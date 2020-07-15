РУС
Комитет Рады внес изменения по 9 областям в проект о новом районировании, - "слуга народа" Безгин

Комитет Рады внес изменения по 9 областям в проект о новом районировании, -

Комитет Верховной Рады Украины 15 июля внес изменения в проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет завершил внеочередное и последнее заседание по постановлению о создании и ликвидации районов", – написал Безгин.

По словам народного депутата Комитетом поддержаны следующие изменения:

  1. В Винницкой области образуется шестой район с центром в Жмеринке
  2. В Запорожской области Черниговскую общину отнесут к Бердянскому району
  3. В Ивано-Франковской области создан новый Верховинский район, а Богородчаны отнесены к Франковскому району
  4. В Киевской области образован дополнительный Вышгородский район
  5. В Одесской области Доброславскую общину отнесли к Одесскому району
  6. В Харьковской области Нововодолажская община отнесена к Харьковскому району
  7. В Херсонской области образованы два дополнительные района.
  8. В Хмельницкой области количество районов сокращено до трех
  9. Корсунь-Шевченковскую общину отнесли к Черкасскому району

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

Комитет Рады внес изменения по 9 областям в проект о новом районировании, - слуга народа Безгин 01

ВР (29395) район (40) Безгин Виталий (42)
+12
Не чіпайте територіальний устрій України. Худо-бідно, воно якось працює. В країні ВІЙНА. Це зараз не на часі. Почнеться така вакханалія, що оті недоумки, які за це проголосують, вигребуть на місцях по повній. І тікати їм нікуди.
15.07.2020 22:55 Ответить
+7
Наламають дров зелені недоумки.
15.07.2020 23:06 Ответить
+5
Не давайте зебилью это передерибанить до 25 октября. Потом уже без них решим.
15.07.2020 22:59 Ответить
Против чего, конкретно?
15.07.2020 23:17 Ответить
Против реформы децентрализации. То что было до 2014года выгодно только кацапам и их шестеркам, так быдлом управлять легче.
15.07.2020 23:19 Ответить
Реформа децентрализации звучит неоднозначно.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?
15.07.2020 23:23 Ответить
Не нравиться как звучит, напиши себе по другому. Нефиг придираться к словам.
Кто и что уничтожает?
15.07.2020 23:25 Ответить
А почему ты решил, что мне что-то не нравится? Я указал на то, что ты говоришь косноязычно и, кстати, так и не ответил на вопрос.
15.07.2020 23:36 Ответить
Не уверен что ты можешь задать вопрос по этому вопросу.
15.07.2020 23:38 Ответить
Ещё раз:

Реформа децентрализации звучит неоднозначно.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?

На кацапский перевести?
15.07.2020 23:41 Ответить
Вопрос в чем?
15.07.2020 23:42 Ответить
Раціонально мисляча людина. Тепер прикинь, після такого поділу, що почнеться? Хто кому головніший голова? Місцеві сутички? А навіть бланки і печатки переробити? Це купа грошей! У нас ВІЙНА, хто забув.
15.07.2020 23:17 Ответить
Вся Польща поділена за таким принципом, ти точно не кацап?
15.07.2020 23:18 Ответить
Польща воює зараз з кацапами? У нас і так з цими імбецилами вже шість років хаос. Давай другий приклад.
15.07.2020 23:24 Ответить
Якій тобі приклад?
Я ж тобі вже сказав, ця реформа не вигідна кацапам, дебілам та зебілам. Тобі спочатку потрібно почитаті про децентралізацію (https://decentralization.gov.ua/about ), потім вирішити "хто ти", а потім можливо поговоримо!
15.07.2020 23:27 Ответить
Це не децентралізація. Це укрупнення районів в угоду чиїхсь хотелок. Закриття шкіл, лікарень, соцслужб тощо буде продовжуватись. І земля. Нема людей - нема межі. Засохни і не провокуй на матюки. І так, я не кацап, а цинічний бандерівець.
15.07.2020 23:38 Ответить
де ви такі бредогони беретесь??? іди нахер придурок, будеш ********* своїм засохни казати!
15.07.2020 23:39 Ответить
А вас, амеб, в якому акваріумі вирощують? Ну от є якісь рамки: совість, червона лінія, нарешті, зві...ий, ...здець, які не можна переходити. Чим ви керуєтесь?
15.07.2020 23:44 Ответить
Дурко саме хоть зрозуміло що ти написало?
15.07.2020 23:45 Ответить
Та не переймайся, якщо не зрозумів. В цьому році стандарти ЗНО понизили. Може і вступиш до якоїсь академії ПТУ.
15.07.2020 23:50 Ответить
Дебілів взагалі сказали будуть брати без довідки так що в тебе всі шанси!
15.07.2020 23:52 Ответить
Чого будуть? У вас там в раді і так монобільшість.
16.07.2020 00:00 Ответить
у нас ше ніхто не відповів за свої дії в парламенті, не відповідять і ці
15.07.2020 23:08 Ответить
Реформа триває з 2014року. Це останній етап.
https://decentralization.gov.ua/about
15.07.2020 23:16 Ответить
а чим попередній принцип поділу на райони і області не задовільнив? Хоч би такі останні етапи та дійсно не стали останніми для України...всі ці намагання реформувати зводяться до одного - економії бюджету. А економити приходиться, бо соки з країни висмоктують олігархи. А тут як не економ - глухий кут, бо економія не усуває причину....
15.07.2020 23:24 Ответить
Ви хочете "тут і зараз" говорити про те що не маєте тями. Мене не влаштовує, вас влаштовує - виходьте на майдан!
15.07.2020 23:29 Ответить
ну, так тямущий розкажи в чому була проблема в попередньому адмінподілі, і яка причина його зміни....а то все кругами бігаєш
15.07.2020 23:31 Ответить
я тобі нічого не зобов'язаний, бери сідай та читай, я тобі навіть посилання дав. Не хочеш читати нєхєр розганять зраду, там де її не має!
15.07.2020 23:33 Ответить
ви пане хоч розумієте різницю між децентралізацією управління і адміністративною реформою? тяжкий запущений випадок....тут медицина безсила....
15.07.2020 23:44 Ответить
Все... дебіли та тролі не мій профіль... іді давай досвидания!
15.07.2020 23:48 Ответить
Віталя Бєзгін-слуга народу!)))) ха-ха-ха!!!!)))))
15.07.2020 23:04 Ответить
Причому тут зелені якщо реформа розпочалася в 2014р???
Зелені не такі реформи не здатні!
15.07.2020 23:21 Ответить
ото ж бо і воно що з 2014 року....хоча все до цього йшло і раніше....що далі будемо економити? Грошей в бюджеті всерівно буде ставати все менше....
15.07.2020 23:29 Ответить
Гроші і бюджет це зовсім різні історії.
Нехай бюджет навчиться жити на свої, а колишні райцентри, котрі обкрадали міста які сплачували їм податки, навчаться жити на свої!
15.07.2020 23:32 Ответить
да-а-а, тяжкий випадок.....якщо збити до купи два села чи два райцентра - то зміни великі будуть....
15.07.2020 23:41 Ответить
ти таке мелеш бо не маєш про це елементарного поняття! Якби хоть трохи знав що зараз відбувається то таку херню не писав би, як той "цинічний придурок" що пише вверху!
15.07.2020 23:44 Ответить
і що таке відбувається? я бачу, вибачте на слові, тільки маразм....
15.07.2020 23:46 Ответить
Спитаєш у свого лікаря то він тобі звик повторювати одне й те саме по колу. Я можу тільки на*й послати, на 1001 одне й те саме питання від тебе!
15.07.2020 23:47 Ответить
що і потрібно було довести....вивчайте пане що таке децентралізація управління і що таке адміністративнотериторіальний поділ.....
15.07.2020 23:50 Ответить
що ти там кому довів? Ти поняття не маєш про шо мелеш!
15.07.2020 23:51 Ответить
мовчу, мовчу, а то можуть бути ускладнення....
15.07.2020 23:54 Ответить
я мелю про те, що децентралізація управління, передання повноважень на місця - це одне. А перерозподіл районів перекроювання областей - це інше...Сільськогосподарське господарство майже скрізь у світі дотаційне - це третє....
15.07.2020 23:58 Ответить
Вася не тупи. Это комплексная реформа которая начата была в 2014году. Сейчас проходит заключительный этап!
16.07.2020 09:10 Ответить
не дай нам Боже жити під час перемін - це загальновідомий поширений вислів. А ще кажуть, дай дураку молитися, він і лоба розіб'є. Отак і з цими реформами з 2014 року....
16.07.2020 12:23 Ответить
Самая обычная реформа, которую провела Польша еще 30 лет назад и доказала ее успешность.
16.07.2020 18:56 Ответить
так то ж Польща...там люди за країну думають, а не за те, як фінанси через офшори прокрутити....все, давай закінчимо тему....
16.07.2020 19:08 Ответить
30 лет назад там люди думали как не сдохнуть с голоду!
16.07.2020 19:11 Ответить
Просто сногсшибательно! Вначале назначили дату местных выборов по принятому определению админ устройства страны, а на следующий день - давайте менять все. Такими лействиями " кто в лес, кто по дрова" любую реформу можно обпаскудить
16.07.2020 06:53 Ответить
Князьки делят Украину.
16.07.2020 11:09 Ответить
Очень важний проект для зебилов...
16.07.2020 11:53 Ответить
 
 