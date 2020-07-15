С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз

На территории Айя-Софии в Стамбуле идут работы по преобразованию музея в мечеть. В следующую пятницу, 24 июля тут должен состояться первый намаз.

Сейчас Святая София закрыта для посетителей, внутри ведутся работы по подготовке к проведению пятничного намаза 24 июля.

Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, до 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволит вновь использовать это место как мечеть.

Это решение турецких властей уже раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

