Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ

Победителем аукциона по продаже киевского отеля "Днепр" на Крещатике стало ООО "Смартленд". Основателем этой фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери. Он связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Об этом стало известно изданию Наші гроші из систем "Opendatabot" и "Clarity Project", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас учредителями броварской фирмы "Смартленд" значатся ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако, по данным систем Opendatabot и Clarity Project, в 2018 году "Смартлендом" вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери.

По данным реестра Эстонии, Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto) - член правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ. Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности, он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале Cash Game Festival. Этот фестиваль проводился в Casino Malta, принадлежащем Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФГИ заключит договор купли-продажи с победителем аукциона о приватизации отеля "Днепр" после его проверки на доброчестность, - Сенниченко. ВИДЕО

В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения запрета на игорный бизнес. Она владела 23 игорными заведениями и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков. Истец просит арбитраж признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство. В прошлом году Министерство юстиции наняло для защиты по этому делу международную юридическую фирму Withers LLP (Великобритания) за $605 тыс.

Что касается киевской фирмы "Айс Таун", то ее основателем сейчас значится Алексей Игунин, а руководит - Анастасия Бутенко. Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - лицо с такими ФИО было внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала закон о легализации игорного бизнеса. Им разрешается открывать казино в гостиницах. Издание отмечает, что не менее двух лет может не вводиться в действие государственная система онлайн-мониторинга, от которой зависит контроль за нелегальными игровыми точками. При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое также контролировало игровой рынок в последние годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

Напомним, 15 июля прошел аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Гостиница "Днепр". Цена составила более 1,11 млрд гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.