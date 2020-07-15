Население Украины может к 2100 году сократиться до 17,5 млн человек, - исследование

Численность населения Украины к концу этого века может уменьшиться более чем в 2 раза и составить 17,5 млн человек. При этом количество населения на планете вырастет на миллиард до 8,8 миллиарда.

К таким выводам пришла международная группа ученых. Результаты их исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным исследователей, к 2100 году в 183-ех из 195 стран уровень рождаемости снизится настолько, что без притока мигрантов в них невозможно будет поддерживать численность населения на существующем уровне.

В Украине на конец века прогнозируют падение численности населения с 44,6 миллиона до 17,5 миллиона человек.

Численность населения в 23 странах население сократится вполовину и больше от нынешнего уровня. Среди них Япония, Испания, Италия, Таиланд, Португалия, Южная Корея и Польша.

Читайте на Цензор.НЕТ: Количество жителей планеты достигло 7,8 млрд человек, - фонд "Население Земли"

Еще 34 страны столкнутся с падением численности населения на 25-50 процентов. В частности, население Китая сократится за 80 лет с нынешних 1,4 миллиарда до 700 млн. В Германии этот показатель может снизиться с 83 миллионов до 66 миллионов человек.

Между тем население в странах Африканского континента к югу от Сахары, наоборот, возрастет втрое до примерно трех миллиардов человек. Численность населения Нигерии возрастет с нынешних более 200 млн до 800 млн в 2100 году и будет уступать только Индии, где ожидают спада численности населения с более чем 1,3 миллиарда сейчас до 1,1 миллиарда человек через 80 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Более 41,9 миллиона человек, - Госстат обновил данные о численности населения Украины. ИНФОГРАФИКА

Авторы исследования заключили, что правительства стран с высоким уровнем дохода должны проводить гибкую иммиграционную политику и внедрять социальную поддержку для тех семей, которые хотят иметь детей. Это позволит поддерживать уровень численности населения и экономический рост в этих странах.