Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ
Победителем аукциона по продаже киевского отеля "Днепр" на Крещатике стало ООО "Смартленд". Основателем этой фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери. Он связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.
Об этом стало известно изданию Наші гроші из систем "Opendatabot" и "Clarity Project", информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас учредителями броварской фирмы "Смартленд" значатся ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако, по данным систем Opendatabot и Clarity Project, в 2018 году "Смартлендом" вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери.
По данным реестра Эстонии, Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto) - член правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ. Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности, он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале Cash Game Festival. Этот фестиваль проводился в Casino Malta, принадлежащем Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group.
В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения запрета на игорный бизнес. Она владела 23 игорными заведениями и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков. Истец просит арбитраж признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство. В прошлом году Министерство юстиции наняло для защиты по этому делу международную юридическую фирму Withers LLP (Великобритания) за $605 тыс.
Что касается киевской фирмы "Айс Таун", то ее основателем сейчас значится Алексей Игунин, а руководит - Анастасия Бутенко. Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - лицо с такими ФИО было внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.
Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала закон о легализации игорного бизнеса. Им разрешается открывать казино в гостиницах. Издание отмечает, что не менее двух лет может не вводиться в действие государственная система онлайн-мониторинга, от которой зависит контроль за нелегальными игровыми точками. При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое также контролировало игровой рынок в последние годы.
Напомним, 15 июля прошел аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Гостиница "Днепр". Цена составила более 1,11 млрд гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.
я не хожу в казино потому что я привык зарабатывать деньги своими мозгами и поверь мне на слово - у меня это неплохо получается. казино открывают для вас мозговых ампутантов. потому что это вас выперли с работы во время карантина и вам очень нужны бабки, это вы будете пытаться обмануть теорию вероятности потому что вы ее просто не изучали и понятия не имеете о чем там вообще. ты будешь ходить в ближайшую рыгаловку где поставят "автоматы" твое зеленые хозяева. в бывший "Днипро" будут ходить лица побогаче. те самые владельцы "автомата" в твоей рыгаловке.
Немедленно закрыть все рестораны, потому что там водку наливают!
в 14-м Украина потеряла Небесную Сотню своих лучших
в 20-м из-за ЗЕбилов будем терять тысячи .....?
Пока боты преданно воюют за свои кланы мафия довольно потирает руки разграбившие богатейшую страну до основания((
Мнения / Общество 15-июл, 21:509 99 0
Коротко об интересном. В Киеве с аукциона Фонд Госимущества продал отель "Дніпро", который находится в самом центре на Европейской площади. Цена стартовала с 80,92 млн грн.
В финале цена составила 1 млрд 111 миллионов 222 тисячи 22 гривны. Покупатель никому не известная компания ТОВ "Смартленд".
А вот кто стоит на самом деле за продажей скоро будет известно. Изначально говорили о том, что купить отель планировала даже Перис Хилтон и некоторые украинские олигархи.
Теперь о математике. Реальная цена отеля в таком состоянии и в таком месте, как "Дніпро" составляет порядка 15 миллионов долларов. Это порядка 400 миллионов гривен.
Для его ремонта и полноценного запуска необходимо около 10 миллионов долларов. Итого 25 миллионов долларов и отель можно использовать.
После ремонта и переделки отель будет иметь 5 звезд. Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть лёгкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле.
Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. А сколько именно будет понятно после того, как мы узнаем, сколько этажей позволят надстроить и насколько разрешат сократить количество номеров.
Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров. Но все скоро узнаем.
А в руководстве фракции "Слуга народа" и на Банковой сегодня пьют шампанское. И не потому, что удачно прошла продажа, а потому что кто-то получил хорошую мотивацию за проталкивание игорного закона. Но об этом чуть позже.
Борислав БЕРЕЗА
Доборолась Україна до самого краю....
Торги по приватизации отеля "Днепр" закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки.
Данную цену предложило ООО "Смартленд".
Бажаючі привітати щасливого власника,можуть це зробити за його юридичною адресою: Бровари , вулиця Київська 130.На фото)
Читала у Ruslan Blagoy на ФБ, що за ним стоїть російський мільярдер Новінський.
Тепер правдоподібно виглядає твердження про прихід саме російського капіталу в казино. В цьому готелі воно точно буде.
Смартленд.
А у Новинского есть Смарт Холдинг.
Не слишком ли много совпадений?
Ні разу не торгівля на крові, про яку верещали семенченки-соболєви-мосейчучки.
Зараз вони вглохли та всліпли. Тільки у соболєвської Падалки зуби випадають в прямому ефірі. Добрехалась.
- Рабінович! Ваша дружина - б_ядь!
- А ваша?
- Але все ж таки!
Главное, чтобы там была рулетка и настоящие автоматы с колёсиками, а не эти тупые телевизоры!