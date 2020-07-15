Российский пранкер от имени генсека ООН Гуттериша предложил президенту Польши Дуде захватить Львов, тот отказался. АУДИО

Телефонный хулиган из России дозвонился президенту Польши Анджею Дуде и попытался спровоцировать на обсуждение вопроса об аннексии части Западной Украины. Тот ответил, что Украина и Польша - друзья, а дискуссии по этому вопросу в польском обществе нет.

Запись беседы обнародована в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Россиянин представился генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. От имени главы Объединенных Наций он поздравил Дуду с победой на выборах, обсудил ситуацию с коронавирусом и советскими памятниками в Польше.

Пранкер предложил Дуде аннексировать украинские территории, "например Львов, и многие другие". Польский президент, услышав это, сказал, что подобных желаний в Польше нет и что страна находится в хороших отношениях с Украиной.

"Что, простите?! Нет, нет, нет! Это же Украина! Нет-нет. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины, и на этом все. Это не является предметом политических дискуссий в Польше, мы об этом не говорим", - высказался Дуда.

На вопрос, как Дуда относится к президенту Украины Владимира Зеленского, польский лидер ответил, что положительно.

После публикации записи Дуда в среду, 15 июля, подтвердил, что стал жертвой розыгрыша. В своем Twitter он написал, что заподозрил во время разговора какую-то хитрость из-за плохого произношения пранкера.

"Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не так хорошо произносит слово "Зубровка", хотя голос был очень похож", - написал Дуда.

Руководитель пресс-службы канцелярии президента Польши Марцин Кедрин подтвердил подлинность записи. По его словам, сейчас специалисты работают над тем, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

"Запись настоящая, собеседники были проверены постоянным представительством Республики Польша при ООН в Нью-Йорке. Служба занимается этим вопросом", - сказал Кедрин.