (21690) кино (1539) культура (848) налоги (3255) Налоговый кодекс (1343) туризм (1543)
Топ комментарии
+18
Правильно, аграриев в условиях то засухи, то потопов обкладывает новыми налогами, а своих друганов, трясущих мудьями за необлагаемый нал на корпоративах, освобождает от налогов.
На хлеб что нарид будет мазать?
15.07.2020 21:18 Ответить
+14
Він взагалі в курсі, у якій дупі через ковід туристична й HoReCa сфери?
А щодо культури - блть, коли Зеленський говорить про культуру... одразу згадується класика "это прачечная?"
15.07.2020 21:14 Ответить
+13
Так квартал і так податків не плотить разом з президентом.
15.07.2020 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
15.07.2020 21:11 Ответить
ЗЕбил картиночный спамер совесть есть вообще? Ты тут срал картинками на Порошенко пливая его грязью, ты ЗЕбил привёл к власти этого кловуна и теперь так же срёшь и на него..малоросс двуличный.
15.07.2020 21:16 Ответить
..Написало малоросійське чмо .... мовою окупанта !
15.07.2020 21:32 Ответить
ЗЕбил малоросс картиночный спамер https://censor.net/user/34570 забыл что сам запостил картинку с языком окупанта....
15.07.2020 21:40 Ответить
Креативненько, *****, малоросское Криворожское говнище....
15.07.2020 21:39 Ответить
15.07.2020 22:06 Ответить
Сараче, Зе вже рік як луснув. Давно тре' його виносити.
15.07.2020 21:18 Ответить
Зелена скотыняка, шо у тебя за полиция? Что она вчера творила в Черновцах? Почему напали на старого пенсионера без маски и начали его скручивать и наручники одевать? Это что за бесчинство такое. Старик на улице был, подошли два ублюдка разнополых, которые годятся этому деду во внуки и прицепились за маску, а потом вдруг стали на нем приемчики свои отрабатывать, схватили деда, скрутили, на землю придавили, наручники напялили и это при людях, люди снимают на телефон, кричат караул, что вы делаете,за что, а им пофиг. Потом деду стало плохо, ему скорую уже вызывают, эти два ублюдка наручники не снимают и дед по -моему скончался или при смерти был. Что это за полиция? Где ты,Зеленский ее выцарапал? С какой помойки этих дебилов приволок? Они знают что на улице уже можно ходить без маски, только в общественных местах нужно одевать? Они знают что маски опасны тем, что затрудняют дыхание и задерживают микробы около лица, особенно у стариков? Они знают, что маски не защищают от вирусов? Чего она накинулись на пенсионера? Два молодых олигофрена против старика. Ганьба! Геть такую полицию и такую власть!!!
15.07.2020 21:19 Ответить
Да, на этих полицейских надо заводить уголовное дело за хулиганство. Они применяли к нему физическую силу НЕЗАКОННО. Дед им и их здоровью не угрожал. Прицепились два здоровых молодых дебила к больному пенсу.
15.07.2020 21:25 Ответить
Не кричи так... Если заводить так уже за превышение.
Позвони авакяну на фейсбук.
15.07.2020 21:47 Ответить
Так квартал і так податків не плотить разом з президентом.
15.07.2020 21:12 Ответить
Так Зеля только и работает на ОЛИГАРХАТ и КВАРТАЛ.
15.07.2020 21:20 Ответить
Він взагалі в курсі, у якій дупі через ковід туристична й HoReCa сфери?
А щодо культури - блть, коли Зеленський говорить про культуру... одразу згадується класика "это прачечная?"
15.07.2020 21:14 Ответить
они накормят страну а призводсту не пробовал дать каникулы какой он недалекий артист на больше не хватает
15.07.2020 21:14 Ответить
Правильно, аграриев в условиях то засухи, то потопов обкладывает новыми налогами, а своих друганов, трясущих мудьями за необлагаемый нал на корпоративах, освобождает от налогов.
На хлеб что нарид будет мазать?
15.07.2020 21:18 Ответить
Когда-то Света Лабуда в одном из интервью говорила, что за пару корпоративов в Донецке могла купить однокомнатную квартиру в Киеве.
А налоги она с этого платила?
Щаз. Так же, как и квартальные. ZERO.
Но квартиры и дома имеют от Италии до Грузии.
Бедоси.
15.07.2020 21:36 Ответить
Промышленность то добили, остались одни "розважальні заклади". Ну правильно, помирать так с музыкой!
15.07.2020 21:22 Ответить
15.07.2020 21:22 Ответить
https://twitter.com/xuj_holosievo

https://twitter.com/xuj_holosievo ******* Голосіїв https://twitter.com/xuj_holosievo @xuj_holosievo https://twitter.com/xuj_holosievo/status/1283471788861796356 3 мин

Зелена ботоферма розпоширює по тві ***** що на завтра Петро влаштує путч.
Нарешті дочекалися, виходить Ліза Богуцька таки не збрехала.
15.07.2020 21:46 Ответить
налоговые льготы на видосики
15.07.2020 21:25 Ответить
Неужели уходит обратно в квартал?
15.07.2020 21:28 Ответить
Рояль освоил. Пора брать аккорды на балалайке.
15.07.2020 21:50 Ответить
Ото будет счастье для всяких шоуменов. Нах промышленность, ВПК, наука, медицина. Вся Украина будет веселое шоу.
15.07.2020 21:29 Ответить
Тогда, для обоснования налоговых льгот, нужно привести цифры сколько налогов нам давала эта, ээээ, индустрия, в прошлые годы и как она важна для страны. А иначе это выглядит как коррупция.
15.07.2020 21:30 Ответить
креативных индустрий

Это что теперь "креативщики" из Шапито 95 смогут законно легально не платить налоги???
15.07.2020 21:30 Ответить
С какого х**я одним люготы а другим повышение налогов? Я тоже могу свой бизнес занести в туристический поставить пару столиков с пивом и водить на свое предприятие турыстов и не платить налогов?
15.07.2020 21:31 Ответить
Дегенераты, скажите, с какого х***я заводы будут платить налоги а рыгаловки и туристические шлюхи получат льготы? Вы хоть думаете своей головой?
15.07.2020 21:32 Ответить
Та щоб ти вдавився своїми креативними індустріями, зелена падаль. В країні виробництво зникає, а будемо плясати та танцювати.
15.07.2020 21:45 Ответить
Налоговые льготы должны получить заводы и предприятия оборонного комплекса и те, кто кормит, одевает, лечит и вооружает ВСУ, а не разные пи..сы аля бадоевы и прочая шваль рубящая бабло на лошарах ЗЕлёного окраса.
15.07.2020 21:48 Ответить
Льготы для производства украинских фильмов, желательно основанных на исторических событиях прошлого века, нужны.
Льготы для быдлоразвлекательных программ врядли нужны, перебьются.
15.07.2020 21:51 Ответить
Креативных индустрий---сдурел прочитав. В смысле тараканьи бега? Или скачки на страусах? Эти твари если вырвутся со стадиона(страусы) бошки всем по пробивают сгаряча. И на Африку умчаться.
15.07.2020 21:56 Ответить
Документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость до 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности, показа спектаклей, выступлений профессиональных художественных коллективов, кинематографических премьер, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях и заповедниках и их посещения.

Также предлагается применять пониженную ставку НДС к показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха).

Законопроект инициирует освобождение от НДС импорта национального кинематографического наследия, и продление до 2025 года действующего освобождения от НДС операций по производству национальных фильмов, по тиражированию национальных фильмов и дублированных на государственном языке иностранных фильмов, по дублированию иностранных фильмов на государственном языке, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.
16.07.2020 03:25 Ответить
а ішак в нас непростий, ішак-крєатівний.
15.07.2020 22:09 Ответить
Поярков жжёт
Свежак https://youtu.be/***********
15.07.2020 22:33 Ответить
"Бужанский - вождь умственно неполноценных". Чудове гасло для плакату на завтра.
15.07.2020 22:34 Ответить
А не ходіть на тих артистів.Ви самі купуючи білети по 1000грн зробили з неуків самозакоханих нарцисів.Коронавірус ще примусить їх виступати в сільських клубах за миску супа.Ніхера для суспільства не роблять і ще пільги подавай.
15.07.2020 23:45 Ответить
Що таке креативна індустрія? Зробити ялинку з кізяка корів і водити туди за плату туристів?
16.07.2020 06:47 Ответить
Все своим!! В где пільги для медицины и ее поддержка? Это касается всего населения страны и каждого человека в отдельности, а е только артистов.
16.07.2020 06:57 Ответить
Культура в уявленні блазня, ворога України та гебешної консерви Янелоха - це
гівно-квартал та гівно-кіно про голобородько, яке фінансувалосв міністерством культур-мультур паРаші?
16.07.2020 07:36 Ответить
явная коррупция...создает преференции своему бизнесу
16.07.2020 08:56 Ответить
 
 