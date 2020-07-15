Комитет Рады внес изменения по 9 областям в проект о новом районировании, - "слуга народа" Безгин
Комитет Верховной Рады Украины 15 июля внес изменения в проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет завершил внеочередное и последнее заседание по постановлению о создании и ликвидации районов", – написал Безгин.
По словам народного депутата Комитетом поддержаны следующие изменения:
- В Винницкой области образуется шестой район с центром в Жмеринке
- В Запорожской области Черниговскую общину отнесут к Бердянскому району
- В Ивано-Франковской области создан новый Верховинский район, а Богородчаны отнесены к Франковскому району
- В Киевской области образован дополнительный Вышгородский район
- В Одесской области Доброславскую общину отнесли к Одесскому району
- В Харьковской области Нововодолажская община отнесена к Харьковскому району
- В Херсонской области образованы два дополнительные района.
- В Хмельницкой области количество районов сокращено до трех
- Корсунь-Шевченковскую общину отнесли к Черкасскому району
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?
Кто и что уничтожает?
Реформа децентрализации звучит неоднозначно.
Что именно неустраивают - децентрализация или её уничтожение, под названием - реформа?
На кацапский перевести?
Я ж тобі вже сказав, ця реформа не вигідна кацапам, дебілам та зебілам. Тобі спочатку потрібно почитаті про децентралізацію (https://decentralization.gov.ua/about ), потім вирішити "хто ти", а потім можливо поговоримо!
https://decentralization.gov.ua/about
Зелені не такі реформи не здатні!
Нехай бюджет навчиться жити на свої, а колишні райцентри, котрі обкрадали міста які сплачували їм податки, навчаться жити на свої!