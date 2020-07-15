Население Украины может к 2100 году сократиться до 17,5 млн человек, - исследование
Численность населения Украины к концу этого века может уменьшиться более чем в 2 раза и составить 17,5 млн человек. При этом количество населения на планете вырастет на миллиард до 8,8 миллиарда.
К таким выводам пришла международная группа ученых. Результаты их исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По данным исследователей, к 2100 году в 183-ех из 195 стран уровень рождаемости снизится настолько, что без притока мигрантов в них невозможно будет поддерживать численность населения на существующем уровне.
В Украине на конец века прогнозируют падение численности населения с 44,6 миллиона до 17,5 миллиона человек.
Численность населения в 23 странах население сократится вполовину и больше от нынешнего уровня. Среди них Япония, Испания, Италия, Таиланд, Португалия, Южная Корея и Польша.
Еще 34 страны столкнутся с падением численности населения на 25-50 процентов. В частности, население Китая сократится за 80 лет с нынешних 1,4 миллиарда до 700 млн. В Германии этот показатель может снизиться с 83 миллионов до 66 миллионов человек.
Между тем население в странах Африканского континента к югу от Сахары, наоборот, возрастет втрое до примерно трех миллиардов человек. Численность населения Нигерии возрастет с нынешних более 200 млн до 800 млн в 2100 году и будет уступать только Индии, где ожидают спада численности населения с более чем 1,3 миллиарда сейчас до 1,1 миллиарда человек через 80 лет.
Авторы исследования заключили, что правительства стран с высоким уровнем дохода должны проводить гибкую иммиграционную политику и внедрять социальную поддержку для тех семей, которые хотят иметь детей. Это позволит поддерживать уровень численности населения и экономический рост в этих странах.
Молодь вся масово еміґрує на Захід - щоб жити та народжувати в нормальних країнах. Адже в злиденній олігархічно-феодальній країні ні в них, ні в їхніх дітей майбутнього нема.
Давно было сказано, что для обработки земли нужно 12 лямов, остальные мусор.
А может до 7 к 2030г.
А может до 150 млн. к 2025г. (пустить китайцев)
Численность населения Земли достигнет своего пика - 9,7 млрд человек - в 2064 году, после чего начнет снижаться и к концу века опустится до 8,8 млрд человек, пишет в среду https://www.bbc.com/news/health-53409521 BBC News со ссылкой на ученых из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, подготовивших такой прогноз.
Такой вывод сделан на основе анализа изменения коэффициента рождаемости в мире (среднее число детей, которых может родить женщина за всю жизнь). Так, в 1950 году этот показатель составлял 4,7, к 2017 году он уменьшился вдвое, до 2,4.
Эксперты из IHME прогнозируют, что к 2100 году коэффициент рождаемости упадет до 1,7. Ученые обращают внимание, что если коэффициент опускается ниже отметки в 2,1, то тогда население на планете начинает сокращаться, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
Население Японии достигло пика в 128 млн человек в 2017 году. Согласно прогнозу IHME, к концу века оно сократится до 53 млн человек. Население Италии за этот же период снизится с 61 млн до 28 млн. К концу века также вдвое уменьшится число жителей Испании, Португалии, Таиланда, Южной Кореи и еще 17 стран."
