Эпидемия COVID-19 может достичь масштабов эпидемии "испанки" в 1918 году, - американский инфекционист Фаучи
Масштабы пандемии COVID-19 могут вырасти до размаха эпидемии испанского гриппа столетней давности. Тогда болезнь забрала, по разным оценкам, от 50 до 100 млн жизней.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
"Учитывая магнитуду пандемии 1918 года, в ходе которой умерло 50-100 миллионов человек во всем мире, можно сказать, что это была "мать всех пандемий" с действительно историческими масштабами. Я надеюсь, что COVID-19 с ней не сравнится. Но у него есть потенциал достичь такой же серьезности", - сказал глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Пандемия "испанки" на сегодня считается самой смертельной в современной истории. Тогда переболела 1/3 населения Земли - около 500 млн человек.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире подтверждено более 13,3 миллионов случаев заражения коронавирусом. Больше 578 тысяч зараженных людей умерли.
-Доктор,скажите когда закончится эидемия короновирусв?
-Извините,я политикой не интерисуюсь."
Вот вам ссылка на что было до прививок: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F тыц
Просвещайтесь и (опять прошу) не мелите ерунды.
Павлович..
співчуваю ...
стільки прожити,вдарившись в дитинстві голівкою об бетонну підлогу...
Вся біда в тому, що коли людям вбили в голову якусь ідею, то люди не розуміють, що все може бути не так, як їм розказують. Я на початку незалежності вірив у народовладдя, вірив у мудрість виборців. Бо прирівнював їх до свого розуміння ладу життя. А виявилося, що багатьом система, коли можна поживитись за рахунок громади, якраз довподоби. Іншим, ніби й чесним людям, не вистачає розуміння того, що їх водять за ніс політики та їх обслуга.
В наш час є можливість вивчати незалежні джерела інформації. Навіть у інформації тих джерел, що формують громадську думку для вигоди своїх власників чи замовників, можна через протиріччя і нестиковки бачити справжню картину дійсності.
Це - робота для розуму не одного дня. Сотні прочитаних публікацій, коментів, десятки форумів. До речі: у форумах збираються саме специ, які інколи інкогніто, коли небажають відкрито йти на конфронтацію із офіційною думкою, висловлюють те, що ні за які гроші не сказали б публічно. Звичайно ж, коли людина є просто споживачем всякого інформаційного потолку, то вона не вміє відділяти істинне від ложного. Але коли маєш певний багаж знань з природничих наук, то якраз можеш сортувати - де правда, а де брехня.
Якби Ви були настільки обізнаним як і я, то Вас би здивувала кількість міфів, якими певні сили обдурюють людство. Як скажімо небезпека втратити озоновий шар. Чи перегрів планети через промислові викиди в атмосферу СО2. Чи те, що українці не автохтони на своїй землі. Їх багато таких міфів. Десь у мене є цілий список.
Такая страшилка рассчитана исключительно на легковерных идиотов и душевнобольных
А легче всего отделались китайцы. Их наверное вообще могли пристрелить, если нос на улицу высунут.
СССР. На митинге "За свободу Луису Корвалану" дали слово изрядно поддатому слесарю Петровичу:
- Мужики, я не знаю, кто такой этот Луис, но пока его с карнавала не отпустят, мы на работу не выйдем! Отпустите Луиса с карнавала!
Медицина у них может и сильная , но многие в основном больные люди , с ожирением , раком, гипертоники, диабетики и т.д., поэтому у них такая смертность. Питание человека играет важную роль в его здоровье. Качество пищи у них ужасное.
Есть продукты БИО - они полезные, но дорогие , а в массы идёт всё, что подешевле. Сейчас производителю продуктов важно не качество , а количество , чтоб больше денег срубить.
Поэтому всегда на упаковке надо читать состав ингредиентов.
А там может быть вся таблица Менделеева...
У нас половина молодых людей умирает только от того , что скорую не дождались...
Нынешнее поколение кому здесь до 60 - почти все больные и инвалиды.
Долгожители у которых молодость прошла в 60-70х годах - они более крепкие ( натуральное питание, отдых , меньше стрессов) , но с теперешним питанием долго не протянут.
Те ж саме - феномен Італії. Згадайте любиму пугалку свідків ковіду: ти хочеш шоб у нас було як в Італії? А що ж у Італії? 5 канал, якого не дивляться ті, що дивляться канали мертвечука, каломойського і прочих суркісві-фірташів, нещодавно показував в українському перекладі фільм (можливо бібісі) про мафію в Італії. Чотири мафіозні області в Італії займають ледь не весь південь країни. В окремих гірських райнах Калабрії навіть поліція остерігається появлятися. Але це - ота традиційна кланова мафія (сімейно-племенного типу). А у більш промислових районах скоріше за все інша мафія. Типу як у нас - мафія бізнесових груп. Недарма ж у них стільки правив одіозний берлусконі. І вихочете, аби в Італії чесно підійшли до епідемії ковіду і не намагалися заробити на цьому? Це вам не Німеччина. Це - Італія. де судили вихідця з України у селі, звідки родом проросійський журналіст, що незаконно перебував на території нашої країни і якого вбили може й російські найманці. Якщо вони задля оправдання війни збиралися збити російський же пасажирський боїнг, то хіба вони б зупинилися на вбивстві журналіста-ідіота? Де суддя дав більше ніж просив прокурор? Оце для мене цілком достатньо аби знати про італію...
І що скажемо про різницю по різним штатам? чи методички ще не занесли?
неаргументовано обзивати написане опонентом пургою - цього мало. Ще треба навісити на опонента ярлик кремлівського агента, який хоче смерті українців.
тоді як банда свідків коронавірусу працює на інтереси медицинської мафії і неуків із кварталу.
І ще: я знаю про існування найнятих ботів, аби захищати дії влади у цьому напрямі. Інколи це - бесплатні корисні ідіоти.
Испанка - эпидемическое заболевание; Болгарка - электроинструмент; Китайка - влажная постель в поезде; Американка - разновидность бильярда; Канадка - мужская стрижка; Финка - обоюдоострый бандитский нож; Шведка - разводной ключ; Украинка - город в Обуховском районе Киевской обл.