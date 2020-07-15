РУС
Суды удовлетворили 60 исков бывших прокуроров в связи с люстрацией, по ним нужно выплатить 50 млн грн, - Венедиктова

Украинские суды удовлетворили 15 исков прокуроров с требованием возобновления на должности после аттестации, взыскано в пользу истцов почти 5 млн грн, по 60 искам люстрированных прокуроров необходимо выплатить 50 млн грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, суды рассматривают более тысячи исков, касающихся проведения реформы органов прокуратуры, в частности, аттестации.

"В судах сейчас 1 тысяча 6 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как к Офису Генпрокурора, так и к региональным прокуратурам. В частности, 15 исков - о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 666 - о возобновлении на работе в Офисе Генпрокурора и 315 - о возобновлении на работе в региональных прокуратурах", - рассказала генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула, что в этих исках речь идет не только о восстановлении прокурор в должности, но и возмещении морального ущерба, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, отмене приказов и решений кадровых комиссий.

"Это комплексные иски, которые будут иметь системные последствия", - указала Венедиктова.

"Судами уже рассмотрены 34 иска, из них в 9 случаях отказано в восстановлении на должности, 15 исков удовлетворены. Взыскано в пользу истцов 4,8 млн грн. То есть, почти 5 млн грн Офис генпрокурора вынужден выплатить", - сообщила она.

Также генпрокурор напомнила, что актуальным остается и вопрос исков прокуроров, которые попали под люстрацию.

"На сегодняшний день около 60 исков удовлетворены… 50 млн надо люстрированным выплатить. Поэтому у меня вопрос непосредственно к народным депутатам - это люди и деньги", - отметила она, обращаясь к членам профильного комитета.

Венедиктова уточнила, что создана отдельная комиссия, которая будет заниматься вопросами переаттестации прокуроров, которые были люстрированы.

Топ комментарии
+10
Пздц. Все рыговские прокурворы вернулись на работу да еще скомпенсацией. Считайте что Майдана и не было
15.07.2020 21:27
+9
а слабо було звільняти за неефективність роботи, делетанство, некваліфікованість, неспроможність виконувати свої обов'язки шляхом висновків кваліфікаційних комісій....а як проводили атестацію без цього? Це тепер треба діставати Генпрокурора, при якому звільняли прокурорів і вимагати від нього повернення збитків державі, а то під суд за бездіяльність. Нічого було призначати Генпрокурорами осіб без освіти....
15.07.2020 21:28
+7
Потужно рехфармированный суд, кто ж ещё.
15.07.2020 21:34
Потом высчитаем с этих судей.
15.07.2020 21:24
Ой.
15.07.2020 21:26
Мушку спили! Пять лет высчитывали уже, клоуны соевые!
15.07.2020 21:40
дерьмесон, а що ж ви зебільні не змогли звільнити по закону, що вони поновлюються?
16.07.2020 07:57
Профессионалка
15.07.2020 21:50
давай краще з тебе дебільноватної
16.07.2020 07:57
Пздц. Все рыговские прокурворы вернулись на работу да еще скомпенсацией. Считайте что Майдана и не было
15.07.2020 21:26
І знову, хто це зробив?
15.07.2020 21:29
Потужно рехфармированный суд, кто ж ещё.
15.07.2020 21:34
Вами реформований суд!
15.07.2020 21:44
Нет, мил человек, вами. Плюс (как тебе уже и без меня указали): идиотское законодательство, которое позволило легко увольнять, и так же легко восстанавливать в должности такого рода проходимцам (которое ваша Ширка из БПП+НФ так за 5 лет и не довела до ума). А вы можете и дальше продолжать говорить про зебилов, которые во всём виноваты.
15.07.2020 21:49
Зедебилы все делают, чтобы опорочить Майдан и Украину.
15.07.2020 21:52
чем помешал закон о обязательном владении украинским языком и закон о медпроверке кандидатов в президенты наркоману не владеющему мовой стать президентом ? вы же зебилы глазья на лоб выпучивали и слюной как у имбецилов исходили от хорошего мальчика из приличной семьи .
15.07.2020 21:44
У вас був час все змінити, але у цей час Яременко замовляв повій.
15.07.2020 21:45
Зробіть краще, зараз при владі адні прахвєсіанали

Опитування, проведене у вересні 2017 року рамках проекту USAID, виявило відносно позитивне ставлення до судової системи України. З точки зору юристів судова система отримала найвищий рівень довіри з усіх органів влади - 38%. Для порівняння: парламенту і уряду довіряли лише 12% юристів. Рівень довіри до судів серед звичайних громадян з 2015 по 2017 рік зріс з 5% до 12%, тоді як парламенту та уряду в 2017 році довіряли 8% і 10%.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#cite_note-16 [16]
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо порівняв судову реформу в Україні з революцією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA Миколая Коперніка в науці.
15.07.2020 21:54
я вас прошу.....були б гроші - любе опитування можна провести на користь замовника....
15.07.2020 22:23
завжди в природі існує причиннонаслідковий взаємозв'язок...Майдан не є виключенням, досліджуйте ланки ланцюга: як він виник- як він відбувся-хто прийшов до влади - результати. Нічого в цьому дивного не має, все пояснюється законами природи, є і суспільні закони розвитку, їх ніякими ідеологіями не відміниш, тут "я не хочу, я не визнаю" не пройде.....
15.07.2020 21:37
а слабо було звільняти за неефективність роботи, делетанство, некваліфікованість, неспроможність виконувати свої обов'язки шляхом висновків кваліфікаційних комісій....а як проводили атестацію без цього? Це тепер треба діставати Генпрокурора, при якому звільняли прокурорів і вимагати від нього повернення збитків державі, а то під суд за бездіяльність. Нічого було призначати Генпрокурорами осіб без освіти....
15.07.2020 21:28 Ответить
А ще готуйтеся платити Антоненку, Дугарь, Кузьменко...
15.07.2020 21:28
Я же вам говорил что все ваши революции без физического уничтожения выродков и кровопийц бесполезны и даже опасны. Теперь ети воостановленные бандиты в прокурорских креслах ручные псы Венедиктовой и рыгов, которые будут землю рвать чтобы отблагодарить своих хозяев их восстановивших.
15.07.2020 21:28 Ответить
Дорожче воля цінитиметься. Ми мали і це пройти. Привіт майданівцям-зебілам! Є й такі, я їх знаю.
15.07.2020 21:32
А как быть с теми, кто привёл к власти Блазня?
Кстати, ты Порошенко всё ещё ненавидишь по всем 27-и уголовым делам или только по оставшимся 24-м?
15.07.2020 21:37
та ні пане, просто потрібно зрозуміти одне: виступи бувають стихійні або організовані. Стихійні виступи як правило завжди закінчувались поразкою, бо загалом не можуть протистояти організованій відсічі - приклад Спартак, Пугачов...Організовані також можуть бути або з поразкою або з виграшем, але виграш більш ймовірний порівняно з стихійним. При виграші - результат буде в залежності хто і як організував, для чого організував і як забезпечив закріплення результату. А саме головне чи відповідає необхідність виступу запитам суспільства і чи суспільство готове сприйняти результат і підтримати його діями від подальшого спротиву. Те що я сказав - загальне, і стосується не тільки Майдану. Може комусь тяжко зрозуміти мною сказане, але для цього не потрібно бути поліном, вчитись треба....Можна мати ідеальну ідеологію, ідеально провести виступ, але якщо суспільство не готове його зрозуміти та підтримати - рано чи пізно буде крах. Через те і кажуть: організовані революції роблять мрійники, а приходять до влади та користуються плодами - зовсім не мрійники. Це так ....навскид....А загалом людьми в своїй масі рухає вигода для себе....бувають і включення, звичайно....
15.07.2020 21:58
Прикладом організованого успішного виступу може бути громадянська війна в США між Північчю і Півднем...цей виступ відповідав як запитам суспільства, так і суспільство готове було його підтримати, особливо раби Півдня, була належна організація....
15.07.2020 22:04
...и необходимы дополнительные рабочие руки для развивающейся промышленности "Севера"...
15.07.2020 23:05
А есть ещё один вариант для стиийных выступлений, когда найдётся тот, кто будет проводит в жизнь запросы, а не так, как иногда на форуме балаболят, что любой, кто был на Майдане мог стать президентом, безо всякого руководства, по претворению требований в жизнь...
15.07.2020 23:09
я дуже сумніваюсь, що любий, хто був на Майдані, міг стати президентом....щось не стали.....не у всіх була можливість бруківку на Хрещатику відновити, якщо ви розумієте про що йдеться....з іншого боку - чи багато ви знаєте прикладів стихійних виступів, в результаті яких прийшли ті, що могли перетворювати в життя запити суспільства і саме головне - перетворювали....я щось не памятаю таких
15.07.2020 23:16
Я так и сказал, что без направления стихийных выступлений они закончатся пшиком.
Во-вторых, я так и сказал, что балаболы считают, что любой может правлять страной.
В-третьих, я не встречал в истории, чтобы к власти пришел Иисус Христос или апостол, чтобы можно было молиться, а то у Порошенко увидели полу пиджака, заправленную за ремень.
15.07.2020 23:21
как вариант: если их вместе с теми судьями на гiляку - "дешевше" выйдет...
15.07.2020 21:29
навряд....з часом на гіляку будуть вішати тих, хто вішав на гіляку, а потом тих, хто вішав на гіляку тих хто вішав на гіляку......це не вихід......як кажуть: спочатку прийшли за сусідом, а потім прийдуть за тобою.....
15.07.2020 22:33
Власть поменяется деньги вернут с процентами..
15.07.2020 21:31
Пані Венидиктова, жодних проблем, всі компенсації після перевірок їхніх родиних декларацій, вразі нестиковок повна конфіскація, але хто це зробить, коли у самих рильця в пушку....
15.07.2020 21:34
...
15.07.2020 21:38
Последний этап судебной реформы в 2020 году... жаль, только, что уЗеленским выгодно его не начинать...
15.07.2020 21:39
чому ми маємо платити за те що "приймали" вони ...список депутан та тих хто подавали це дерьмо (бо законом назвати то не можна) існує ...тому якщо скинуться то не сильно "похудають" та й якась наука теперішнім турбовиродкам ...
15.07.2020 21:46
Только за такую судебную реформу порох должен загнить заживо,эта тварь делала все для того чтобы напрочь уничтожить любые демократические преобразования в Украине.
15.07.2020 21:47
іди в спам тварина краснопуза
16.07.2020 08:00
Платите налоги Украинцы, ваши деньги нужны чтобы выплачивать компенсации таким товарисчам. Затяните пояса, ограничьте своего ребенка в здоровой пище, вместо моря свозите семью в село на грядки. Все ради прокуроров, не дадим им пересесть с Мерседесов и Бмв на какие то позорные Хонды, обеспечим их детям образование в Европе.
15.07.2020 21:55
Спасибо Петру Алекеевичу и его команде "профессионалов"! Они умело и хорошо обделывали только свои шкурные дела. Теперь выплачивать "обиженным" прокурорам ,ментам и прочей бестолково люстрированной публики, будем мы пересичны громадяны со своих карманов.
15.07.2020 21:56
я сьогодні вже казав дописувачу Саїду, олігархія незалежно від її кольору - зло для народу, бо ціль її одна, набити кишені і обдерти країну, точніше її прикарманити....разом з народом....
15.07.2020 22:09
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
15.07.2020 23:11
При чем тут Порох и люстрация??????
Продажные судьи выносят те решения, что им заказывает Зедебил!!!!
Неужели не понятно?????
15.07.2020 22:09
бо так люстрацію провели....і так судову реформу.....і так зміни в суспільстві.....
15.07.2020 22:14
невістка всралась?
не п.зди.
срань творить казна що - а для тупих зебілів як завжди "папередники" винуваті...
15.07.2020 22:25
я вас прошу....на попередників валять всі.....забуваючи, що з часом стануть попередниками....а за 30 років населення України скоротилось до 40 а може і менше млн. і все попередники винні....
15.07.2020 22:28
якщо "мудрий нарід" насправді тупе стадо баранів, то шо поробиш...
15.07.2020 22:59
https://censor.net/user/472793, когда должна была начаться, после подготовительного периода, реформа низовых звеньев судов?

Кто проводил подготовительный период в 2019 году?
15.07.2020 23:15
Європейський суд з прав людини визнав люстрацію порушенням, також європейці продалися)
15.07.2020 22:32
замовлення на рішення від шмарклі в студію, або не тринди. Як не змогли звільнити нормально, то суду нікуди діватись.
16.07.2020 08:02
Думаю со временем ещё много Петиных "реформ" боком вылезет ..
15.07.2020 22:12
а по суті їм ті реформи були потрібні? щось наваляли для видимості та самозаспокоєння.....маємо те що маємо.....
15.07.2020 22:16
тупое обоссанное зебильё - срань творит непонятно что - а винаваты папаредники...
15.07.2020 22:26
Хочешь сказать ,что восстановленных прокуроров "люстрировал" ,так тупорыло , Зеля а не Петя с Юрой?
15.07.2020 22:46
говорю конкретно - зе-гниды добивают Украину, а тупое стадо зебилов блеет на папередников...
15.07.2020 22:55
Та говори сколько хочешь, только этих прокуроров, которым из твоего кармана выплатят компенсацию, по тупорылому увольнял Юра Луценко, по закону который сварганил и принял БПП и НФ ....а ты говори дальше
15.07.2020 23:44
ворон ворону
15.07.2020 23:32
Суд Линча вместо люстрации и не было бы исков!
16.07.2020 02:46
последствия петиных реформ? Может так и было задумано?
16.07.2020 09:29
"суди" і прокурватура - одна банда.
Годуються із одних злочинних схем.
16.07.2020 09:34
Пусть платят те,кто их необоснованно уволил.
16.07.2020 09:37
Интересно в каких годах были поданы иски,потому что за год собрать,отправить и получить решение,как-то сомнительно.
16.07.2020 09:41
отчиталось зеленое уё, куда деньги с бюджета просрали? а я думаю выплата должна быть за счет прокуратуры и судей, с их зарплат и имущества и все тогда будет гуд.
16.07.2020 11:37
 
 