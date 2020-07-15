РУС
Российский пранкер от имени генсека ООН Гуттериша предложил президенту Польши Дуде захватить Львов, тот отказался. АУДИО

Телефонный хулиган из России дозвонился президенту Польши Анджею Дуде и попытался спровоцировать на обсуждение вопроса об аннексии части Западной Украины. Тот ответил, что Украина и Польша - друзья, а дискуссии по этому вопросу в польском обществе нет.

Запись беседы обнародована в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Россиянин представился генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. От имени главы Объединенных Наций он поздравил Дуду с победой на выборах, обсудил ситуацию с коронавирусом и советскими памятниками в Польше.

Пранкер предложил Дуде аннексировать украинские территории, "например Львов, и многие другие". Польский президент, услышав это, сказал, что подобных желаний в Польше нет и что страна находится в хороших отношениях с Украиной.

"Что, простите?! Нет, нет, нет! Это же Украина! Нет-нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим", - высказался Дуда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

На вопрос, как Дуда относится к президенту Украины Владимира Зеленского, польский лидер ответил, что положительно.

После публикации записи Дуда в среду, 15 июля, подтвердил, что стал жертвой розыгрыша. В своем Twitter он написал, что заподозрил во время разговора какую-то хитрость из-за плохого произношения пранкера.

"Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не так хорошо произносит слово "Зубровка", хотя голос был очень похож", - написал Дуда.

Также на Цензор.НЕТ: Польша собирается открыть "Институт правды" и музей жертв "геноцида на Волыни"

Руководитель пресс-службы канцелярии президента Польши Марцин Кедрин подтвердил подлинность записи. По его словам, сейчас специалисты работают над тем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

"Запись настоящая, собеседники были проверены постоянным представительством Республики Польша при ООН в Нью-Йорке. Служба занимается этим вопросом", - сказал Кедрин.

Топ комментарии
+53
Вот так просто какой-то хулиган нашел телефон президента Польши. Понятное дело, что эти пранкеры являются сотрудниками кацапских спецслужб
15.07.2020 21:51 Ответить
+32
Дуде большой респект за позицию четкую и однозначную
15.07.2020 21:52 Ответить
+26
Кацапы все не успокоятся. Кровищи и войн им все мало...
15.07.2020 21:53 Ответить
Дуда просто нормальный человек и понимает, что при попытке захватить Львов там окажутся сотни тысяч Бандер. А оно им надо ?
15.07.2020 21:50 Ответить
лучше он напомнит москве 1610-12 года
15.07.2020 21:58 Ответить
Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ россии в оккупированной Керчи. Эти боевые корабли ранее закладывал Рогозин. Видимо, решили перезаложить - для надежности. https://ru.krymr.com/a/news-putin-priedet-v-kerch/30727552.html
В Керчи на заводе "Залив" усиленно готовятся к приезду путина.
Еще с 12 июля там начали глушить мобильную связь и неделю ежедневно моют дорожку от вертолетной площадки к цеху.
Большинство сотрудников отправили на четыре дня домой, оставили только проверенных и благонадежных. Тем сотрудникам, которых оставляют на заводе, сообщили, что несколько дней до приезда путина они проведут на заводе без выхода за территорию.
Сцарь и холопы… https://twitter.com/KrimRt/status/1282328243396382720
15.07.2020 22:12 Ответить
Без сомнения! Еще по акценту понятно, что кацап!
15.07.2020 21:57 Ответить
Штирлиц,он же Исаев шел по вечернему Берлину и не мог понять,что-же выдавало в нем советского разведчика.....то ли фуфайка с погонами,то ли буденовка с кокардой,то ли волочащийся сзади парашют...
15.07.2020 23:20 Ответить
Дуде большой респект за позицию четкую и однозначную
15.07.2020 21:52 Ответить
Дуде респект однозначно...а нашим зебанатам -нет.
15.07.2020 22:12 Ответить
Кацапы все не успокоятся. Кровищи и войн им все мало...
15.07.2020 21:53 Ответить
Петушки Лексус и Вован снова спалились в работе на кремль до этого они звонили и оскорбляли мэра Праги.
15.07.2020 21:56 Ответить
А багато українських політиків, особливо з «восточной Украіни», в курсі, що місто Львів заснував Король Червонної Руси Данило Романович Галицький ?
І назвав його на честь свого сина Лева.
73,22% точно не знають
15.07.2020 21:58 Ответить
Самое лучшее что я видел, спасибо https://censor.net/user/34570
15.07.2020 23:54 Ответить
У шариесосов и ему подобных кацапско-фашистских ****** кремля, всегда подгорает дрысталище от слова "Львов".
15.07.2020 21:59 Ответить
«мокшанські арійці»
15.07.2020 22:02 Ответить
Та які вони в дупу арійці? У Львові досі згадують, як мокшанє в 1939 розграбували будинки місцевої аристократії і їх баби (жінками їх не назвеш) повиходили на вулицю в крадених нічних сорочках, бо думали, що дорогі пеньюари - це сукні! Весь Львів з них дико реготав!
15.07.2020 22:41 Ответить
І нічні, фарфорові горщики, використовували, як посуд.
15.07.2020 22:54 Ответить
Іпануті кацапи...
15.07.2020 22:02 Ответить
Хто не дурний, розуміє, що проти кацапів треба будувати міцний кордон: від Польщі, Чехії тощо, до прибалтійських країн. Тільки разом зможемо дати відсічь іп@нутому сусіду, який по вуха в лайні але з імперськими планами, на які мовчечки реагують старий світ і будує з ними різні потоки.
15.07.2020 22:02 Ответить
Собеседники были проверены...
Или поляки дали маху с проверкой или это спецоперация России и это политический скандал...
15.07.2020 22:03 Ответить
Дуда явно умнее зели))
15.07.2020 22:04 Ответить
Порівняв ху з пальцем !!!! ))))
15.07.2020 22:06 Ответить
Я же для зебилов вывод написал))
15.07.2020 23:11 Ответить
Интересно, человека, который дозвонился президенту Польши, в самом деле считают пранкером и хулиганом?
Никакого намека на то, что это провокатор фсб?
15.07.2020 22:09 Ответить
ФСБешна гадюка а не пранкер.
15.07.2020 22:09 Ответить
Дуду застеріг мокшанський акцент !!)))
15.07.2020 22:10 Ответить
Этот день в истории.
Ровно 610 лет назад, объединенные силы Великого княжества Литовского во главе с князем Витаутом и Польского королевства во главе с королём Владиславом Ягайлом разгромили Тевтонский орден в Грюнвальдской битве.
(рашки тогда вообще не было, была ордынская московия)
Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттеріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився - Цензор.НЕТ 4310
15.07.2020 22:15 Ответить
На стороне союзных войск принимали участие беларуские и украинские полки со своими хоругвами, так как тогда Беларусь и значительная часть Украины входили в Великое Княжество Литовское
Російський пранкер від імені генсека ООН Гуттеріша запропонував президенту Польщі Дуді захопити Львів, той відмовився - Цензор.НЕТ 4404
15.07.2020 22:18 Ответить
Був Московський Улус.
Центр збору податків з мокшанських рабів.
15.07.2020 22:56 Ответить
Детский сад.А Дуда и правда повелся?Или это нам лапшу вешают.
Ну,такие вопросы по обычному телефону не обсужщаются.Есть "спецсвязь" для этого.
15.07.2020 22:16 Ответить
Довбодятлам нема спокою, нехай вже Францу-Йосифу дзвонить, Галичина була у складі Австро-Угорської імперії, а не Польші.
15.07.2020 22:33 Ответить
Ні, з 1920 по 17.09.1939 Галичина і Львів - саме в Польщі. Австро-Угорщини після 1-ї Світової війни вже не існувало.
15.07.2020 22:51 Ответить
Вот не люблю такую подачу новостей- как будто какой-то там никчемный пранкер мог напрямую дозвонится до президента другой страны, ясно что это сделал фсб. Так бы и написали, а не морочили бы людям голову.
15.07.2020 23:34 Ответить
ФСБ разве имеет право заниматься внешней разведкой?
16.07.2020 01:28 Ответить
да все там одно *****
16.07.2020 05:38 Ответить
Кстати, Дуда заявил на этой записи, что "русские сделали дружеский подарок Украине, "подарив" Львов Украине, оккупировав его у Польше".
Перевод разговора:
https://www.youtube.com/watch?v=xdVliGwnGfA
16.07.2020 00:35 Ответить
Помню когда они разыграли Порошенко, на Цензоре не было ни слова, даже в комментариях. Наверно из-за того что они говорили о выпивке и алкоголизме. А это был самый смешной розыгрыш Вована и Лексуса.
16.07.2020 01:21 Ответить
Все таки какие же идиоты эти знаменитости и политики. Например они много раз притворялись Гретой Тунберг. И все покупаются.
16.07.2020 01:21 Ответить
Дуда так офігів від пропозиції анексії, що аж краще почав говорити англійською. Президенту- сусіду великий респект. Правда над безпекою потрібно працювати.
16.07.2020 01:22 Ответить
Эти "пранкеры" - фсбшный проект по зондированию информационной почвы
16.07.2020 01:41 Ответить
 
 