Эпидемия COVID-19 может достичь масштабов эпидемии "испанки" в 1918 году, - американский инфекционист Фаучи

Масштабы пандемии COVID-19 могут вырасти до размаха эпидемии испанского гриппа столетней давности. Тогда болезнь забрала, по разным оценкам, от 50 до 100 млн жизней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Учитывая магнитуду пандемии 1918 года, в ходе которой умерло 50-100 миллионов человек во всем мире, можно сказать, что это была "мать всех пандемий" с действительно историческими масштабами. Я надеюсь, что COVID-19 с ней не сравнится. Но у него есть потенциал достичь такой же серьезности", - сказал глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Пандемия "испанки" на сегодня считается самой смертельной в современной истории. Тогда переболела 1/3 населения Земли - около 500 млн человек.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире подтверждено более 13,3 миллионов случаев заражения коронавирусом. Больше 578 тысяч зараженных людей умерли.