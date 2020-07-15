Зеленский предлагает ввести налоговые льготы для проектов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, который предусматривает уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Законопроект №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" предлагает освободить от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц гранты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетных средств, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Также документ предлагает освободить от НДФЛ суммы культурных грантов при условии их полного и целевого использования и предположить, что в случае неполного или нецелевого использования такого гранта он признается доходом и подлежит налогообложению на общих основаниях.

Документ предусматривает снижение налога на добавленную стоимость до 7% для стимулирования спроса и расширения доступности общественно важных услуг, в частности, показа спектаклей, выступлений профессиональных художественных коллективов, кинематографических премьер, показа оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведения экскурсий в музеях и заповедниках и их посещения.

Также предлагается применять пониженную ставку НДС к показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии инклюзивного назначения, а также со специальными адаптированными субтитрами, предназначенными для просмотра лицами с нарушением зрения, субтитрами инклюзивного назначения, выполненными на украинском языке (для лиц с нарушением слуха).

Законопроект инициирует освобождение от НДС импорта национального кинематографического наследия, и продление до 2025 года действующего освобождения от НДС операций по производству национальных фильмов, по тиражированию национальных фильмов и дублированных на государственном языке иностранных фильмов, по дублированию иностранных фильмов на государственном языке, по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

