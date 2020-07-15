На должность главы НБУ претендует глава правления "Укргазбанка" Шевченко, - нардеп "Голоса" Железняк. ДОКУМЕНТ
Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы Национального банка Украины.
Об этом сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Депутат опубликовал фотографию повестки дня внеочередного заседания комитета по вопросам финансов, где одним из пунктов является проект постановления о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.
Проект постановления еще не обозначен номером и не опубликован на сайте парламента.
+7 Сергій Кулик #452665
+3 Zelya Vsyo
+3 Super Gut
Еще один дебил, участвовавший в пирамидах. Гонтарева виновата, что ты лох. Ага.
Ночью деньги на опохмел из тумбочки украла?
1. до сих пор зележопая власть делала только дерьмо.
2. дерьмо зележопая власть делала в 100,00 % случаев.
3. у зележопой власти нет ни едино удачно решения - все кончаетсяч провалом, позором и потерями
Вывод: очередное деяние зележопых - опять закончится дерьмом и позором.
П.С. Всем избирателям величайшего в мире: так вам, паскудам, и надо.