Суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией, по ним нужно выплатить 50 млн грн, - Венедиктова
Украинские суды удовлетворили 15 исков прокуроров с требованием возобновления на должности после аттестации, взыскано в пользу истцов почти 5 млн грн, по 60 искам люстрированных прокуроров необходимо выплатить 50 млн грн.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, суды рассматривают более тысячи исков, касающихся проведения реформы органов прокуратуры, в частности, аттестации.
"В судах сейчас 1 тысяча 6 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как к Офису Генпрокурора, так и к региональным прокуратурам. В частности, 15 исков - о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 666 - о возобновлении на работе в Офисе Генпрокурора и 315 - о возобновлении на работе в региональных прокуратурах", - рассказала генпрокурор.
При этом Венедиктова подчеркнула, что в этих исках речь идет не только о восстановлении прокурор в должности, но и возмещении морального ущерба, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, отмене приказов и решений кадровых комиссий.
"Это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", - указала Венедиктова.
"Судами уже рассмотрены 34 иска, из них в 9 случаях отказано в восстановлении на должности, 15 исков удовлетворены. Взыскано в пользу истцов 4,8 млн грн. То есть, почти 5 млн грн Офис генпрокурора вынужден выплатить", - сообщила она.
Также генпрокурор напомнила, что актуальным остается и вопрос исков прокуроров, которые попали под люстрацию.
"На сегодняшний день около 60 исков удовлетворены… 50 млн надо люстрированным выплатить. Поэтому у меня вопрос непосредственно к народным депутатам - это люди и деньги", - отметила она, обращаясь к членам профильного комитета.
Венедиктова уточнила, что создана отдельная комиссия, которая будет заниматься вопросами переаттестации прокуроров, которые были люстрированы.
