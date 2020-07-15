РУС
4 145 37

С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз

На территории Айя-Софии в Стамбуле идут работы по преобразованию музея в мечеть. В следующую пятницу, 24 июля тут должен состояться первый намаз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Сейчас Святая София закрыта для посетителей, внутри ведутся работы по подготовке к проведению пятничного намаза 24 июля.

Сегодня Святую Софию посетил глава полиции Стамбула Зафер Акташ. По его словам, до 24 июля будут приняты усиленные меры безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволит вновь использовать это место как мечеть.

Это решение турецких властей уже раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Также на Цензор.НЕТ: По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Автор: 

Топ комментарии
+7
Чувак попер проти Кемаля Ататюрка.
Не перед добром.
15.07.2020 22:00 Ответить
15.07.2020 22:00 Ответить
+5
со второй частью согласна, о вот первое ваше утверждение очень спорное
15.07.2020 22:04 Ответить
15.07.2020 22:04 Ответить
+4
это их внутреннее дело..
Украине бы поучится у них гордости и самоуважению, а не слушать постоянные окрики с ЕС и США, а до этого с Московии...
15.07.2020 22:02 Ответить
15.07.2020 22:02 Ответить
турки в разнос пошли
15.07.2020 21:58 Ответить
15.07.2020 21:58 Ответить
это их внутреннее дело..
Украине бы поучится у них гордости и самоуважению, а не слушать постоянные окрики с ЕС и США, а до этого с Московии...
15.07.2020 22:02 Ответить
15.07.2020 22:02 Ответить
со второй частью согласна, о вот первое ваше утверждение очень спорное
15.07.2020 22:04 Ответить
15.07.2020 22:04 Ответить
Так в Турции нет хохлов малороссов пресмыкающихся перед "старшими братьями"..и во время войны они не голосуют за медведчуков рабиновичей и Шапито 95 с кловунами ватными..
15.07.2020 22:10 Ответить
15.07.2020 22:10 Ответить
турки сами были империей 600 лет
15.07.2020 22:18 Ответить
15.07.2020 22:18 Ответить
Невже всі турки за Парашенка?
15.07.2020 22:46 Ответить
15.07.2020 22:46 Ответить
Згоден щодо ЄС. До американців претензій ніт, а от євротолерасти - неоднозначна тема.
Чисто персональна думка: з ЄС нам краще підтримувати таку асоціацію, як у скандинавів. Співпраця, торгівля, безвіз - ОК. Але повномасштабне членство - чи воно нам треба? Краще хай буде більше можливостей твердо сказати "пардон, у нас тут власна атмосфера".
Члінство в НАТО - yes. Не обговорюється.
З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз - Цензор.НЕТ 7890
15.07.2020 23:53 Ответить
15.07.2020 23:53 Ответить
Чувак попер проти Кемаля Ататюрка.
Не перед добром.
15.07.2020 22:00 Ответить
15.07.2020 22:00 Ответить
Так, ефенді Мустафа Кемаль був одним з топових лідерів 20 сторіччя. Націоналіст, прогресист, справжній реформатор і взагалі харизматичний чувак. Дуже поважаю.
Ердоган молодець, що ґепічно нагинає кацапню. Але оцей його курс на відкат від модернізованої Ататюрком світської Туреччини назад до зкріп - то не є гут.

З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз - Цензор.НЕТ 5507
15.07.2020 22:18 Ответить
15.07.2020 22:18 Ответить
Тоді фашизм багатьма вважався прогресом
15.07.2020 22:40 Ответить
15.07.2020 22:40 Ответить
Почнемо з того, що фашизм, як то кажуть, "растяжимое понятие". І не обов'язково негативне. Це може бути цілком собі поміркований "оксамитовий" авторитаризм, а не тоталітарний концтабір. Згадаємо хоча б Ґешпанію за правління Франко. Та й Муссоліні - страшний тиран, аж жах ))) див. картинку нижче.
І так, фашизм і нацизм - теж дві великі різниці. За часів Дуче дійсно була концепція расового/національного пріоритету італійців. Але на практиці:
- заборонялися шлюби між білими італійцями та неграми/арабами з африканських колоній (мізерна кількість судових справ свідчить, що італійцям не дуже й хотілося)
- існували обмеження для євреїв щодо держслужбових рангів та офіцерських звань, також євреям не можна було вести бізнес із понад 50 найманих працівників.
От і весь "расизм" (вужас який, просто холокост )

З Айя-Софії в Стамбулі зняли музейний знак, скоро там відбудеться перший намаз - Цензор.НЕТ 5889
15.07.2020 23:42 Ответить
15.07.2020 23:42 Ответить
німецький націонал-соціалізм "фашизмом" називають лише ті, хто любить посичати
16.07.2020 10:42 Ответить
16.07.2020 10:42 Ответить
А називати його "фашизмом" почали тоді, коли між Рейхом та СРСР вже виник срач - бо термін "націонал-соціалізм" став ідеологічно слизьким через складову "соціалізм" (тобто крамольна близькість до радянського соціалізму). Потрібно було щось чітко чужорідне, без точок перетину. От і знадобився італійський фашизм. Ще й слово агресивне.
16.07.2020 13:22 Ответить
16.07.2020 13:22 Ответить
Эрдоган нагибает кацапню? Ващета Раша и Турция с 15 июля открывают авиасообщение - турки очень ждут раша-туристов.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:25 Ответить
Я хз, як там кацапські алкотуристи - але "відпускники в камуфляжі" нещодавно зазнали пзди від турецьких дронів.
показать весь комментарий
15.07.2020 23:46 Ответить
Ніхто нікого не нагинає. Ердоган - мудак та ісламіст. Шкода, що його не змогли повалити військові в 2016 році.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:40 Ответить
Чи ни новость. Какая нам разница????
показать весь комментарий
15.07.2020 22:07 Ответить
Та да,у них Исса,у нас Исус.Почти похоже.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:26 Ответить
Зато по всему миру мечети лепят, где им совсем не место.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:09 Ответить
Да.., уж

С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз - Цензор.НЕТ 65
15.07.2020 22:11 Ответить
15.07.2020 22:11 Ответить
Отжали.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:12 Ответить
а вот щас за диктаторов обидно стало. Думаю, что вы не правы. Один Джугашвили в сибирях, при Голодоморе, а потом в ВМВ уничтожил несколько средневековых Европ по численности. Тогда не сильно много народа вообщето было. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2 вот тут по теме.
"Оценки общего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B населения Европы спекулятивны, но считают, что во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Карла Великого оно составляло от 25 до 30 миллионов человек" (C)
показать весь комментарий
15.07.2020 22:20 Ответить
Не зовсім згоден. У вашому твердженні треба конкретизувати: авраамічні релігії. В дохристиянських культах зовсім інакше, Ніцше про це чітко сказав - у еллінській вірі відносини людей та богів приблизно такі, як між нижчою та вищою аристократією. Повага, але не "раболепствие". Так само і в інших "язичницьких" концепціях, не тільки еллінській. Люди - діти богів, але не раби.
Зороастрізм, індуїзм, буддизм, тенгріанство... - приблизно так само. До речі, буддизм дуже добре синтезується з автентичними віруванями народів, що його приймали. Бо концепція буддизму не каже "все ваши боги - демоны, так что срочно жечь идолов". Приклад - японський синтоїзм: органічне поєднання кореневої японської віри з метафізикою індуїзму та буддизму.
Якби Європа прийняла буддизм - було б місце і для Перуна й Сварога, і Одіна з Тором, і для Зевса, Юпітера, Кернунноса та інших богів, богинь, демонів, парфумів та інших сутностей європейських пантеонів. Про всяк випадок: сьогодні в Індії прославляють 70 мільйонів богів (і брахмани кажуть, що це піщинка в пантеоні Всесвіту).
показать весь комментарий
15.07.2020 22:30 Ответить
...религиозные бредни во всём мире одинаковые. (с)
- Не совсем так. У еврейцев религия другая. Они - богоизбранный народ, и все прочие (гои), стоя на коленях...(далее по тексту)
показать весь комментарий
15.07.2020 22:33 Ответить
Іслам теж набагато жорсткіша, агресивніша та тверезіша релігія, аніж християнство. Там людина - "раб Аллаха", але це зовсім не означає покірності, м'якості та миролюбства до інших. В ісламі не "підстав другу щоку", а "рубани ятаганом, щоб аж макітра на п'ять метрів відлетіла".
І жодного "умерщвления плоти" - навпаки, норми гігієни прописані як обов'язкові імперативи. Там неможливо перетворити свої країни на огидний гівносрач, як це зробили в середньовічній Європі.
І так, об'єктивно позитивна річ - сакральне ставлення до котиків У нас були ганебні часи, коли котам влаштовували геноциди, бо "диявольська тварина!!!111!1" Тоді як Мохаммад благословив свою кицюньку Муїззу та увесь рід felines, гарантувавши котикам безумовне райське блаженство.
(Але щодо посмертного світу - в ісламі, мабуть, найстрашніші пекельні борошна. Джаханнам - це люта жесть, від якої Данте нервово палить за рогом. Не дивно, що мусульмани так бояться гріха та віровідступництва).
показать весь комментарий
15.07.2020 23:23 Ответить
вы отстали от жизни. эстафета передана исламу.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:17 Ответить
ЕС выдохся. Далее, начинается поглощение Европы афроазиатами. Вот почему бриты и вышли оттуда.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:26 Ответить
Ще марсіянами та хоббітами.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:37 Ответить
І тому кільком країнам Європи варто серйозно замислитись над концепціями Інтермаріум та Балтоскандії. Маю на увазі країни, ще не вражені вірусом самовбивчої толерастії у фатальних формах. Де не цураються націоналізму та здорового расизму. Україна, Біларусь, Польща, Чехія, Словаччина, балтійські країни, Фінляндія, Швеція, Норвегія, ще кілька країн... Непоганий буде альянс, таке собі відродження Речі Посполитої в розширеному форматі плюс європейський Норд. І обов'язково озброїтись нуклеарними боєголовками, щоб у кацапів не було бажання петросянити про "ржачь посполитую".
Звичайно, участь в НАТО і дружба-співробітництво-безвіз із ЄС - це обов'язково. Але при цьому - вибачте, політкошерні толерасти, у нас тут власна атмосфера. Франкостану чи Германістану в нас не буде. Інтермаріум-Балтоскандія - це Європа, а не лівоглобалізований марічкосвіт для іммігрантів з дикого задуп'я.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:53 Ответить
"С Айя-Софии в Стамбуле сняли музейный знак, скоро там состоится первый намаз" - чем мазать будут?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:38 Ответить
это начало заката Турции!
показать весь комментарий
15.07.2020 22:52 Ответить
це- продовження 1000-літньої ісламістської експансії
До "заката"- років 500. Туреччина на підйомі
показать весь комментарий
16.07.2020 10:48 Ответить
Ердоган сказав,що Свята Софія залишиться відкритою для туристів,але тільки в години,коли нема намазу.Але християнські фрески будуть закритими на постійній основі.Як на мене,то йому,Ердогану,і таким як він,муляли очі власне ці фрески.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:05 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2020 00:55 Ответить
 
 