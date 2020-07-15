РУС
На должность главы НБУ претендует глава правления "Укргазбанка" Шевченко, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы Национального банка Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат опубликовал фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов, где одним из пунктов является проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Проект постановления еще не обозначен номером и не опубликован на сайте парламента.

Также на Цензор.НЕТ: Завтра Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа", - Кравчук

НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69) Железняк Ярослав (461)
подход очень простой:
1. до сих пор зележопая власть делала только дерьмо.
2. дерьмо зележопая власть делала в 100,00 % случаев.
3. у зележопой власти нет ни едино удачно решения - все кончаетсяч провалом, позором и потерями

Вывод: очередное деяние зележопых - опять закончится дерьмом и позором.

П.С. Всем избирателям величайшего в мире: так вам, паскудам, и надо.
Я не в курсе насчёт лично Шевченко, но в курсе того, что этот банк- совковый отстой.
Рожденный в туле, управлять нбу не сможет. Запомните этот пост.
15.07.2020 22:13 Ответить
Кто в курсе насчёт этого кандидата, местные эксперты?
Я не в курсе насчёт лично Шевченко, но в курсе того, что этот банк- совковый отстой.
А что с ним (банком) не так?
А у вас там деньги ещё лежат? Больше 200.000 грн?
Хочешь вызвать из Лондона Гонтареву и напустить её на это финучреждение?
Гонтарева не понадобится. Уже осенью зебилью будет вместо денег хрен на палочке. Или без палочки. Поэтому у кого есть там деньги- забирайте. У кого их нет- просто держитесь.
Спасибо, но деньги у меня дома, после того, как ставленники Петра Лексеича порулили банковской системой-доверие у меня к ней упало до абсолютного нуля
А у меня налички вообще нет- до 100 евро мелочью. Проблема не в банках, а в головах.
На должность главы НБУ претендует глава правления "Укргазбанка" Шевченко, - нардеп "Голоса" Железняк
У тебя и страна то другая, если верить флажку
У моих родителей зато та же. Можешь поверить не флажку, а просто на слово.
Да мне как бы всё равно. Просто в Германии одна ситуация, в Украине несколько другая. И если тебе нет резона держать деньги наличкой, то не факт, что твой рецепт подходит мне.
Держи в нормальных банках. Их в Украине несколько штук. Подсказывать не буду.
Ты не понял. У меня пропало доверие к банковской системе в целом
Миллионы, Марадона!!!

Еще один дебил, участвовавший в пирамидах. Гонтарева виновата, что ты лох. Ага.
Расслабься, я отродясь в этом не участвовал. Соответственно ничего не выиграл и не потерял. Страсть к халяве нейтрализуется разумом.
Тогда не понятно, чем тебя так Гонтарева обидела.
Ночью деньги на опохмел из тумбочки украла?
Давай я не буду употреблять нецензурные к слова к назначенцам Порошенко, этих слов и без того достаточно на форуме пишут в последнее время.
Лучшее из худшего.
Рожденный в туле, управлять нбу не сможет. Запомните этот пост.
так ...нам необхідні щирі 18%ві гніди ...ти "випадково" не чув що "свої" грабують гірше за татарина (бо знають те про що невідомо "татарину")
Народився в Тулі і відразу після ремонтника на заводі лугандонщини, після здобуття освіти опинився в банківській сфері. Ви на морду лиця подивіться. Там не те що естетична недорозвинутість. І коли це у нас "Укргазбанк" був провідним, що б його менеджмент призначати на таку посаду? Імбецили!
типичный восточный тип полупоца, если вы в этом ничего не понимаете.
Мені в юності пощастило попрацювати і поспілкуватись з дуже розумною людино. Дійсно доктором наук і професором. Так от він сказав, що на луганодамбвабве ніколи не було таких продуктів як натуральне молоко і похідні продукти від нього. Мало хто вирощував сам. Тому там виростали ще з 80-х повні деграданти (ну от для нормального розвитку ще з дитинства не вистачало необхідного раціону харчування) + наслідкова спадщина каторжників, які заселились в хатки знищених голодом селяен. Тепер маємо ареол деградованих імбецилів.
надо отметить, что бы сделать правильные выводы, совсем необязательно быть большим учёным!! стоит начать кого привели туда комуняцкие свиньи, оно перемешалось со всякого рода подлого происхождения элементом и результат не заставил себя долго ждать. И ещё те места откуда пригнали этот сброд и кацапии, мордва коми итд они до сих пор там поклоняются во многих местах идолам, служат понятным вещам, вот это они и привезли с собой на ту землю, некогда здоровую. И то, что они привезли, то их сожрало и изуродовало, на всех уровнях, моральном, физическом и душевном. Этот факт мы сейчас и наблюдаем, через 100лет.
Окрім завезення усілякого зброду, там справді був ще факт вирощування бидла. Ну не було у них цільного молока. А це - рахіти, недорозвинутість, відхилення в розумовому розвитку з дитинства. Навіть в національних програмах розвитку країни про це робили зауваження, ще при кучмі.
С паплавским шоли с кукана. Чы с гейяйцом.
А флаг они менять не будут?)
Шевченко? А на лицо - палестинский козак. Рожа как у ЗЕ💩
