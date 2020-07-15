Комитет Рады внес изменения по 9 областям в проект о новом районировании, - "слуга народа" Безгин

Комитет Верховной Рады Украины 15 июля внес изменения в проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет завершил внеочередное и последнее заседание по постановлению о создании и ликвидации районов", – написал Безгин.

По словам народного депутата Комитетом поддержаны следующие изменения:

В Винницкой области образуется шестой район с центром в Жмеринке В Запорожской области Черниговскую общину отнесут к Бердянскому району В Ивано-Франковской области создан новый Верховинский район, а Богородчаны отнесены к Франковскому району В Киевской области образован дополнительный Вышгородский район В Одесской области Доброславскую общину отнесли к Одесскому району В Харьковской области Нововодолажская община отнесена к Харьковскому району В Херсонской области образованы два дополнительные района. В Хмельницкой области количество районов сокращено до трех Корсунь-Шевченковскую общину отнесли к Черкасскому району

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

