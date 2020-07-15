С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз
На территории Айя-Софии в Стамбуле идут работы по преобразованию музея в мечеть. В следующую пятницу, 24 июля тут должен состояться первый намаз.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Сейчас Святая София закрыта для посетителей, внутри ведутся работы по подготовке к проведению пятничного намаза 24 июля.
Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, до 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.
Читайте на Цензор.НЕТ: Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволит вновь использовать это место как мечеть.
Это решение турецких властей уже раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.
Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.
Также на Цензор.НЕТ: По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть
Украине бы поучится у них гордости и самоуважению, а не слушать постоянные окрики с ЕС и США, а до этого с Московии...
Чисто персональна думка: з ЄС нам краще підтримувати таку асоціацію, як у скандинавів. Співпраця, торгівля, безвіз - ОК. Але повномасштабне членство - чи воно нам треба? Краще хай буде більше можливостей твердо сказати "пардон, у нас тут власна атмосфера".
Члінство в НАТО - yes. Не обговорюється.
Не перед добром.
Ердоган молодець, що ґепічно нагинає кацапню. Але оцей його курс на відкат від модернізованої Ататюрком світської Туреччини назад до зкріп - то не є гут.
І так, фашизм і нацизм - теж дві великі різниці. За часів Дуче дійсно була концепція расового/національного пріоритету італійців. Але на практиці:
- заборонялися шлюби між білими італійцями та неграми/арабами з африканських колоній (мізерна кількість судових справ свідчить, що італійцям не дуже й хотілося)
- існували обмеження для євреїв щодо держслужбових рангів та офіцерських звань, також євреям не можна було вести бізнес із понад 50 найманих працівників.
От і весь "расизм" (вужас який, просто холокост )
"Оценки общего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B населения Европы спекулятивны, но считают, что во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Карла Великого оно составляло от 25 до 30 миллионов человек" (C)
Зороастрізм, індуїзм, буддизм, тенгріанство... - приблизно так само. До речі, буддизм дуже добре синтезується з автентичними віруванями народів, що його приймали. Бо концепція буддизму не каже "все ваши боги - демоны, так что срочно жечь идолов". Приклад - японський синтоїзм: органічне поєднання кореневої японської віри з метафізикою індуїзму та буддизму.
Якби Європа прийняла буддизм - було б місце і для Перуна й Сварога, і Одіна з Тором, і для Зевса, Юпітера, Кернунноса та інших богів, богинь, демонів, парфумів та інших сутностей європейських пантеонів. Про всяк випадок: сьогодні в Індії прославляють 70 мільйонів богів (і брахмани кажуть, що це піщинка в пантеоні Всесвіту).
- Не совсем так. У еврейцев религия другая. Они - богоизбранный народ, и все прочие (гои), стоя на коленях...(далее по тексту)
І жодного "умерщвления плоти" - навпаки, норми гігієни прописані як обов'язкові імперативи. Там неможливо перетворити свої країни на огидний гівносрач, як це зробили в середньовічній Європі.
І так, об'єктивно позитивна річ - сакральне ставлення до котиків У нас були ганебні часи, коли котам влаштовували геноциди, бо "диявольська тварина!!!111!1" Тоді як Мохаммад благословив свою кицюньку Муїззу та увесь рід felines, гарантувавши котикам безумовне райське блаженство.
(Але щодо посмертного світу - в ісламі, мабуть, найстрашніші пекельні борошна. Джаханнам - це люта жесть, від якої Данте нервово палить за рогом. Не дивно, що мусульмани так бояться гріха та віровідступництва).
Звичайно, участь в НАТО і дружба-співробітництво-безвіз із ЄС - це обов'язково. Але при цьому - вибачте, політкошерні толерасти, у нас тут власна атмосфера. Франкостану чи Германістану в нас не буде. Інтермаріум-Балтоскандія - це Європа, а не лівоглобалізований марічкосвіт для іммігрантів з дикого задуп'я.
До "заката"- років 500. Туреччина на підйомі