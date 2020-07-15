На должность главы НБУ претендует глава правления "Укргазбанка" Шевченко, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ

Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы Национального банка Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат опубликовал фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов, где одним из пунктов является проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Проект постановления еще не обозначен номером и не опубликован на сайте парламента.

