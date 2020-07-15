РУС
Население Украины может к 2100 году сократиться до 17,5 млн человек, - исследование

Численность населения Украины к концу этого века может уменьшиться более чем в 2 раза и составить 17,5 млн человек. При этом количество населения на планете вырастет на миллиард до 8,8 миллиарда.

К таким выводам пришла международная группа ученых. Результаты их исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным исследователей, к 2100 году в 183-ех из 195 стран уровень рождаемости снизится настолько, что без притока мигрантов в них невозможно будет поддерживать численность населения на существующем уровне.

В Украине на конец века прогнозируют падение численности населения с 44,6 миллиона до 17,5 миллиона человек.

Численность населения в 23 странах население сократится вполовину и больше от нынешнего уровня. Среди них Япония, Испания, Италия, Таиланд, Португалия, Южная Корея и Польша.

Еще 34 страны столкнутся с падением численности населения на 25-50 процентов. В частности, население Китая сократится за 80 лет с нынешних 1,4 миллиарда до 700 млн. В Германии этот показатель может снизиться с 83 миллионов до 66 миллионов человек.

Между тем население в странах Африканского континента к югу от Сахары, наоборот, возрастет втрое до примерно трех миллиардов человек. Численность населения Нигерии возрастет с нынешних более 200 млн до 800 млн в 2100 году и будет уступать только Индии, где ожидают спада численности населения с более чем 1,3 миллиарда сейчас до 1,1 миллиарда человек через 80 лет.

Авторы исследования заключили, что правительства стран с высоким уровнем дохода должны проводить гибкую иммиграционную политику и внедрять социальную поддержку для тех семей, которые хотят иметь детей. Это позволит поддерживать уровень численности населения и экономический рост в этих странах.

демография (303) прогноз (699) население (155)
Топ комментарии
+12
З такою владою може й раніше.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:31 Ответить
+9
Для начала нужно чтобы наши мудрые малороссийские 73% поумнели
показать весь комментарий
15.07.2020 22:47 Ответить
+8
Еще одна каденция клоуна и его шутов, и никто ждать не станет. Все и так разбежаться. Хотя, наверное и этой хватит чтобы превратить страну в руину. Не по Сеньке шапка. Управлять государством, не рожой в квартале кривляться.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:34 Ответить
Страница 2 из 2
Набагато раніше. Україна сьогодні - злиденна корумпована вимираюча країна. Одиниці наважуються на дитину. Про другу, третю взагалі мовчу.

Молодь вся масово еміґрує на Захід - щоб жити та народжувати в нормальних країнах. Адже в злиденній олігархічно-феодальній країні ні в них, ні в їхніх дітей майбутнього нема.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:08 Ответить
Неправда. Я бачу повсюди молодих з дітками, і по двоє , і по троє. Працюють тут, і катають тих діток на таких візочках і велосипедиках з кріслами і фарами, що диву даєшся. І це прості люди.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:24 Ответить
Іфн правий. Їдуть масово. Навіть дуже прості люди і не дуже прості - хдуть, або шукають шляхи як поїхати. Це вже масове явище, тому що люди просто перестали вірити в можливість змін.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:32 Ответить
зэбилы должны вымереть
показать весь комментарий
16.07.2020 00:16 Ответить
Меньше народу - больше кислороду.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:17 Ответить
На территорию Австралии и Канады приходится примерно по 35 миллионов и ничего, живут себе и других особо пускать не хотят.
показать весь комментарий
16.07.2020 00:18 Ответить
Полная хрень!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 00:56 Ответить
Это можно только приветствовать. На первый план выйдут разработка и производство вооружений.
показать весь комментарий
16.07.2020 01:12 Ответить
Хм, еще 5,5 лямов лишних.
Давно было сказано, что для обработки земли нужно 12 лямов, остальные мусор.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:32 Ответить
Для "обработки земли" потрібна хороша техніка, а не мільйони гречкосіїв.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:28 Ответить
Может проще расстрелять пару сотен уродов при власти , что бы изменить все к лучшему?
показать весь комментарий
16.07.2020 02:39 Ответить
Похоже что через 500-1000 лет негроиды и азиаты тупо задавят европеоидов числом,а остатки с белыми людьми останутся только на отдаленных землях Америки и Британии.
показать весь комментарий
16.07.2020 02:52 Ответить
Психотехнологии соросовско-пинчуковской бригадьі управления численностью населения.
youtube.com/watch?v=0**********
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
показать весь комментарий
16.07.2020 04:56 Ответить
интересно кто вымрет первым ??? народ от голода или псевдо недоразвитая элита от жира ???
показать весь комментарий
16.07.2020 06:27 Ответить
Редакция, увольте модератора обратно в троещинское социокульное гетто. Не мучайте ее недоразвитый умишко непостижимыми материями.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:02 Ответить
Населення України може до 2100 року скоротитися до 17,5 млн осіб, - дослідження - Цензор.НЕТ 660
показать весь комментарий
16.07.2020 09:41 Ответить
так это не исследования, а цель и носато-лупоглазые апологеты сидят не только под иорданом, но и на банковой
показать весь комментарий
16.07.2020 10:36 Ответить
Какая глупость! Мало кто знает, что будет осенью, а не то, что через 80 лет, любые экстраполяции некорректны и бессмысленны!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:42 Ответить
Маячня Населення Українги до 2100 року зросте до 150 мільонів От тільки укранців з них буде мільонів зо 15, а може і менше...
показать весь комментарий
16.07.2020 10:53 Ответить
А у Индии почему будет спад? Она ведь давно выступает локомотивом перенаселения планеты.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:08 Ответить
Может до 17млн. в 2100.
А может до 7 к 2030г.
А может до 150 млн. к 2025г. (пустить китайцев)
показать весь комментарий
16.07.2020 11:12 Ответить
Вот так решается квартирный вопрос!
показать весь комментарий
16.07.2020 12:47 Ответить
"
Численность населения Земли достигнет своего пика - 9,7 млрд человек - в 2064 году, после чего начнет снижаться и к концу века опустится до 8,8 млрд человек, пишет в среду https://www.bbc.com/news/health-53409521 BBC News со ссылкой на ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, подготовивших такой прогноз.
Такой вывод сделан на основе анализа изменения коэффициента рождаемости в мире (среднее число детей, которых может родить женщина за всю жизнь). Так, в 1950 году этот показатель составлял 4,7, к 2017 году он уменьшился вдвое, до 2,4.
Эксперты из IHME прогнозируют, что к 2100 году коэффициент рождаемости упадет до 1,7. Ученые обращают внимание, что если коэффициент опускается ниже отметки в 2,1, то тогда население на планете начинает сокращаться, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2017 году. Согласно прогнозу IHME, к концу века оно сократится до 53 млн человек. Население Италии за этот же период снизится с 61 млн до 28 млн. К концу века также вдвое уменьшится число жителей Испании, Португалии, Таиланда, Южной Кореи и еще 17 стран."
показать весь комментарий
16.07.2020 13:13 Ответить
Сексуальная свабода по рецептам иудоглобализаторской соросовско-пинчуковской бригады.
youtube.com/watch?v=AAZQaYKZMTI
youtube.com/watch?v=TlhbrEMX7mM
показать весь комментарий
16.07.2020 15:56 Ответить
Да, да, Сорос и Пинчук это социоинженеры сатанист-глобализационного культа.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 