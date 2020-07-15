РУС
Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ

Победителем аукциона по продаже киевского отеля "Днепр" на Крещатике стало ООО "Смартленд". Основателем этой фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери. Он связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Об этом стало известно изданию Наші гроші из систем "Opendatabot" и "Clarity Project", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас учредителями броварской фирмы "Смартленд" значатся ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако, по данным систем Opendatabot и Clarity Project, в 2018 году "Смартлендом" вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери.

По данным реестра Эстонии, Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto) - член правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ. Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности, он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале Cash Game Festival. Этот фестиваль проводился в Casino Malta, принадлежащем Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФГИ заключит договор купли-продажи с победителем аукциона о приватизации отеля "Днепр" после его проверки на доброчестность, - Сенниченко. ВИДЕО

В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения запрета на игорный бизнес. Она владела 23 игорными заведениями и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков. Истец просит арбитраж признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство. В прошлом году Министерство юстиции наняло для защиты по этому делу международную юридическую фирму Withers LLP (Великобритания) за $605 тыс.

Что касается киевской фирмы "Айс Таун", то ее основателем сейчас значится Алексей Игунин, а руководит - Анастасия Бутенко. Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - лицо с такими ФИО было внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала закон о легализации игорного бизнеса. Им разрешается открывать казино в гостиницах. Издание отмечает, что не менее двух лет может не вводиться в действие государственная система онлайн-мониторинга, от которой зависит контроль за нелегальными игровыми точками. При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое также контролировало игровой рынок в последние годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

Напомним, 15 июля прошел аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Гостиница "Днепр". Цена составила более 1,11 млрд гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.

Автор: 

казино (143) приватизация (1043) Эстония (1494)
Топ комментарии
+8
15.07.2020 22:07
+7
теперь в центре украинской столицы появится многоэтажное казино. Ура!
15.07.2020 22:01
+7
Аваков в доле ?
15.07.2020 22:02
теперь в центре украинской столицы появится многоэтажное казино. Ура!
15.07.2020 22:01
Чтобы государство получило в бюджет 7 мпрд. грн, украинцы должны проиграть в казино 82 млрд. Просто обалденный доход. Только не государства
15.07.2020 22:14
😃 О ты наивный лох...в бюджет там попадать будут копейки...
15.07.2020 22:14
понимаешь зебаран, тут такое дело
я не хожу в казино потому что я привык зарабатывать деньги своими мозгами и поверь мне на слово - у меня это неплохо получается. казино открывают для вас мозговых ампутантов. потому что это вас выперли с работы во время карантина и вам очень нужны бабки, это вы будете пытаться обмануть теорию вероятности потому что вы ее просто не изучали и понятия не имеете о чем там вообще. ты будешь ходить в ближайшую рыгаловку где поставят "автоматы" твое зеленые хозяева. в бывший "Днипро" будут ходить лица побогаче. те самые владельцы "автомата" в твоей рыгаловке.
15.07.2020 22:21
ни добавить,ни отнять..
16.07.2020 00:06
Жылезная, млять, логика!
Немедленно закрыть все рестораны, потому что там водку наливают!
09.07.2021 13:15
Аваков в доле ?
показать весь комментарий
15.07.2020 22:02
Вопросительный знак явно лишний.
15.07.2020 23:18
При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое также контролировало игровой рынок в последние годы



в 14-м Украина потеряла Небесную Сотню своих лучших

в 20-м из-за ЗЕбилов будем терять тысячи .....?
15.07.2020 23:59
Дякую, дуже дякую

15.07.2020 22:05
Да он - эксгибиционист! То хером по клавишам, то гитарой по херу, то в красных трусах, то с бритой грудкой... он болен, этот еврейский мальчик... он серьезно болен... и это помимо того, что он - идиот...
15.07.2020 22:17
болен не он, больная - Украина
16.07.2020 00:01
Больна мафиозным воспалением всей власти.
Пока боты преданно воюют за свои кланы мафия довольно потирает руки разграбившие богатейшую страну до основания((
16.07.2020 05:18
Вероятно, в только что проданном отеле "Дніпро" обустроят огромное казино. Руководство "Слуги народа" и на Банковой сегодня пьют шампанское
Мнения / Общество 15-июл, 21:50

Коротко об интересном. В Киеве с аукциона Фонд Госимущества продал отель "Дніпро", который находится в самом центре на Европейской площади. Цена стартовала с 80,92 млн грн.

В финале цена составила 1 млрд 111 миллионов 222 тисячи 22 гривны. Покупатель никому не известная компания ТОВ "Смартленд".

А вот кто стоит на самом деле за продажей скоро будет известно. Изначально говорили о том, что купить отель планировала даже Перис Хилтон и некоторые украинские олигархи.

Теперь о математике. Реальная цена отеля в таком состоянии и в таком месте, как "Дніпро" составляет порядка 15 миллионов долларов. Это порядка 400 миллионов гривен.

Для его ремонта и полноценного запуска необходимо около 10 миллионов долларов. Итого 25 миллионов долларов и отель можно использовать.

После ремонта и переделки отель будет иметь 5 звезд. Окупаемость этого отеля, составит порядка 10 лет. Для крупного бизнеса - это долго. Но теперь есть лёгкий и простой способ сократить срок окупаемости до 5 лет. Эту возможность даёт открытие казино в отеле.

Так что с уверенностью можно сказать, что в отеле будет огромное казино на несколько этажей. А сколько именно будет понятно после того, как мы узнаем, сколько этажей позволят надстроить и насколько разрешат сократить количество номеров.

Сейчас в отеле 186 номеров, а в условиях продажи есть условие, что должно быть не менее 100 номеров. Но все скоро узнаем.

А в руководстве фракции "Слуга народа" и на Банковой сегодня пьют шампанское. И не потому, что удачно прошла продажа, а потому что кто-то получил хорошую мотивацию за проталкивание игорного закона. Но об этом чуть позже.

Борислав БЕРЕЗА
15.07.2020 22:05
игорный дом на Европейской площади напротив Украинского Дома

Доборолась Україна до самого краю....
16.07.2020 00:05
эх,жаль Борик и Рыбка до этого светлого дня не дожили - они бы показали этим пидюзкам,как нужно играть в казино..
16.07.2020 00:10
https://www.youtube.com/watch?v=A_YWEi2crxE Готель "Дніпро" у центрі Києва продали на аукціоні за ₴1,1 млрд - Хто купив?https://www.youtube.com/watch?v=A_YWEi2crxE
15.07.2020 22:05
15.07.2020 22:07
Ой ****... он еще и вуайерист... этот еврейский юноша очень серьезно болен... и это помимо того, что он страдает еретинизмом..
15.07.2020 22:20
Ну ЗЕ тут точно "ні прічом"...він же "нєлох" якийсь, а просто...Аукцион о приватизации отеля "Днепр" выиграли партнеры игрока в покер Петтери, связанного с эстонской компанией, которая судится с Украиной из-за закрытия казино, - СМИ - Цензор.НЕТ 3711
15.07.2020 22:13
показать весь комментарий
15.07.2020 22:07
15.07.2020 22:09
Какое совпадение. Но это совсем не коррупция, откаты здесь ни при чем. Это все чистейшая случайность. Ляшко вон как выигрывал в лотереи, а этим и сам иегова велел.
15.07.2020 22:10
15.07.2020 22:59
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Торги по приватизации отеля "Днепр" закончились с результатом 1 миллиард 111 миллионов 111 тысяч 222 гривны 22 копейки.
Данную цену предложило ООО "Смартленд".
Бажаючі привітати щасливого власника,можуть це зробити за його юридичною адресою: Бровари , вулиця Київська 130.На фото)

15.07.2020 23:32
https://twitter.com/hristyalants

https://twitter.com/hristyalants hristya lants https://twitter.com/hristyalants @hristyalants https://twitter.com/hristyalants/status/1283480901683314688 1 ч

Читала у Ruslan Blagoy на ФБ, що за ним стоїть російський мільярдер Новінський.
Тепер правдоподібно виглядає твердження про прихід саме російського капіталу в казино. В цьому готелі воно точно буде.
15.07.2020 23:34
Даже по названию этой "эстонской" фирмьі видно, что есть очень большая вероятность того, что это фирма Новинского.
Смартленд.
А у Новинского есть Смарт Холдинг.
15.07.2020 23:56
Smart GmbH теж Новінського?
16.07.2020 07:45
Деньги рыгов, в том числе и Яныка, активно отмывались через Эстонию.
Не слишком ли много совпадений?
16.07.2020 08:57
Скажу більше: і далеко не тільки ригів (деякі сивочолі теж цією "пральнею" теж користувалися, як і росіяни, як і "благочестиві" європейці, бо як виявляється з матеріалів "панамського досьє", - Естонія, Мальта та Кіпр були одними з основних пунктів відмивання коштів на їх шляху з Європи до Панами). История с эстонским филиалом Danske Bank имеет все шансы стать крупнейшим случаем отмывания денег в Европе, а то и в мире. Согласно отчету самого Danske Bank по итогам внутреннего расследования в 2007-2015 гг. через филиал прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), что почти в 9 раз больше ВВП и в 12,3 раза больше суммы депозитов в Эстонии. «Есть основания считать, что значительная часть [этой суммы] потенциально может быть классифицирована как подозрительные операции», - заявил Bloomberg председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен.
16.07.2020 09:09
Вже слуга народа Холодов заявив, що найвірогідніше цим "естонцем" є кацапський ігорний магнат Бойко.

Ні разу не торгівля на крові, про яку верещали семенченки-соболєви-мосейчучки.

Зараз вони вглохли та всліпли. Тільки у соболєвської Падалки зуби випадають в прямому ефірі. Добрехалась.
16.07.2020 09:17
Є такий старий анекдот:
- Рабінович! Ваша дружина - б_ядь!
- А ваша?
- Але все ж таки!
16.07.2020 09:13
09.07.2021 12:32
Скорее бы!
Главное, чтобы там была рулетка и настоящие автоматы с колёсиками, а не эти тупые телевизоры!
09.07.2021 13:17
 
 